我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府2機相撞至少18死 失事前塔台才問「有看到美航嗎？」下秒爆炸

雷根機場64人客機撞黑鷹直升機 已有4人獲救 川普密切關注

告別「博物館」風格 森林裡的浙江嘉興火車站

中國新聞組／整理
參觀者拍攝復原的嘉興火車站老站房。（中新社）
參觀者拍攝復原的嘉興火車站老站房。（中新社）

火車站也能座落於林蔭之間。有「森林中的火車站」美譽的浙江嘉興車站，不僅掩映於森林之中，且整座位於地下。儘管是依據一座於1937年被日軍炸毀的青紅磚老站房以1：1比例復原，嘉興火車站的特殊設計和建造，顛覆了傳統火車站形態，也是車站與城市融合乃至城市公共空間的一次成功的探索和嘗試，讓不少人驚呼：「火車站做成這樣，確實頭一次見」。

嘉興火車站其實早在2021年6月底即正式啟用，當時，這座「森林中的火車站」就登上了熱搜。作為中國第一座全下沉式火車站，嘉興車站沒有火車站常見的大廣場，取而代之的是敞亮的天窗、鬱鬱蔥蔥的植被、充滿未來感的極簡環境，令人眼睛為之一亮。

千篇一律 博物館風格

這是因為傳統的火車站設計，基本都千篇一律，也難怪嘉興車站設計師、MAD建築事務所領銜人馬岩松會在某次採訪中這樣說：「我很納悶怎麼一到國家項目就好像有一種範式，都是大柱子大屋頂，一種建築只要出現在長安街上，就會變成全國的風格」，「全國的火車站都特別像國家博物館，進去以後是一個大空間，人跟螞蟻似的」。

也正因為受到這兩點的啟發，這個擁有上百年歷史的老火車站──嘉興火車站，它的氣場與眾不同，根本原因還在於馬岩松從一開始對這個項目的藍圖，就是要實現城市公共建築的顛覆以往。在火車站、動車站的設計，一個比一個大， 高鐵里程愈來愈長的同時，它們同時也成為了人們願意停留，放鬆的城市公共場所了嗎？嘉興車站為千篇一律的火車站提供了其他的可能。

據三聯生活周刊報導，馬岩松對此表示，車站的設計模式基本上都是一定的，很多城市的火車站都非常大，自成一體，讓人覺得特別迷失。這就是問題所在——車站跟城市是隔裂的，從文脈和使用上都相互隔離。這當然和管理制度有關係，人們在城市裡講人文尺度，但是到了火車站，變成了清一色的大高架、大廣場。馬岩松說，最初很多人也期待他設計一個標誌性、大尺度的車站建築，但他選擇了一個挺低調的設計。

1941年的嘉興車站。（取材自澎湃新聞）
1941年的嘉興車站。（取材自澎湃新聞）

參照歷史 復建老站房

「我的切入點落在復建老站房。嘉興火車站與『重走一大路』有許多歷史關聯。最早的老嘉興站初建於1907年，1909年投入使用，是當時滬杭線上重要的交通樞紐。老嘉興站是中共一大召開的重要見證，後來被日軍炸毀，但這條街上有很多民國時期的老建築。我們想要追溯這條線原來的歷史，也重新連接城市裡的文脈。在翻閱了很多歷史資料之後，我們決定完全按照歷史的樣貌對老站房進行復建」，他說。

於是，馬岩松團隊邀請專業的古建專家學者， 對歷史影像資料「嘉興市志」中殘存的線索進行分析和數字復原。整個復建站房外立面為青磚，磚柱、線腳及門窗發券為紅磚。21萬塊青紅磚都是用南湖的泥在嘉興當地非物質文化磚窯燒製，並根據軌距利用透視原理推導雨棚、天橋、月台、站房之間的關係和尺寸，重現歷史站台雨棚及天橋。

