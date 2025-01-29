78歲掛曆老爺子 守住北京最後陣地

金安光談到掛曆的往日輝煌，露出少有的笑容。（取材自新京報）

在北京，78歲的他經營著已走過40年的掛曆店，為顧客留下時代的見證與情懷；在瀋陽，64歲的他在一波波歡笑聲中，領著觀眾重新尋回久違的熱情與活力。他們的共同執著，是「一件事，我要麼不做，要麼做就做好了」這個信條。

每到過年，你還會買個新年掛曆掛在每到過年，你還會買個新年掛曆掛在家裡嗎？在掛曆當紅的年代，很多是單位集體以「車」為單位，每車好幾百本的大量採購送人，隨著電子產品普及，掛曆不再是剛需，這個行業也幾乎沒落。78歲的金安光仍堅持在胡同中經營著「北京最後一家掛曆店」，歷經40餘年，儘管門可羅雀，他說，還是想找人接班，顧客說希望百年之後這個店還在，「我也希望」。

新京報報導，金大爺是地道北京人，賣掛曆已有40多年，以前在平安里賣雜誌和掛曆，後來平安里改建搬來這裡。西四的灰牆巷中，一抹紅色招牌極為顯眼，不到1米5寬的門口，左右兩邊分別擺著紅底白字的「中國掛曆文化傳承」、「網紅金大爺掛曆展」，像是對聯。門頭掛了12本紅色小掛曆，做「橫批」。這裡，被市民稱為「北京最後一家掛曆店」。

舊款掛曆成藝術品

20多平方米的小店，挑高3米，一大塊玻璃將屋子分成裡外兩間，屋子裡的每一面牆壁都掛著三四層掛曆。讓本就不大的屋子更顯擁擠，過道也只能容下一人通行。一進門，一本1988年的「大美人掛曆」映入眼簾，掛曆旁掛了張寫著「您好」、「hello」的雙語硬紙板，紙板已經泛黃，邊緣也已褶皺翹起，處處都是歲月的痕跡。

泛黃的牆壁被層層疊疊的掛曆遮蓋，隨手一翻，就能看到四五十年前的掛曆。包括山水戲曲、古今名作、紅樓夢、明星肖像；四開的、對開的、全開的……各種主題尺寸掛曆應有盡有。金大爺指著牆上幾十年前的掛曆說：「這些都是藝術品，很多人買來收藏的」。 1980年的戲劇掛曆。（取材自新京報） 金安光在為老顧客介紹掛曆品種，這裡的顧客是清一色的老人。（取材自新京報）

金大爺回憶，掛曆當紅時，更多的是單位集體來買，「都是以車為數量單位購買，那一車好幾百本呢，都是送人用的」。後來，電子產品普及，掛曆不再是剛需。掛曆店、生產的廠家都愈來愈少。現在，金大爺的掛曆只能由南方的廠家快遞發貨來，因為賣的時間長了，金大爺和廠家之間達成了某種默契，「都知道我要哪種，到時候給我送來就行了」。

2024年11月26日一下午，店裡只來了兩個顧客。與往日的顧客不同，李大爺買了11本掛曆來送人，「我來這裡要騎10里地，每年都來，已經來了20年了」，李大爺說，掛曆當紅的時候，過年送別人掛曆是一件很有格調的事情。

「來這兒的都是老年人，也都是老顧客，他們每年都來」，金大爺說，「有些搬走了，就讓兒子女兒開車從昌平、順義帶著過來買掛曆」。不少顧客對金大爺的店「門兒清」，挑中款式後，自己就從角落的庫存裡找，付款，離開，一氣呵成。

在這裡，時間是以年為單位來計算的。每次送走一位顧客，金大爺就附上一句「明年見」。

體現社會發展變遷

金大爺將收集來的不同年份和主題的掛曆做了展覽。「這些掛曆體現著社會的發展變化，每一年都是不同的主題」，金大爺指著1966年的掛曆封面說，「這是當年上山下鄉的」。

牆上的掛曆，上世紀五六十年代的，大多是勞動人民生產生活的；七八十年代，大多是富有革命精神的標語；再往後，掛曆款式豐富起來，山水畫作、明星照片、美女豪車、卡通動畫......掛曆一層疊著一層，但哪個年代的掛曆在哪個位置，金大爺非常清楚。用挑桿挑開最外層的掛曆，1955年的掛曆露了出來，這是店裡最古老的掛曆之一，用塑料袋包著。

