新年穿漢服… 首個非遺版春節 中國年輕人「整頓」年味

「非遺遊」在今年春節假期關注度升溫，圖為遊客在重慶市巴南區西流沱小鎮體驗非遺項目姜家舞龍。（新華社）

中國農曆春節 不一樣了，從以往的春運 大遷徙、忙碌準備年夜飯、拜年走親戚、齊聚一堂看春晚…，如今年輕人開始「整頓」年味，用更個性化、潮流化的方式過年，讓傳統節日煥發全新生命力。

農曆春節，這個對中國人來說最重要的傳統節日，從年前的春運開始揭開序幕，圍爐、拜祖先、放鞭炮、貼春聯、走春…，傳統習俗對許多人來說雖然熱鬧卻也帶來疲憊。當時代的接力棒交到年輕人手裡，他們展開了新的過年方式，重新整頓年味。

逛燈會、穿漢服旅拍等活動，成為春節期間備受青睞的體驗項目。圖為四川自貢燈會。（新華社）

★年貨新潮流 網紅超爆款

綜合上觀新聞、中新網、南方都市報等媒體報導，年輕人對年節的整頓從年貨開始，他們開始追求個性化、潮流化，希望在新的一年裡，從年貨就能與眾不同。

以前家裡的年貨清單總少不了瓜子、糖果和花生這「老三樣」。但如今，查看年輕人的年貨購物車，你會發現，螺螄粉、火雞麵、魔芋爽等網紅零食成了新寵，樂高桔子樹、jellycat玩偶等創意小物更是讓人眼前一亮。

而今年春節是中國首個「世界非遺版」春節，有平台與非遺花饃傳承人合作，推出醒獅造型花饃，喜慶的色彩和亮眼造型吸引了許多關注。在網紅李佳琦的直播間，「非物質文化遺產」、「中華老字號」認證美食也受到許多消費者喜愛。

習俗上新年要穿新衣，不少年輕人把目光放到中國風服飾上，融合現代設計的馬面裙、漢服等傳統服飾成為首選。更有人說：「我覺得新中式服飾太美了，非常有過年的氛圍。」

人要穿新衣，不少寵物飼主也給自家毛小孩穿上了唐裝披肩等充滿年味的服飾。各大商家瞄準毛小孩商機，更紛紛推出寵物年夜飯禮盒，「168元(人民幣，約23美元)一狗」的套餐才推出就被約滿。

此外， 「非遺遊」也吸引了大量遊客的關注。某旅行網站數據顯示，截至目前，平台上包含非遺景點、非遺體驗等內容的「非遺遊」相關搜索熱度環比上月增長超過100%。逛燈會、廟會、欣賞民俗歌舞表演、穿漢服旅拍等，更成為春節期間備受青睞的體驗項目。

飯店推出外帶年夜飯。（取材自小紅書）

★創意年夜飯 舌尖上新味

年夜飯是春節的重頭戲。但如今，這頓傳統大餐在年輕人的手中，不再千篇一律，紛紛發揮創意。有人把全球美食都搬上餐桌，從加拿大北極甜蝦、西班牙火腿、智利櫻桃（車厘子）都有，要吃出滿滿「國際味」。

選擇自己下廚的人把餃子包成了各種可愛的卡通造型，給小朋友帶來驚喜；有人將西餐的烹飪方式融入年夜飯，做出紅酒燉牛肉、芝士焗龍蝦等菜品；還有人乾脆來一場火鍋年夜飯，一家人圍坐在一起，涮著各種食材。

也有不少年輕人選擇外賣年夜飯。他們動動手指，在手機上挑選來自各地的特色美食，無須繁瑣的烹飪過程，便能享受豐盛的團圓飯。有飯店更推出外賣服務，不但當天新鮮烹飪，還可依照預約時間專人配送到府，大搶年節商機。

造型搶眼的醒獅花饃。（取材自南方都市報）

寵物也穿起過年服飾。（取材自微博）

★線上來拜年 雲聚會興起

走親訪友拜年是春節的傳統習俗，而現在，更方便的線上拜年成為重要方式。短視頻拜年、語音祝福、雲聚會等形式層出不窮。在無法面對面相聚的情況下，雲聚會讓大家跨越地域限制，一起「雲端」舉杯。

95後的王興怡為了在春節期間表達對親朋好友的祝福，購買了不少電子紅包封面、動態賀卡，還訂製了AI拜年短視頻。對她來說，相較於傳統的電話、短信問候，這樣的方式心意更足，而且還對「i人」友善。

除了常規的問候，年輕人還在線上玩起各種互動遊戲，比如雲搶紅包、線上猜燈謎等。甚至有人製作了精美的電子拜年賀卡，配上自己的創意動畫或搞笑視頻，讓拜年充滿趣味。

★娛樂新體驗 大玩劇本殺

過去的春節娛樂可能只是大家圍坐看電視。如今，密室逃脫、劇本殺等沉浸式娛樂成為年輕人的心頭好。長沙一間劇本殺劇場負責人劉先生透露，春節黃金時間的場次須提前預約，基本上每天都是滿場狀態。

