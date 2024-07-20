巴奧／223人首次征戰奧運 中代表隊大換血 小將扛起衝金大旗

中國體操選手張博恒，圖為他在杭州亞運體操男子單杠決賽中獲得金牌。 (中新社)

「不管參加什麼項目，我的目標肯定都是金牌」，巴黎奧運 進入倒計時，中國隊出征名單裡，到處都是00後的身影。這些00後已扛起奧運衝金大旗，在巴黎捲起競技體育的「青春風暴」。

在日前公布的巴黎奧運中國體育代表團405名運動員名單中，首次參加奧運的有223人，占運動員總人數的55%。

作為中國體育的傳統優勢項目，乒乓球、跳水、射擊、舉重、羽毛球、體操等王牌項目上中國選手的表現，被認為將在很大程度上決定中國代表團在金牌榜上的位置。

巴黎奧運周期，這六大項目都處於隊伍換血、人員更迭的變化之中。這個夏天在巴黎呈現出的新人成色，某種程度上亦決定著項目走勢。

中新網盤點這些首次征戰奧運的年輕新秀，奧運大幕將啟，這個夏天，來自中國的眾多朝氣蓬勃的「00後」、「05後」甚至「10後」新星，將在巴黎閃耀屬於他們的獨特光彩。

體操／張博恒 全能賽高分人物

巴黎奧運會的體操項目回歸團體5人制模式。張博恒是中國隊在巴黎奧運周期湧現出來的領軍人物，他在2021年體操世錦賽上擊敗東京奧運 會冠軍、日本名將橋本大輝，獲得男子個人全能冠軍。成都大運會上，橋本大輝因傷退賽，張博恒輕松贏得個人全能金牌。此後，張博恒又在杭州亞運 會個人全能比賽中以89.299的高分奪金。不過，他今年遭遇傷病，正在全力恢覆中。

作為中國體操男女隊新的領軍人物，張博恒和邱祺緣在賽前受到頗多關注。

相比男隊，體操女隊「新面孔」更多，中國女隊最有可能奪金的單項是高低杠與平衡木。邱祺緣的高低杠難度很高，完成質量也不錯，她在2023年世錦賽時獲得了該項目冠軍。邱祺緣的最主要競爭對手就是阿爾及利亞名將內穆爾。除了平衡木之外，邱祺緣還希望在個人全能中站上領獎台。

周雅琴的平衡木也是一大衝金點。去年世錦賽時，周雅琴獲得了平衡木亞軍，她們也期待在巴黎的舞台上迎來綻放。

中國跳水選手陳藝文/昌雅妮（左），圖為她們今年在世界游泳錦標賽跳水女子雙人三米板決賽中奪得冠軍。 (新華社)

跳水／昌雅妮 陳藝文 3米板一時瑜亮

中國跳水隊是世界體壇名副其實的「夢之隊」，他們在歷屆奧運會上都是奪金大戶。進入巴黎奧運周期後，多位老將淡出國家隊，包括楊健、張家齊、施廷懋、王涵等人，中國跳水隊逐步進行著新老交替，小將們經過幾年的成長已經成為隊伍的中流砥柱。

陳藝文、昌雅妮、龍道一、楊昊和練俊傑將在巴黎迎來奧運首秀。陳藝文和昌雅妮在女子3米板項目上既是「一時瑜亮」，也是雙人搭檔，通過巴黎對決，誰能接過伏明霞、郭晶晶、吳敏霞、施廷懋等傳承下來的接力棒，值得關注。

楊昊除了參加男子單人10米台比賽之外，還將和練俊傑並肩在男子雙人10米台項目上出戰，力求彌補「夢之隊」此前東京留下的遺憾；21歲的龍道一則將與王宗源搭檔參加男子雙人3米板項目。

中國乒乓球選手梁靖崑，圖為他在今年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽男子單打四分之一決賽中，2比3不敵巴西選手卡爾德拉諾無緣半決賽。(新華社)

中國乒乓球選手王藝迪，圖為她在世界乒乓球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽女子單打半決賽中回球。 (新華社)

乒乓球／梁靖崑 王藝迪 P卡不二人選

在中國乒乓球隊，儘管現有老將與名將早已光彩耀目，但梁靖崑、王藝迪等新面孔的首次奧運之旅亦不容小覷，在強手如雲的國乒能以替補身分出征奧運本身就是實力的證明，他們不僅為團隊帶來活力與衝勁，亦可能會有機會在這個難得的舞台上顯露鋒芒。

在乒協官宣運動員發布會上，教練團認為考慮雙打能力和近年綜合實力，王藝迪最為合適成為P卡運動員，而選擇梁靖崑，則是看重的是他在巴黎奧運周期的進步和實力。

王藝迪和梁靖崑在出征儀式時發表感言，稱自己已做好準備，迎接挑戰。

中國羽毛球選手李詩灃，圖為他在今年的印度公開賽中晉級16強。 (新華社)

