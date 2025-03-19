中國黃金界愛馬士 「老鋪黃金」為啥紅？

老鋪黃金人潮眾多。（取材自澎湃新聞）

金價 飆漲，有黃金店鋪堅持經營理念，獲得消費者的肯定；有的店鋪則抱著「賺一票就走」的心態，引發了許多消費糾紛，甚至引來倒店潮。不同的「煉金術」，正詮釋著中國黃金市場的兩樣情。

國際金價連創新高，金飾公司因面臨更高的成本壓力，不少消費者也陷入觀望，生意不見得會好，主打古法黃金而價格略高的老鋪黃金卻是例外，各門店前經常可見排隊購買金飾人潮，有人一排六小時也不喊累，優勢之一在於「一口價」，以及著重中國傳統製金工藝及設計的商品，成功說服了高淨值客群「用買奢侈品的預算買真金」，因而逆勢出圈。

老鋪黃金有「黃金界愛馬仕」之稱。圖為老鋪黃金萬象城店店內陳設。（取材自微博）

據澎湃新聞報導，2025年3月14日，COMEX黃金期貨價格突破3000美元/盎司關口創歷史新高。周大福、老鳳祥、周生生、老廟等品牌金飾價格均破900元（人民幣，下同，約124美元）/克。老鋪黃金的古錢紋平安扣吊墜在一口價之後，按克重計算約1099.45元/克，與其他金店報價相差200元/克，但老鋪金店一枚古法戒指環867元/克，該單一產品克重報價已低於當日其他金店。

3月12日，老鋪黃金盤中創下798港元/股的歷史高點，市值超過1200億港元，截至3月14日收盤，老鋪黃金收跌0.51%，報682港元，市值1148億港元，年內股價累計漲幅超過182%。

排隊是常態 半數會下單

和其他金店遍地開花的「蜜雪冰城」式加盟路不同，老鋪黃金打造高端品牌形象，被稱為黃金界的「愛馬仕 」，它的定價位於高奢品牌與普通金店之間。2023年，老鋪黃金旗下門店店均收入超9300萬元，在中國所有黃金珠寶品牌中單店銷售額排名第一。據官網介紹，老鋪黃金是中國率先推廣「古法黃金」概念的品牌，也是中國古法手工金器第一品牌。

線下門店銷售是老鋪黃金的主要渠道，截至2024年6月30日，該公司在14個城市共開設了33家自營門店，全部位於包括SKP系4家和萬象城系10家在內的知名商業中心，都是門庭若市，經常排隊。但老鋪黃金1萬元至2.5萬元區間的產品占比超過六成，儘管定價並不便宜，在金價飆漲之際仍生意火爆。門店導購人員說，在其接待的客人中，超一半以上的顧客會下單。

老鋪黃金對開店選址非常嚴苛，未有開放加盟店的打算。為保證服務，老鋪黃金的一線店員薪資普遍高於普通金店水平，不按銷售提成計算工資。在二手市場，該品牌類似於二手奢侈品，可按照原產品的折扣價格回收而非僅按克重計價，後續往往會進行轉賣，而不只是熔鑄處理。

部分門店內多個熱門款式已顯示無貨。（取材自澎湃新聞）

毛利率 四成 工藝是賣點

老鋪黃金並不直接生產黃金材料，而是專注設計、生產加工和銷售。支撐老鋪黃金高昂價格的最大賣點是「古法黃金」的加工工藝。

據中國黃金協會官網，古法金飾品主要由兩種或以上包括摟胎、刳胎、擀胎、錘揲、花絲、鏨花、失蠟澆鑄、金銀錯、寶石鑲嵌、炸珠、吸珠、吹珠、手工修金、點翠、燒藍等的中國傳統金銀細金工藝製造而成，集現代設計理念、中華民族傳統文化內涵和表面呈亞光、砂狀肌理等古代宮廷金飾特徵於一體的足金飾品。

這意味著價格會更高。CIC灼識諮詢在今年1月發布報告顯示，以按克計價的素圈金戒為例，古法加工費可達900元，較普貨黃金高出1至2倍。此外工藝複雜，需要技巧熟練的匠人投入大量精力製成，製作時間是普貨金飾的數十倍。老鋪黃金有相當一部分比重的足金鑲嵌產品，這類產品毛利率較高，對比九家黃金上市公司2024年上半年毛利率，老鋪毛利率高達41.3%。

如此高的毛利，讓部分網友調侃，古法黃金是智商稅嗎？有黃金行業人士表示，「黃金材質較軟且容易被劃傷，不適合鑲嵌鑽石或有特殊切割的鑽石，因此在老鋪黃金之前，整個行業基本看不到黃金鑲嵌鑽石。此外，高溫金胎琺琅技術也是一種古老的工藝，加上老鋪的『金胎燒藍』產品，已基本與市面上的其他產品拉開了差距」。

老鋪黃金標榜的古法金，背後是設計師的原創設計。（取材自微博）

創始人低調 走原創設計

隨著老鋪黃金的走紅，愈來愈多人好奇該公司背後的操盤人。老鋪黃金的實控人是60歲的徐高明，外界對他的評價是「跨界」、「低調」。1988年他通過函授課程從華中農業大學畢業，曾是岳陽市畜牧水產局科員，上世紀90年代下海經商，後創立老鋪黃金。據官網介紹，老鋪黃金是中國率先推廣「古法黃金」概念的品牌，也是中國古法手工金器第一品牌。

據一位熟悉老鋪黃金的人士指出，徐高明惜字如金，和他談及圍繞奢侈品牌的屬性與成長軌跡之類的話題，很快得到徐高明的共鳴。而在老鋪黃金持續被媒體關注的背景下，徐高明希望企業能繼續保持「低調」。

黃金產品需求有季節性波動，老鋪黃金僅憑30多家門店，仍在市場占有一席之地，憑藉的另一個原因是目標客戶群體不同。此外，老鋪黃金曾稱，其製金技藝源自北京工美花絲廠製金老匠師，由原清宮廷造辦處金匠一脈傳承而來。熟練工匠高保留率，也使老鋪黃金的技術流失風險極低。