2000萬農村光棍 恐成中國經濟未爆彈

一對新人在官方於北京舉辦的全國萬人集體婚禮上擁吻。（中新社）

儘管隨著女性經濟地位的提升及社會觀念的變化，對性別的偏好趨於正常化，但眼下農村光棍的危機仍然亟待解決。而這背後，仍是不斷下滑甚至已成為國安問題的結婚率。其中很多人不是不想結婚，而是結婚，很難。

據英媒報導報導，中國適婚男女的性別比失衡問題日益嚴重，導致2024年結婚人數創下自1980年以來的新低，僅有610萬對；其中，有超過2000萬農村男性成為「光棍」。人口專家警告，若結婚對數持續下降，大齡男女們尤其是「剩男」現象愈來愈惡化，不僅為社會穩定帶來潛在威脅，沒有了消費市場，中國整個經濟恐將成一潭死水。

性別比失衡 剩男滿街跑

香港01引述英國「經濟學人」雜誌報導指出，根據聯合國「世界人口展望」及中國2020年人口普查數據，預計到2027年，適婚年齡男性與女性的比例將達到119：100，男性多出約2250萬人。這意味著，在男多女少的情況下，只有約80%的適婚年齡男性能找到配偶。而在2012年，該比值是105。

中國媒體普遍指出，男性比女性多出2000多萬人的現狀，使得「剩男」問題引發廣泛關注。除了大環境等因素之外，高彩禮也是讓許多農村適齡青年找不到另一半或是對婚姻卻步的主要原因之一。 高彩禮仍是農村男性想婚卻婚不了的主因之一。（取材自微博）

例如，遼寧省的調查顯示，當地農村女性的聘禮在短短幾年內大幅上漲，從2016年的6.8萬元（人民幣，下同，約455美元）飆升至2020年的17.6萬元。另一項橫跨11個省分的調查則顯示，農村男性的結婚成本，包括婚房和相親支出，在2010年是2000年的7.6倍。

最新公布的2025年中共中央一號文件中提到，將推進農村高額彩禮問題的綜合治理，並加強對農村適婚群體的公益性婚戀服務，就是對高彩禮情況的應對政策之一。

報導認為，「剩男」現象的背後，與過去實施的一胎化政策密切相關。自1979年實施計畫生育政策以來，很多家庭在孩子出生前進行性別篩選，導致性別比失衡。 農村迎親隊伍。（中通社）

2020年人口普查數據顯示，城市青少年的性別比為106，而農村則高達120，這使得年輕農村女性多選擇在城市尋找配偶。而隨著社會變遷，愈來愈多受高等教育的女性選擇不結婚，或選擇經濟條件更好的城市男性，進一步加劇了農村男性的婚戀壓力與困境。

此外，女性短缺的情況也導致東南亞女性被販賣至中國的案件增加。2019年，中國政府與多國聯合營救了1130名被販運的外籍女性，顯示出當前社會穩定的潛在威脅。

無論是「剩男」或「剩女」，反映出的是中國近年持續下滑的結婚率。據中央社報導，中國民政部今年2月公布，2024年全國結婚登記610.6萬對，比2023年的768.2萬對減少157.6萬對，降幅為20.5%。這也是1980年以來的最低值。 圖為農村一戶人家布置的結婚新房。（新華社）

報導引述美國威斯康辛大學麥迪遜分校（UW-Madison）高級研究員易富賢表示，結婚率下降主要受到5個因素影響，包括獨生子女政策導致婚姻人口減少、結婚年齡推遲、婚姻觀念改變、消費不足、父母對獨生子女的婚姻更加重視等。

他分析，中國女性平均結婚年齡在2000年間落在23歲、2010年是24歲、2020年到了28歲，現在為30歲；再加上結婚已從「必需品」變成一種選擇，年輕人普遍認為有無結婚無所謂。如今，中國消費不足、內需不夠，青年失業率高，更使得結婚、養家更加困難。

結婚率下降 衝擊消費力

易富賢表示，其實全世界的結婚率都在下降，尤其是東亞地區，包括南韓、日本等地，但中國結婚率下降的速度是更快的，中國去年的結婚率應該只有4.3‰。

結婚對數降低，預示未來人口將會進一步下降，中國近幾年積極推動住房獎勵措施及補助，以提高生育率，但易富賢認為，這類鼓勵政策，短期內可能有效提高結婚率、生育率，但難以長期穩定，「因為中國結婚人口不斷減少，這是不可能改變的事」。

他表示，結婚率下降的警示是人口之後會更少，進而導致消費減少，將使中國消費不足的缺點日益突出。「人的消費是經濟最主要的驅動力，若沒有消費市場，整個經濟就是一潭死水」。 性別失衡問題嚴峻，彩禮等結婚費用飛漲，農村男子結婚成了一大難事。（取材自齊魯晚報）

上海金融與法律研究院研究員聶日明則指出，結婚對數創新低的前提是人口結構已經改變，適婚人口持續減少；此外，多數中國女性最終都會結婚。聶日明從數據分析，「只有低學歷剩男、沒有高學歷剩女」，女性只是結婚晚，特別是教育程度的提升顯著延後了女性步入婚姻的時間。

根據2020年人口普查數據，他指出，30歲的女博士未婚占比為50%，高於大學學歷女性的23%，更遠遠高於小學學歷女性的8%，但40歲的女博士未婚比例僅為8%，大學學歷女性為5%，小學學歷女性為2%。

他指出，低學歷的男性「結得早、剩得多」，高學歷的男性則是「結得晚、剩得少」。同樣是40歲，小學學歷男性中仍有15%尚未結婚，大學學歷未婚比例均僅為4%。比起「高知剩女」，低學歷男性，尤其是前述的農村低學歷男性的失婚現象，才是真正值得重視的社會問題。