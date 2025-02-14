科技與冰雪共舞 哈爾濱亞冬會十八般武藝盡出

亞冬會開幕式表演。（新華社）

哈爾濱亞冬會賽場上運動員使出渾身解數，展現高超技巧；場下5.G網路、無人機 、8K轉播等各項科技也使出「十八般武藝」，為大賽智慧賦能，要帶給觀眾全新體驗。

亞冬會結合科技，要帶給運動員及觀眾全新體驗。（中新社）

亞冬會開幕式充滿科技感。（新華社）

今年的亞冬會不一樣！從賽場上到賽場外，處處隱藏著令人驚艷的「黑科技」，更將元宇宙、數字孿生、雲上管理等前沿科技首次融入國際體育賽事，為觀眾帶來前所未有的智能體驗。這些技術投入不僅提升了比賽的公平性、安全性和觀賞性，也為體育賽事的未來發展開闢了新的道路。

賽事轉播 部署先進5G -A

香港文匯報報導，賽事轉播是體育賽場上相當重要的一環，本屆亞冬會部署了先進的5G-A網路，成為各項新技術得以順利應用的「地基」，讓海量傳輸數據、多路並發的高清視頻會議等需求得以滿足。曾負責過2008年北京奧運、2022年冬奧相關通信保障指揮工作的王傳寶表示，「本屆亞冬會應用的5G-A網路，可以理解為5.5G。通過毫米波+Sub6G高低頻協同組網，有效提升網路性能。」

據了解，工信部1月時首度批覆基礎電信企業在亞冬會期間使用26GHz頻段5G毫米波試驗頻率，這一舉措為賽事通信帶來了「質的飛躍」。相較於目前廣泛使用的5G中低頻段，26GHz頻段的5G毫米波頻譜資源豐富，能夠提供更大帶寬、更高傳輸速率和更低時延，從而進一步滿足冰球、滑雪等高速運動項目的轉播需求。

冰球館實際測速數據顯示，該網絡峰值速率可達10Gbps以上，下載一份10G的文件包僅需10秒。賽會工作人員海量數據傳輸、高清視頻會議等大頻寬需求得到滿足，進一步提升亞冬會賽場用戶的觀賽體驗。

報導稱，網絡信號穩定是賽事場館大量智能設備的部署和安全工作的前提。中國聯通黑龍江省分公司科創部專家冀岩琦表示，智能超表面技術是一種新興的電磁波控制技術，通過在物體表面部署微小的結構單元（又稱超表面單元），來精確控制電磁波的傳播。通俗來說，它就像一面「魔法鏡」，能夠根據需要改變電磁波的傳播路徑，進而增強信號強度，減少干擾，提高通信質量。「應用智能超表面技術後，無論在場館哪個角落，參會人員都能夠全天候享受到穩定、順暢的網絡。」

亞冬會主媒體中心是各國媒體從業人員工作的大本營。（新華社）

記者採編室 工作有效率

主媒體中心是中外媒體記者工作的大本營，極速的網絡和雲上剪輯的便捷，讓媒體業者工作更加有效率，廣受稱讚。王傳寶說，本屆亞冬會打造了媒體轉播雲，中外媒體從業者甚至無需親自到哈爾濱來，就可以在自己國家的採編室，雲端進行賽事直播、編輯、轉發，只需要加上播放效果處理，便可直接在當地播放，極大縮減了賽事轉播的成本。

另外，以往大型體育賽事固定機位採集圖像信息的方式，可能會錯過不少精彩細節。而本屆亞冬會通過無線技術，部署了一系列便於實時、實地、無死角採集信號的網絡，攝影機在任何位置都能拍攝並實時回傳直播畫面。王傳寶說，「通過無線技術實現攝影機任意點位拍攝與實時回傳直播，觀眾可從不同視角觀賽。比如在高山速降時，如果運動員頭戴攝像頭，觀眾就能以運動員的視角體驗風馳電掣的刺激感。」

