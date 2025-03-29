「賞花+」「文旅+」「百業+」跨業遊 炒熱春日商機

遊客身著漢服在桃樹下拍照。（新華社）

春暖花開，中國春日踏青玩法再上新，從「賞花+」到「文旅+」、「百業+」，各種跨業態的深度旅遊炒熱春遊商機，要讓消費者從吃喝玩樂都能沉浸式體驗春天氣息。

3月氣溫逐漸攀升，民眾紛紛走出家門踏青賞花，美團旅行近日公布2025十大春日踏青新玩法，跨業態的深度旅遊成為新趨勢，其中「美食」、「低空飛行」、「非遺」的關聯搜索熱度最高，中西部地區更是出遊熱點。

半山崖線步道可捕捉列車穿行在粉色花海中的美麗畫面，吸引遊客拍照打卡。（取材自微博）

★春日主題 團購訂單翻倍

綜合新京報、中國青年報等媒體報導，在跨界融合玩法熱潮下，餐飲、住宿、景區等多業態商家紛紛在互聯網平台推出「賞花+美食」、「賞花+非遺」、「賞花+住宿」等多種套餐組合，緊緊拿捏消費者需求。截至3月中旬，「春日」主題吃喝玩樂團購訂單量同比增長超過一倍。

美團旅行綜合網友「吃喝玩樂」搜索預訂數據顯示，貴州興義吃碗「萬峰林蛋炒飯」、重慶打卡「軌道穿花」、武漢 智能遊船、成都低空飛行賞花、昆明開啟吃花模式、宜昌乘三峽遊輪、杭州DIY明前龍井、蘇州拍園林寫真、洛陽漢服賞花、中衛戈壁追梨花，成為「2025全國十大春日踏青新玩法」。

美團旅行2025十大春日踏青新玩法(資料來源：美團旅行)

近日，一場「千人蛋炒飯」在貴州興義萬峰林風景區內火熱開席，當地結合「油菜花+美食」，讓遊客在金黃色的萬畝油菜花田裡，享用以平凡食材翻炒出的非凡滋味，這樣的新體驗，讓這座國家5A級景區在百家爭鳴的搶客戰爭中嶄露頭角。在美團上，萬峰林風景區將頂流蛋炒飯、民俗特色活動、擺渡車票打包成「千人蛋炒飯」特價團購，提前一周開啟預售。

在重慶，軌道交通2號線沿線的「半山崖線步道」暴火。半山崖線步道依山而建，軌道列車穿梭花海，構成「開往春天的列車」獨特景觀，漫步其中，江景、花香盡收眼底；繼續前行便是百年園林—鵝嶺公園，是俯瞰兩江風光、感受山城煙火的絕佳之地。

從山間步道到百年園林，這條路線可充分領略山城的獨特魅力，可說是重慶最受歡迎的CityWalk。網友們競相拍照打卡，捕捉單軌列車穿行在粉色花海中的美麗畫面，蜂擁而至的遊客還帶動了周邊商業繁榮，「半山崖線附近美食」在美團上的搜索量增幅超過213%。

遊客在江西省江嶺景區乘坐小火車在油菜花海中穿行。（新華社）

★智能遊船 線上預訂火熱

在武漢，乘坐無人駕駛船遊湖成為不少民眾避開人潮賞櫻的熱門玩法。遊客只需要按下啟動健，遊艇就會自動出港、航行、進港、停靠，這些智能電動無人駕駛遊艇在東湖磨山水域亮相，在湖光山色中給遊客帶來全新的水上觀光 體驗。

遊湖行程一趟約25分鐘，在專門設計的觀光航線上，可一路欣賞到磨山楚天台、楚城、東湖綠道等景點的美麗景色，充分領略東湖的自然風光和人文景觀，線上預訂十分火熱。一位美團旅行網友表示，「全家一直很期待智能船，私密性好，網上就能預約團購票，很方便」。

「吃花」是春日必不可少的儀式感，進入3月，美團上以「花」為主題的美食套餐訂單量同比增長97%，其中以昆明的鮮花宴最為熱門，包括茉莉花、金雀花等菜品美食相當受歡迎。2002年開業的「老滇緬320傣味」餐廳老闆金實表示，棕包花、金雀花等雲南特色鮮花，過了這個季節就吃不到了，所以市民遊客聚餐時都會點上一份嘗嘗鮮。截至3月中旬，昆明地區在美團上線「花」主題團購的餐飲戶數同比增加240%。

湖北武漢、雲南昆明等地高星酒店、餐飲商家也紛紛「以花為型」、「以花入饌」，上新甜品美食，豐富大眾應季選擇；河南洛陽的餐飲商家增設漢服妝造、牡丹文創茶點等套餐，通過線下情景演繹，將「牡丹燕菜」等特色菜品的歷史典故娓娓道來，為遊客帶來沉浸式體驗。

遊客在油菜花田裡品嘗春日美食。（中新社）

★文旅體驗 掀起場景革命

除了美景、美食，文旅體驗也是今年春遊的一大特色，江西省南昌市銅源峽景區推出圍爐煮茶、植物拓染等多個沉浸式體驗項目。該景區負責人韓高長說，「3月以來，我們一天接待遊客最高超過3000人次，當天旅遊收入有10餘萬元(人民幣，約1.3萬美元)。」

得益於特色文旅活動的開發，中西部省市正在成為春季旅遊的熱門地。當前，貴州、甘肅等清明假期的文旅訂單量，同比增長100%左右。其中，湖北、四川、安徽是熱門賞花踏青目的地，相關景區訂單量增速均在150%以上。