此外，春節檔電影的選擇也更加多元化，小眾文藝片、紀錄片等作品受到了年輕人的青睞。大年初一定檔的六部電影題材更涵蓋神話、史詩、動作、科幻等，滿足不同群體的喜好。

有些00後為了在家過年期間不無聊，特地開了視頻網站的會員追劇。「我給我爸媽買了視頻年卡，給朋友們買的特供遊戲皮膚，這也算是我送的年貨了吧。」

同時，博物館、美術館等文化場所也成為了年輕人春節期間的熱門打卡地。許多博物館為了接住這波商機，有的延長開放時間，有的推出蛇年主題文創商品，要打開遊客的荷包。

旅客在武漢市天河機場辦理登機報到。（新華社）

●「反向春運」成潮流 家庭組團出遊新風尚

中國春節從春運揭開序幕，返鄉人群浩浩蕩蕩湧入車站，但這場「地表最大人口遷徙」悄悄開始產生變化。

新華網、光明日報報導，近年來有許多老人、小孩開啟了「反向春運」之旅，他們從老家來到親人所在的城市，同樣能體驗團圓的喜悅。

年過六旬的王春喜表示，她和老伴經過近21個小時的車程，從老家吉林長春抵達江蘇蘇州，拎著裝滿紅腸、木耳等年貨的大包小包，準備在女兒工作的城市過節。從「有錢沒錢回家過年」到「我來到你的城市」，反向春運正掀起新風潮。

「這是我們第一次體驗『反向春運』。女兒工作很忙，我們都退休了，時間多，就來蘇州過年了。」王春喜說，反向旅途並不擁擠，春節期間正好還能逛逛旅遊景點。「不管正向反向，只要我們一家人在一起，哪兒都是團圓。」

有通信營運商數據分析指出，2024年春運，中國60周歲及以上人群出行量同比增長近30%，更多老人選擇前往子女工作地團聚，他們來自四川、河北、湖北、湖南等省份，目的地則多是北京、上海、廣州、深圳、杭州等大城市。

中國年輕人過年回鄉，不僅因為「安土重遷」的故鄉情結，也著實因許多老人行動不便、經濟條件有限。而今，隨著醫療條件改善、城鄉發展差距縮小，中國3億老年人尤其是農村與小城市的老人，生活水平和消費能力已顯著提升。

「以前買張火車票要攢半個月錢，現在我的退休金足夠花了。」從貴州到江蘇南京過年的老人沈其榮感慨說，密集的高鐵網絡和航空線路讓千山萬水被輕鬆跨越，點點手指就能購票打破心理隔閡，讓他們更有勇氣來城市陪伴孩子。

為了讓旅客都能及時得到正確的交通資訊，不論是鐵路、航空業者都費了心思。

67歲的劉先生剛下了從黑龍江哈爾濱駛來的高鐵列車，出站就看到地面上清晰的地鐵 、公交換乘線路指引。他說：「兒子家在東壩那邊，之前每次來，他都得打車繞一圈來接我，現在有了地鐵，便宜又快捷。」

貴州的王女士則是要飛到北京和女兒女婿一起過年，這是她第一次坐飛機。「女兒買票後，我下載了手機軟體。她跟我說，跟著軟體提示走就行。到機場一看，果然都對得上。」

據報導，此外，「家庭組團出遊」也成為春節新風尚。其中「冰雪遊」人氣最火，根據美團研究院數據，溫泉湯泉、滑雪主題酒店交易額同比增長超過50%。

國航相關負責人表示，針對近年來「探親熱+旅遊熱」的春運出行模式，國航結合2025年春運期間旅客流量、流向的變化，在實際承運國內航班推出「初乘機」服務。

「透過國航的行動端應用，旅客即可取得包括乘機流程的逐步指引和特定需求的響應機制，做到『出行有指南、地面有指引、機上有指導』。」該負責人表示，該服務可讓旅客及其家人在春運中更加放心。

因應春節到來，不少城市推出適合一家三代家庭旅遊的項目。廣州花城廣場的春節燈會成為全國聞名的年味地標；在成都，寬窄巷子結合大熊貓基地的「新春文化遊」吸引大批家庭出遊；南京則計畫推出超500個文旅活動吸引舉家出遊。

「我已計畫好，年夜飯去網紅火鍋店吃，還做了一堆旅遊攻略。」在南京工作的設計師林佳打算把湖南老家的父母和奶奶接來過年。他說：「以前春節回去就窩在家，今年讓家人來城市，感受下過年方式的多元化。」

業內人士表示，「反向春運」也是一種「微度假」。一家人在春節期間同遊城市景觀，共享天倫之樂，是美好的春節記憶。有旅遊平台預測，家庭結伴出行將成為中國今年春節期間的主流，親子家庭的占比將增至49%，訂單量同比增長75%。

「反向春運」也有助於緩解春運交通壓力。蘇州火車站工作人員許亞峰說，春運期間部分大城市單向客流多，去程人滿為患，但返程運力易閒置，「反向春運」能客觀減少運輸壓力、增加上座率，有助於均衡配置運力，實現效益增長。

南京大學社會學院副教授胡小武說，部分青年回鄉過年，匆匆待兩天就離開，父母到城市過年往往能獲得更長團聚時間，也能感受城市文化與氛圍。

在江蘇無錫工作的95後張凡說：「父母來到城市，能直觀感受我們的生活環境，增進互相理解。」

為了迎合這種過年新潮流，許多城市提供更包容的服務，如更細緻的交通出行指引，在地鐵、車站增加志願者協助搬行李、購票，旅遊景點提供免費或優惠開放等。

胡小武說：「春節期間大城市可打造豐富多元的藝術文化展演、節慶燈會、廟會市集等。從社區到大型文化場館，期待有更多吸引家庭參與的文化活動，讓城市過年成為家庭的共同記憶。」