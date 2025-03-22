老祖宗嚴選…非遺美食 年輕人沉浸式享受

行氏皇家菜的盛大宮宴，中華禮儀體驗感拉滿，吸引不少外國遊客。​​​(取材自皇家菜博物館)

從北京西四的包子舖到故宮 的下午茶，再到前門的古風餐廳，帶有底蘊的「非遺美食」不再「曲高和寡」，蜂擁而來的年輕人享受著穿越時光的餐點，沉浸在一場既古老又新鮮的文化盛宴中。「老祖宗嚴選」，果然名不虛傳。

北京青年報報導，「非遺」，一個看上去就帶有底蘊、堅守和傳承的詞，與美食結合在一起會有怎樣的火花？事實上，非遺美食早已擁有大量年輕「擁躉」。在各種社群媒體 上，這類筆記、影片以萬為單位計數，許多從業者更是早已將「非遺」作為打造品牌新勢力的內在驅力。

享受受完全古代禮儀的宴會。(取材自北京衛視)

★故宮下午茶 得蹲點排號

「等你回國了，我帶你逛逛北京，感受一下首都文化美食圈的震撼。」章章正在為已經出國八年的好友策畫在京遊覽的項目。對於好友唯一的要求「要吃好」，章章有自己獨到的見解，「是時候讓『留子們』(留學生)開開眼界，品品什麼叫文化底蘊的細糠」。

章章表示，好友高中的時候就留學去了加拿大，偶爾回來過兩次，對於北京美食還停留在家鄉風味上。在與好友聊過之後，她發現她們對於「下館子」這個事分歧還挺大。「她根本想像不到，現在北京的餐飲已經進化成什麼樣子了。好吃只是基本，沒點特點和文化，都不好意思帶遠道歸來的遊子體驗家鄉的強大。」

她打算上午先帶好友去找西四那家她們從小吃到大的包子舖，來個早午餐；下午再去故宮坤寧宮邊上，感受一下皇家宮廷下午茶；晚上必須去前門，這裡有一家可以換裝就餐的古風文化美食餐廳，將中華禮儀體驗感拉滿。「這一天體驗下來，不光好吃還出片，就算她回去了，看到這些照片也會被饞哭。」

章章說，別看就是幾頓飯，除了老字號包子舖等上十來分鐘就能有位置外，其他的都得靠她費盡心思才能保證好友按計畫全部體驗上。「故宮下午茶就不說了，故宮門票預約靠搶，下午茶也得蹲點排號。就連晚上的主題餐廳都得提前十天才能約上，想要特別好的位置還得加錢。」

打扮成清宮妃嬪吃宴，別有一番風味。(取材自皇家菜博物館)

★穿古人服飾 來一趟穿越

的確如章章所說，不論是故宮下午茶還是前門的漢文化美食劇場，如今都是北京餐飲的「頂流」。在一些社群媒體上，光是「故宮下午茶預約攻略」就有超38萬篇筆記。

「當窗理雲鬢，對鏡貼花黃。」穿上古人的服飾、體驗一次或詩詞唱和或曲水流觴的古人生活，這是許多年輕人嚮往的「穿越」體驗，也是如今最為火爆的餐飲加文化的體驗方式。包括北京在內，許多文化古城將非遺美食與之背後的文化融合，打造出文化體驗餐廳。

古卷造型的菜單；整套的漆木食盒；蓮花執壺、蓮瓣杯、爵杯、菱口杯等從先秦到明清各朝各代的知名酒具，仿雍正窯變紅釉的碟盤餐具；崑曲、盤鼓舞、唐宮夜宴的席間表演；以及身著漢服、輕紗罩、崑曲、盤鼓舞、唐宮夜宴的席間表演；以及身著漢服、輕紗。當然，還有在各種古籍中留下名姓的美食。

這裡不僅有美食，還有美食的故事以及故事發生時的時代風韻。不僅能讓每個顧客看到、吃到文化，還能將自己化身為其中的一分子。在這些餐廳，從一進門開始，飲食成了中國傳統文化的載體，逐一展示出來。

