中國「語C」戀愛夯 遊走灰色地帶

部分語C師填補了年輕人渴望感情的心；示意圖。（路透）

前言：中國青年正逐漸拋棄傳統。他們在網上談虛擬的戀情，慰藉著渴望被愛又怕受傷害的心；即使決定步入結婚禮堂，也不想被繁文縟節的儀式和俗氣的彩禮所束縛。對於正在內卷中掙扎的他們來說，簡單、平淡，才是這一代年輕人的「凡爾賽」。

近年，一種新型的虛擬戀愛現象「語C」，正逐漸走進年輕人的視野。據媒體調查，在獲得「沉浸式」的滿足之際，年輕人正面臨部分「語C師」素質參差不齊所引發的色情、詐騙等亂象風險，恐造成感情與財產上的損失；或是從事語C師行業後，月賺數萬人民幣卻遊走灰色地帶的道德爭議。如何規範這一新生現象，引發關注。

專職語C師 月入2萬

「其實，我還並不知道給學妹點的蛋糕是什麼味道。學妹可以給我嘗嘗嗎？——（轉轉眼珠）這樣嗎？還剩下最後一口（指指勺子），或者我嘴角可能殘留了一點…？」「從來沒有人跟我說過類似的話語，我真的很高興。——那就麻煩兔子小姐了。希望未來我們一直在彼此身邊。」

這些看似「中二」的對話就是流行的語C玩法。據北京青年報報導，語C，又稱「語擦」，全稱是語言cosplay，即與他人扮演的二次元角色或三次元偶像線上交流，沉浸在虛構的情景中進行對話、動作與劇情描寫或戀愛。上述對話中，語C師扮演次元角色或三次元偶像和客戶進行文字交流，內容一般是日常或想像中的場景。

語C分為有償委託與無償營業兩種模式，有不少人專職做起語C師，部分語C師收入不菲，一名語C師曬出收入截圖顯示，2024年2月第四周收入就超過5000元（人民幣，下同，約690美元）。一般通過社交平台找到語C師後，通過私下加微信 聊天，或通過專門做的語Capp如「名人朋友圈」，付費或經競價指定心儀的語C師一對一服務。但因客戶支付費用均由用戶直接打入語C師銀行帳戶中，不少用戶表示，自己對服務不滿意，錢款卻追討無門。

中國不少年輕人愛cosplay，私下也會通過語C師沉浸其中；示意圖。（路透）

心理依賴 騙情騙錢

語C客戶多為追星少女或二次元用戶，這個群體擁有的對偶像的嚮往以及對情感的強烈渴求等特點，使得部分語C師極易以此為突破口吸引客戶，誘導客戶對其產生心理依賴，並以此為契機進行經濟和情感詐騙。

小w曾在微博 超話發帖尋找語C師，一個聲稱是某語C館的發起人主動聯繫她，稱可以為其提供有償一對一專綁語C服務，規則是試營業後若客戶滿意，則每星期收取120元的費用，期間該語C帳號不會同時對其他人營業。四個星期後，小w對這位語C師產生依賴，對方便引導她花500元購買私人聯繫；但事實是，該語C師同時仍在其他帳號對多人進行「專綁」營業賺錢。

報導指出，部分語C師還假戲真做，找理由向客戶討要大額錢財。小w表示，語C師同時跟她和其他人說工作遇到了很不好的老闆壓榨她，晚上還要出去倒貼錢，身上只剩六塊，急需用錢。小w和不少受害者通過微信向對方轉帳、送禮物，總計金額過1萬元。隨後，小w發現被騙，但當她和幾位受害者想向微博舉報時，才發現對方已將那些涉及到金錢的帖子全刪了。

由於轉帳的場景一般為微信私下轉帳，一旦遇到問題，部分語C師就會銷號或後續拒絕回覆消息，用戶便無法聯繫到對方，很難追回錢財。加上當時也是「雙方自願」，用戶一般也不願費力追回，進一步縱容了語C師的不規範行為。對此，名人朋友圈客服稱可舉報，專門工作人員會在24小時內核實，但「處理結果不會反饋到客戶處，另外私人之間的糾紛暫不受理」。

語C師多線上互動，神祕面紗背後也潛藏風險；示意圖。（路透）

色情聊天 誰來監管

小m曾是一名語C師，為了接單，他在網上看到了某語C中介組織的宣傳語，稱需繳納100元的「入會費」，並指有其他語C師依靠接單半月營業額過萬，讓他不用擔心客流量問題。最終，小m通過個人二維碼轉帳繳納了100元費用，不過該中介推薦的多為涉及色情的單子。「客服說一天25元，『開車』另加5元」。「開車」的意思就是具有色情意味地聊天。

多個語C師表示，在圈內，類似的「車單」很多，有的語C師為吸引或留住顧客，會在聊天中加入打擦邊球，甚至比較露骨的色情語言。有語C師表示，會「開車」的語C師可以獲得更高的收入。

報導指出，語C師可以在無需付出成本也無需投入過多時間精力的情況下獲得持續且可觀收入，吸引了愈來愈多的年輕人進入語C圈，同時也帶來了諸如個人身分難核實，自身素質良莠不齊，易在聊天過程中索要金錢，甚至向未成年人發送色情言語等亂象。也有語C師稱這亂象只是少數現象。

但因大多為私下行為，行業難以被監管，其中有不少未成年被曝露在風險中。有客戶表示：「希望建立合規的第三方平台，可以從平台聊天，金錢交易也受到平台保護，這樣會更安全放心。」