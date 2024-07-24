「黃金一代」中國游泳隊 有望「魚」躍巴黎

中國游泳隊戰袍。（取材自微博）

2024年7月27日至8月4日，巴黎奧運 游泳比賽將在拉德芳斯體育館產生35枚金牌。近年來表現出色的中國泳軍，此次名單覆蓋經驗值不同的各年齡段優秀選手，可謂精英盡出，既有汪順、徐嘉余等實力老將，張雨霏、覃海洋等中堅力量，也有潘展樂、唐錢婷等後起之秀。外界預期這支被稱為「黃金一代」的中國游泳軍團，將在奧運賽場「魚躍巴黎」。

據大公報、中新網報導，東京奧運上，中國游泳隊獲得三金二銀一銅，位居游泳項目獎牌榜第四。除了汪順和張雨霏在個人項目中獲得金牌，中國隊還在女子4×200米自由泳接力項目中以刷新世界紀錄的成績奪金。

集團優勢讓國家泳隊在接力項目上有了更多底氣，在杭州亞運 會上斬獲六金的張雨霏曾直言：「現在我們全面崛起了，展望巴黎或洛杉磯 都是可以的，希望中國游泳隊能早日打破美澳壟斷。」事實上，如今國家泳隊具備多個項目上抗衡美、澳等強隊的實力。

而此次奧運中國泳軍所穿的泳衣也頗有看頭。據大公報報導，中國游泳隊以全新競賽裝束登場，名稱為錦鯉配色版本Fastskin LZR Intent 2.0系列競速泳衣與Fastskin LZR Valor 2.0系列競速泳衣。