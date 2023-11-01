中國人愛吃又不用花時間管理…養鱷行業 悶聲發大財

2023年9月，廣東75條鱷魚出逃事件引發關注。圖為抓回的部分鱷魚。（取材自微博）

中國人喜歡吃鱷魚肉，造就了數百億元人民幣產值的鱷魚養殖行業新藍海。而一些中國人愛食另類「野味」的惡習，則形成了迄今也難完全斬斷的一條條非法產業鏈。在高利潤 的誘因下，有業者展現了宏觀的企圖心，有人則對不起自己的良心。

2023年9月，廣東茂名一養殖場的75條鱷魚被洪災沖走事件，讓不少人驚呼「廣東竟有人養這麼多鱷魚」。其實，中國的鱷魚養殖產業早已發展多年，從北方的內蒙古到南方的海南島，都可見企業化經營的養鱷產業，1000多家企業創造產值超200億元（人民幣，下同），利潤據傳高達100％。除外銷東南亞 等地，主要原因還是中國人愛吃鱷魚，商機高達300多億元。

據澎湃新聞、財經自媒體華商韜略報導，在中國，鱷魚養殖是個「悶聲發大財」的行業，從業人數超過30萬人。生產的鱷魚主要有兩種用途，一種是將鱷魚皮用來做奢侈品，另一種是食用鱷魚肉，也包括了藥用。鱷魚肉口感像雞肉、豬肉和魚肉的混合，不少中國人喜歡吃，且市場主要在南方，很多人用鱷魚肉煲湯。

海南鱷珍鱷魚觀光園工作人員直播銷售鱷魚製品。（取材自人民網）

監管放寬 可上市流通

相關政策與管理也逐漸放開。2020年6月，農業農村部漁業漁政管理局在答覆中國水產流通與加工協會提出有關鱷魚管理問題時指出，暹羅鱷、尼羅鱷、灣鱷三種鱷魚的人工繁育種群實行與野外種群不同的管理措施，可以依法養殖和上市流通。同年12月，擁有養殖鱷魚及其製品標識的企業就能養殖鱷魚，並將其產品在市面上流通買賣。這次的官方「定調」，讓更多企業躍躍欲試。

鱷魚適應亞熱帶和熱帶環境，在南方養殖可以理解，為什麽內蒙古等北方地區也能大力投入呢？據媒體報導，鱷魚對水質的要求並不高，餵食以豬肺、魚肉、雞肉為主，夏季三四天餵一次，冬季五六天餵一次，「基本不用花時間管理」。

但溫度控制是行業的「大敵」。在北方養殖鱷魚，除了夏天，其他三個季節都給鱷魚大棚提供暖氣和熱水，以免驟然降溫讓鱷魚凍死。通過溫室提供了鱷魚需要的生長環境，如今在內蒙古之外，山東、吉林、河南等地也有飼養。

適應力強 內蒙也有人養

據內蒙古晨報，北方養鱷是從一個90後的青年張力鑫開始的，張力鑫在南方發現很多人靠養鱷魚發家致富，就在考察後把鱷魚引進到北方養殖，在內蒙古自治區巴彥淖爾市的臨河區，成立了內蒙古第一家養殖鱷魚的公司──巴彥淖爾市順恒內陸養殖公司。2019年4月拿到養殖許可證後，他從南方購進大小80多條暹羅鱷，用鐵爐加熱暖棚的方式模仿熱帶生態養殖。

張力鑫說，鱷魚養殖技術相對簡單，適應力強、病害少，且鱷魚肉蛋白質含量高，皮可製作皮具，意外死亡還能製成標本。2020年，80條暹羅鱷已繁殖到200多條種鱷。其中，最長的2.2米，最小的70厘米，體重最重達15公斤以上。按張力鑫兩年前在盒馬鮮生上售賣的10公斤一條1888元來算，對照鱷魚存欄量測算，2022年幾百條暹羅鱷僅肉的價值就至少百萬。

首富旗下 成功引進

鱷魚的高產業價值，也吸引了外資企業入局。最早把鱷魚養殖帶到中國北方的，是泰國首富謝國民家族掌控的正大集團。2013年，正大在北京 郊區開辦了一個泰鱷養殖基地，是全世界第一個把鱷魚成功北移到北緯40°的規模化養殖場。

正大的做法是，在北京興建現代化蛋雞場，每年產出產蛋雞三四百萬隻，不合格的產蛋雞被作為主食，直接餵給從南方引入的1000多條鱷魚。這種多元化又形成產業鏈的策略，使得正大養殖的鱷魚，從2018年的4000多頭增加到現在的數萬條，成為中國鱷魚養殖產業的龍頭。

