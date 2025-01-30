告別「博物館」風格 森林裡的浙江嘉興火車站

參觀者拍攝復原的嘉興火車站老站房。（中新社）

火車站也能座落於林蔭之間。有「森林中的火車站」美譽的浙江嘉興車站，不僅掩映於森林之中，且整座位於地下。儘管是依據一座於1937年被日軍炸毀的青紅磚老站房以1：1比例復原，嘉興火車站的特殊設計和建造，顛覆了傳統火車站形態，也是車站與城市融合乃至城市公共空間的一次成功的探索和嘗試，讓不少人驚呼：「火車站做成這樣，確實頭一次見」。

嘉興火車站其實早在2021年6月底即正式啟用，當時，這座「森林中的火車站」就登上了熱搜。作為中國第一座全下沉式火車站，嘉興車站沒有火車站常見的大廣場，取而代之的是敞亮的天窗、鬱鬱蔥蔥的植被、充滿未來感的極簡環境，令人眼睛為之一亮。

千篇一律 博物館 風格

這是因為傳統的火車站設計，基本都千篇一律，也難怪嘉興車站設計師、MAD建築事務所領銜人馬岩松會在某次採訪中這樣說：「我很納悶怎麼一到國家項目就好像有一種範式，都是大柱子大屋頂，一種建築只要出現在長安街上，就會變成全國的風格」，「全國的火車站都特別像國家博物館，進去以後是一個大空間，人跟螞蟻似的」。

也正因為受到這兩點的啟發，這個擁有上百年歷史的老火車站──嘉興火車站，它的氣場與眾不同，根本原因還在於馬岩松從一開始對這個項目的藍圖，就是要實現城市公共建築的顛覆以往。在火車站、動車站的設計，一個比一個大， 高鐵里程愈來愈長的同時，它們同時也成為了人們願意停留，放鬆的城市公共場所了嗎？嘉興車站為千篇一律的火車站提供了其他的可能。

據三聯生活周刊報導，馬岩松對此表示，車站的設計模式基本上都是一定的，很多城市的火車站都非常大，自成一體，讓人覺得特別迷失。這就是問題所在——車站跟城市是隔裂的，從文脈和使用上都相互隔離。這當然和管理制度有關係，人們在城市裡講人文尺度，但是到了火車站，變成了清一色的大高架、大廣場。馬岩松說，最初很多人也期待他設計一個標誌性、大尺度的車站建築，但他選擇了一個挺低調的設計。

1941年的嘉興車站。（取材自澎湃新聞）

參照歷史 復建老站房

「我的切入點落在復建老站房。嘉興火車站與『重走一大路』有許多歷史關聯。最早的老嘉興站初建於1907年，1909年投入使用，是當時滬杭線上重要的交通樞紐。老嘉興站是中共 一大召開的重要見證，後來被日軍炸毀，但這條街上有很多民國時期的老建築。我們想要追溯這條線原來的歷史，也重新連接城市裡的文脈。在翻閱了很多歷史資料之後，我們決定完全按照歷史的樣貌對老站房進行復建」，他說。

於是，馬岩松團隊邀請專業的古建專家學者， 對歷史影像資料「嘉興市志」中殘存的線索進行分析和數字復原。整個復建站房外立面為青磚，磚柱、線腳及門窗發券為紅磚。21萬塊青紅磚都是用南湖的泥在嘉興當地非物質文化磚窯燒製，並根據軌距利用透視原理推導雨棚、天橋、月台、站房之間的關係和尺寸，重現歷史站台雨棚及天橋。

老站房的尺度非常小，只有兩層樓。所以新車站在地上只設計了一層，進出站平台和候車大廳都收至地下。新站房的「漂浮」金屬屋頂就貼著復建站房。復建的黑色天橋雨棚與新造的銀色站台構成了一條連續的線。地下南北站房之間的通道，用銀色的光帶點綴，像是一個時空隧道。

「我從第一天就想，如果要設計火車站，應該是非常功能化、非常便捷的。便捷就是以人性為中心，而不以其它的價值為中心」，馬岩松說，團隊首先讓道路下穿，南北站房、南北廣場都在地下聯通，地鐵 、公交都在地下交匯，商業也在放置在地下一層。旅客從地下道路交通直接進站，不用上上下下，功能非常便捷。

通過新老站房的銜接把歷史不同階段對撞在一起。（取材自三聯生活周刊／CreatAR Images攝影、供圖）

公園與火車站 邊界消失

改造前的嘉興火車站建於1995年。嘉興市人民公園就在火車站北面，一條通過式的道路，將火車站與公園割裂。「我想把公園打開，與火車站連接，變成一個更大的城市空間，這樣也能改善火車站單一功能的問題」，馬岩松說，整合之後，公園與火車站原本的邊界沒有了。

「我們在北廣場種植了一千多棵樹，有櫸木、香樟、桂花樹，選擇的都是樹冠比較大的樹種，長成後，樹冠會覆蓋整個站前北廣場，因此我們叫它『森林中的火車站』」，馬岩松說，火車站是一個城市公共空間，在設計時，地上、地下還是南北都是完全貫通、與城市周圍融為一體的，「就好像自然裡存在著這樣一個車站，人身處其中」。