在北京故宮喝下午茶，精緻茶點令人驚嘆。(取材自微博)

★漢文化餐廳 吃飯變文雅

「我們提前兩小時就來了，要排妝造。」來北京旅遊的肖蓉特意選了工作日的一天中午來到前門宮宴。選擇工作日來，也是因為平常這家餐廳非常難約。這是一家漢文化主題餐廳，工作人員都穿著漢服、輕紗遮面，彷彿穿越到了古代的宴會現場。

餐點是依照季節搭配某朝代的飲食風俗做成的整體套餐，每上一道菜不僅有文化背景介紹，席間還有表演可看。不僅能享受完全古代禮儀的宴會，還能換上古代造型、拍照打卡。肖蓉選了經典的宋代造型，閨密則早已選好了喜愛的明星的古偶劇造型，讓妝造師按照圖片給她復刻。

「一頓飯吃下來感覺自己是古代的大家閨秀，連吃飯的動作都不禁文雅起來。有這樣的體驗真的很難得。」肖蓉表示，這家店在她心裡種草了很久，這次終於有機會來北京，也滿足了心願。

「我當時想到宮宴能夠成功，但是沒有想到會這麼成功。」宮宴的創始人行斌表示，作為全球首家漢文化美食劇場的宮宴，開業兩個月就成了社交媒體上新晉的餐飲頂流，想去體驗至少要提前7到15天預約。

「我們也統計過，宮宴主要的客流是18歲到45歲之間，年輕女性顧客占比能到70%左右。」行斌表示，隨著年輕消費者對於傳統文化的認可，宮宴這種在飲食上發掘傳統「禮」文化的體驗餐廳有了廣闊的市場。目前，宮宴不僅在北京開了分店，還將門市開到了上海和杭州等地。

全聚德烤鴨店和平門總店的一位技師準備為顧客片切烤鴨。(新華社)

●只想靠非遺噱頭賺快錢 恐遭市場反噬

北京青年報報導，隨著中國春節 申遺成功，年輕消費者對老味疊加傳統文化的好感進一步提升。在非遺美食背後體現的傳承、堅守和發揚光大的人文弧光，更是助推年輕人對非遺美食的追捧。

有網友說，「最早認可非遺，還是因為李子柒。現在深入了解才知道，這非遺可太好了，簡直是老祖宗嚴選」、「以前叫地方小吃、地方特色，現在知道了，這些都是非遺美食」。

有數據顯示，過去半年，抖音「非遺」的搜尋指數年增200.7%。目前，抖音平台上的非遺話題累計播放量超317億次，其中，非遺美食的話題播放量也已達到31.4億次，仍在不斷上漲中。小紅書上，有關「非遺美食」的筆記已經超過75萬篇。

今年1月到春節前，美團上「非遺」主題團購套餐訂單量同比增長超12倍，以中國美食文化體驗為特色的黑珍珠餐廳年夜飯預訂量同比增長超120%。

北京一些老字號更是在這一東風的加持下變得更加搶手，包廂更是在過年時一間難求。擁有國家級非遺技藝的全聚德即使在初四的晚間，其位於前門大街的起源店，小桌和中桌的等位桌數超過了400桌，餐廳連通往二層的樓梯上都坐滿了等位的客人。一些位於景點附近的北京老字號餐飲名店更是迎來了平時五倍左右的客流量。

「第一次吃米村，就是因為他們派發的菜單頁上寫著『朝鮮族非遺』。」北京民眾孫莫覺得，以前一說非遺，感覺就是「貴」，如今非遺美食通過連鎖化，也「飛入尋常百姓家」了。

米村拌飯專注在朝鮮族非遺美食。(取材自米村拌飯)

「2021年，我們申報的朝鮮族石鍋拌飯製作技藝被列入吉林省省級非物質文化遺產。」米村拌飯聯合創始人魏延萍表示，米村拌飯將「朝鮮族非遺」作為品牌的核心標籤，對非遺文化的傳播不僅讓其與傳統韓餐形成差異化競爭，還透過文化認同感吸引消費者。這使其在眾多速食品牌中脫穎而出，招牌石鍋拌飯累計銷售量超4000萬份，2024年全年接待顧客人數超1億人次。