老站房的尺度非常小，只有兩層樓。所以新車站在地上只設計了一層，進出站平台和候車大廳都收至地下。新站房的「漂浮」金屬屋頂就貼著復建站房。復建的黑色天橋雨棚與新造的銀色站台構成了一條連續的線。地下南北站房之間的通道，用銀色的光帶點綴，像是一個時空隧道。

「我從第一天就想，如果要設計火車站，應該是非常功能化、非常便捷的。便捷就是以人性為中心，而不以其它的價值為中心」，馬岩松說，團隊首先讓道路下穿，南北站房、南北廣場都在地下聯通，地鐵、公交都在地下交匯，商業也在放置在地下一層。旅客從地下道路交通直接進站，不用上上下下，功能非常便捷。

通過新老站房的銜接把歷史不同階段對撞在一起。（取材自三聯生活周刊／CreatAR...
通過新老站房的銜接把歷史不同階段對撞在一起。（取材自三聯生活周刊／CreatAR Images攝影、供圖）

公園與火車站 邊界消失

改造前的嘉興火車站建於1995年。嘉興市人民公園就在火車站北面，一條通過式的道路，將火車站與公園割裂。「我想把公園打開，與火車站連接，變成一個更大的城市空間，這樣也能改善火車站單一功能的問題」，馬岩松說，整合之後，公園與火車站原本的邊界沒有了。

「我們在北廣場種植了一千多棵樹，有櫸木、香樟、桂花樹，選擇的都是樹冠比較大的樹種，長成後，樹冠會覆蓋整個站前北廣場，因此我們叫它『森林中的火車站』」，馬岩松說，火車站是一個城市公共空間，在設計時，地上、地下還是南北都是完全貫通、與城市周圍融為一體的，「就好像自然裡存在著這樣一個車站，人身處其中」。

新站房的室內種植著鬱鬱蔥蔥的植物。（取材自三聯生活周刊／CreatAR Imag...
新站房的室內種植著鬱鬱蔥蔥的植物。（取材自三聯生活周刊／CreatAR Images攝影、供圖）

博物館 地鐵 中共

上一則

清拆30年後 港人仍懷念九龍城寨

下一則

閃電光、閃電鋸…安徽有1500人姓「閃」 網好奇找「閃電俠」

延伸閱讀

金字塔、帝王谷最新發現… 寶爾博物館周六探祕古埃及

金字塔、帝王谷最新發現… 寶爾博物館周六探祕古埃及
2025全球15座最令人期待的博物館 有6個在美國

2025全球15座最令人期待的博物館 有6個在美國
博物館／哈佛珍貴資產 玻璃花隱身校園自然史博物館

博物館／哈佛珍貴資產 玻璃花隱身校園自然史博物館
美國銀行卡友 可免費逛博物館 灣區有6家

美國銀行卡友 可免費逛博物館 灣區有6家

熱門新聞

DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
隨著農曆小年將近，春運客流攀升。圖為19日在鐵路上海站候車室內，旅客驗票上車。(中新社)

美媒看春運：經濟不景氣 高鐵空蕩蕩、綠皮車擠爆

2025-01-22 21:32
中國外交部發言人郭嘉昆。（取材自微信）

「睜眼說瞎話、倒打一耙」英文怎麼說？中國外交部神翻譯

2025-01-27 09:30
大批中國走線人2023年自加州哈昆巴處進入美境，申請庇護。（美聯社）

中國外交部：經核查 願接受在美非法中國移民遣返

2025-01-27 09:50
大陸公安部副部長劉忠義1月27日率代表團到泰國暖武里府會見泰國科技犯罪調查局官員。（泰國科技犯罪調查局臉書截圖）

妙瓦底36中國人經營電信詐騙集團 雇了10萬人行騙

2025-01-28 11:53
華為首部賀歲影片「圓圓的餃子」上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲片「圓圓的餃子」上映 全用Mate 70拍攝

2025-01-23 10:30

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級