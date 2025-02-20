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美國隊長必須死？「哪吒2」掀中國民族自豪 喊抵制漫威

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「哪吒」 幕後好聲音 為角色賦靈魂

中國新聞組／整理
哪吒。（取材自微博）
哪吒。（取材自微博）

「哪吒2」不僅讓全球看到了中國動畫電影的高水準製作技術，口碑票房雙豐收，電影的配音也令觀眾印象深刻。對參與的配音演員們來說，配音就是在表演，藉著最真實而富有張力的「幕後好聲音」，讓觀眾「聲」歷其境。

中國國產動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（「哪吒2」）爆火，角色背後的配音演員也令人好奇。無論是各個成長階段的哪吒，溫潤儒雅的敖丙，一口「椒鹽」普通話的太乙真人，結結巴巴的申公豹，還是說話不那麼溫柔的殷夫人，在只有一個「真」的要求下，配音演員的表演讓角色更加完整，該片兩位導演餃子和配音導演陳浩參與配音演出，也成為話題。

哪吒和呂艷婷。（取材自上游新聞）
哪吒和呂艷婷。（取材自上游新聞）

少年哪吒配音演員囧森瑟夫。（取材自微博）
少年哪吒配音演員囧森瑟夫。（取材自微博）

少年哪吒。（取材自微博）
少年哪吒。（取材自微博）

哪吒／呂艷婷；少年哪吒／囧森瑟夫

「天雷滾滾我好怕怕，劈得我渾身掉渣渣。突破天劫我笑哈哈，逆天改命我吹喇叭。」伴隨「哪吒2」的熱映，不少人都被這首電影中的打油詩「洗腦」。綜合大公報、上游新聞報導，聲演小哪吒的演員呂艷婷對這首詩的演繹詼諧有趣，「小煙嗓」收穫一致好評。

呂艷婷並非當前中國配音演員行業中常見的明星大腕，卻能拿下「哪吒」這樣一個重量級的角色，令不少人吃驚。身為四川電影學院播音主持系副教授的她，曾培養過很多專業的人才並獲得多項榮譽肯定。最初是導演餃子想為哪吒尋找一個「丑」聲音，以詮釋哪吒叛逆不羈的性格，她帶著學生去面試，結果自己被選中。

「為『哪吒』配音的工作量很大，我還需要提前吃吃中藥、補補氣血，因為哪吒是一個情緒波動、情緒張力很大的狀態，需要在棚裡一直保持『高能量』，配音一天下來精氣神消耗巨大」，呂艷婷說。

哪吒肉身重塑後長大，人物外貌變化，性格穩重，聲音也隨著改變，這時給少年哪吒配音的是囧森瑟夫。囧森琴夫畢業於四川師範大學舞蹈學院音樂系，2017年左右參與配音工作，大多為一些動漫作品配音。

太乙真人。（取材自紅星新聞）
太乙真人。（取材自紅星新聞）

太乙真人配音演員張珈銘。（取材自紅星新聞）
太乙真人配音演員張珈銘。（取材自紅星新聞）

太乙真人／張珈銘

影片中，哪吒的師傅是一位大腹便便、說著一口四川普通話、擁有眾多法寶、外形滑稽的闡教仙人，太乙真人的「川普」是電影「哪吒」系列的一大亮點，是影片笑鬧熱梗的重要角色。導演餃子曾表示其經過歷史考證，發現太乙真人修煉的洞府在四川江油乾元山金光洞，因此給這個角色加入四川話的設定。

太乙真人由演員張珈銘配音。張珈銘畢業於四川師範大學電影電視學院，曾在劇團有過四年的話劇舞台表演經驗，後又先後在成都理工廣播學院、四川電影電視學院擔任教師。

張珈銘透露，「哪吒1」選角時，配音導演陳浩直接找到他，連試音環節都省去了，「他覺得我的聲音出來後和太乙真人特別搭」。

為「哪吒2」配音時，張珈銘說，他在錄音前半小時才拿到劇本。而太乙真人大量的吃飯戲分，讓他體重直線上升，「當時錄音棚裡準備了好多餅乾、麵包，錄完音我總想吃東西，結果不知不覺胖了近20斤」。

