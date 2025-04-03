地鐵食堂來了 打造約飯經濟 創造官民雙贏

「廣濟南大食堂」裡每天都是人潮洶湧。（取材自小紅書）

在地鐵站 內見到早餐車、便利店不稀奇，但在站內開設食堂還是頭一回。愈來愈多地鐵食堂出現，瞄準廣大通勤族「行」和「食」的需求，打造「約飯經濟」，目標是官民雙贏。

約飯嗎？去地鐵站。近日，蘇州地鐵廣濟南路站擠滿了來吃飯的食客，他們都是為剛開門迎客的蘇州地鐵自營「廣濟南大食堂」而來。這是中國首個開設在地鐵站內的社區食堂，不用出站就能以人均20元人民幣（約2.7美元）搞定一餐。昆明地鐵大食堂也緊隨其後營業。「地鐵食堂」模式不僅提供民眾便利的用餐新去處，還能改善地鐵經營現況，有望推廣至全國。

「廣濟南大食堂」菜色選擇多樣。（取材自小紅書）

★中首個地鐵食堂 在蘇州

「我和朋友點了紅燒肉、基圍蝦、粉絲、咖哩雞丁還有一盤青菜，總共花費40多元，算下來和外面大眾快餐的價格差不多。」來自蘇州的韓玥妍說。據中國新聞周刊報導，作為土生土長的蘇州本地人，過去韓玥妍從未想過坐個地鐵還能在站內食堂用餐。

廣濟南大食堂位於蘇州軌道交通1號線、2號線換乘站廣濟南路站站廳，可同時容納約280人就餐，有麵點檔、特色檔、自選檔、輕食吧、鐵板燒、麻辣燙六大檔口，既有五香爆魚麵、楓鎮大肉麵等蘇式經典麵，也有沙拉等減脂套餐等，日均供餐量超2400份，吸引了周邊社區居民和附近樓宇辦公的企事業單位工作人員前來就餐，也有不少遊客慕名前來打卡嘗鮮。

華東師範大學城市發展研究院院長曾剛表示，蘇州地鐵主要乘客群體以年輕人為主，其中包含大量外來務工人員與工薪階層。在地鐵站點設立食堂，能為他們提供便捷、經濟的就餐選擇，切實解決通勤途中的用餐難題，極大地提升了他們的生活便利性，開設地鐵食堂具有積極意義。

一位在蘇州地鐵工作的文姓工作人員透露，他特意去體驗過兩次，「大葷一般9到12元，小葷5到7元，素菜3到5元，湯和米飯免費提供」，畢竟是國企食堂，味道環境衛生各方面都有基本保障，「不過聽部分乘客反饋，稍微有點小貴，可以適當降低價格」。鹿珂（化名）點了2個大葷、1個小葷、2個素菜一共38元，也感覺貴了點，「價格便宜才是打工人的首選」。

韓玥妍認為，在她看來，食堂價格與外面大眾快餐相近，但對於像她這樣的獨居年輕人而言，買菜做飯既耗時費力又可能吃不完，點外賣又擔心衛生問題，現在上下班途中就能在國企食堂解決吃飯問題，「營業時間從早上7:30到晚上10:00，滿足蘇州人早餐、午餐、下午茶、晚餐和夜宵的需求，且結算方式很智能，盤子放上去就能識別菜品和價格」，生活便利了很多。

一位范姓食客表示，地鐵內的社區食堂為上班族和老年群體的用餐帶來了極大便利。食堂將原料、調料等信息公示，以透明化模式運營，讓人感受到其用心，當地居民吃得也安心。「食堂裝修不錯，菜品選擇多樣，有眾多志願者提供服務，垃圾清理也十分及時」。

