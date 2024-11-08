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限定版收藏秋色…低成本休閒 年輕人流行「撿秋」

中國新聞組／整理
「撿秋」是指在秋天時節，人們走到戶外，撿拾落葉、果實等自然元素，以此來親近大自然、感受季節變化，記錄分享秋天美好的活動。(取材自深圳微時光微信公眾號)
「撿秋」是指在秋天時節，人們走到戶外，撿拾落葉、果實等自然元素，以此來親近大自然、感受季節變化，記錄分享秋天美好的活動。(取材自深圳微時光微信公眾號)

前言

隨著「花小錢辦大事」觀念盛行，低成本的休閒活動正成為新趨勢。在秋天，中國多地興起「撿秋」熱潮，年輕人撿拾落葉、果實，將自然之美作為收藏或手作材料；也有年輕人著迷體驗各式才藝課裡，僅需花少少零錢就能學習烘焙、繪畫等，意外的成為豐富周末的新選擇。

11月，中國各地限定版醉美秋色「上線」，「撿秋」熱潮正在年輕人中悄然興起。不僅上海，北京、廣州、南京、杭州等城市的年輕人都流行秋天去戶外「撿秋」。他們將這些撿到的植物用作收藏或製作手工，希望將秋天的記憶珍藏。甚至有人在出發前，便會準備好竹籃、編織袋、鑷子、手套等操作工具。

果實樹葉 手作材料

青春上海報導，網友花椒鹽家在上海松江，她分享了周末在辰山植物園的「撿秋」體驗。在園內邊走邊撿，最後帶回了欒樹、廣玉蘭果實、橡果、柏樹葉、杉樹葉等各色植物。

花椒鹽喜歡自然，自家房子裡種養了繡球、球菊、天竺葵、牽牛等花草。她也喜歡各種櫟樹的橡果，因為可以聯想到宮崎駿的動畫電影《龍貓》，這是她最喜歡的動畫片之一。回家後，她將撿來的果實和樹葉冷凍、殺蟲、風乾保存起來，並描述這些植物是「一盤子秋天的味道」。

「撿秋」的成果被做成手工製品。(取材自小紅書)
「撿秋」的成果被做成手工製品。(取材自小紅書)
落葉被做成書籤。(取材自小紅書)
落葉被做成書籤。(取材自小紅書)

除了郊區的植物園，市民遊客們也可以在上海市中心感受到大自然的氛圍。今年9月，上海世博文化公園實現全園開放。據悉，公園內的雙子山種植有7000多棵喬木，占地30萬平方米，是上海最大的人造山體。

今年秋天，網友Edgar特意花了一下午去上海世博文化公園「撿秋」，收穫了一紙盒子植物果葉，其中有一堆橡果，紅槲櫟居多，還有無患子、欒樹和玉蘭果夾。

作為一名生態學專業畢業的學生，他平時都是走到哪撿到哪。他認為上海雖然是城市，但由於地屬亞熱帶季風氣候，很多南北方的樹種在上海都有，因此平時能撿的東西就不少。

欒樹肖像 按顏色排列

科普博主遲夏敘介紹，自己從2023年開始收集果實，大部分是在杭州植物園撿拾的落果，包括廣玉蘭、麻櫟、油松、銀杏等常見落果，還包括杜若、石蒜、美人蕉、花櫚木等不常見的植物果實。

他收集的植物中，欒樹是城市栽種的行道樹中最為常見的一種，撿拾後可作為收藏，也可用作插花、手工製作。遲夏敘將自己撿拾的欒樹果實處理後，將欒樹果實按顏色排列，用手工草紙和相框製作了一張「欒樹肖像」。

科普博主製作的用手工草紙和相框制作了一張「欒樹肖像」。(取材自小紅書)
科普博主製作的用手工草紙和相框制作了一張「欒樹肖像」。(取材自小紅書)

來自雲南麗江的科普博主阿羊大學報考了園林專業，她2022年開始收集種子果實，當時偶然收到「種子博物館」這本書，便開始照著書收集種子果實。

阿羊打算將書裡的種子收集完。她信心滿滿地說。目前可能已經有幾百種了。

網友收集的種子盒。(取材自小紅書)
網友收集的種子盒。(取材自小紅書)

圓圓果實 變各種首飾

秋天「撿秋」這項戶外活動也在重慶流行起來。

上游新聞報導，00後重慶姑娘山姜目前在重慶市內某大學上大四，她從三年前開始「撿秋」，並且對各種植物有所了解。最開始的時候，她是入坑押花，後來又喜歡上了收集各種植物葉子和果實，開始與同樣喜歡植物的小夥伴們一起「撿秋」。因為每個地方的植物不一樣，她們還會通過互聯網與外地愛好者交換。

