上海神祕監獄提籃橋 4000囚室曾擠8000人

提籃橋監獄外觀。(取材自澎湃新聞)

在繁華的上海，有棟建築神祕且肅殺，黑色大門散發出生人勿近的氛場，這裡是有123年歷史的提籃橋監獄 。這座關過日本 戰犯、革命志士的「東方巴士底監獄」，曾是上海人熟悉又陌生的地方，如今完成搬遷，也在歷史上翻了一頁。

提籃橋監獄裡面的絞刑架、絞索、頭套刑具。(取材自京江晚報)

對上海人來說，這座位在鬧區的監獄既神祕又「熟悉」，周圍居民密集、高樓林立，每每談及搬遷，都會引發坊間熱議。小孩子打記事起，就知道「送儂到提籃橋」是句拐彎抹角的罵人話；坐上37路公交車，聽到報出提籃橋站名時總會有不一樣的感覺；去參觀過的人，對那張1尺來寬、無法翻身的床，以及逼仄的環境印象深刻，不由得發出「千萬不能犯事坐牢」的感慨。

解放日報報導，提籃橋監獄始建於1901年，是中國使用歷史最悠久的監獄，占地面積達60.4畝，建築面積7萬平方米，近4000間囚室，最多曾收押8000多人，遠遠大於印度的孟買監獄和日本的巢鴨監獄，號稱「遠東第一監獄」。這個規模有多大呢？如果一個判刑10年的犯人在提籃橋每天換一個囚房，那麽等他出獄可能都住不完。

西牢酷虐 傳聞不斷

「提籃橋」的地名源自清代，乾隆年間，香客們總提著籃子，帶著貢品，過橋到下海廟為漁民祈福。1901年，上海公共租界工部局在這裡建起了監獄，兩年後提籃橋監獄啟用，正式名稱為「上海公共租界工部局警務處監獄」，因地處租界，被稱為「西牢」。

主要建築有兩幢4層的監獄，牢房480間，加上食堂、辦公樓、醫務所等，總共占地10畝。之後隨著監獄犯人的增多，牢房不夠使用，從1928年起，陸續向東擴建，至1935年形成現有的建物及規模，占地面積60.4畝。

當時，中國民間對「西牢」的第一反應是驚恐。坊間流傳著許多西牢「酷虐」故事，「服刑者大都九死一生」的傳聞。洗冷水澡，被其害者無不受病；坐臥皆席地，犯人多患足腫；吃得不符合華人 習慣；不能入內探視；語言不通。有個名叫宋訪泉的縱火犯，聽說自己要被關進「西牢」三年，竟選擇「自縊於捕房」。

1907年，清政府欲改良獄政，要求各省會城市和通商口岸應至少有一所模範監獄。監造提籃橋監獄的英國人參考了美國監獄的布局建造囚室，將傳統木門換成了鐵柵欄。兩排囚室，每一個都是鴿子籠般大小，背靠背，三面是牆，一面是鏤空的鐵柵欄。

監獄走廊被分為內走廊和外走廊。兩道走廊之間有鐵絲網罩住，獄警走在外道，透過鐵絲網，可以同時兼顧上、中、下三個樓層的情況，夏天空氣也能上下流通。

提籃橋監獄監舍面積狹小，每間只有3.3至3.4平方米，要關押3個囚犯，而且沒有床，一到晚上，必須輪流睡覺，除了作為懲罰，還便於看管。

上海提籃橋監獄有123年的歷史。(取材自鳳凰網)

外籍犯人 還能吃牛排

然而監獄內的外人監（又名西人監，今稱十字樓）囚室則不同於華人區，這裡有電梯，囚室寬敞明亮，每間8平方米，室內每人有一個鐵床、一個固定的桌子和凳子，甚至還有抽水馬桶和燈。

「西人監」相對於華人監獄，伙食好很多。平時，外籍犯人有麵包、茶、蔬菜、湯甚至牛排供應，口味甚至會考慮犯人的喜好。囚服也不同。租界時期，未決犯的囚服為淺藍色，上面沒有標誌，已決犯的則在膝蓋和肘彎處加印字母「Y」。

