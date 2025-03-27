外賣騎手上社保 為何這麼難？背後潛藏商戰陽謀?

外賣騎手為趕接送單，不時傳出發生交通事故。圖為外賣騎手在北京國貿送餐。（中新社）

從五險一金到1000億元人民幣(約137億美元)福利，京東和美團等電商 平台近來上演的這場「社保大戰」，看來並不只是為了替外賣騎手謀福利，一句「老闆真厚道」那麼簡單，背後還藏著企業激烈角力的商戰陽謀。

中國外賣騎手的保障問題近年受到關注，其中最引人注目的就是保險問題，不時在社交媒體上爆發巨大爭論，而外賣騎手的「五險一金」（養老保險、醫療保險 、失業保險、工傷保險、生育保險，統稱社會保險或社保；以及住房公積金）卻仍未落地。

中國快遞業高調加社保留人。圖為外賣騎手騎電動車穿梭於街頭。（中通社）

★騎手觀望 也成一種阻力

近來美團、京東和餓了麼相繼提出給外賣騎手上社保，在中國輿論上，投不信任票的質疑聲又幾乎遠蓋過了支持者的呼喊。為什麼給千萬外賣騎手們上社保如此棘手？除大環境因素，騎手們的「觀望」似也成了一種阻力。

據BBC（英國廣播公司）報導，中國兩會前兩周，外賣電商巨頭美團和京東先後宣布，將為旗下的全職或穩定兼職外賣騎手繳納社保，次日，另一外賣平台餓了麼也表態，將逐步試點、推開繳納社保，在微博等平台上引發熱烈討論。

在新出的規定裡，對於符合繳納社保要求的騎手，美團將其定義為「全職或穩定兼職」，京東明確為「全職」，餓了麼則目前並未明確給出騎手特徵。「社保大戰」一觸即發。

但熱鬧的社會討論並未過多波及騎手社群中心，這也多少反映了為什麼給外賣騎手們上社保如此棘手的一部分原因。報導指出，上海多個片區的美團騎手表示，目前社保還未輻射到他們；有記者攜相機前往騎手休息站點訪問，收到的回覆也極為敷衍。一位騎手這樣：「2月才承諾的事情，頒下來要3月，具體怎麼樣還要看4月的工資，到時候討論會多吧？」

對大部分騎手來說，他們最關切的是社保裡的醫療保險和工傷保險。美團、餓了麼將騎手送餐效率和薪資獎懲制度嚴密掛鉤的算法體系，用超時賠付規則倒逼外賣騎手以人身安全為賭注追逐效益。在中國幾乎每一個城市的街頭，超速、逆行、占道疾馳的外賣電動車並不少見，這也導致外賣員實際成為一個高危職業。

此前，外賣平台為騎手僅提供非常有限的意外險，就是每天開單之前，平台會自動扣除騎手三元服務費，此外平台對他們再無保障。而2020年末，北京一位餓了麼騎手送單路上猝死，家屬才發現每日自動扣除的3元服務費裡僅1.06元用於意外險，這意味著一位因工去世的外賣員只能拿到不足4萬元的賠付。

幾個外賣平台在事發後稍有調整賠付款項，但依然閉口不提供保事宜。這也導致在更多的中國騎手維權案例裡，保險成為一個金額小、麻煩多的灰色議題，大部分騎手甚至實際上並不清楚自己是否購有保險。

京東集團董事局主席劉強東成為給外賣騎手上社保的第一人。（路透）

★放棄社保 換取更高薪金

32歲的李先生在去年末加入了美團騎手的行列，他表示，就像大部分近兩年加入騎手行列的人一樣，他是因為破產才來做外賣騎手的。此前他在上海做餐飲行業，疫情後生意並不算好，做外賣騎手就是為了錢，「家底都虧進去了，得養家，年末關了店鋪就來做騎手，跑一單是一單，補貼一下家用」。

看到社保鋪開的消息，他和同一個站點的多位來自「外地」的騎手心態一樣：以觀望為主，「穩定做騎手才能上社保，但誰會穩定做騎手？這不還是等於沒有？」他說，自己的顧慮主要來自社保對於自己每月到手的當下工資的抽成，按照他每個月1萬元的收入估算，社保推開後，他將每個月少拿700元左右。

中國的社保體系由三方組成：企業、個人以及國家，繳納社保意味著每個月騎手的薪資會抽取一部分，致收入減少。十年前的廣東流動工人的「蟻族」中，就曾出現民工與企業達成共謀，以放棄社保來換取更高薪金的情況。

繼加薪之後又加社保，外賣騎手還能參加全國外賣配送行業職業技能競賽。（新華社）

★誰支付保金？ 關鍵問題

報導引述勞工維權人士林東說，地方政府常為招商引資與工廠達成「潛規則」，在繳交社保基準線上做文章，默許了企業大規模不繳社保的行為。演變到今天，給騎手上社保的問題引起劇烈社會討論，依然落在誰來支付社保金上，「工人不該陷入主動選擇放棄社保還是選擇更低工資的兩難境地」。

長期從事中國社會制度研究的香港 教育大學教授溫卓毅表示，中國一直在用政策強制推動社會保險覆蓋面擴大落地，在少子化和老齡化的背景下，「繳費的人愈來愈少，但是繳保險的人愈來愈多的話，財務可持續性很成問題」。

溫卓毅提出，在過去十年裡，中國的社保擴面「非常成功」。他認為，接下來幾年的重點是嚴格執行社會保險法，用行政手段強制將外賣騎手這樣應該納入職工保險的人，從居民保險中解放出來。但這樣的操作必然會導致企業生產成本提高、利潤降低、並反過來影響就業機會和勞動力市場。