與米村拌飯一樣，不少商家透過對非遺技藝的守正創新，藉當下文化消費、體驗消費的東風，讓原本的生意更上一層樓。「2024年火鍋產業消費趨勢報告」顯示，在火鍋賽道，海底撈、朱光玉火鍋、八合里牛肉火鍋、大龍燚等品牌，都紛紛打起非遺牌，以輻射更廣泛社群。

報導說，非遺的底蘊與厚重，讓根植於此的餐飲從業人員們，不僅滿足於只是把自己掌握的技藝傳承下去，而是要將其發揚光大。

早在十多年前，身為御膳製作技藝第五代傳人，行斌就已經為其傳承的御膳技藝做了一個大動作—要讓更多人知道御膳非遺技藝的底蘊有多深。

行斌家族在北京海淀四季青創建了皇家菜博物館。這座博物館於2013年開館，平時人們即使在故宮博物院都難以看到的御膳場所，在這裡還原和再現。「倦勤齋」、「漱芳齋」、「春藕齋」等場景都是依故宮現存齋室1∶1仿製，觀眾在此可身臨其境地感受皇家飲食文化。

「當時皇家菜博物館總投資1.5億元人民幣(約2074萬美元)，光是文化展示區就投資了數千萬元，都是純投入。」行斌表示，來這個博物館參觀不需要門票，也無須在其所在的餐廳消費，還可以參觀。

彼時，餐飲非遺對於一般消費者來說，還是一件「曲高和寡」的事。非遺技藝傳承人在一些老字企業看來，更像一種榮譽加身，他們更專注於技藝的順利傳承。很少傳承人花大力氣對消費者科普非遺技藝背後的故事。

辦這樣一個博物館似乎並沒有為公司的銷售帶來更多助力，但是這一看似「燒錢」的舉措卻得到公司內外的大力支持。在打造了皇家菜博物館後，行斌發現，如今的年輕消費者非常熱愛中國的傳統文化，因此他想要把中國傳統文化與御膳深度融合，於是創立了適合年輕人體驗的全國首家漢文化美食劇場—宮宴。

2014年，遠在延邊的魏延萍則朝著非遺美食傳承的另一個方向努力。「米村拌飯在生產、創新的過程中，非常注重保持朝鮮族美味、延邊味道的正宗特色，因此在所有產品的研發環節，都有朝鮮族石鍋拌飯非遺傳承人的參與。即便是從延吉推向全國多地及海外，產品創新上往往需要結合不同地方的口味來進行，但依舊是把村飯作為基礎。」

魏延萍認為，美食是文化的一種體現，在美食不斷被更多人看到和品嘗時，珍貴的非物質文化遺產也同時被更多的人所知曉和了解。

報導稱，並不是掛上了「非遺」，商家就能高枕無憂。分析家認為，入選非遺對於商家而言，能幫助品牌更好地建立品牌形象、增加文化深度、傳遞品牌理念。與地標美食類似，非遺美食如何在文化的「引子」之外，尋根立魂、講好故事、做強產品，則更為關鍵。

「消費者心裡其實是有一桿秤的，他們只要體驗一次就能明白你到底是想要靠文化的噱頭去賺快錢，還是想要認真傳承傳統文化、技藝，用心打磨自己的品牌。」行斌表示，類似宮宴的文化餐飲項目如今在各地也出現了很多，但事實上這類項目不僅能投入巨大，運營的成本也非常高，如果只是想靠這種項目掙快錢，做得不倫不類，反倒會遭到市場的反噬。

【小檔案】非遺

非遺（非物質文化遺產）是‌指人類世代相傳的文化實踐、表現形式、知識體系及技能‌，涵蓋語言、藝術、技藝、習俗等無形文化遺產，被視為文化多樣性與歷史傳承的核心載體‌。

截至目前，北京地區有國家級非遺代表性項目144項、市級非遺代表性項目303項。13個項目入選聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產代表作名錄」，數量居中國第一。其中，北京擁有國內最多的國家級「非遺美食」。

資料來源：北京青年報