為了便於管理，不同刑期會有不同標識，刑期1個月至1年的，單衣為白色、棉衣為黑色；刑期1年至3年的，上衣前襟左上角縫有一窄條紅布；5年至7年的，窄條黃布；7年至10年的，寬條黃布。

最特殊的則是「陰陽囚服」，以中襟為界，上衣左黑右白，褲子左白右黑。穿上這身囚服，意味著一只腳還留在陽間，另一只腳則已跨進陰間，所以只有判處死刑等待執行的囚犯才會穿這身囚服。

提籃橋監獄的防逃功能非常強。雖然沒有人真正越獄成功，但歷史上有兩次嚴重的安全事件發生。

位於上海虹口區長陽路147號的提籃橋監獄百年來關押眾多風雲人物，也反映社會和政治變遷史。(新華社)

防逃超強 沒人能越獄

最嚴重的一次事件發生在1929年4月9日，59名死刑犯等候處決已經2年，趁看守進囚室提押犯人去洗澡的空當，奪了看守的槍，企圖越獄。結果越獄未成，4名印籍看守死亡，1名英籍看守受傷，開槍的死囚自殺。這次事件之後，巡查的看守人員都一律不准把槍帶入監舍，必要時只准帶警棍。

還有一次是在1948年，轟動上海的金磚大盜陳元盛，與同監室的3人在監獄醫院向男護士借來鋼鋸鋸條，把窗口鐵欄桿鋸斷，用醫用膠布粘住，並外塗墨汁掩飾完好。8月24日偷偷逃跑，直至8月30日，陳元盛才被抓獲。

每天清晨，提籃橋的服刑人員都會在富有節奏和韻律的開鎖聲中起床。提籃橋監獄的鎖具有很多種，最有名的是「烏龜鎖」，因形似烏龜而得名。一幢大樓共用一把鑰匙，這把鑰匙長10公分，有3道鎖舌，每次打開需轉動3次，每開一道門，民警需前行兩步。

獄警稱這把鑰匙是「監獄警察的槍」。從公共租界工部局、侵華日軍、汪偽政權和國民政府，直到解放後被接手，管理者不斷易手，但監獄的鎖具從沒換過，一直都在使用。

走進三監區的大門，能看到樓梯牆面上的大幅牆繪作品「萬里長城萬里長」，這幅畫從一樓一直蜿蜒至四樓政教館門口，與館內兩側展示的「建黨之路」、「建國之路」、「強國之路」、「新生之路」等教育內容相呼應。

獄內民警通過政教舉行各類具有較強儀式感的教育活動，可以增強服刑人員對黨、對祖國、對民族、對中國傳統文化、對中國特色社會主義道路的認同。

提籃橋監獄外觀。(取材自澎湃新聞)

囚徒自組 新岸藝術團

有名的新岸藝術團就在三監區四樓的政教館排練。這裡的天花板上刷著透亮的藍漆，兩面壁上手繪了綠植，裝飾有粉色花朵和綠藤，地上不僅鋪了草坪，還放了蒲團，再加上電子琴、鑼、鼓、音箱，儼然一個專業的排練廳。

這個成立於1985年的藝術團，是一支完全由監獄服刑人員組成的文藝表演團體。30多年間，新岸藝術團記錄著司法的點滴進步，也送無數服刑人員走向新生。民警說，很多服刑人員都非常珍惜這個舞台，站上舞台後，他們覺得自己變得更立體和多彩了，也很有獲得感和成就感，這就是藝術矯治最直觀的成效。

提籃橋監獄搬遷之後，北外灘的提籃橋片區和虹口港片區，將會成為充滿活力與人文底蘊的生活區。「窄馬路」、「小街坊」的規畫理念，讓這片區域保留了原有的歷史風貌，而走過百年的提籃橋監獄也將會以其他方式繼續記錄歷史。

提籃橋監獄內部。(取材自澎湃新聞)