溫卓毅認為，騎手和社會對於社保的討論和信心不足源於對社保制度認識的不足，缺乏投資信心，以及國民身分認同的缺失。一是大家不清楚社保的作用和性質，也沒有形成像西方福利國家那樣處於同樣的保護傘下面、有團結互助互濟的身分認同心在。他認為，應落實社保個人帳戶，加強民眾對社會保險的信心。

外賣騎手在雪中送單。（中新社）

●暗潮洶湧 外賣市場正掀起「規則革命」

中國電商平台陸續宣布為旗下的外賣騎手上社保，落實「五險一金」的繳納工作。有分析指出，這場「社保大戰」不僅有利於營造更加和諧的勞資關係，讓從業者更加穩定，還能加強平台企業的籌碼和戰力，外賣市場正掀起暗潮洶湧的「規則革命」。

據香港中通社報導，中國（深圳）綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長余凌曲表示，中國的外賣行業借數字經濟的「東風」，規模迅速擴大，產業結構也豐富起來。從企業角度來說，給外賣小哥上社保等福利保障舉措，有利於營造更加和諧的勞資關係，讓從業更加穩定，從而提升平台企業的競爭力。

從社會整體就業形勢而言，余凌曲認為，外賣小哥這種就業形式不僅朝向正規化方向發展，而且還將促進相關就業人員實現穩定工作和提升從業技能水平，將愈來愈成為中國就業市場發展的重要組成部分。

而從商業角度來看，據21經濟網分析指出，京東與美團圍繞騎手社保的大戰持續升級，這場看似員工權益保障的競爭，實則是即時零售賽道格局重構的前哨戰。

作為外賣市場的新入局者，京東通過承擔全部社保成本的舉措，試圖在美團、餓了麼雙寡頭壟斷的市場撕開缺口。這不僅將騎手留存成本轉化為競爭壁壘，更倒逼行業從「流量收割」向「責任共擔」模式轉型，也掀起了一場外賣市場的「規則革命」。

這場社保博弈的本質，是兩大巨頭對即時零售終局話語權的爭奪。高頻外賣訂單形成的用戶粘性，與3C、醫藥等低頻高值品類的即時配送需求，正在構建30分鐘生活圈的「雙螺旋」商業生態。 這場價值千億的「福利競賽」，最終會催生怎樣的行業新秩序？

京東2月中宣布將為全職外賣騎手繳納五險一金，並為兼職騎手提供意外險和健康醫療險，標誌著京東成為全國首個將外賣員納入傳統社保體系的平台，也引發了行業的連鎖反應。消息公布後，美團股價在半小時內暴跌6.44%，當天下午就迅速宣布計畫自2025年第二季度起為全職及穩定兼職騎手繳納社保，正搭建相應社保信息系統。

京東2月底再次加碼，宣布未來簽約的全職騎手五險一金繳納成本將全部由公司承擔，包括個人部分，確保騎手現金收入不受影響，進一步提升了京東在騎手福利方面的競爭力。

報導分析認為，京東此番舉措，是以差異化策略在外賣行業尋求破局。在競爭激烈的即時零售市場中，京東巧妙地將社保成本轉化為一種競爭槓桿，旨在通過提供更加完善的福利待遇來吸引並留住優質的騎手資源。同時也向商家釋放出了積極的信號，表明京東致力於構建一個更加穩定、高效的配送體系，從而為商家提供更加可靠、優質的物流服務。

京東與美團之間的社保大戰，表面上是一場關於員工福利的較量，實則折射出兩家巨頭在即時零售領域的激烈爭奪。作為新零售的重要方向，即時零售正成為電商企業競相布局的焦點。京東憑藉多年電商積累，美團依託外賣業務的快速崛起，雙方均在即時零售領域投入大量資源，試圖通過提升配送效率和服務質量搶占市場先機。

從長期來看，為騎手繳納社保不僅能夠提升騎手的福利和職業穩定性，還將推動行業的可持續發展。這一趨勢表明，平台經濟的未來競爭將不再局限於市場份額的爭奪，而更注重社會責任履行和可持續商業模式的構建。

不過，京東外賣還須應對運營成本與規模效應的雙重擠壓，高昂的運營成本與尚未形成的規模效應，可能進一步加劇其在市場競爭中的壓力。而對體量龐大的美團而言，社保政策也帶來了巨大的成本壓力和分攤難題，對盈利能力構成了顯著壓力。

不過據魯中晨報報導，截至3月24日，京東外賣宣布，上線40天，日訂單量已突破100萬，目前已有超45萬家品質堂食餐廳為全國142城用戶提供餐品。而同時，京東也在全國各地快速、有序推進全職騎手五險一金的繳納工作，每個工作日都有超過500名騎手實現簽約，獲得京東承擔所有成本的五險一金待遇，後續還將不斷擴大全職騎手規模。

美團則憑藉高頻場景的心智綁定與生態協同，在即時零售大戰中建立了強大的護城河。作為外賣市場市占率超70%的平台，用戶已形成「吃喝玩樂上美團」的消費習慣。這種心智優勢直接轉化為即時零售的流量入口。這種生態優勢為美團在即時零售領域的競爭提供了堅實的支撐。

京東與美團的「社保大戰」不僅是平台對騎手福利的升級，更是即時零售行業邁向合規化、精細化運營的重要一步。未來，誰能更好地平衡騎手福利、商家利益與用戶體驗，誰就能在激烈的市場競爭中脫穎而出，引領行業走向更加健康、可持續的發展道路。