AI 智能管控 機房數字化

AI智能管控則成為賽場檢測危險源的好幫手。報導指出，亞布力雪上訓練中心是本屆亞冬會雪上項目的舉辦地，在場館指揮中心的大屏幕上，清晰地展示著整個賽區的3D數字孿生系統。該系統全景式還原了雪上賽區的場館、機房、設備信息，使管理者能夠身臨其境地雲上遊覽，極大地提升了管理效率。

在通信保障機房，智慧機房數字化監控系統引人注目。冰壺館運行團隊場館網絡通信支持主管、平房聯通副經理高永生表示，「該系統能夠對場館機房、核心機房進行AI智能管控，並進行危險源的檢測以及機房進出人員的報警與識別，確保賽事順利進行。」

正在進行比賽的平房區冰壺館。（新華社）

冰壺館系統 消除回音

亞冬會賽場也有學問。新華社報導，平房區冰壺館運行團隊場館設施運維經理趙冠男表示，冰壺館在建設中充分考慮了語言聲學、幾何聲學、建築聲系統工程學，專門設計搭建了集中式擴聲系統和分散式擴聲系統兩套獨立的擴聲系統進行賽事保障，成功消除了聽眾的回音感，彰顯出中國「智」造。

科技手段在賽事評判環節中也發揮著重要作用。以短道速滑比賽為例，運動員在111.12米的單圈賽道上，以每小時超過50公里的速度飛馳，為了避免人工記圈可能出現的失誤，記圈系統應運而生。

亞冬會冰上項目賽場實現100%綠電供應。（新華社）

錄像回放 提升判決效率

哈爾濱體育學院教授單保海表示，中國自主研發的短道速滑比賽錄像回放系統，不僅能夠詳細記錄比賽的每一個細節，還創新推出「直道+追蹤」雙屏顯示功能，大幅提升了裁判的判決效率。單保海說，這一技術創新為比賽時縮短裁判長觀看時間、準確進行判罰起到重要作用。

大部分科技賦能都離不開電力的支撐，走進亞冬會電力保障總指揮部，哈爾濱國際會展體育中心實景3D效果躍然屏上。隨著工作人員的操作，大屏切換到場館內部，各類供用電設備狀態、輸配電線路走向等信息一目了然，為賽事期間的安全保障、應急指揮、信息展示送去源源不絕的動力。

亞冬會使用中國自主研發的比賽錄像系統，大幅提升裁判的判決效率。圖為速度滑冰女子3000米選手韓梅。（中新社）

無人機化身「空中守護者」

隨著亞冬會賽事如火如荼展開，哈爾濱至亞布力的高速主幹線上也迎來一場科技與交通保障的深度融合。來自聯合飛機的七架鐳影Q20無人機化身「空中守護者」，協同鐳影機庫，為亞冬會期間的高速交通安全提供智能化、全天候的安全保障。

香港文匯報報導，據聯合飛機相關負責人介紹，鐳影Q20無人機具備優秀的長時間續航能力，最大航程75公里，搭載光電吊艙、喊話器等載荷，可持續工作50分鐘以上，更能在零下40℃的極寒環境下作業。在飛行過程中，鐳影Q20無人機能迅速捕捉並識別多種路面情況，例如道路積雪、車輛排隊以及交通事故等。一旦發現異常，指揮中心能夠精準確定事件發生的具體位置，並迅速將信息傳遞給養護、救援等相關單位，從而實現高效發現、迅速響應和及時處理，就像空中的千里眼。