在大眾點評上，「金大爺掛曆店」的評價區成了北京孩子回憶童年的地方。小時候姥姥家掛曆的模樣；每年春節送長輩、送老師掛曆；記憶裡伴隨著成長，掛曆的變化等等掀起了一番「回憶潮」。

1秒走進時光隧道

金大爺掛曆店門口牆上掛滿了多年來各家報紙對小店的報導，其中多家報紙都已停刊。不少人慕名來參觀。「他們一進我這屋裡就想起小時候了。說童年用家裡撕下來的日曆包過書皮、做過錢包」，金大爺笑著說，「不用問，我就知道他們肯定是80年代的人」。

在店裡，金大爺有個留言冊，專供遊客進來參觀後留言。有國外遊客用法語、英語留言；也有留學生下了飛機就到店裡參觀；還有客人將掛曆帶到加拿大和法國，送給當地的華人和外國朋友，借此消鄉愁，傳播中華文化。

店裡的留言冊上，天南海北的顧客寫著對金大爺和小店的祝福。（取材自新京報）

「生活不必波瀾壯闊，不必多姿多彩，但必須有滋有味，這滋味有時就是這掛曆中的記憶。」一位顧客在2023年11月2日這樣留言。2017年的第一條留言到現在，厚厚的留言冊已用完了半本。

今年，金大爺因病腿腳不便時常坐在裡屋盯著監控的屏幕，他說，「這是我的眼睛」。金安光新添了病，他說，病痛已讓他行動不便，他坦言不知道明年掛曆店還能不能堅持下去。「我不知道能做到什麼時候，想找人接班。顧客說希望百年之後這個店還在，我也希望」，金大爺說。 金安光靠著電暖氣，坐在掛曆中間。地上擺滿了存掛曆的紙箱，只有一條縫隙供人行走。（取材自新京報）

●最老脫口秀新星 把人生變談資

來自瀋陽，64歲的李文山，是中國目前歲數最大的專職脫口秀演員。在舞台上穿襯衫、打領帶的「山山大爺」看來拘謹，但右手一插兜，就能將生活細節用喜劇的方式，講得讓數不清的觀眾笑中帶淚。山山大爺還把軍中維修導彈的精細處事態度應用在脫口秀上，演繹出了只有他這個年紀才能有的幽默，比如談到追妻子的過程，「咱家的導彈，一旦鎖定目標，那就是追，一直追」。

昔日悶葫蘆一夜暴紅

據新京報報導，作為一個剛剛入行3年的脫口秀新人，李文山「出道即巔峰」。2024年初，在劇場年輕人的鼓動下，他報名了「脫口秀和Ta的朋友們」海選。李文山的表演燃爆全場，第一輪與第一名僅差一票。爆火後，央視、新華社都來找他採訪，他還接到了部隊老首長的電話。老領導根本都不信，這是平時那個安安靜靜、能悶頭坐一天不說話的李文山。

時間調回2021年，這年前後的李文山，是截然相反的兩個人。那時的李文山，已從部隊退休9年，家安在瀋陽，旅遊、喝酒、遛彎、打麻將，平常一天說話超不過十句，他看書，經典名著之外，最愛的是三毛，喜劇是他從小的愛好，蘇文茂的「歪批三國」他不知聽了多少遍。

疫情時悶在家裡，李文山想找點事幹。翻看手機，大數據將脫口秀這個新喜劇形式推給了他，他開始學習剪輯軟件自己做段子。女兒看他感興趣，在父親生日那天，一家三口去看了第一場線下脫口秀。回到家的李文山，把生活中的趣事攢成小笑話，打聽到開放麥這種形式，便開始報名演出。 演出結束後，觀眾熱情地將李文山團團圍住。（取材自新京報）

