新老更替…中國隊巴奧亮點

陳芋汐(左)、全紅嬋(右)。（新華社資料照片）

雖在集體球類項目是參賽球隊最少的一次，但從巴黎奧運 中國代表團的焦點人物來看，已進入了兼具成熟與活力的新老更替期；老將、新星同台競技，將是中國代表團一大看點。

巴黎奧運在即，中國代表團於上屆奧運狂掃38金，與榜首只有一面金牌之差，此次派出405名運動員出戰，除了有馬龍、全紅蟬等擁有奧運冠軍頭銜的名將，也有223名首征奧運的「新丁」，當中更不乏吳艷妮及鄭好好等極具關注度的人物，組成實力與話題兼具的龐大團隊，向獎牌榜榜首寶座發起衝擊。

馬龍。（新華社資料照片）

馬龍 四朝元老展實力

據文匯報刊出的點將錄報導，乒乓球名將馬龍列第一位。出生於1988年10月20日的馬龍現任中國乒乓男隊隊長，被傳媒形容是乒乓球歷史上最偉大的選手之一。他是唯一一位完成雙圈大滿貫的男子選手，即在奧運會、世錦賽和世界盃 的單打和團體比賽中都獲得過金牌。

馬龍從2012年倫敦奧運開始參加奧運，是奧運場上的「四朝元老」，歷屆累積奪得五面金牌。年屆36歲的他，也是出戰奧運的「最年長」中國乒乓球員，這一屆巴黎奧運將再次出戰男團賽事，他誓言要延續中國乒乓球在世界的王者地位。

馬龍的職業生涯相當傳奇。在傳媒的眼中，他既是一名「少年成名」的選手，也是一名「大器晚成」的選手。未滿18歲已代表中國出戰2006年的世乒賽團體賽，拿到第一個世界冠軍，但在2016年才終於實現大滿貫，這一年馬龍28歲，距離他首奪世界冠軍過去10年。

之後，馬龍開始勇往直前，一路狂掃多個世界冠軍，據統計，馬龍現時已拿下30個世界冠軍，是目前擁有世界冠軍頭銜最多的乒乓球員，更被國際乒聯官方認證為「GOAT」（Greatest of All Time）。而馬龍也並未因為已贏盡所有而停下腳步，此次巴黎奧運將展現他捍衛國家隊「乒乓王國」之名的強勁實力。

全紅嬋 被稱上天的禮物

全紅嬋於2007年3月28日在廣東省湛江市出生，現年17歲，那裡有中國跳水之鄉的稱號，曾培養出陳麗霞、勞麗詩、何沖、何超等四位世界冠軍。

全紅嬋在上屆東京奧運 一鳴驚人，於女子10米台的比賽中取得金牌，她奪冠後說了一句「要賺錢給媽媽治病」感動無數人，只因她母親因為遭遇交通事故而一直有病在身，也讓人看到在全紅嬋拿下金牌的背後是對家人的牽掛和想念，也由此可見，她不論跳水技術和想法均遠超同齡人。

全紅嬋今年在世界泳聯跳水世界盃柏林站及世界游泳錦標賽取得女子單人10米跳台冠軍，經過三年後的洗禮，外界認為全紅嬋已有能力成為國家跳水隊領軍人物。前「跳水女王」高敏曾直言全紅嬋就是天才，是上天的禮物。

陳芋汐 競爭中尋求進步

陳芋汐出生於2005年9月11日。三年前，未滿16歲的她，被視為跳水界的新星，只因她挾著世錦賽冠軍之名出戰奧運，雖然初賽以首名晉級，卻在女子單人十米跳台決賽中敗給全紅嬋。

過去三年若有陳芋汐及全紅嬋的比賽，基本上是她們包辦頭兩名，而陳芋汐直言她是在與全紅嬋互相扶持和相互競爭中進步，不過大家為國爭光的目標一致：「無論出戰雙人或單人項目，都是以集體榮譽為目標去拚搏，我和全紅嬋也在互相督促進步，希望能夠在奧運舞台上展現出實力、中國體育精神。」

此次巴黎奧運是陳芋汐首次參與有觀眾的奧運，她表示現場有觀眾的話氣氛會更熱烈，觀眾們能帶給運動員很大力量。

鄭好好。（新華社資料照片）

鄭好好 「玩」進奧運的天才

女子滑板運動員鄭好好於2012年8月11日出生於廣東惠州，今年只有11歲，是巴黎奧運中國代表團最年輕運動員。鄭好好四年前才接觸滑板運動，九歲已出戰全運會，並在上月的奧運資格賽中脫穎而出，而她還只是一個剛剛小學畢業的學生。

小時候興趣廣泛的鄭好好自接觸到滑板後便立即愛上，對於這個將她帶到體壇至高舞台的運動，鄭好好最大的感受只有兩個字：「好玩」。巴黎奧運未有為她帶來壓力，有的只是無盡的期待。

「奧運應該是最沒壓力、最不緊張的比賽了，我希望能在奧運認識很多新朋友。」鄭好好說，艱苦的訓練有時也會讓她感到疲累，小腦袋中會冒出不想訓練的想法，不過最終她還是會繼續練下去，只是為了向夢想再靠近一步。

