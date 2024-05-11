「國家來養老」承諾跳票 中國失能長者面臨老無所養

在河北省邢臺市威縣中章台村一家養老機構，醫師為老人進行理療。(新華社)

中國每6位60歲以上老人就有1人的生活起居需要他人協助。對許多民眾來說，聘用護工或送老人到養老機構的經費，往往是當地基層白領的一個月收入。算了一把請看護、進安養院的帳後，有民眾感慨，「說白了，最可怕的是沒錢看病」。

自由亞洲電台報導，現旅居倫敦的王巍談到他好朋友的父母時，十分感嘆。他們住在江蘇徐州市，父親曾是央企鐵路部門員工，晚年因為腦中風半身不遂，擔任全職家庭主婦的母親則是患有許多基礎疾病，需要吃很多藥，也曾一年住過好幾次院。而他朋友除了上班賺錢還要照顧孩子，實在分身乏術。

王巍說，當地24小時護工的月薪大約4000元人民幣(約553美元)至5000元。如果送進安養院，每個月也要至少5000元。他朋友父母「只有一人有退休金 ，可能每個月就7000元」，這一點錢要吃飯、吃藥，沒有多餘的錢。然後他們的子女也沒這麼多錢去請護工。

在成都的Godard Liu是獨生女，他的父親因為各種心臟病纏身，使用鼻插管輸氧，出門走一點距離就會喘，也無法手提一公升的牛奶。儘管退休金夠生活，但還是不足以每個月花五、六千元請看護，幸運的是Liu經商有成，可以負擔得起。

當年輕人的養老負擔越來越沉重時，中國政府能否滿足如此龐大的社會福利需求？

倫敦政經學院經濟史系教授鄧鋼認為，從中國常常慷慨解囊、對外提供援助來看，北京當局其實是有能力提供的。之所以不想，是因為中國最高領導階層對「現代文明」的組成欠缺了解，以為實施或效仿歐美社會福利政策就會「鼓勵懶人」，原先宣傳「只生一個好，國家來養老」的承諾也因此成了空頭支票。

海外時事評論人蔡慎坤說，他母親高齡80多歲住在廣東農村，疑似患有阿茲海默症，雖然母親平時有護工照料，但這在農村屬於特例。因為普遍的情況是非常多老人失能之後，基本上就自生自滅的狀態，地方政府沒有想過要真正去為老人提供一些長久的服務。他說，能每個月花費3000元請24小時護工的，「要嘛是家境條件好一點的，要嘛是特別有孝心的」。

報導指出，為了向失能老年人口提供照護保障和經濟補償，中國2016年起試行長護險，迄今涵蓋全國49個城市。根據國家健保 局，截至2023年6月底，長護險的參保人數達1.7億，累計200多萬人受惠。

而在醫保 方面，中國分兩種，一是職工醫保，涵蓋國營企業和一些民營企業員工；二是針對農民（工）及兒童的城鄉居民醫保。根據醫保局統計顯示，截至2023年底，全國14億人口當中，勞工健保的人數占比不到3成（3.7億人），城鄉居民醫保的人數則接近7成（9.6億人）。

雖然中國醫保覆蓋率高達95%以上，但實際承保範圍卻很窄，而且自付金額高昂。儘管高達七成以上的住院費用能夠報銷，但能給付藥品、手術等費用的程度卻很低。近來，越來越多低薪及中等收入階層對龐大的醫療支出感到力不從心。

2022年有2500多萬人退出城鄉居民醫保，主因除了繳費過高，還有感受不到投保的好處。而地方政府為了應付三年清零政策以來的財政危機，2023年2月起也減少了畫入個人健保帳戶的金額，等同變相削減醫保給付額。

這意味即便政府推出醫療保險和長護險，目的是為了減輕民眾的財務負擔，但對許多人來說，依舊是「可有可無的狀態」。