羽毛球／李詩灃 準備好一鳴驚人

在巴黎奧運羽毛球項目的5個單項中，中國選手占據了男單、男雙、女雙和混雙項目的頭號種子位置。「00後」組合梁偉鏗／王昶位列男雙頭號種子，這對兩年前世界排名還在400位開外的組合，有機會在賽場為球迷帶來驚喜。

此外，在參賽名單中，男單6號種子李詩灃、女雙2號種子劉聖書／譚寧雖然都是奧運新人，但都擁有「一鳴驚人」的實力。

15日奧運羽毛球小組賽抽籤完成，不少國羽隊員小組賽便遇強敵。男單李詩灃很可能在四分之一決賽遭遇同在下半區的丹麥人阿薩爾森。兩人此前從未交手，這對李詩灃是較大挑戰。

中國舉重選手劉煥華，圖為他在杭州亞運會舉重項目男子109公斤級A組比賽中，以抓舉185公斤、挺舉233公斤、總成績418公斤獲得冠軍。(新華社)

舉重／劉煥華 級別項目領跑者

巴黎奧運會舉重項目由於縮減比賽級別和各協會滿額參賽人數，中國隊派出男、女隊各三人出征，分別為李發彬、石智勇、侯志慧、李雯雯共四位奧運冠軍，以及劉煥華和羅詩芳這兩名新銳，他們將參加六個級別的爭奪。

劉煥華和羅詩芳是中國舉重隊在巴黎奧運周期內湧現出的新銳，他倆在各自級別項目上皆為領跑者，均保持著總成績的世界紀錄。尤其是男子102公斤級的劉煥華，肩負著在大級別突破的重任。

在今年4月的舉重世界盃上，23歲的劉煥華以刷新世界紀錄的成績贏得男子102公斤級挺舉和總成績兩枚金牌，羅詩芳則刷新了女子59公斤級總成績世界紀錄，在這個全新的奧運級別，她最大的對手應該是自己。

中國射擊選手趙楠，圖為她去年參加杭州亞運會女子10米氣手槍個人決賽，最終獲得第七名。（新華社）

射擊／趙楠 賽場發揮穩定

中國青年報報導，巴黎奧運首金仍將在射擊項目上產生，在頗受矚目的氣步槍混合團體項目上，中國隊派出盛李豪／黃雨婷和杜林澍／韓佳予這兩對組合參賽衝擊首金，除在東京奧運會上贏得一枚銀牌的盛李豪外，其餘3位選手都將是首次站上奧運賽場。

黃雨婷和盛李豪搭檔奪得過亞運會和世錦賽的冠軍，杜林澍和韓佳予也具備世界頂級的實力，他們將作為「雙保險」，應對印度、美國等隊伍的衝擊。

女子25米運動手槍項目由年輕隊員趙楠和梁小丫出戰。趙楠近年來在國內外賽場發揮穩定，17歲的梁小丫作為射擊隊中年齡最小的參賽選手，在選拔賽上也已展現出強勁的衝擊力。

射擊是中國傳統優勢項目，巴黎奧運會射擊比賽共產生15枚金牌，其中步槍、手槍和飛碟各5枚。中國隊拿到步、手槍10個小項參賽席位，成為世界上為數不多實現奧運會滿額參賽的步、手槍隊伍，派出的14名選手中，00後選手占了10位。

擊劍項目也是中國代表團在巴黎奧運的淺優勢項目之一。圖為中國選手孫一文（左）與隊友余思涵在女子個人重劍比賽中。（新華社資料照片）

擊劍／余思涵 唐君瑤 衝擊重劍團體金牌

北京青年報報導，三年前在東京奧運會上，女子重劍運動員孫一文獲得了個人項目金牌。巴黎奧運會，孫一文將帶著兩個00後運動員——余思涵和唐君瑤衝擊重劍團體金牌，並在個人項目上開啟衛冕之路。

在女子花劍團體、個人以及男子花劍團體項目上，中國擊劍隊在巴黎奧運會上有2到3個衝金點，但他們能否登頂成功，還要看臨場發揮以及對手的情況。

中國男子花劍隊的目標也是衝擊獎牌。由莫梓維、陳海威、許傑組成的主力陣容在去年世錦賽時獲得了團體亞軍。三人中，唯一有奧運參賽經驗的是陳海威。00後許傑年少成名，在大賽中能夠釋放自己，比賽氣質不俗。在此前的一些重要比賽中，許傑上場後敢打敢拚，常常能在一定程度上改變比賽的走勢。