搶客大戰出絕招 各地文旅局集體「卷」上熱搜

湖南武陵源區文旅局長和藝術團身披稻草，變身「茅古斯」，在張家界跳科目三，招徠遊客。(取材自澎湃新聞/視覺中國圖)

哈爾濱在這個冬季站穩旅遊市場C位，中國各地網友紛紛喊話家鄉文旅局動起來，河南 「送鑽石」、河北「披戰袍」⋯展開史上未見的「流量」爭奪戰。但，是不是用力過頭？文化和旅遊，在這場戰爭裡，是互相幫扶？還是踩了對方的腳？

最近頻頻上熱搜的哈爾濱，讓各地網友坐不住了，紛紛在線當起監工，喊話家鄉文旅局「快來抄作業」，沒想到各地文旅局奇招頻出，集體「卷」上了熱搜。

1月14日晚，洛陽龍門高鐵站不僅有身穿飛魚服的「錦衣衛」們恭迎遊客，竟然還直接準備100顆鑽石贈送，最大有1克拉，只需回答幾個關於洛陽的問題或現場與主持人對詩，即可輕鬆領取。相關影片顯示，不少遊客拿到鑽石後滿臉不可思議，河南文旅則因這「卷王之王」行為登上熱搜。

其他省份也不甘示弱，山西、山東、四川等省份紛紛被捲入「戰場」，開始秀美食美景，主打一個「在線聽勸」及「不按理出牌」。

中國旅遊改革發展諮詢委員會專家委員孫小榮表示，中國旅遊發展史上從來沒有出現過這樣的盛況；他說，因為哈爾濱的火爆出圈，各省之間終於有了一個共同的話題，來展開一場盛大的流量爭奪戰。

深圳大學旅遊發展研究中心研究員劉傑武表示，各地文旅局答卷的背後，是各地文旅局承襲下來的文旅「有作為」的考量，同時實現利用低成本宣傳博取高關注和高旅遊者流量的目的。

河南著急 美男計火熱

在這場互卷的大戲中，最早「卷」出圈的是河南文旅。

1月9日開始，河南文旅官方帳號「河南省文化和旅遊廳」每天發布二、三十條視頻，連續四天發布112條視頻，持續展示本地文旅資源，吸引近百萬新粉絲，以至於「河南文旅到底發了多少抖音 」相關話題成為熱門搜索。

有網友評論稱河南是「被大家喊話喊著急了」，還有人稱「這是河南的老戰術——題海戰術，勝在數量」，畢竟「河南文旅註冊抖音帳號還不到500天，已經發了1.1萬條影片」。

據報導，從1月15日凌晨開始，截至當日早上8時，河南文旅官方帳號已經發布9條短視頻，夜間幾乎每個小時都會發一條，可謂將「不眠不休」貫徹到底。

雖然河南文旅的高頻率發文引人注目，但更吸引人眼球的卻是其00後管理的文旅帳號「河南旅行推薦官」，在其他官方帳號發美食美景的時候，他們發布的系列美男影片圖集將其再次推上熱搜。有網友對河南文旅的宣傳戰術進行總結：「題海戰術卷上熱搜，美男計一出誰與爭鋒？」

江西文旅放大招，帥氣養眼「錦衣衛」已就位。（視頻截圖）

洛陽推產業 免費贈鑽石

河南的花樣寵粉不止於此，洛陽龍門高鐵站百顆鑽石免費送遊客這一舉動，將寵粉行為推上新高度。

不過，河南這「壕氣十足」的行為並非純粹為了流量。相關數據顯示，中國人造鑽石年產能占全球的50%以上，而中國人造鑽石90%以上的產能在河南，河南柘城縣是中國的「鑽石之鄉」，其鑽石微粉的年產量和出口量分別占全國70％和50％，河南這項舉措，不僅宣傳當地的文化特色，也推廣家鄉優勢產業。

洛陽龍門高鐵站答題送鑽石活動。(取材自河南文旅抖音官方帳號)

在河南文旅被「卷」上戰場的同時，其他城市也紛紛主動或被動「入局」。

山西不睡覺 發視頻霸榜

1月11日當晚，山西文旅連夜跟上河南文旅的步伐，從晚上8時到第二天早上6:35分，一共發布57條視頻，最快的時候一小時發了12條， 1分鐘發2條。有網友稱「河南文旅按小時發，咱們山西按分鐘發」，「山西文旅你勤快得讓我有點陌生」。

河北文旅則自稱「卷王」，宣布要將「卷」徹底進行。1月12日，河北文旅局「聽勸」，將其官方帳號名從「河北旅遊」改名「河北文旅」，並發布視頻「宣戰」，稱「山河四省（山西、山東、河北、河南）互不內卷條約正式結束，今天這個卷王我當定了」。