「廣濟南大食堂」入口。（取材自中國新聞周刊／蘇州地鐵供圖）

★盤活閒置資產 推動消費

事實上，大約半年前，廣濟南大食堂所在地還是一處閒置多年的空間，廣濟南路站也只是功能單一的地鐵站。

蘇州軌道交通城市運維服務有限公司總經理谷亞軍表示，在地鐵站開設社區食堂，不僅是惠民之舉，也是深挖地鐵閒置資產價值、推動消費、融入城市發展大局的舉措。目前蘇州地鐵全線現存85處存量資產，總面積約40萬平方米，278座站點全面增設站廳商業種類。

他指出，蘇州地鐵對不同的資產進行分級定位，編制地下商業空間中長期規畫，推出地鐵商業品牌「匯星連」，引進「品質美食、精品快銷、生活服務」三大特色業態，目前已與37個品牌達成合作。

據悉，今年1月已有29家品牌店鋪在臨頓路站、蘇州火車站、獅子山站等13個核心站點開業。谷亞軍說：「我們與7-Eleven達成了深度合作，2025年已在蘇州地鐵新開5家便利店，後續將不斷拓展覆蓋面。」

谷亞軍表示，蘇州地鐵預計3年期可盤活12個存量資產，經營面積將增至約27萬平方米，在營面積增加254%，開發率達到68%。2025年他們計畫開發9個項目，包括蘇州廣濟南路站地下大空間、南門站地下大空間、石路站、蠡口站、大灣站、陽澄湖中路站、徐圖港站、桐涇北路站、永城國際。

蘇州大學東吳智庫執行院長段進軍表示，就蘇州地下空間利用現狀而言，總體利用率處於良好水平。隨著土地資源愈發緊張，如何高效整合地下空間與產業，特別是商業服務業，對於城市核心區及人流密集的節點區域意義重大。

他稱，若地下空間全部用作公共服務空間，不利於業態發展，因為業態發展本質上需遵循市場規律、滿足市場需求；反之，若完全商業化而缺乏公共空間，開發同樣難以成功。因此，怎樣有效平衡二者關系，成為地下空間開發麵臨的重要課題。

段進軍建議，在盤活地下空間閒置資產方面，應以政府為主導制定全面規畫，同時充分發揮市場機制作用。規畫完成後，可通過招商引資、租賃、售賣、招標等多種方式推動業態發展。他強調：「在地下空間尤其是地鐵空間利用上，業態多元化至關重要。」

民眾在「廣濟南大食堂」裡用餐。（取材自紫牛新聞）

★昆明地鐵食堂 跟進上菜

蘇州地鐵食堂的火爆，讓地鐵食堂這一模式進入大眾視野。據雲南網報導，繼蘇州成功試水，雲南昆明地鐵也隨即宣布，昆明地鐵大食堂於今年4月中旬對外營業，針對城市上班族「沒時間買菜做飯」的痛點，提供「下班順路帶回家、十分鐘吃上熱飯菜」的解決方案。

昆明地鐵大食堂的前身是地鐵員工食堂，此前由第三方餐飲公司運營。為響應國有企業深化改革及市場化轉型的要求，軌道集團將員工食堂收回自營，降低成本，並為對外經營提前做準備，最終讓每一位昆明市民以及外地旅行者都能通過大食堂享受到安全、快捷、高性價比，同時富有地方特色的美食。

「我們主要推出了針對通勤人群的陽光套餐，主打在9到15元區間的套餐，如活力的早餐組合，包子、豆漿、酸奶在12元左右，職場能量包主要就是葷素搭配+米飯15元」，昆明地鐵大食堂相關負責人表示，食堂並特聘「雲南滇菜烹飪大師」、「鮮花美食技術狀元」研發昆明地鐵大食堂麵點、雲南特色美食專線等，面向遊客帶來舌尖上的新奇體驗。

據了解，昆明地鐵大食堂與多家農副產品供應鏈 簽訂直供合作協議，每日凌晨4點由專業配送車隊「點對點」運輸，確保食材新鮮安全。同時食堂還引入了區塊鏈溯源技術，只須掃碼即可查看食材種植地、採摘時間、檢測報告等信息。