無量仙翁。（取材自微博）
無量仙翁。（取材自微博）

無量仙翁配音王德順。（取材自新華網）
無量仙翁配音王德順。（取材自新華網）

無量仙翁／王德順

電影中無量仙翁一會兒慈眉善目，一會兒道貌岸然，一會兒滑稽可笑的樣子，很少有人會想到為這個角色配音的演員是一位89歲高齡的「硬漢爺爺」王德順。曾在多部影視劇中擔任配角的他，2015年以79歲的高齡出現在上海時裝周的舞台，短短幾十秒的T台走秀，他光著膀子，一身「腱子肉」，鬚髮盡白，形象硬朗，自此有了「中國最帥老頭」的美譽。

談及為無量仙翁配音，王德順內心充滿了自信，在他看來，配音導演陳浩選擇自己為無量仙翁配音，也證明了導演的眼光。在「哪吒2」中，王德順憑藉對人物情緒的精準把控和聲音的靈活變換，將無量仙翁這個複雜的角色塑造得活靈活現，不少觀眾誇他把角色「配活了」。

配音工作是一項體力活兒，不僅情緒要跟著人物的狀態走，有時候肢體也會隨著人物的運動，在配音過程中一遍遍重複著。不過，對於89歲的王德順而言，配音過程中並沒有任何體力和精力上的挑戰。「我頭腦很清醒，我體力也挺好的」，這源於他一直保持著良好的健身習慣。

申公豹。（取材自微博）
申公豹。（取材自微博）

申公豹配音演員楊衛。（取材自百度百科）
申公豹配音演員楊衛。（取材自百度百科）

申公豹／楊衛

「人心中的成見是一座大山，任你怎麼努力也休想搬動」。這是影片中申公豹的一句台詞。五年前的申公豹是影片中最大的反派，五年後導演餃子給觀眾一個難以想到的轉折，冷靜的頭腦，做事的果斷，人設變得被觀眾佩服了。

為申公豹配音的是楊衛，四川人民藝術劇院的配音演員，主要代表作品有「焦裕祿」、「死水微瀾」、「欽差大臣」」等。

據芒果配音網，整部影片中，最大的笑點就是申公豹的口吃，「大叔」級的楊衛，是一位說話很正常的配音演員，要配出「申公公」的口吃特色實屬不易，但他的聲音沒有任何的不自然與刻意，完全與申公豹這個角色合而為一，將觀眾逗得捧腹大笑，獲得不少好評。

楊衛所展現的口吃，並非他的說話習慣，而是即興表演。據說某次楊衛試戲時因感冒咳嗽不斷，導演卻眼睛一亮，覺得這個卡頓感絕了，從此申公豹每句台詞都讓打工人淚目：口…口吃不是缺陷，是…是被甲方氣出的工傷；連不成…不成…不成功便成仁都成了00後考研黨手機屏保。

申小豹。（取材自微博）
申小豹。（取材自微博）

為申小豹配音的王智行。（視頻截圖）
為申小豹配音的王智行。（視頻截圖）

申小豹／王智行

要說「哪吒2」中最「吸粉」的角色之一，一定要提申小豹。作為申公豹的弟弟，申小豹對哥哥的崇拜、對修仙的真摯嚮往、對父親的敬仰與保護，都令觀眾為這個小男孩揪心。

而申小豹的配音演員，也是一位小朋友。今年即將滿14歲的王智行，為申小豹配音時還在上小學，王智行提到「哪吒2」公映後，同學們得知申小豹的配音演員是他時都很驚訝。

「問我怎麼選上的，是聲娛（成都聲娛文化傳播有限公司）的老師來聯繫我，試音後就被選上了。網友們都特別喜歡這個角色，我就放心了，比較驕傲自豪」，王智行說。

評論區網友們對王智行的配音也不吝讚美：「長得也有點像耶」，「中間那個小破音好可愛啊」，「那個小破音，自然真實又可愛」，「想小豹復活的，第三部配音怎麼辦呢？」

敖丙 。（取材自微博）
敖丙 。（取材自微博）

為敖丙配音的瀚墨。（取材自紅星新聞）
為敖丙配音的瀚墨。（取材自紅星新聞）

敖光。（取材自微博）
敖光。（取材自微博）

為敖光配音的李南。（取材自微博）
為敖光配音的李南。（取材自微博）

敖丙／瀚墨；敖光／李南&雨辰

據新京報，敖丙一角由聲優瀚墨配音。潮墨分享他的幕後故事時表示，錄音時無法看見具體場景和角色，全靠想像配音。他會對一句話反覆錄製，最終導致嗓子啞掉。瀚墨先前曾糾結自己是否還要繼續當聲優，「哪吒」系列是給他信心與自豪感的電影。

