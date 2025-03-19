真證書vs.假黃金 中國消費者陷暗流維權難

以為便宜買到金飾的羅女士，兩年後拿出來一看，其中一件吊墜竟發黑「生鏽」了。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

金價 飆漲讓許多人投入黃金市場，或是拿出收藏多年的金飾，也想試試是否有獲利的機會，而許多人也因此發現，黃金買賣處處陷阱，即使有鑑定證書加持、「先鑑後發」等承諾，也很難確保消費者買到的是真黃金。而隨之而來的，是「一夜消失」的粉絲群，關閉的店鋪，和消費者掉進假黃金暗流中，耗費精力掙扎上岸的維權無門。

直播間套路 假貨充斥

據澎湃新聞報導，針對假黃金產品，近兩年多個電商平台出台了各類約束規則，包括珠寶貴金屬類產品的「先鑑後發」、紙質鑑定證書等機制。但即使如此嚴防死守，仍然有消費者買到了假金。

錢女士在某網店購買的足金如意飾品，因在線下門店火燒發黑，發現飾品並非足金，反饋後，店鋪迅速退款。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

羅女士2022年9月先在某平台店鋪花約200元（人民幣，下同，約27.6美元）購買了一件18K金飾品（帶吊牌0.92克），看到配有質檢基地的質檢機構出具證書，且顯示為AU750（含量75%黃金，即18K金），此後陸續又從該平台入手13件18K金飾品。當時18K金的回收價為274元每克，以為享受到實惠的羅女士十分欣喜，隨後將購買的飾品全部收存在家中，未捨得佩戴。

兩年後的某一天整理時，羅女士偶然打開發現居然其中一件吊墜發黑「生鏽」了，這才意識到自己買到了假貨，但通過多個相關機構網站掃碼，均可查詢到附上的證書。

唐女士提供的檢測報告顯示，她在某平台店鋪花費近4000元人民幣買的一個18K金手鐲（飾品標明重7.66克），檢測結果為銅鋅合金。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

假黃金為何能匹配上真證書？一位從事珠寶黃金鑑定工作多年的資深業內人士認為，或許是質檢方式的局限性被部分不良商家利用。質檢報告裡檢測依據提到的GB/T18043，中文標準名稱為「首飾貴金屬含量的測定X射線熒光光譜法」，以此為依據的檢測，質檢機構均採用光譜儀進行檢測。

該業內人士表示，光譜儀檢測僅限於物體表面，檢測深度通常幾微米至幾十微米。如果不進行破壞性檢測，如剪開或熔化等，遇到金包銀、金包銅、鍍金等冒充足金、K金的飾品，是檢測不出來的。

羅女士把自己的其他飾品拿去檢測，在同意進行破壞性檢測（剪開飾品）後，果然得到了不同的檢測結果，：結論變為「銅合金項鏈」，並在證書最後註明了「表層含金元素」。

商家關店 平台拒賠償

黃金飾品示意圖。（路透）

在微博黑貓投訴平台、小紅書 、抖音 等平台均有消費者發出自己買到貨不對板的金飾後的維權經歷。

有消費者在一家直播間裡花299元人民幣購買的一只足金手鐲，送檢發現手鐲主體材質為銅。（取材自央視）

消費者王女士花費526元購買「足金瑪瑙吊墜」，包含繩重、含簽重的總重量6.08克，鑑定書的出具機構為江蘇中質珠寶玉石檢測有限公司東海縣分公司。收到貨後，她刷到了所購店鋪出售的足金飾品火燒後並非足金產品的評論，將該吊墜送至黃金加工門店換金，門店高溫火燒後，飾品變成黑色。而她想退貨時，店鋪已經將商品全部下架，聯繫不上商家客服。

有精力的消費者則會在商家關店後，轉而尋求購物平台承擔起賠償責任。羅女士在發現購買金飾品為假後，去聯繫店鋪時卻發現店鋪已經關店，只能求助於平台客服。平台工作人員最初稱會維護消費者權益，但當羅女士按照平台要求前往質檢機構複檢所購商品並獲得對應證書，平台客服態度卻變成了：商家已關店，消費者需自行聯繫店鋪，平台不能代為賠償。

彭女士買三件足金掛件，去金店驗貨後發現，僅最外面是一層足金，內裡為黑色金屬。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

有些被發現假金時仍在營業的店鋪會選擇爽快退貨。彭女士在名為「水貝來福黃金工廠店」的網路店鋪買到三件足金掛件。收到的檢測證書顯示，貴金屬檢查為足金，含量為999，檢測結果定義為「足金掛件」。去金店驗貨後，彭女士發現僅最外面是一層足金，內裡為黑色金屬。此後，彭女士找到店鋪，並給對方發送商品剪開後的圖片，商家第一時間做退貨處理。

錢女士則是在名為「水貝福多多黃金店」的網路店鋪，購買了一件足金如意飾品，因在線下門店火燒發黑，發現飾品並非足金，反饋給店鋪，店鋪迅速退款。

而上述爽快退貨的店鋪不久後均已關店。部分後知後覺的消費者維權已找不到商家，而平台的態度是需要消費者自行聯繫商家或者消費者報警、走法律途徑等。

金價飆漲，黃金交易也傳出諸多亂象。示意圖。（路透）

平台須承擔連帶責任

這個時候，平台是否需要承擔責任，承擔何種責任？中國政法大學副教授、中國消費者協會專家委員會專家朱巍表示，消費者在平台買到假貨，平台需要承擔多種責任，其中包括在法律特殊規定之下，承擔連帶責任。比如店鋪失聯、跑路，交易平台若不能提供銷售者或服務者真實名稱和有效聯繫方式，消費者可要求平台賠償。

第二種情況是，平台包庇或應知而未知的侵害消費者的行為，需承擔連帶責任。第三種，未盡審核義務，造成消費者損害的，依法也應承擔相應的責任。

對於買到假貨後如何具體維權，上海央法律師事務所執業律師，民商法律業務部副主任周凱表示，若商家存在欺詐行為，「消費者權益保護法」明確賦予消費者主張「假一賠三」的權利，如果後續發生訴訟，也可以開展司法鑑定，然後與商家協商理賠，若遭拒，可向平台提交完整證據鏈投訴。如果平台不作為，根據「電子商務法」，平台需要承擔連帶責任。