緊接著隔天，河北文旅日更75條短視頻，所有視頻都帶上#河北卷王#的話題標籤，被官方提醒「一口氣發太多啦，先休息一下吧」。對此，河北文旅稱「75條是抖音的極限，不是河北文旅的極限」，被網友戲稱「衡水模式的風終究是吹到了河北文旅的身上」。

找明星助陣 冀贛渝互槓

河南、山西、河北槓上了，山東文旅也坐不住了。1月11日，山東文旅官方帳號「好客山東」直接公布信箱，呼籲山東網友踴躍投稿。誰也沒想到網友還沒來得及投稿，一句「你姓東，東三省，你們那邊嘎嘎冷。我姓東，大山東，俺們這邊很響晴…」的土味影片就把山東文旅送上熱搜。

同時，各地文旅局也開啟了「搖人」節奏：河北文旅請了趙麗穎過來「扛大旗」，四川文旅把凌雲搖了出來，劉濤 在江西文旅抖音官號下留言「助力家鄉上分」，重慶文旅局請來肖戰助力，王一博錄製宣傳視頻推介家鄉河南。

攜程數據顯示，隨著各地文旅局花樣出圈，搜尋熱度持續上升。1月8日至14日環比上一月同期，河南搜索熱度上漲約五成，山東、山西搜索熱度上漲約四成，廣西、吉林、河北搜索熱度均上漲超兩成。

河南的鑽石。（視頻截圖）

相關數據顯示，經過多日「互卷」，河南省文化和旅遊廳抖音粉絲從1月10日的15.6萬漲至如今的157.5萬；河北文旅粉絲自1月12日的45.6萬，漲粉至91萬；山東文旅帳號粉絲自1月11日的143.9萬，漲至166.2萬。另外，山西文旅、四川文旅兩天時間也漲粉近十萬。

劉傑武提醒，「行銷雖然熱鬧，但根本還是在旅遊產品。」孫小榮談到，從「淄博燒烤」到「哈爾濱」爆火，想要成為網紅城市，需要具備豐富的地方文化，同時，要在社群媒體上具有吸引力，城市服務要體現友善和貼心，市民的信任與支持也很重要，只有主客共享，才能實現全城狂歡。

找話題、蹭熱度 旅遊與文化難兼顧

最近有網友收到來自「河南省文旅廳」的短信：「各市滿18歲身高超過180cm的單身、未婚男青年積極返城，攜帶身分證去當地文旅局報到……」

澎湃新聞刊文指出，河南省文化和旅遊廳否認「號召」，然而這種幾乎一望即知是惡作劇的短信能引發媒體求證，大概也是因為這些年各地文化和旅遊主管單位都特別用力。

找話題、蹭熱度的事，原本是媒體人做的事，然而文旅不好做，文化要保護，要靠旅遊找資金，有時不免左支右絀。

十幾年前，學者葉鵬曾接受媒體採訪，說起某地把已現身的東周天子陵墓車馬坑填上蓋廣場，他注意到一個細節，廣場上出現一座「天子駕六」的雕像，馬匹姿態有些奔放，葉老質疑，拉天子車乘的馬「怎能如此恣情放縱？」顯然沒有人承認，馬的咆哮是要哮出一個能吸引遊客的標題。

旅遊和文化，有時像心意不通的舞伴，在社會樂曲中互相吸引又避讓著，怕踩著對方的腳。

文章指出，有人寄望「文旅部門」內部，「文化」能吵過「旅遊」，讓它重新優雅起來——其實這種思路，放到具體的情境中，尤其遇到一些相對弱勢和封閉的文化，並不容易走通。

文章指出，日前四川安岳發生「彩妝」文物現象。安岳及附近一些縣市的習俗是初一、十五到附近廟裡拜佛、在神的注視之中聚餐。假若浸淫於當地文化，恐怕很快和他們一樣，以為眾神的面龐要添一點氣色。現在能勸阻當地人拿顏料來塗的，還是這樣的話：「塗了就是破壞文物，不是文物，就不能收門票錢。」

安岳村裡老人說起村裡從前有更多古物，有些失去蹤跡；後來，他在鎮上報一個旅遊團，導遊帶他去購物，還去看「劈山救母的裂縫」，老人家大笑，哪有那一回事？

細想，「人造景觀」古來就有。古時候連年戰亂，毀掉了大多數遺跡，然後，才有傳說的空間──杭州西湖疏浚了一千年，現如今的白堤、蘇堤，不知有幾成是白居易、蘇軾建的？可是，現在「流量」彷彿流速太大，令人擔心，可能直接把文化沖走。