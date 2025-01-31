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開拓精品咖啡「沙漠」 台灣大叔扎根新疆

中國新聞組／整理
賴紀戎在自己的工作室製作咖啡。（取材自天山網-新疆日報）
賴紀戎在自己的工作室製作咖啡。（取材自天山網-新疆日報）

賴紀戎來自台灣雲林古坑「咖啡的故鄉」，手握多個咖啡行業相關證書的他，卻選擇留在新疆烏魯木齊開了一家咖啡店，因為喜歡這裡的風土人情，也因為這裡是精品咖啡的「荒漠」。如今，賴紀戎拓荒新疆創造出不平凡的業績，「只有荒涼的沙漠，沒有荒涼的人生」成了他的人生信條，他表示會一直留在這裡，「烘咖啡豆烘到不能動為止」。

沙漠壯闊 夢幻又真實

據香港大公報報導，「只有荒涼的沙漠，沒有荒涼的人生」這句話本是地處新疆西南部的塔里木盆地石油單位最顯眼的標語，無論是在牆壁上、石頭上還是沙丘上，都隨處可見。新疆地理特徵明顯：「三山夾兩盆」。其中，塔里木盆地是世界上最大的內陸盆地，周邊分別被天山、昆崙山和阿爾金山環繞，中部是號稱「死亡之海」的塔克拉瑪干大沙漠，自然環境極端惡劣。

然而，這個世界第二大流動性沙漠對賴紀戎相當有吸引力。畢竟，東南沿海的台灣沒有沙漠這種旅遊資源，況且這也是中國大陸最大的沙漠，必須要去看看，於是他在2022年疫情間隙期間得以成行。出於對沙漠未知的恐懼，向來自詡「千里獨行俠」的賴紀戎約了幾個朋友一同自駕前往。

「塔克拉瑪干大沙漠的荒涼、壯闊太讓人震撼了！常年在那裡工作的石油工人、沙漠公路邊每隔幾公里常住著的護路民眾，真的讓人點讚！回程走獨庫公路，眼前又是勃勃生機的景象，讓人感覺新疆這個地方既夢幻又真實。」台灣大叔賴紀戎說。

據報導，賴紀戎表示，當他置身於無垠沙漠，眼前荒涼、壯闊的美景讓他的視覺和心靈得到的極大震撼，完全無法用語言文字來表達，只能感慨大自然的神奇，感嘆人類在大自然面前的渺小，同時又欣慰、自豪於新疆人修建沙漠公路的偉大卓絕。

正是在這次旅途期間，賴紀戎認識了常年在沙漠深處默默無聞的石油工人們，得知他們長年累月遠離城鎮都市的熱鬧和親人家庭的溫暖，日復一日地維護著沙漠公路的正常暢通，由此對「只有荒涼的沙漠，沒有荒涼的人生」這句標語留下極為深刻的記憶，也激勵他在烏魯木齊經營「藍鵲」咖啡店，譜寫自己人生中的精采篇章。

兜兜轉轉 又回咖啡業

賴紀戎從小就生活在咖啡環繞中。17歲到台北讀書時，他選擇到咖啡店半工半讀，從咖啡學徒入行，後來曾在旅行社當過職業領隊，走過了20多個國家和地區，但覺得自己「做不來」，又回到精品咖啡行業。

在20年前，賴紀戎就曾到新疆旅行。10年前，因緣際會他再次來到新疆，並留在烏魯木齊。原因很簡單：這裡的咖啡市場不像台灣那麼「卷」，精品咖啡領域更是如同荒漠。「我帶來的咖啡烘焙機成為新疆首台咖啡烘焙機，一直留用到現在」。

手握多個咖啡行業相關證書的賴紀戎，10多年來在新疆先後開過5家精品咖啡店，並創辦自己的藍鵲咖啡學院，成為當地咖啡愛好者口中的「台灣咖啡大叔」。他熬過艱難的新冠疫情時期，最困難時一度想過要離開，最終還是堅韌地留了下來，以工作室的形式從事咖啡豆和咖啡設備的銷售，以及咖啡行業教學培訓。

原因除了「捨不得這裡好吃的羊肉串」，更是因為「只有荒涼的沙漠，沒有荒涼的人生」這句標語一直鼓勵著賴紀戎勇往向前。

在賴紀戎看來，在新疆結識不少志趣相投的朋友是難得的收穫。「有的顧客在社交媒體推薦我的店鋪，也有朋友鼎力相助幫我度過難關，都讓我收穫了很多感動」。

對於未來，自稱「千里獨行俠」的賴紀戎操著一口台灣腔說會繼續留在新疆，「這裡很好，來了就不想回啦」。

賴紀戎在南山景區擺攤，現場烘焙製作咖啡。（取材自天山網-新疆日報／受訪者供圖）
賴紀戎在南山景區擺攤，現場烘焙製作咖啡。（取材自天山網-新疆日報／受訪者供圖）

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