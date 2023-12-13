年輕人不想結婚 中國最大婚紗小鎮風光不再
愈來愈多不婚的年輕人，正牽動著中國婚紗產業的轉型。人口問題若無法有效解決，未來這座「製造浪漫」的婚紗小鎮，還能為誰做「嫁衣」？
安徽省六安市裕安區轄下的丁集鎮，是中國最大的婚紗禮服製造和銷售中心之一，但隨著結婚人數逐年下滑，2022年更創37年來新低，產業規模也跟著縮小，有業者10多年前每月生產五六千套婚紗還不夠賣，如今每月只做300多套。而老去的資深工人，年輕一代不願投入引發的人力斷層等因素，逼得業者不得不殺價、改做直播、開闢中高端及國外市場求生存。
「10年前我入行時，全中國有1346萬對新人結婚，去（2022）年才684萬對，少了一半，那整個婚紗產業盤子就小了一半嘛！」在丁集鎮做婚紗電商生意的李濤算了筆帳。
全國最大 聚千餘婚紗業
經濟觀察報報導，500多家婚紗廠，120多家婚紗輔料廠，600多家婚紗電商，讓丁集成為中國最大的婚紗禮服製造和銷售中心之一，年產值超過24億元（人民幣，下同），過去一年，近500萬件婚紗從這裡發出，銷往50多個國家和地區。在這座人口不到6萬的皖西小鎮，有上萬個丁集女性進了婚紗廠，婚紗給他們帶來了不錯的生意和生活。
但事情正在發生變化。和婚紗打了幾十年交道的六安忠源婚紗禮服廠老闆許有忠說，數據都在他腦子裡：自2013年達到1346萬對的最高峰後，結婚人數連9年下降，2019年跌破1000萬對，2020年跌破900萬對，2021年跌破800萬對，2022年跌破700萬對。新冠疫情三年，許有忠虧掉了幾百萬元，「婚紗這個行業市場愈來愈小，利潤點愈來愈少，已經是天花板了」。
年屆70的新時代婚紗廠創辦人、丁集鎮商會會長許昌應也在琢磨，婚紗為啥賣不動了？21世紀頭幾年，婚紗一出廠就賣光，客戶搶著要，催著發貨。鼎盛時期，許昌應廠子有七八十個工人，每月生產五六千套婚紗，不愁銷路。2019年底疫情開始之後，婚紗產量下滑得更厲害，現在，廠裡每月只做300多套婚紗。
「年輕人不想結婚。」許昌應嘆了口氣。許昌應慢慢把生意交給一雙兒女打理，仍憂心女工正在老去，眼力、精力都大不如前。「現在縫紉車工基本上找不到了，廠裡年輕人很少，嫌這活累」，許昌應說，早些年，做婚紗一個月能賺上千元，現在人是愈來愈難招。一位婚紗廠老闆說，鎮上既缺擅長縫紉的工人，又缺能做設計、客服、主播、中控和新媒體運營的新型人才。
廠工高薪 旺季月入破萬
婚紗產業能在丁集成今日氣象，不得不提江蘇虎丘。丁集鎮曾流行一句話：「丁集5萬人，1萬在虎丘。」許有忠的母親是丁集第一代婚紗女工，1984年進入蘇州第一家聖瑪麗婚紗廠當裁縫，舅舅許昌應也去蘇州打工，舅媽進了婚紗廠。第二年，他們就買來縫紉機創業，成了最早在虎丘開婚紗店的丁集人，親戚帶親戚，如今在虎丘從事婚紗生意的人幾乎都是老鄉。
十幾年後，虎丘成了聞名全國的婚紗城，婚紗產量達到全國的七成左右，那裡的生意人，七成來自安徽，其中又有七成是丁集人。2006年起，丁集鎮幹部每年去蘇州辦招商對接會，希望把老鄉接回家辦廠。2018年5月，蘇州正在淘汰婚紗這樣的勞動密集、附加值低的產業，2019年新年，丁集鎮包下兩節高鐵車廂，把200多名婚紗工人接回了家。
一夜之間，小鎮的商業街變成了婚紗一條街。丁集鎮黨委書記王磊回憶，到2019年1月，鎮上新註冊的工商營業執照裡有800多家涉及婚紗產業，新開通了1000多條電信光纖，基本都用來開網上婚紗店。鎮上婚紗廠月薪有8000元左右，旺季時能過萬，這在村裡算高收入，也帶動了就業。
