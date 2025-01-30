懸崖峭壁鑿天路 四川最美國道「從人間到天堂」

雲霧間盤旋的G227國道。（取材自封面新聞）

000米，被譽為「中國三大最美國道」之一的G227國道，從這裡穿過。2024年6月28日，G227國道麥日（甘涼界）至巴亨埡口段公路改建工程項目（麥巴段）正式通車，標誌著G227國道全線貫通。這條在懸崖峭壁上開鑿的天路，打破了時空距離，不僅讓神祕的香格里拉「觸手可及」，更讓沿線居民的生活提檔升級。

274公里 花十年修建

據封面新聞報導，木里縣交通運輸局副局長毛根宗見證了G227國道的修建歷程。「整個項目的修建過程非常艱難」，毛根宗感慨地說，在木里境內，G227國道雖然只有「短短的」274公里，前後卻花了十年時間修建。

毛根宗以被稱為G227國道「咽喉」的麥巴段為例：作為G227國道涼山境內最後一段建設，全長47.8公里的麥巴段，建設者們克服重重困難，用了三年時間才打通。該路段地處涼山州與甘孜州交界處，地形複雜，山高嶺峻，河谷幽深，呈典型的高山、山原、峽谷地貌，最高海拔4200米。47.8公里的里程中，就有19座橋梁、3條隧道。

G227國道「咽喉」麥巴段。（取材自封面新聞）

工人綁繩 懸崖上作業

項目業主方涼山州交城投集團公司相關負責人表示，該路段由於大部分施工位置臨崖、臨河，施工場地狹小，機械設備難以高效發揮作用，還存在路基垮塌、高空飛石、懸崖墜落等多種威脅。在路基高邊坡施工過程中，工人們只能綁著安全繩，用小型機械在懸崖峭壁上「摳」出炮眼，待成功爆破後，再以同樣方式清除絕壁上鬆動的岩石。

每年11月至次年3月，當地進入寒冷天氣，為克服低溫 影響，橋梁梁板預製採用蒸汽養生工藝提高混凝土養護效率，混凝土結構物澆築後採用棉被保溫。進入冬季後，施工地段面臨不通水、不通電，以及外運材料困難等問題，建設人員還要克服高原缺氧等壓力。通車之後，開車行駛在這一路段，從高山草甸進入峽谷穿行，方能感受到「天路」帶來的震撼。

G227國道全線貫通後，涼山州木里縣至甘孜州稻城縣香格里拉鎮的路程縮短了約100公里，能節約2.5小時車程。這條路將北邊的青海湖、祁連山，以及四川境內的稻城亞丁、瑪娜茶金、木里大寺、瀘沽湖等知名景區景點緊密串聯起來，同時也與雲南麗江、香格里拉等旅遊目的地產生聯動。

「最美國道」有多美？從起點出發，在「塞上江南」甘肅 張掖，看草原戈壁、七彩丹霞；一路南下，在青海，綿延不絕的祁連山脈，茫茫草原碧波萬頃，風吹草低見牛羊，如詩如畫，青海湖上，看中國最大的內陸湖泊，宛如從人間到天堂。

一位牽著馬的孩童走向俄亞納西古寨。（取材自封面新聞）

香格里拉 優美景點串連

進入四川後，香格里拉近在眼前，稻城亞丁，草甸悠悠，雪山巍巍，木里大寺、香格里拉湖、瑪娜茶金、瀘沽湖等景點串珠成鏈。再一路向南，經過攀枝花抵達雲南，可體驗豐富多彩的民族文化和自然景觀。

這條路還是一條厚重人文歷史之路。稻城皮洛舊石器時代遺址，展現20萬年前川西高原上早期人類的智慧結晶；千年前，絲綢之路上的駝鈴聲從張掖響起；有著400年歷史的木里俄亞納西古寨，至今仍保存著最原汁原味的古風神韻。

木里藏族自治縣博窩鄉存則洋松茸山臨時交易市場內，人們正在交易松茸。（取材自封面新聞）

帶動西部區域經濟發展

西南財經大學教授、西財智庫首席經濟學家湯繼強認為，G227國道的全線通車，將四川西部的絕美風景更加便捷地呈現在遊客面前，可以推動當地文旅產業蓬勃發展，助力鄉村振興，也將對帶動西部區域經濟和社會發展起到重要作用。

「麥巴段通車後，我們的蔬菜、皺皮柑都能更快地運到甘孜。」在木里縣農業農村局副局長蘭海看來，木里正在尋找一條農、文、旅融合的道路，讓當地居民收入渠道更加豐富。

皺皮柑，在木里縣已有上千年的種植歷史，是當地特色農產品之一，其肉質細嫩柔軟，味道酸甜，備受當地和甘孜州消費者的青睞。在G227麥巴段還未貫通前，這些皺皮柑只能一路南下，銷售至鹽源、麗江，北部甘孜州的消費者想要買到，只能靠一趟又一趟地轉運，極大提高了成本。

「現在麥巴段通車了之後，到稻城亞丁減少了100多公里的繞行路程，我們的蔬菜、皺皮柑都能更快運到甘孜那邊，銷路好得很。」蘭海說。

蘭海表示，「G227國道串聯起瀘沽湖、木里大寺、香格里拉湖、瑪娜茶金、稻城亞丁等多個重量級景點，沿線也正成為木里農文旅環線的發展中心。現在，我們在發展文旅產業的同時，將當地村民的種、養殖業等結合起來，帶動整個經濟的發展，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接」。

這條天路對於推動當地觀光 也是強大助力。四川省涼山州木里縣隴撒牧場，平均海拔4000米，這裡是藏族牧民扎西的家。G227國道從扎西家門前經過。今年中秋節前，扎西估算了下，每天大約有四、五百輛車途經這裡。望著在山間盤旋的公路，扎西覺得有些不可思議。

他說：「就在幾年前，這裡還鮮為人知，如今，家門口變成了景觀大道，以去年十一假期為例，假期還沒到，牧場的民宿房間已被預訂一空。」

而據「木里縣『三縱三橫』交通網絡規畫圖」，毛根宗透露，接下來，G663國道正在規畫中，西香高速公路的建設也如火如荼，未來，木里將有多條出行通道，讓更多遊客走進來，讓更多木里人走出去。