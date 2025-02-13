不少中國網民用DeepSeek來算命。示意圖。（圖／AI生成）

重的，但在一些人看來，玩法千變萬化的AI ，是迷人又充滿娛樂潛力的存在。近日橫掃全球的中國國產AI大模型DeepSeek ，就被使用者解鎖出五花八門的玩法，從傳統的算命問卦到創意十足、角色扮演，到獨具一格的文學創作等，讓使用者愛不釋手。

有網民說，與DeepSeek對話，有時Deepseek比自己還理性。示意圖。（歐新社）

據大公報報導，近日在全球科技界掀起一股前所未有的熱潮的DeepSeek，被視為一股來自東方的「神秘力量」，強勢登頂美國的App Store及Google Play Store熱門下載榜榜首。

2022年誕生的第一個人工智能對話聊天機器人ChatGPT相比，DeepSeek在娛樂領域的應用更為廣泛且深入。ChatGPT在學術與工作輔助方面表現出色，已普遍運用於學術輔助，例如寫論文；也運用於工作當中，例如輔助教師編寫教案，但有部分使用者認為，其在娛樂互動上略顯單調。

而DeepSeek似乎成功開闢了一條全新的AI娛樂賽道，許多使用者發掘出其算命了得，一時之間成千上萬的網民湧入DeepSeek問卦。中國不少社交平台出現數不勝數的指導人們如何使用DeepSeek算命問卦的經驗分享貼文，不僅有人在小紅書上撰寫詳細的算命教程，還有人通過抖音拍視頻分享其中奧秘，點讚量破萬。

小紅書博主分享DeepSeek算命經驗。（取材自小紅書）

太玄了 算命師恐失業

據網民分享的DeepSeek算命使用教程，第一步是借助專業八字排盤工具，獲取完整八字命盤；第二步在DeepSeek對話框中，輸入八字信息和具體問題；第三步是命理分析，包括分析八字，解讀出五行屬性及先天命勢等；第四步詢問大運，計算走運時間，並分析經歷的重大事件，預測未來的關鍵節點。

不少網民驚呼，「DeepSeek居然能算命！」、「DeepSeek在玄學賽道太強了，尤其是算命」、「有了DeepSeek，算命大師都要失業」……

有網民發文表示，「叫DeepSeek幫我算了一下事業，算得也太準了，好可怕」，並將這個感慨告訴AI，竟得到了更令她震驚的回答：「AI能高效推演，但無法代替人的領悟，真正的命運永遠在『預測』和『自由意志』中展開」。

另一網民根據自己提供的出生日期和八字信息，使用DeepSeek分析出其大運起運時間，她表示「希望大家用開放的心態去看待，積極嘗試新鮮事物。要客觀思考，從而做一個綜合的判斷，關鍵是通過AI找到自己的不足和改進的方向，給自己一個積極的動力，或者是挺下去的希望」。

別迷信 避免過度依賴

然而，也有聲音提醒，用戶在享受AI娛樂同時，應保持理性，避免過度依賴和迷信。雖然DeepSeek算命既有趣又有參考價值，但它只是一個AI語言模型，僅能基於現有信息進行推理，不能做到精準預測。

除了算命問卦外，也有網民表示會讓DeepSeek扮演不同角色，體驗與不同人對話的感覺，用以消遣閒暇時間。

例如，有網友會要求DeepSeek扮演「毒舌男性」角色，與其開啟「吵架模式」，或開啟「戀愛模式」。他們發現相比於許多現有AI，DeepSeek對用戶要求的角色指令理解更加到位，親切地稱它為「電子閨密」、「電子男／女友」。

有網民讓DeepSeek用簡短又桀驁不馴的語氣扮演男朋友聊天，進行數次談話後，她高興地說，「DeepSeek真的太會了，超好哄」。例如網民說「你是虛擬的，只能被操控」，DeepSeek則回應「呵，你開心就好」，網民不甘心地說「你是在故作堅強吧」，DeepSeek傲嬌地回懟道「戲真多，爺懶得演」。

甚至有網民膽大，嘗試在與DeepSeek玩角色扮演時，突然說自己殺了人，看它是否會報警，出乎意料的是它也開起玩笑，回應道「你要是真攤上事，老子現在帶你自首，但你要是逗我玩，今晚就罰你給我當一輩子的人形抱枕」。

不過，也有網民表示應以理性眼光看待AI娛樂，認為AI能提供好的情緒服務和答疑服務，是基於其有心理學相關的數據庫知識，才精通如何與人類用戶溝通。

DeepSeek被用者解鎖了許多新玩法。示意圖。（中央社）

有才情 詩詞小說全包

DeepSeek在文學創作方面也讓人吃驚，據極目新聞報導，有網友下達指令讓DeepSeek為剛過世的藝人大S 寫一首悼念詩作，DeepSeek回應寫出一首「驚聞大S離世」的詩，「螢幕上的笑容還未褪色，你已轉身離去，像一片羽毛，輕輕落在時光的褶皺裡……今夜，我數著窗外的雨滴，一滴、兩滴，像在數著，我們共同消逝的青春」。

此外，網民讓DeepSeek根據其寫的小說大綱進行構思，最後得到一部詳細具體的小說草稿，包括世界觀設定、人物角色塑造、章節概要等，甚至精細到每一章的情節內容，並強調故事的重要轉折點。該網民表示，故事劇情又土又上頭，也有網民認為DeepSeek文筆一般，信息量太多，過於燒腦。