除了用於路面交通情況監測、應急處理之外，還有兩台物流無人機處於待命狀態，能夠用於糧食運輸和服務區應急物流，減少對地面交通運輸的依賴，構築緊急情況下的空中防線。

鐳影機庫首次投入交通應急任務，不僅支持無人機自動起降和自動充電，還能夠遠程數據傳輸，極大地提升了無人機的作業效率，為低空經濟的落地應用提供了新的模式和思路。

P波段風廓線雷達可偵測即時氣象訊息。（取材自新華網／中國航天科工集團供圖）

科技冰雪魔法 寒風現形

另外，在亞布力自由式滑雪空中技巧賽場上，也巧妙運用科技的「冰雪魔法」讓寒風現形。創新的冬季運動賽道風場超精細圖像分析方法，成功解析了空中技巧項目跳台上方關鍵區域的複雜流場特徵，標誌著這一技術在滑雪賽事中的應用邁出重要一步。

本屆亞冬會氣象台與哈爾濱工業大學能源科學與工程學院、體育部組成聯合團隊，負責人帥永教授說，「新技術以激光追蹤隨風起舞的雪花運動，精準記錄風中雪花的動態變化，通過高時空分辨率的圖像模型求解並反演其瞬時風場，實現毫秒級、分米空間分辨力的二維風場實測，揭示賽道風場特徵，從而精細分析賽道局地的超微氣象尺度流動結構。」這種技術讓複雜的氣象數據可視化、直觀易懂，為教練和運動員提供高維信息參考。

報導指出，自由式滑雪空中技巧項目對氣象條件要求苛刻，規定1分鐘平均風速不大於3m/s；本屆亞冬會U型場地技巧項目競賽長孟述更強調，比賽過程中，不利的賽道風局部亂流和切變可能干擾運動員成績，甚至直接影響運動安全。此技術可以幫助競賽團隊更直接地觀察、分析賽道關鍵區域氣流情況，對於運動員提高競技成績，特別是保障運動安全具有重要意義。

除此之外，許多航天氣象裝備也參與了這次的氣象保障工作，助力各項賽事順利進行。新華社報導，中國航天科工集團二院23所專家表示，比賽保障區域內安裝了P波段風廓線雷達、X波段天氣雷達等航天氣象裝備，建構了多方位、多層次的氣象監測網，對賽場及周邊區域的天氣狀況進行實時監測，對可能出現的低溫、大風、降雪等惡劣天氣進行預警。

亞冬會運動員村餐廳的廚房安全監控系統。（取材自維度新聞）

可視化餐飲管理系統

選手的飲食健康也是亞冬會施展科技魔法的領域。位於華旗飯店亞冬會運動員村的4樓餐廳，一套安全可視化管理系統大屏幕上的數據，實時監控著廚房和餐廳各個工序的全面信息畫面。

為了保障餐飲安全，創新研發的安全可視化管理系統，通過大數據、雲管理等技術，保障廚房安全和飲食安全。「當廚師離開著火的灶台超過15秒，廚房離火系統會切斷電源、水、燃氣等，保證廚房更安全。」華旗飯店行政總廚王鋼表示，構過AI智能感知技術，系統可以即時抓取沒有戴帽子、戴口罩的廚師，以及外來人員信息，進行實時報警提示。即使有蒼蠅、飛蟲等進入廚房，也逃不過系統的「眼睛」，及時提醒工作人員進行消殺。

運動員村的菜品留樣採用智能留樣櫃，可自動秤重、記錄時間、實時顯示留樣狀態信息，並在留樣48小時內進行實時監測。王鋼強調，廚房監控已與哈爾濱市市場監管局聯網，廚師操作動態全程接受監管，確保操作規範。

會唱歌的公路 浪漫刻進DNA

而為了迎接中外運動員和各地遊客，哈爾濱當地更透過科技賦能營造出滿滿氛圍感。

大眾日報報導，黑龍江省公路建設中心把亞雪公路變成一條「會唱歌的路」，亞雪公路改擴建工程項目辦工程部部長張紹駿表示，他們將選定的樂曲變成音樂公路模擬仿真製作文件，再依據不同旋律編制出相應的間距尺寸，並在路面刻槽，當汽車以定速駛過時，透過共振就會產生美妙的音樂，日本NHK記者直測後驚呼：「這是把哈爾濱的浪漫刻進了DNA！」