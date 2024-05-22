煙台「文成城堡」 首富的流金幻影

歷經歲月的「文成城堡」。（取材自煙台早知道微博）

前言：一部劇帶火一座城的故事早已不新鮮，但如果無法及時把握機會，就只能眼睜睜地看著這潑天富貴與自己擦肩而過，還得被批評是德不配位。無論在山東煙台還是新疆阿勒泰，只有祭出真誠與效率的必殺技，才能延續這流量密碼不踩雷。

2006年由加拿大華人 李文成耗資7億元（人民幣，下同，約9690.7萬美元）在家鄉山東煙台興建的「文成城堡」，曾因2018年上映的電影「西虹市首富」爆火，當年花上6000萬元（約830.6萬美元）才夠付月租金 的這棟奢華建築，如今只要300元（約41.5美元）就能住上一晚當「首富」；李文成也從富豪淪為老賴，歲月流轉之間，令人唏噓。

據觀察者網報導，在2018年上映的電影「西虹市首富」中有這麼一座酒店，從外表看像哥德式風格，各種精美的青銅雕塑被掛在外壁上；十個高聳入雲的尖頂，給人「可觀而不可褻玩」的莊嚴感。內部的裝飾更是巧奪天工，大理石柱被鍍金的裝飾包裹，腳下的地磚乾淨得能倒映出人像，挑高20米的穹頂被一張巨大的手繪油畫所覆蓋，給人一種身在天堂的錯覺。

「文成城堡」內部雄偉氣派。（取材自文旅山東微博／攝影天下看世界圖）

昔電影帶火 今宛若鬼城

很多人以為這座城堡飯店是「西虹市首富」用電腦特效做出來的，後來才知道是加拿大華人李文成耗時10年，斥資7億元所建。在電影中，男主角沈騰用了2000萬包月承租這間飯店；現實中，城堡主人李文成曾稱「低於6000萬不考慮」。

電影爆火後，城堡火速成了旅遊景點，每天接待遊客來參觀的大巴有100多輛，有不少情侶慕名而來，希望在城堡裡舉辦一場夢幻婚禮，不過據報導，城堡主人趁機把婚禮費用漲到了50萬，嚇跑了所有人。

李文成與沈騰（左）合影。（取材自微信）

對照當年的奢華與瘋狂，如今的「文城城堡」在零星的遊客之外，還多了落寞。據遊客反映，現在每天只有一輛大巴負責接待遊客，員工比遊客還多，在城堡裡走10分鐘也遇不到一個人；遊客只要花300元就可在城堡裡住一晚，感受一下當「首富」的滋味。沈騰在電影中帶著教練一起吃「三口一頭豬」的餐廳，也因人潮稀少而被迫暫停營運。

有遊客調侃道：「白天參觀的時候，我背後一陣陣發麻。晚上有些不開燈的區域，可以直接拍恐怖片了。」輝煌一時的首富城堡，幾乎變成了「鬼城」。

交通不便 開發十年未果

據相關報導，1955年，城堡主人李文成出生於山東煙台一個有些背景的家庭，31歲時突然被推薦到中央工藝美術學院學習（現清華大學美術學院），主修室內裝潢。大學畢業順利取得了中央工藝美術學院室內裝飾工程有限公司的資質，被特許在老家煙台開設一家分公司。

這段經歷常被質疑，如果沒有過人的關係，一個普通的畢業生如何能拿到中央工藝美術學院的特許經營權？

回煙台後，在中央工藝美術學院光環的加持下，李文成的公司幾乎包攬了煙台市所有酒店的裝修業務，並把業務版圖拓展到了濟南、大連、烏魯木齊等大城市，李文成在短短幾年內便累積了千萬財富，拿到了山東省第二個室內裝修的一級資質，可承接任何規模的裝修業務。

90年代初，他赴歐洲研究了17年的古典建築，2006年回國建造城堡酒店，國籍也從「中國」變成了「加拿大」。

有人說，城堡遊客如今稀少的原因之一是選址太差。離煙台和蓬萊都很遠，交通不便，沒人願意為看個城堡特意跑一趟。不過，城堡所在地是煙台市重點規畫的「流金海岸」開發區，按照規畫，10年能發展成全國知名旅遊度假區，李文成選擇在此建城堡，是在賭開發區會成功。可惜，煙台財力有限，開發了十多年，依舊只有這一座城堡。

想賺快錢 城主淪為老賴

據相關報導，在「西虹市首富」暴紅前，全國幾乎沒人知道山東煙台有一座超豪華的城堡。李文成花10年蓋了這麼豪華的城堡，又沒有遊客前來，維持營運的關鍵是他靠賣紅酒賺錢。

銷售國外的紅酒曾是門暴利生意。一位莆田的酒商坦言，2010年左右，國內的紅酒市場瘋狂到一瓶在澳洲賣30元的紅酒，到了國內一包裝可以賣3000元。最近幾年，資訊透明了，國內的消費者不好忽悠了，紅酒價格才回落，但高端紅酒依舊是天價。

電影「西虹市首富」劇照。（取材自微博）

李文成的城堡下有個巨大的酒窖，裡面儲藏著2000多個品種的葡萄酒，幾乎囊括了全球最貴的品種。李文成也註冊了6個葡萄酒品牌，向外銷售。從2013年到2016年，李文成還連續四年追加了對葡萄酒公司的投資，擴大生產規模。直到電影「西虹市首富」帶火了他的城堡，2019年城堡共接待遊客100萬以上的這個數字，讓他看到了重啟度假區的希望。

但瞬間的爆火，李文成沒想著提高遊客的體驗，反而急著給飯店漲價。原先免費參觀城堡，變成要收70元的門票；辦一場婚禮要50萬，城堡的月租金更要價6000萬，遊客嘗一口葡萄酒要50元，買一整瓶要9000元。

這樣的經營策略嚇跑了多數遊客。隨著電影熱度的褪去，客流迅速從年均百萬暴跌到了乏人問津。李文成也因城堡建設過程中的債務糾紛，十幾次被告上法庭，因欠錢不還被法院連續下達了三次限制高消費的禁令，淪為「老賴」，徒留海邊孤堡見證其起落。