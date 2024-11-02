「梅姨案」9名被拐兒童全尋回 主犯伏法、關鍵賣娃人仍是謎

梅姨案被拐兒童家長出示孩子照片。（取材自澎湃新聞）

近日，張維平拐賣兒童案（又稱「梅姨案」）中第9名被拐兒童歐陽佳豪確認被尋回，至此，該案涉及的所有被拐兒童都被找回，背後有民警利用大數據人臉辨識建功，但關鍵的中間人「梅姨」至今仍是個謎。

綜合澎湃新聞、華西都市報報導，2003年9月至2005年12月期間，張維平等人拐賣了9名男童，並透過梅姨介紹將被拐兒童賣出。

此案引發輿論關注，是因為被拐孩子申聰父親申軍良的尋親。2005年，申軍良在公司上班，2名男子闖進其出租屋，綁住申軍良的妻子，強行抱走了1歲的申聰。申軍良報案後辭去工作全力尋找兒子，他在廣州、東莞、珠海等地奔走，印了數萬份尋人啟事，更變賣所有家產，15年後才迎來兒子回家。

9名兒童 全被她賣出

申聰被綁後，張維平就是透過中間人梅姨將孩子賣出。歸案後的張維平供述，他拐騙的9名兒童，都是透過「梅姨」聯繫買家，此案因此被稱為梅姨案。張維平說，當年他在廣東仙村鎮拐騙了歐陽佳豪後，梅姨帶他與一對30多歲的夫婦見面，「他們問我這個小孩是怎麼來的，我騙他們說是和我女朋友生的。」張維平供稱，當時他將歐陽佳豪賣給那對夫婦，得到1萬3千元，他給了梅姨介紹費1千元。

在另一起案子，張維平抱走了當時1歲的鍾彬後，坐汽車去了河源紫金縣，將孩子以1萬2千元賣給一對夫婦，同樣給了梅姨1千元的介紹費。而鍾彬和歐陽佳豪被賣往的家庭，相距只有2公里。

在梅姨案中，歐陽佳豪是最後被找到的孩子，廣州增城警方透過人臉辨識技術發現線索，最大功臣則是90後的鐵路民警汪挺。

汪挺任職於南昌鐵路公安局廬山車站派出所，近年來在大數據人臉辨識技術方面積累了豐富經驗，幫助不少失親家庭找到親人。在取得被拐孩童鍾彬的照片後不到一周，他就找到了高度疑似對象，更在同一天發現了歐陽佳豪的線索。之後透過DNA 比對，幫兩個孩子找到了回家的路。

9名被拐兒童回家了，主犯張維平也已經伏法，但關鍵的中間人「梅姨」卻仍是一團謎。

「梅姨」模擬畫像。左圖由廣州增城警方公布，右圖為林宇輝繪製。（取材自澎湃新聞）

用畫像徵線索 沒下落

據張維平供述，2003年他因拐賣兒童罪刑滿釋放後，租住在廣州增城石灘鎮，經人介紹認識了梅姨。他供稱，2003年的梅姨接近50歲，身高約1米5，短頭髮；可能曾經居住在增城的何屋村、雞公山村一帶；與韶關市新豐縣的人經常聯繫；在河源紫金縣黃砂村有過1個男朋友。辦案民警根據這些信息展開過調查，但沒有實質性突破。

報導指出，警方曾公布梅姨的模擬畫像，向社會徵集線索。2019年更請曾幫美國警方畫出章瑩穎失蹤案嫌犯畫像的林宇輝來到廣東，在和梅姨前男友見面後，繪出新的梅姨模擬畫像。與增城警方此前公布的畫像相比，林宇輝畫的梅姨，面部圓胖了許多，不過，警方並未正式公布該畫像。