孫穎莎。（新華社資料照片）

孫穎莎 乒乓界「小魔王」

孫穎莎出生於2000年11月4日，河北省石家莊市人，女子乒乓球員，高踞女單世界排名第一長達近兩年。

孫穎莎並非出身自體育世家，不過她的乒乓天分卻是十年一遇，她從五歲初次接觸乒乓運動，小小年齡已打遍家鄉球館無敵手。10歲被選入省隊，孫穎莎當時已經以「大魔王」張怡寧為目標，立志要進入國家隊，成為世界、奧運冠軍。

性格沉著冷靜、願意努力又有天賦，孫穎莎15歲進入國家隊後便開啟了她的「開掛之旅」，16歲成為國乒最年輕的國際賽冠軍、東京奧運收穫1金1銀，去年更完成世乒賽「金滿貫」創舉，自2022年12月一直長居女單世界排名第一至今，成為能並肩偶像張怡寧的「小魔王」。

被巴黎奧運官方認證為最值得關注12位運動員之一的孫穎莎，今屆賽事將肩負起領軍重責，目標直指女單及女團兩面金牌，開創屬於她的「乒乓王朝」。

朱婷。（中新社資料照片）

朱婷 復出誓重鑄輝煌

作為中國歷史上成績最好的運動隊伍，上屆奧運中國女排受到傷病困擾下未能躋身八強，而主攻朱婷及後更受傷病及康復進度影響，在2022及2023年均沒有入選中國女排國家隊名單。

不過朱婷在今年的世界女排聯賽重返國家隊，其後在香港站對陣德國的比賽中第二及第三局得分效率超過三成冠絕全場，彷彿重回她在巔峰時期的表現，最終朱婷順利入選巴黎奧運中國女排代表隊的12+1名單。

除了高度和力量兼備外，冷靜和心理質素也是朱婷在世界排壇頂端立足多年的關鍵，刁鑽的扣殺往往令對手難以防備，現時擺脫傷患的她已經準備就緒，有望再次帶領中國女排重回世界之巔，讓觀眾感受「女長城」的威力。

張雨霏。(新華社資料照片)

張雨霏 亞洲蝶后很拚命

張雨霏出生於1998年4月19日，江蘇徐州人，是中國女子游泳運動員，主攻自由式和蝶式。

張雨霏三年前於東京奧運包攬兩金兩銀，一舉成為有口皆碑的「亞洲蝶后」，但其實這位愛笑女孩的游泳生涯並不平坦，患有先天性脊柱側彎的她後背兩側的肌肉高低不均，對於蝶泳而言幾乎是一道無法克服的難題，不過她通過艱苦的特訓進行調整，成功越過重重障礙。

張雨霏招牌的甜美容貌下藏著無窮鬥志，而這樣的「反差萌」也讓她收穫無數「粉絲」，18歲出戰里約奧運未能踏上頒獎台，成為張雨霏日後當上奧運冠軍的養分。在東京奧運100米蝶泳以0.05秒之差屈居亞軍後，她在200米蝶泳以破奧運紀錄的成績勇奪金牌，其後再於接力項目收穫一金一銀，讓中國泳手的名字再一次震驚世界。

26歲的張雨霏狀態一直保持得很好，不僅在去年世錦賽100米蝶泳奪金，在杭州亞運更是橫掃六面金牌。張雨霏曾表示，每道難關都只會令自己變得更強大：「有時候我也不知道是哪來的力量，會從心底燃起來，就不服輸，我一定要跟你拚了。」

吳艷妮。（路透資料照片）

吳艷妮 顏值與實力兼備

女子田徑運動員吳艷妮的生日是1997年7月28日，四川自貢富順縣人，主攻田徑100米欄項目。她出身於運動世家，母親熊艷曾是田徑運動員。小時好動的吳艷妮，曾練習過九年的民族舞，在五年級參加資中縣運動會時被發掘田徑上的天賦後轉練田徑。

吳艷妮於2015年以13.6秒獲全國青年運動會田徑100米欄金牌嶄露頭角，之後曾三次獲得全國冠軍，被視為有力進軍世界的中國跨欄選手。而賽場下的她卻因個人風格強烈，性格張揚、愛化妝、身上有紋身而引起非議，加上2023年亞洲田徑錦標賽因搶跑未能完成比賽，一度將吳艷妮推上輿論的風口浪尖。

直到2023年8月，26歲的吳艷妮在成都大運會上摘得100米欄銀牌，創下個人國際賽最佳成績，同時獲得2024巴黎奧運會參賽資格，耀眼的比賽成績逐漸蓋過了網上攻擊的聲音。

如今，吳艷妮的世界排名已攀升至第26名，創造了中國女子100米跨欄項目的歷史新高。對於即將到來的巴黎奧運，吳艷妮興奮地表示：「曾經遙不可及的賽場，如今就在眼前，我不僅不緊張，反而非常期待！」她坦言對手強勁，「先努力做好自己是最重要的」。