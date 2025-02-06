餵飯、剷屎…陪毛孩過春節 寵托師成年輕人夢幻職業

一名女子幫貓洗澡。（取材自廣州日報）

寵物 托管師春節 上門餵貓收入2.4萬、冰雕師單日進帳破萬……，這些工作同樣有令人稱羨的高薪，一個是年輕人心目中的夢幻職業，一個卻面臨人力不足的困境；雖說每個工作都有其甘苦，但究竟是什麼原因造成那麼大的差別？

給狗狗做飯也是寵物托管師的業務範圍。（取材自封面新聞）

中國寵物經濟規模愈來愈龐大，更催生不少相關職業，有人光今年春節幫忙上門餵貓，收入就上看2.4萬元（人民幣，下同，約3299美元），年輕人熱門夢幻工作的「寵物托管師」再度成為熱議焦點。

綜合央視財經、魯中晨報、上觀新聞等媒體報導，春節假期許多人返鄉並未帶上寵物，把毛孩的民生問題都交給寵物托管師。一名在上海長期做上門餵貓、遛狗的網友近日在社群平台上PO出自己的春節「排班表」，他從1月23日就進入工作模式，一直持續到2月6日前後生意熱度才有所回落，期間平均每天要服務30家客戶，並稱自己的預期收入達2.45萬元，讓其他網友高喊「我也想接單」。

對喜歡動物的年輕人來說，寵物托管師成為熱門的夢幻工作。（取材自小紅書）

為貓添糧水 還要剷屎

據了解，上門餵貓除了加糧添水，還得幫忙剷屎，觀察貓咪上廁所的狀態、是否有嘔吐物，以防貓咪生病。如果負責照料的寵物是狗，通常還會增加遛狗的工作。

代遛狗超過半年的花束（化名）說，寵物托管師在上門之前，通常會與寵主溝通好注意事項，如食物放在哪裡、是否需要打掃衛生，以及狗的出門習慣。進門消毒後開始餵狗和清潔工作，隨後給狗穿好胸背再出門遛狗，「有的小狗認路，會帶我去牠熟悉的路線玩耍，有時候也需要按照寵主要求的路線遛狗，遇到認識的狗還要進行一定的『社交遊戲』」。

家住北京的小綠做寵物托管師已經四年了，她說，自從做了寵物托管師這份兼職工作後，春節期間是最忙的，最多一天接到過20多單，從早上8時忙到次日凌晨都是「家常便飯」，遇到一些突發情況，甚至會到半夜2、3時才能到家。吃飯和休息都是在兩個服務地點之間轉場的過程中解決的。

報導指出，對小綠來說，上門寵物餵養服務不僅是一份兼職，更是一份客戶給予的信任和沉甸甸的責任。在服務過程中，小綠總能細心發現寵物的異常狀況，及時跟客戶反饋，妥當處理。特別是春節期間，客戶長時間不在家，水管崩了、線路短路這些突發情況，她也熱心幫忙解決。

就這樣，小綠得到了愈來愈多寵物主人的認可。在上門寵物服務平台上，小綠的評級愈來愈高，服務費用也從最初的一次49元，漲到了目前的100元左右。小綠坦言，正是由於客戶的信任，這幾年她從未出現過無單可接的情況，收入也十分穩定。特別是節假日，為了保證服務質量，她不得不控制接單量。今年春節，她每天最多只接15單，即便這樣，一天服務時間也需要12個小時左右。

寵物托管師幫寵物豬洗澡。（取材自小紅書）

寵物托管師帶狗散步。（取材自小紅書）

建立信任感 回頭客多

一部分寵物托管師會通過閒魚平台接單，多名寵物托管師表示，上門餵養及代遛服務的回頭客較多，首次上門建立信任後，寵主後續會通過微信 直接聯繫。也有寵物托管師如CC會選擇在專門提供寵物上門服務的微信小程序註冊接單，平台抽取一定的服務費。CC做過統計，去年5月到10月，她這份兼職收入共計1萬元。

對一些寵物托管師來說，這分工作更多收穫的是情緒價值。依依（化名）回憶起她接到的第一個單子，「那是一幢樓梯很窄的老房子，當我氣喘吁吁爬上樓，打開門的瞬間聽到了『喵喵』的聲音，我馬上被治癒了。」正職是房屋仲介的左菲（化名）偶爾兼職代遛狗，她說，「和小動物的相處會讓我體會到一種單純的快樂，錢多錢少反而是其次。」

寵物托管師為留守貓咪梳毛。（取材自上觀新聞）

寵物託管師清理貓砂。（取材自中新網）

寵物經濟 細分賽道

上門寵物服務的旺盛需求也體現了中國寵物經濟的快速發展。根據「2025年中國寵物行業白皮書」，2024年中國城鎮（犬貓）消費市場規模同比增長7.5%，達到3002億元，犬貓寵物數量突破1.2億隻。寵物主人對專業服務好、環境舒適整潔、網上或微信預約、提供上門服務的關注度大幅上升。隨著寵物消費新場景不斷湧現，寵物食品、寵物醫療、寵物用品及寵物服務等多個細分賽道，仍然有著廣闊的成長空間。

寵物托管師黃一禕認為，現在人們生活物質水準愈來愈好，捨得對寵物花錢，寵物托管業未來前景會愈來愈好。

然而，寵物托管在監管層面仍存在不少模糊地帶，多數寵物托管師雖然會明確寫出服務範圍和責任歸屬，但實際操作中出現的問題依舊難以界定和處理。

寵物的排便情形也要拍照給飼主確認。（取材自封面新聞）

寵物突發狀況 代送醫

報導指出，花束（化名）在代遛狗過程中就曾遇到過突發狀況。當天早上，小狗因為沒吃東西和分離焦慮，在遛狗過程中口吐白沫，她立刻拍視頻給寵主，並將狗帶去寵物醫院檢查，所幸沒發現問題，後續寵主也返還了她墊付的檢查費用。

但並不是所有意外都能順利解決，網友Elise就在社交媒體上表示，過年回家找的寵托師用遛狗的假視頻欺騙自己，等回家後發現衛生狀況堪憂，寵物狀態也不好。此前也有媒體報導，有寵托師在遛狗途中將狗弄丟並欺瞞，主人發現後通過專業尋寵團隊才找回狗。