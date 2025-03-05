京滬相親角走過20年 見證時代變與不變

相親角裡幾乎都是為子女婚姻操碎了心的父母。（中新社）

選擇結婚的中國人每年都在減少，但數據沒反映出來的是，在一胎化政策下生長的獨生子女，其單身狀態成為父母的擔憂。在上海和北京的相親角，見證了這個時代之變；不變的則是，仍有許多家長們堅持期待兒女「找個伴」的希望，使得「渴望婚姻」與「結婚難」同時在這裡上演。

據中央社報導，上海人民公園的相親角是從2005年6月初露端倪的，最早就是由常到公園的幾十個太太們為自己兒女們沒有女朋友、男朋友互相訴苦開始。整個相親角逐漸成形，都是由父母先為孩子初步篩選對象，也有人委託仲介幫忙展示兒女資料。偶而有年輕人現身其中，立刻就有阿姨叔叔湊前詢問年次、擇偶條件等。

大齡女生變多了

兩名在上海人民公園「擺攤」多年的仲介，不約而同地說，這幾年最明顯的變化，就是35歲以上仍未婚的「大齡女生」變多了。不想結婚、願意一個人生活的男性也在增加，但女性明顯地更多。

一名來到相親角的母親說，結婚生子就是人生的過程，經歷過才會完整，她去年在相親角成功為女兒找到對象，現在受其他家長委託，每周到人民公園「擺攤」，幫他們的子女找對象。

另一名父親在兒子的資料卡上標註「在郊區有別墅一棟」。他說兒子在網上創業，個性比較宅，對婚姻不積極。「我作為父親，幫他找到對象是我的責任，但是這個婚姻好不好、怎麼過，是他的責任」。他希望兒子有結婚生孩子的經歷，「不是為了養老」。 一位父親在相親角為孩子瀏覽徵婚資料。（新華社）

在這裡已經擺攤7、8年的仲介說，相親角裡擇偶的女性比男性多得多，年紀也愈來愈大，他認為原因是「女性要求高」。一名婦女正巧前來詢問能否幫其兒子找對象。這名仲介問了對方年次、身高、職業等基本資料後，腦中很快搜尋出客觀資料上可能適合的女性，但立刻又搖頭說不行，原因是這名女性的薪資比男方高。

女怕家暴 男怕彩禮

結婚的難，不只是不想結婚的人變多，想結婚的人也面臨各種條件的取捨。

今年38歲的林先生，孩子還小時，妻子就病故。往後與異性的交往中，他說曾遭遇過3次對方家長反對，因為「結過婚、有小孩」。而他去年交往的對象，則是主動提出聘禮的要求，而且從一開始的30萬元（人民幣，下同，約2007美元）加碼到50萬元。

在全世界先進國家普遍結婚率降低、生育率降低的環境下，林先生認為中國的現象有獨特的因素，「女的怕家暴，男的怕彩禮（聘禮）」。此外，曾實施30多年的「一胎化」政策造就了他這一代龐大的獨生子女，除了直接影響人口減少，他認為獨生子女在家庭責任感上，也不若上一輩的人那樣勇於承擔。

家長期待兒女「找個伴」的希望，每周也都在北京的公園相親角中萌芽。

周末在北京的玉淵潭、中山公園中，有一群不畏寒風的中年人，裹著層層厚重衣物來到公園。有人手上拿著列有自家兒女條件的紙張，給同樣在這穿梭的叔叔、阿姨，對照是否與自家兒女條件匹配。

經濟能力擺第一

若有年輕人來相親角，叔叔、阿姨必定開口先問年紀，「姑娘，幾年生的啊」，年紀符合才會詢問是否有北京戶口、有車有房，經濟條件成為是否進一步認識的先決條件。

來到相親角的父母大多都僅育有一名兒女，擔心兒女未來沒有對象相互扶持，因此來到相親角尋覓良人。

一名來到北京中山公園相親角的母親表示，3年前女兒才24歲，認為婚嫁之事不急，但轉眼間就快28歲，女兒覺得婚嫁之事順其自然，但她惦記家裡只有一個女兒，心裡總著急她老了後沒人陪。

這名母親表示，希望女兒有事時能有另外一半幫忙，不然平常還是得靠父母。不過，她也表示，兒女結婚後依然有很多事情需要擔憂，包括在北京買房的開銷，「只靠年輕人的工資挺難的」。 大批家長來到相親角收集徵婚信息，為子女尋覓佳偶。（新華社）

一名住在北京的父親表示，他從一年前開始幫28歲的兒子找對象，他認為孩子在沒有穩定對象前，身為父親的他都有義務幫兒子找尋對象，他到相親角是為了當面見到對方父母或本人，「聊到一塊才有下一步，提高兒子找對象的成功率」。但他也坦言，「在相親角找對象難，彷彿是大海撈針」。

相親角中，也有仲介將滿滿資料放在地上，一旦有人駐足，便將合適對象介紹給前來詢問的父母。一名仲介表示，現在結婚率普遍較低，是受到整個時代跟文化因素的影響，北京結婚率比其他地方更低，則是因為資源較稀少，房子少、房價高就是原因之一。

在透過仲介、父母來尋找對象之外，也有年輕人趁假日來這裡認識同齡人，直接跟潛在對象交流、互動，這對他們而言是一種保障。一名北漂11年的男性表示，來到這若遇到印象不錯、年紀相仿的女性，便會上前交代家裡情況，詢問是否符合女方條件，但目前仍沒有找到合適的對象。 圖為單身男女身穿古裝來到湖南寧鄉炭河古城參加七夕相親大會。（中新社）

一名50幾歲的先生表示，他來到公園自薦好幾年了，這幾年在相親角認識挺多人，但他認為，相親角充斥人品有問題或想騙錢的人，在這不容易遇到好對象，但因為沒有別的交友管道，只能來這碰碰運氣。