80後的彈簧草則是今年才開始愛上「撿秋」，透過朋友的影響下開始收集各種果子。「這些果子圓滾滾，萌萌噠，真的很可愛。我還看到有人把果實做成裝飾品和項鍊髮夾等首飾，與當下流行的森女風好搭。」

重慶的秋天有哪些果實可以撿？山姜和彈簧草一起，來到了植物資源豐富的縉雲山。

無患子的果實。(取材自上游新聞)
無患子的果實。(取材自上游新聞)

一路上遇到了縉雲甜茶、薄果猴歡喜、短刺米櫧，大葉木蓮，還有果實酷似小號荔枝的黑毛四照花等等各種植物的果實，不一會兒她們就裝滿了隨身攜帶的袋子和瓶子。

「撿秋」要想收穫豐富，首先要有足夠的植物知識，另外要熟悉這些植物的生長地點，還要有足夠的體能。

山姜提醒，各類撿來的種子容易生蟲，撿回家經過消毒清洗處理後，應先放入冰箱冷凍至少半天，然後拿出在陰涼處通風處風乾，不要暴曬。網上有不少網友分享葉子、果實等製作的手工作品的教程，可以將撿來的葉子、果實製作成工藝品，「留住秋天」。

繪製路線 秋天全打包

「我在嶗山撿到了一大包秋天…」，在社交平台，許多網友分享了自己在青島「撿秋」的經歷和照片。

半島都市報報導，網友分享的撿秋地點多為八大關、中山公園和青島植物園等。還有熱心的網友整理出了「撿秋路線」，列出了松果、橡果、板栗的撿拾地點。網友分享的照片裡，有毛蕨、玉蘭、黃楊、銀杏、青楓、梧桐等落葉，還有橡子、松果、板栗、天竹子等果實，組成了一幅秋季限定的圖畫。

遊客撿拾的松果。(取材自肇慶融媒體)
遊客撿拾的松果。(取材自肇慶融媒體)

探訪青島植物園，儘管已是深秋了，但這裡綠意不減。園內的遊人或漫步或坐在板凳上小憩，近距離感受秋日氣息。板栗樹和橡樹枝繁葉茂，不少果實已陸陸續續掉落。經常來植物園的市民李先生說，最近有很多人來撿樹上掉下來的葉子和果子，周末也有家長帶孩子來撿。

市民夏女士表示，這些掉落的果實和樹葉，擺在那兒也很好看。「今天天氣很好，正好就帶孩子出來通通風，認識一下秋天的果實，感受一下秋天的變化」。

帶動旅遊 分享不傷秋

「今天路過這裡，撿了一些落果和葉子，拍了照片，這也是秋天限定，再去八大關看看。」遊客楊女士分享，去找果子和撿的過程很開心，只撿自然掉落在地上的樹葉和果實‌，把果子留給小松鼠了。「撿秋不傷秋，不採摘和過度撿拾嘛」。

女生正在尋找落掉地上的果實。(取材自上游新聞)
女生正在尋找落掉地上的果實。(取材自上游新聞)

中新社報導，隨著「撿秋」的流行，許多旅遊目的地開始推出以秋天為主題的遊玩攻略，不少商家企業也將目光投向時令經濟。

在大眾點評筆記頻道，「賞秋」相關筆記攻略數近兩周環比增幅接近170%，遊稻田、賞紅柿、找桂花、民俗曬秋、古建尋秋等各類賞秋新玩法引發用戶熱議。

網路平台上，江蘇面向長三角等地發起「你來江南撿秋了嗎」秋日美景徵集令，邀大家分享身邊的秋韻；江西上饒「曬秋」話題正式上線，網民共享秋日豐收盛宴；安徽黃山正重點打造秋賞、秋曬、秋攝、秋嬉、秋食、秋宿6類秋季產品。 　

各地文旅借秋出圈，山東推登高賞秋、山野觀星、田園覓秋等5個最具秋季儀式感的場景，讓遊客體驗秋季之美；在甘肅省隴南市，千年銀杏樹成為遊客的新寵，民宿產業在以銀杏為主題的鄉村旅遊帶動下發展迅速。

廣州呈現出一派秋天的景色，不少家長帶著孩子外出「撿秋」、親近大自然。(中新社)
廣州呈現出一派秋天的景色，不少家長帶著孩子外出「撿秋」、親近大自然。(中新社)

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