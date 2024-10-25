賺太多停更了？ 發明系博主「手工耿」坦承做不出好東西

「手工耿」製作的打農藥機甲。(視頻截圖)

全自動倒立洗頭機、菜刀手機殼……，「手工耿」以製造這類無用搞笑手工品在網路上走紅，甚至登上央視、接受過華盛頓郵報 採訪，擁有千萬粉絲。但他默默停更5個月，加上之前接受採訪時曾說過「已經掙到了自己駕馭不了的錢」，而傳出「手工耿因賺太多而退網」的消息，逼得他趕緊發微博 闢謠，強調自己停更是因為沒有做出好東西，「不是因為賺的太多才不更的」，還稱「去村裡的超市買東西，老闆都不給我抹零了」。

「手工耿」製作的兔子加濕器。(視頻截圖)

上游新聞報導，「手工耿」本名耿帥，一家三代都是焊工。2017年他在網路上看到有人製作鋼鐵藝術品，便萌生了試一試的念頭，於是開始向父親學習電焊，做一些有趣的東西。父親耿文軍透露，「手工耿」一開始弄了個不鏽鋼拖鞋，還被父親質疑「賣得了嗎？」沒想到後來「手工耿」利用創意，做出了很多無厘頭的產品，被戲稱「無用良品」，一夜之間成了網路紅人。

不鏽鋼錢包 媽媽說沒用

實際上一開始家人並不支持他這樣選擇。為了說服媽媽，「手工耿」特意給媽媽做個了不鏽鋼的錢包，可以存放大量百元鈔票，後來又做了個不鏽鋼掃帚，用來掃院子。媽媽在接受央視訪談時評價：「不是說沒用，是真沒用。」

報導指出，「手工耿」最早的短視頻作品「小螞蚱」發布在快手，他用一個管鉗製成一個貌似螞蚱的裝置，沒想到收獲了超過百萬的點擊量。在快手走紅後他又去B站開設了帳號，並將自己製作的過程也製成視頻發布出去，得到大批網友的歡迎。

全自動倒立洗髮機。（取材自上游新聞）

走紅後，他開始不斷向網友展示自己的「硬核發明」，從全自動倒立洗頭機、菜刀梳子、菜刀手機殼、鋼鐵領帶、地震吃麵神器、破釜沉舟跑步機等等，每件作品最大的特點就是創意十足，十分搞笑，但毫無用處。網友戲稱他是「發明界的泥石流」、「保定愛迪生」，動手能力和腦洞都超厲害，根本是「一本正經搞笑」，還有人說「耿哥出品，必屬廢品」。

「手工耿」為脫口秀演員李誕做的大眼眼鏡。（取材自上游新聞）

搞笑的創意作品讓「手工耿」走紅，也讓他得到了許多和大腕合作的機會。脫口秀演員李誕曾經發微博感謝「手工耿」的訂製眼鏡，這副眼鏡是用兩個放大鏡做的，讓李誕戴上後秒變大眼仔，可說是現實中的「美顏硬件」。影星黃渤也透露自己曾演出的農村發明家，原型就是「手工耿」，電影的感謝名單還列出了「手工耿」的名字。

除此之外，「手工耿」在2022年時為周星馳訂製了一個衝浪板，星爺還特地拍了視頻點讚。在眾多大咖加持下，「手工耿」人氣水漲船高，不僅參加了許多綜藝與新聞訪談節目，央視更全程介紹了他的成名之路，「手工耿」甚至還跨界當演員，在一部刑事劇裡演出奇葩發明家。

「手工耿」曾接受華盛頓郵報採訪。（取材自潮新聞／網頁截圖）

一本正經搞笑 紅到海外

在中國暴紅後，「手工耿」的知名度更拓展至海外，他的鋼琴燒烤架讓日本綜藝節目的嘉賓吃驚到表情失控，華盛頓郵報更以「沒用的愛迪生」為題發表了一篇對他的採訪。

雖然「手工耿」在抖音 和快手上都有櫥窗，但銷量並不高，他也堅持不帶貨。但據稱，「手工耿」可能通過售賣手工製品、商業廣告合作、視頻平台分成等多種方式獲取收入；除此之外，他的機械瞬移冰船和龍頭燒烤器據稱都被手遊購買了版權。在此前的一場訪談中，「手工耿」表示「已經掙到了駕馭不了的那些錢了」。

也因此，在「手工耿」停更5個月後，網友紛紛懷疑「手工耿」是不是因為賺夠了錢決定退網？但有資深手工博主認為，停更或許是因為太累，「我們看視頻三五分鐘會心一笑，但對於手工博主來說就是一次複雜的手工創作，沒人能一直飽含激情一直有奇思妙想。」

「手工耿」發文否認退網。（取材自微博）

「手工耿」隨後也在微博發聲，強調自己並沒有退網，在停更的期間也有做一些東西，只是因為感覺效果不太好而沒發視頻，他開玩笑說「大家不要亂說好不好，現在我去村裡的超市買東西，老闆都不給我抹零了」，並表示會盡快更新，讓網友期待他的下個無用大作。