3月起，一些區域品質商戶也借助美團直播工具和流量，推出「後廚解密」、「廚藝展示」、「鮮花宴」、「沉浸式演出」等內容直播，增強與消費者的情感連接。這些直播不再局限於套餐售賣，更多是全方位展示餐廳食材、廚藝、環境、體驗以及文化內涵，更好地契合了當下追求「質價比」的消費趨勢，也能幫助中小商家釋放出更多免費內容紅利。

春日賞花經濟，本質是一場「文旅」與「百業」雙向奔赴的場景革命，商家打破傳統場景，借助線上平台，將分散的賞花、踏青、美食、住宿等需求，串聯為城市深度旅遊。要把季節性的「流量」，沉澱為城市經濟的「留量」。

搭直升機「低空賞花」成為成都文旅新熱點。（取材自紅星新聞）

●搭直升機空中俯瞰花海 低空經濟暴火

中國各地積極布局低空經濟，以「空中賞花」為代表的文旅新業態也在今春加速走紅。

紅星新聞報導，進入3月後美團上「低空賞花」、「低空飛行」搜索量同比激增645%，成都、深圳、上海、杭州、北京搜索熱度位居全國前五，成都位列第一。

在成都周邊，大片大片的油菜花正競相綻放，形成一片金黃色的海洋。遊客不再局限於地面漫步，而是可以搭乘固定翼飛機或直升機，以幾百米左右的低空高度俯瞰花海與川西民居交織的畫卷。

遊客在成都可以搭乘固定翼飛機或直升機，欣賞農民創造的花海美景。（取材自紅星新聞）

在基地位於洛帶的四川即刻飛行俱樂部，從中午開始，外省來客趙女士就等著登上飛機體驗「飛越花海」。當天恰逢當地空域遇到臨時管控，趙女士在場地上等了整整五個小時才坐上飛機。儘管如此，走下飛機的趙女士還是感歎不虛此行。

報導指出，從成都市區到洛帶飛行基地距離約20公里，低空飛行的時間大概十幾分鐘。在這短短的時間裡，趙女士看到了一片片蔚然花海，隨著飛行高度的變化，花田的層次感、沱江的蜿蜒曲線與青翠山巒都盡收眼底，讓她留下了深刻的印象。

四川即刻飛行俱樂部負責人張霖健表示，進入3月以後，他明顯感覺遊客變多了，尤其到了周末，一天架次能達到30至40架左右。他透露，俱樂部往年也有低空賞花，但今年低空經濟概念盛行，成都又大力發展低空經濟，所以吸引了更多的人想要探索。據了解，不光是低空賞花，低空飛行體驗也很熱門，遊客對飛機操作的需求量也在逐步增多。

今年3月，成都淮州機場上新了「春韻淮州」、「桃醉金海」、「花鄉橘韻」三條低空賞花專線，串聯起金堂的山水花海與人文景觀，為遊客提供從空中俯瞰花海的沉浸式體驗。一飛行單位表示，目前已陸續接到清明假期的航線預訂諮詢。

線下的熱度也延續至線上，3月以來，美團上推出「直升機飛行體驗」、「高空遊覽」服務的玩樂商戶數同比增長106%，相關服務團購訂單量增長更超過280%。

在很多飛行單位中，低空飛行的親子 出遊占比較大。以四川即刻飛行俱樂部為例，親子用戶占60%~70%左右，此外，還有一些年輕人帶著家裡長輩來體驗。張霖健說：「教員可以根據情況操作飛行狀態，比如年輕的遊客，可能會飛得刺激一點。如果是老年人，則可以飛得稍微平穩一些。」這種「老少咸宜」的體驗，也受到大眾的青睞。

在旅遊熱度加持下，產業對執證飛行人員的需求也大幅增加。張霖健表示，目前基地最年輕的教員是2001年出生的年輕人，去年通過考試並順利拿到運動類教員執照，開始從事飛機教員工作。而他自己現在也在考證，想把飛行變成他真正的事業，扎根在這個行業裡。

低空賞花商機不只在成都綻放，中新社報導，近日在江西省萍鄉市湘東區東橋鎮，「直升機觀花之旅」也給遊客賀慧玲留下了深刻印象，她讚嘆地說：「油菜花我從小看到大，第一次坐上直升機看油菜花海，體驗真的很不錯。」

東橋鎮的萬畝油菜花正競相綻放，當地與航空公司合作推出「直升機低空遊花海」項目，打造五條低空飛行線路。東橋鎮副鎮長文婉玲表示，「低空旅遊項目推出後，東橋鎮的遊客數量大增，周邊餐飲、住宿和配套產品的銷售額也顯著提升。」

除了空中賞花，遊客也能在花田裡品茶。遊客劉佳錫在東橋鎮花田裡擺好造型，拍照後上傳到社交平台，引來不少點讚，她說：「景色好看，特別出片，我們還在花海中圍爐煮茶。」這個春天，東橋鎮已累計接待遊客超12萬人次，帶動消費逾1000萬元。

另外，四川綿陽北川也開通了油菜花、桃花、辛夷花三條低空航線，吸引不少遊客從空中領略北川美景。

這三條低空賞花旅遊航線包括北川永昌鎮的桃花、油菜花，桂溪鎮的辛夷花，擂鼓鎮的茶園櫻花。隨著飛機緩緩升空，春日美景盡收眼底，更與羌族特色的建築相映成趣。航線還串聯起了北川羌城旅遊區、龍隱古鎮、羅浮山以及白水湖等眾多熱門景點，讓遊客們從高空感受春日魅力。