此外，食堂成立了由30名員工代表組成的食堂監督管理自律委員會，推行全流程透明化管理，每周三12點開放「雲端後廚」。員工可通過平台觀看廚師烹飪過程，發現衛生問題可直接聯繫食堂監督管理委員會處理。

昆明地鐵大食堂更進一步深化了社區功能。據報導，未來將優先在地鐵換乘站及交通樞紐站內布局形象店，針對通勤人群推出15元以內的高性價比套餐；在地鐵站外圍設置愛心窗口，於特定時段為環衛工人、老年人等人群專供基礎套餐；開展「昆明地鐵大食堂」餐車進社區，服務範圍延伸至地鐵未覆蓋的居民區、辦公密集區和產業園區，還將提供預製菜半成品配送服務。

昆明地鐵大食堂用餐環境。（取材自開屏新聞）

●具備推廣潛力 將成2025爆火餐飲業態?

與此同時，在網上多條蘇州地鐵食堂的視頻評論區裡，關於蘇州地鐵社區食堂模式能否全中國推廣的討論也引發了大眾關注。

曾剛指出，地鐵內建設社區食堂具備全中國推廣的潛力。他提到，當下部分中小企業和新興企業，因自身規模所限，往往難以設立內部食堂。以上海與蘇州為例，大量年輕人在城市中心區域面臨就餐難題，高昂的餐飲成本給他們的日常生活帶來較大經濟壓力。而在地鐵站點布局社區食堂，能在很大程度上緩解這部分人群的就餐困境。

昆明軌道集團在「十四五」2331發展戰略中也提出，打造「軌道上的都市生活圈」，推動地鐵從單一交通功能向「城市服務綜合體」轉型。昆明地鐵大食堂作為昆明地鐵生活圈主導的民生服務平台，計畫在三年內完成從員工食堂到城市食堂的全面蛻變，實現「軌道賦能城市，民生驅動經濟」的戰略願景。

國家發展改革委綜合運輸研究所城市交通中心主任程世東表示，利用地鐵空間資源開展商業活動的模式在全國範圍內存在推廣可行性。他說，將地鐵空間資源用於商業，交通便利性是其突出優勢。目前，地鐵普遍盈利狀況不佳，藉助地鐵空間資源增加收益，能在一定程度上改善地鐵經營狀況。

不過，程世東表示，對於地鐵站內空間資源的具體利用方式，建議交由市場檢驗，「一般而言，普通便利店和小型餐廳被認為具有較高的可行性」。

程世東並指出，各地在規畫建造地鐵時，鑑於地下建設成本高昂，更多僅著眼於滿足交通功能需求。通常情況下，只要能夠保障交通功能正常運行，便不會額外預留過多空間資源，因此站內可用於商業開發的富餘空間有限，也導致利用地鐵空間資源開展商業活動的規模難以擴大。

曾剛表示，在部分城市，地鐵管理模式相對固化，帶有濃厚的傳統國企管理特性，在決策和運營過程中，往往遵循較為嚴格的流程與規定。開展諸如開設社區食堂這類新業務時，相關工作人員可能面臨較高風險責任。

「即便業務成功開展，個人收益也不會顯著增加，然而一旦出現問題，卻需承擔較大責任，這在一定程度上抑制了工作人員推動創新業態的積極性。」曾剛說，這種體制機制的束縛，使得新業態在引入和推進過程中面臨較大內部阻力。而在實際運營中，如何平衡各方利益、規範運營管理，仍是推廣過程中需要攻克的難點。

此外，程世東提醒，在利用地鐵站內空間開展商業活動時，務必遵循一項基本原則，即不能對交通出行功能造成過多干擾；「建設地鐵的首要目的是滿足交通出行需求，商業設施的設置不能影響整體交通功能」。