專做爆款 「做死」自己
20年前，還在蘇州虎丘做婚紗生意時，不少丁集老闆們會租下一棟棟三層自建房，一樓賣婚紗，二樓做婚紗，三樓過日子，買婚紗的女孩就擠在門外的弄堂裡，一買就是好幾套，齊地、拖尾、晚禮服、秀禾服、父母裝，全部買齊。幾年前，婚紗產業才從虎丘轉移到丁集，這個鎮子離最近的地級市六安市還有30公里，交通不如虎丘便利，線下客人幾乎消失了。
更多老闆直接在網上賣。在拼多多或淘寶，大量售價不到500元、甚至一兩百元的婚紗，發貨地幾乎都是丁集。新娘們一般會多店購買，只留一件，其他退掉。李濤說，這兩年退貨率最高能達70%；同質化和低價競爭的問題也讓他很惱火，一套398元的婚紗，總有同行敢賣328元，這已到虧本邊緣，只好在材料和做工上儉省，最後把一款婚紗「做死」。
報導指出，緞面和紗料和材質愈好，婚紗的層數、魚骨的根數愈多，手工縫製針腳和裁剪愈精細，一件婚紗品質就愈好。除用料和做工，高端婚紗和中低端婚紗的真正鴻溝還是原創和設計，這幾乎決定了一件婚紗是賣500元還是一萬元。但多數丁集老闆不做原創，專做網紅爆款。他們會帶著出樣師去看秀場或展會看婚紗，只要看看細節，出樣師就能做出差不多的來。
丁集琳娜婚紗廠老闆張飛說，一款婚紗到底是原創還是抄襲，很難說清，大家都是「相互借鑑」。一款婚紗只需加個花邊，加一層紗，抹胸改斜領，或長袖改短袖，就成了「新款式」。再加上申請知識產權保護需要耗時幾月，就這個空檔，市場上早就把一款婚紗賣爆，改做下一款了。
低端婚紗賣得太「卷」，李濤羨慕做中端婚紗的許昌應，既能在蘇州開線下門店，還能把婚紗賣給老外。「外國人比中國人還要精！」許昌應說。20多個女工正在辦公室外忙碌，趕製200多套將賣往墨西哥的婚紗。這筆生意談得不容易，老外問了許多工廠，精心對比後才簽約，成交價和賣給國內商家的價格差不多。
不做嫁衣 改賣中高端媽媽裝
鄭海慧是大城市來的姑娘，前些年在鄭州創業做一個兒童禮服品牌。很早之前就會在各個平台做直播。2018年之後，她常從丁集進貨，這裡的工廠手工工藝好，出貨效率高，半年前，她把團隊搬到離貨源最近的地方，把鏡頭對著貨架和縫紉機直播，沒想到第一天就「爆單」。忙的時候，她每天能賣出五六百單禮服，貨發到天亮都發不完。
幾個月裡，包括李濤，鎮上不斷有同行向「直播大神」鄭海慧求教，希望能學著用抖音直播讓婚紗銷量「走起來」。鄭海慧計畫孵化個新帳號，專門給婚紗帶貨，再培訓一批主播，把她們「輸入」各個工廠帶貨，「只要工廠配合、政府支持，年底就可以起號，起號就可以『起飛』」。
「我現在不做婚紗了。」許有忠幾乎是最早開網店、最早和老外做生意的丁集人。不過，出於對關稅和人民幣匯率波動的顧慮，他現在只做國內市場，他的12家網店，這兩年也基本把商品從婚紗替換為中高端「媽媽裝」，這是專為中老年女性設計在正式場合穿的禮服。
許有忠有他的判斷：一對新人結婚，就有兩位母親需要買「媽媽裝」，而且一般會購買而非租賃。許有忠把價格定在3000元至8000元不等，很快把年銷售額做到了8000萬到1億元。許有忠曾因禮服涉「借鑑」被起訴過，現在他的每一款禮服都有版權或專利，設計團隊十幾人，一年要投入300多萬設計費用。為留住設計師，許有忠開出40萬年薪，外加5%乾股。
許有忠有一件「鎮店之寶」，那是設計師耗時一個半月製作、標價10.88萬元的一件「媽媽裝」。他堅持不賣，想擺在店裡，代表著他一定要把品牌做出來的決心。
「現在小展會我不去了，我們要在時裝周亮相，雖然可能要花費100多萬元，但這樣才能把品牌打響。」許有忠報名參加了明年的上海時裝周，以後，他還想去北京、深圳參展，然後去往巴黎，去往全世界。
上一則
中國年輕人逃離北上廣？有房東被迫降1500人民幣才找到房客
下一則
FB留言