從考上軍校到退休，李文山在部隊裡生活了30年，他是空軍地勤，較真是這個專業的「職業病」：飛機上百萬個零部件，都關乎著飛機的駕駛安全，火箭彈、航炮、導彈等飛機上的武器，都歸他所在的部門管理，這要求做事非常精細，李文山一直堅持著，就像現在說脫口秀一樣。

談戀愛像導彈…一直追

脫口秀的大部分受眾是年輕人，一個網路熱梗的生命有時只能持續一個禮拜。為了搞懂脫口秀裡的套路，李文山把「脫口秀大會」和「吐槽大會」看了個遍，還學會了刷短視頻，學習別的演員的氣口、節奏。李文山的認真學習，讓波波笑劇場的主理人李波第一次見到他就和團隊成員說，「趕緊把這個大爺簽下來」，堅信大爺必火，因為「他是真的努力又熱愛」。

如同大多數脫口秀演員一樣，李文山的段子裡，虛構的成分占據了一大部分，但那為人津津樂道的愛情故事倒是真的。「我們談戀愛4年，總共見了4次，我給她寫了400多封情書。我畢竟是搞導彈的嘛，大家知道，咱家的導彈，一旦鎖定目標，那就是追，一直追」。

脫口秀裡的愛情故事被年輕人羨慕，只有李文山知道，軍戀有多苦：從戀愛到結婚的前10年，他和妻子每年相處時間不超過1個月，平時只能靠書信擺渡思念。妻子被逼成了「女強人」，修冰箱、修抽油煙機都會做。對妻子和孩子，他都有著虧欠，他說「更羨慕現在年輕人的愛情」。

李文山幾乎不講粗俗段子，只想把身邊事磨成笑話，給觀眾帶來共情。隨著商演的增多，一天24小時，除了睡覺的時間，他都在想段子。 北京三裡屯一家劇場，李文山正在進行一場脫口秀表演。（取材自新京報）

剛開始他不好意思和以前的戰友說自己在做脫口秀，「總覺得這是一個非主流的東西，小打小鬧的」。後來戰友們看到媒體報導，震驚中都帶著羨慕，媒體賦予了他「老有所為」甚至「瀋陽驕傲」的稱謂，「我想，我又喜歡這東西，還能為家鄉和有關部門做點事情，這不也挺好」，他說。

用幽默化解死亡恐懼

在李波看來，面對年輕的、新鮮的事物，李文山都有自己的觀點和見解，他用幽默化解掉各種困難，包括人們對於老去和死亡的恐懼，「或許這就是年輕人期盼的父母的樣子」。

不久前，李文山在綜藝節目錄製期間度過自己64歲的生日。他覺得自己某種程度上變年輕了：原來胃不好、腰還疼，現在精力集中地寫段子，這些零零碎碎的毛病反而都注意不到了。「要說以前就是閒的」，李文山總結自己的經驗，「愈老愈得找點真正喜歡的事幹，人身上好多病都是自己想出來氣出來的」。

暴火後的李文山，過上了長時間出差的日子。去年他去了8個城市講了300多場，今年仍然在各個劇場輪轉演出。2024年十一假期7天，他演了27場，從下午3時一直到夜裡11時。64歲的他卻從來不休息，找個地方一坐，拿著手機背稿。

李文山現在的檔期從去年排到了今年1月，去年12月準備在大連開的專場，900個座位，兩天內售罄。對於李文山來說，他很驕傲自己趕上了這一波新型喜劇的浪潮，「脫口秀更接近觀眾，也能跟得上形勢，我覺得未來肯定會遍地開花」 。

現在小劇場一周六天的脫口秀，李文山每天都壓軸上場。他還不定期參加劇場的開放麥，試試新段子。累，是不能否認的事。但那種被人注視和欣賞的感覺，離開聚光燈，可能很難再找到。他給自己畫了個底線：一旦身體感覺吃力了，肯定就不做了，但現在遠遠沒到那個時候。