瀚墨日前出席成都一家影院的活動，重現電影中對哪吒的「安慰」台詞：「雖然你儀態懶散，但意志堅定；雖然你個頭矮小，但內心強大；雖然你相貌醜陋，但心地善良啊；雖然你眼眶發黑，鼻孔朝天，牙還缺了一顆，但我覺得，你──你就是很好很好啊」，讓現場觀眾都會心地大笑歡呼起來。

影片中為敖光配音的有兩位演員，龍族形態時聲音渾厚由李南配音，國家二級演員，四川人民藝術劇院的話劇演員，曾擔任過多部舞台劇和晚會的導演，工作在幕後，作品不多，配音過的作品有「老鷹抓小雞」等。

當龍王化成人形時，由雨辰配音，代表作有「時間囚徒」、「追夢少年」、「足球王者」等，並為多部廣告片配音。

殷夫人。（取材自微博）
殷夫人。（取材自微博）

為殷夫人配音的綠綺。（取材自微博）
為殷夫人配音的綠綺。（取材自微博）

殷夫人／綠綺

成都聲娛文化傳播有限公司配音團隊負責「哪吒之魔童降世」（哪吒1」）和「哪吒2」配音承製工作。作為聲娛文化配音部總監，綠綺是一名從業10年的配音導演、配音演員。為殷夫人這個複雜角色配音時，既要展現戰場上奮勇迎敵的勇武和果決，又要呈現在家中作為母親對孩子的溫柔和關愛。「所有的標準都是真實、自然，要像生活中能遇到的人一樣」，她說。

錄製過程中，殷夫人這個角色並不是一次性錄完的，正式錄製加修改前後好幾次，所以表演銜接也是重中之重。綠綺說，「我在錄製一段情感激烈的戲分時，幾遍就出了配音導演想要的結果。那是一種『脫口而出』的感覺，跟技巧無關，也跟『表演』無關」。

綠綺的聲音溫柔細膩富有磁性，讓很多觀眾感受到了母親的熟悉感，一聲聲「吒兒」，聲音中滿是母愛，既溫暖又有力量。為了給「哪吒2」中殷夫人配音，她觀察母親與家人相處的日常，模仿母親對孩子的溫柔語調，對丈夫的直爽語氣，最終讓觀眾感受到了母愛的偉大。

「配音導演對我們的要求就是沒有任何的技巧、只有感情。因為觀眾是不會被假的東西所打動的，所以我們在整個錄製過程中對所有的配音演員只有一個要求：真」，她說。

土撥鼠。（取材自微博）
土撥鼠。（取材自微博）

為土撥鼠配音的導演餃子。（視頻截圖）
為土撥鼠配音的導演餃子。（視頻截圖）

章魚將軍／龔格爾；土撥鼠／餃子

「哪吒2」中的一大亮點，是台詞裡天津話的運用：影片中做藕粉的大叔、阿姨和章魚將軍等角色一口地道的天津話，為角色增添了獨特的魅力。為這三個角色配音的正是天津籍電影人、也是電影「流浪地球」系列的編劇、製片人龔格爾。

此外，導演餃子也參與了配音。影片中，土撥鼠的領袖即「鼠老大」被哪吒暴揍後的哭聲，就是餃子親自配音的。在配音演員工作時，餃子也多次親自上陣，為配音工作提出意見。

影片中石磯娘娘等角色的動作，也是由餃子根據自己腦海中對於角色動作和神態的想像演示、身臨其境表演出來的，以此指導配音演員和動畫製作團隊。餃子說，為了保證人物形象準確、畫面細節完整，「哪吒2」全片70％以上的戲分自己都演過一遍。

李靖。（取材自微博）
李靖。（取材自微博）

為李靖配音的陳浩。（取材自微博）
為李靖配音的陳浩。（取材自微博）

李靖·陳浩

兩部電影中哪吒父親「李靖」的配音演員陳浩，也是這兩部電影的配音導演。而更讓人意外的是，他還是深受兒童歡迎的動畫角色「海綿寶寶」以及動作明星甄子丹詮釋「葉問」的「御用配音演員」。

談及此次「哪吒2」的配音過程，陳浩透露，他首先會與餃子進行深入溝通，達成高度共識後，精心安排好每一句台詞的起承轉合、高低起伏，構建出清晰明確的電影節奏和時間線後，再根據這一設定，去尋找那些能夠完美達到要求的演員。

正如李靖希望兒子哪吒「被世人認可」，「哪吒2」在襲捲中國電影票房之後，正式登陸北美等海外市場，開啟海外征程，而票房也仍在持續攀升。

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