章太炎、汪精衛妻、日軍戰犯 都曾是階下囚

提籃橋監獄關押過各色歷史人物，民初革命黨人章太炎、鄒容，無產階級革命家任弼時，汪精衛的妻子陳璧君，侵華日軍戰犯岡部直三郎大將、安藤利吉大將等，都曾是這裡的階下囚。

1903年，章太炎寫「駁康有為論革命書」，直稱光緒皇帝為「載湉小醜」；不滿20歲的青年鄒容寫就檄文「革命軍」，號召國人用革命來掃除「數千年種種之專制政體」。清政府在上海租界內起訴兩人，結果章太炎被判監禁3年，鄒容被判監禁2年，就是關進了提籃橋監獄。

鄒容年少氣盛，常和獄卒發生衝突，也不滿獄中夥食，怨氣很大；章太炎就為他講授佛學，說：「學此可以解三年之憂矣。」

服刑1年多後，鄒容「以憤激內熱致疾」。章太炎要求監獄請醫生給鄒容治病，不被允許。1905年初，年僅21歲的鄒容病故，此時距他刑滿釋放僅剩兩個多月。

章太炎的孫子章念馳曾告訴媒體，祖父在提籃橋監獄「受盡虐待，罰作苦役，動則遭到毒打，印度人尤為暴橫，設計了一種夾手的『梏』，讓人痛昏，祖父遭這種毒刑三次，多次昏死，但不甘受辱，奪其錐反抗，又絕食抗議7天，一天沒有屈服過。三年苦獄後，被逐出租界」。

提籃橋監獄外觀。(取材自澎湃新聞)

多名中共領袖 也曾進來

很多中共領袖也曾在提籃橋監獄服刑。1929年，時為中共上海市閘北區區委副書記的張愛萍在散發傳單時被捕，以「擾亂交通秩序」的罪名被關進提籃橋監獄，在一間只有3平方米多的小牢房里，和另外兩名囚犯一起關了20天。

提籃橋監獄還關押過任弼時。1929年11月17日，任弼時在華德路競業里出席江蘇省團委擴大會時被捕。受審時，他自稱名叫彭德生，從江西來上海投親謀職，記錯了親戚家的門牌號，誤入那裡。最後，任弼時獲刑40天。在監獄內審訊時，任弼時受到電刑拷問，背上被燙出兩個大傷口，出獄後數月，背上兩個拳頭大的窟窿還在發炎流著黃水。

1945年8月，日本投降。12月起，日本戰犯陸續從東京、漢口等多地移押至提籃橋監獄。

1946年1月，美軍在提籃橋監獄「十字樓」裡組建軍事法庭，針對日本戰犯虐待、虐殺戰俘事件進行調查、審判。這裡也是中國境內第一個審判日本戰犯的地方。

經過審判，奉天戰俘營的醫官桑島恕一被判處死刑。因為他故意對盟軍戰俘施行非人道暴行，導致大量美國戰俘死亡和長期患病。1947年2月1日上午8時半，美軍軍事法庭在提籃橋監獄對其執行絞刑。

絞刑房位於審判日本戰犯大樓的3樓，18平方米左右，三面環壁，一面開有兩扇氣窗。地板中間，有一個約1.8平方米的長方形孔，兩側各安裝了一塊活動地板，活動地板正上方天花板上裝著一個絞架。

提籃橋監獄內部。(取材自澎湃新聞)

桑島恕一先被繩子紮住腳，再用黑布大口袋罩住他的頭，並用絞架上的繩子紮緊脖子。桑島站在活動地板上，監刑官一聲令下，閘門一推，「轟」的一聲，活動地板向兩側分開，就是一條生命的消逝。隨後，屍體通過3樓、2樓的方孔，用繩索吊入下面的停屍房。

美軍軍事法庭在提籃橋內共審判了8批47名日本戰犯，包括桑島恕一在內的5人在這裡執行了絞刑。當年的絞刑房至今還完好如初，保留在上海監獄陳列館內。

國民政府的軍事法庭在上海審判了116名日本戰犯，判處死刑14人（其中1人後改判為10年），有11人在提籃橋監獄刑場槍決，還有3名日本戰犯從廣州移送到提籃橋執行。