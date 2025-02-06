日薪上萬的「冰雕師」旺季搶手、淡季卻要另謀生路

冰雕工作環境艱苦且危險，勸退了很多人。圖為冰雕師郭忠良。（取材自封面新聞）

哈爾濱年年創新的冰雕為冰雪季帶來了源源不絕的遊客，幕後功臣的冰雕師「日進千元」話題也成為網友熱議焦點，相關詞條登上熱搜。實際上，冰雕師最高峰日薪可達1、2萬元（人民幣，下同，約1374至2749美元），卻依舊面臨人力不足的困境。

封面新聞報導，冰雕師的工作其實是「天做一半，人做一半」，雖然師傅們能將巨大冰塊製作成自己想要的形狀，但當他們放下手邊工具後，太陽和風依舊在塑造冰雕，變得更加晶瑩剔透。冰雕師陳榮鑫說，冰雕就是一門先做加法、再做減法的藝術。

晶瑩剔透的冰雕出自冰雕師之手。（取材自封面新聞）

天做一半 人做一半

14歲就開始參加冰雕大賽的陳榮欣在這條路上走了17年。此前，他因「焊接」了「冰龍」的龍牙受大眾關注，後來還在路邊DIY冰玫瑰、仙女棒無償贈送給遊客，央視主持人也曾手持特製的「冰話筒」為他點讚。

陳榮欣透露，他剛入行的時候薪水一天1、200塊錢，後來手藝逐漸成熟，在最高峰時因為冰雕拍攝，一天能收入1、2萬。而冰雕師的薪資之所以能如此豐厚，在陳榮欣看來，關鍵就在於從業人員少。

「製作冰雕的大多是園區、景區，量大、要求高。」陳榮欣以冰雪大世界舉例，整個園區的冰雕系統有著詳細分工：搬運、搭建、打磨，以及精細雕刻。而處於設計核心位置的就是冰雕師，據他推算，在上萬名工程人員中，技術成熟的冰雕師不足百人。

報導指出，來自內蒙古的冰雕師祁小敏，參加過多次國內冰雪大賽，他說，在全國性賽事遇到的選手都是同一群人。黑龍江省當代藝術研究院國際冰雪產業院院長郭忠良從業26年，他表示，雖然在高校相關專業培養以及社會人士的加入下，冰雕行業人員不斷得到補充，但冰雪旺季來臨時，冰雕師依舊緊缺。

人力不足的原因說來簡單，對冰雕藝術來說，出師時間一般得以「年」為單位計算。一個在校學習三到四年冰雕技術的學生，畢業後還需要經過大量的實操，才能掌握成熟的冰雕技藝，獨立完成高質量冰雕作品。

除了漫長的學藝過程，艱苦而危險的工作環境也勸退了很多人。

溫度下降 身上汗水結冰

陳榮欣說，「在雕刻過程中，並不能穿得太厚，因為一直在動，容易出汗，太陽落山溫度下降時，身上的汗可能就會結冰。」同時，雕刻大件作品時往往需要冰雕師爬上高空，長時間作業也提高了意外風險性。

除此之外，傷病也是冰雕師無法避免的困境。祁小敏表示，「夏天只能在冷庫裡作業，冰雕師從室內的零下15℃到室外的2、30度，身體要抗住巨大溫差。上了年紀後，傷病就找上來了。」

報導稱，晶瑩剔透的冰雕背後，實則是對從業人員耐心、技藝、膽量以及吃苦精神的考驗。而能夠耐住多年學藝寂寞，且經受住冰雪打磨的人，實在不多。

冰雕藝術出師時間一般以「年」為單位計算，圖為冰雕師祈小敏。（取材自封面新聞）

冰雪世界暴紅 行業受矚

而隨著冰雪大世界再度暴紅，有網友好奇有沒有可能「自製冰雕」？陳榮欣解釋，冰雕師們用的冰塊，源自松花江上取出的天然冰，因為流動的水結冰後是透明的，才能做出晶瑩剔透的冰雕。而冰箱凍成的冰充滿氣泡，透明度和顏色都不佳，如果要讓冰塊達到透明狀態，就得讓水在低溫 流動下結冰，但這種方法經濟成本高，並不適用於普通家庭。

另外，冰雕師的工具門道也很深。技術精湛的冰雕師，通常也是工具改裝達人，根據自己的下刀習慣將工具改造得耐用、順手。切割的電鋸、油鋸，需要使用耐低溫的潤滑油，鏈條、導板也需要改裝，以適應不同雕刻物體特性。冰雕刀更分為平刀、角刀、叉刀等，種類繁多。更關鍵的是，這些工具造價不低。據了解，定製版專業成套的冰雕工具，採用特殊的木料和金屬，成本最高能超過10萬元。

而冰雕師的「工作花期」與冰雕一樣具有季節性，一般集中在11月至次年的2月，在非冰雪季節，有的冰雕師會應邀去冷庫中作業，亦或謀求其他營生。

報導指出，中國近年大力發展冰雪經濟，隨著政策逐步落實，冰雕師目前的職稱規範、從業保障以及人才短板問題可望得到解決。郭忠良在帶隊進行冰雕作業的同時，也負責高校冰雕專業學生的培訓。身為冰雪經濟的幕後推手，這些冰雕師正貢獻自己的力量，要讓這門行業更茁壯。