在南方，養殖鱷魚也成為鄉村致富的途徑之一。人民網報導，位於海南島東方市三家鎮東部的紅草村，就從2015年退役軍人徐祥猛和他的伙伴們引進東方市第一家鱷魚養殖場開始，因為「鱷魚來了」而遠近聞名，如今當地許多村民到養殖場務工，吃上了「鱷魚飯」。徐祥猛擔任總經理的「顎珍鱷魚園」還成為「一村一品」特色品牌，園內存欄6.5萬條鱷魚帶動1483名村民共同入股公司，每年都可分紅。

航拍海南鱷珍鱷魚觀光園。（取材自人民網）

掛羊頭賣「貓肉」高利潤誘黑色產業鏈

貓不僅是寵物，到了中國，貓肉還成為能冒充豬肉及羊肉販賣的高利潤「商品」。「貓肉以一斤4塊5（人民幣，下同）賣出，但市場上羊肉一斤30塊。一隻貓體重七八斤，去皮完大概四五斤肉，按貓肉價格賣出，冒充羊肉豬肉，中間的差值全是利潤，只要抓到一隻貓，他們就賺了。」動保人士說，這背後是一條完整的黑色產業鏈。

澎湃新聞報導，在保育人士舉報下，2023年10月12日，江蘇張家港警方攔截一輛載有1000多隻貓的貨車。這些貓原本是要被運送到廣東等地，以每斤約4.5元的價格出售，再包裝成各種可食用肉，製成烤串、火腿腸等，送給不知情的消費者食用。讓宰殺、運輸及銷售貓肉的一條龍式的非法行為隨之曝光。

廣東佛山屠宰場發現去皮的冷凍貓咪。（取材自澎湃新聞）

墓地藏據點 囤放大量貓

動保人士龔健是「貓島計畫」的股東之一，從事金融業的他，因對小動物的愛心投資建設貓島，他說，當時被攔下來的貓車上有大批籠子，裡面的貓咪各色各樣，其中不乏許多可以喊得出學名的品種貓，毛色和體型都很完美，一看便是主人很寶貝的寵物貓。貓車指的是捕獵售賣食用貓咪的黑色產業鏈中非法運輸的車輛。

這次攔車是有預判的行動。10月6日，以韓佳麗為首的動物保護愛心人士，發現了張家港一處墓地作為窩點囤放了大量貓咪，韓佳麗、顧旻等人在貓車可能經行路段蹲守長達6日，最後攔下這輛貓車。韓佳麗曾在廣東打擊過近20輛非法運輸的貓車，她是去年年底在尋找、追蹤自家貓咪的過程，發現的這條黑色產業鏈。

韓佳麗也是失去愛寵的受害者。「有人質疑我說為什麼要去打擊這個黑產，沒有人會無緣無故去做這些，是因為我也曾經失去過自己的貓，知道這是什麼感受。」講到這裡，全程都理智平靜的她話語中也隱隱透出怒意，「他們不僅侵犯了我的財產，還把我的情感拿到廣東吃掉。」

失去愛寵 嚴打貓販子

萌太奇貓咪狗莊園園主顧旻的朋友在2022年9月失去了自己的貓咪，苦苦尋找之後，發現愛寵被送到了廣東。

在了解完整的產業鏈後，他們不再只是出於對動物的愛心，而是出於對人類和動物共同的考慮。根據這些失去愛寵的受害者介紹，這些貓咪被運到廣東等地，以4.5每斤的價格賣出，並被包裝成各種可食用肉，製成烤串、火腿腸，不知不覺中來到餐桌上，而消費者則是以購買豬牛羊的價格買下這些未經檢疫的肉，並始終蒙在鼓裡。

「堅決打擊貓販子和為流浪貓絕育」是他們的共同目標，這些愛心人士認為，如果不能妥善地安置好這些貓咪，僅僅是攔截後放生，將會給貓販子第二次機會，而絕育是為了滅絕『流浪』，如果不在量上控制這些流浪貓，則永遠給這樣的黑色產業提供來源，最終反噬傷害人類自身的健康。」

在江蘇太倉救援站內，被救援的貓咪警戒地看著籠子外。（取材自澎湃新聞）

亟待修法 杜絕二次拋棄

因目前國家在對待城市流浪貓狗相關法律的空白和條件有限，許多貓車被攔截下來後，貓咪只能再次放歸流浪。顧旻等人的規畫是，將受傷的貓咪隔離出來分籠管理並醫治，而健康的貓咪則依次進行絕育手術後放在一起，並在一些愛寵平台發布啟事，以便主人前來認回，一個月後還未被認領的貓咪則啟動領養機制，後續定期回訪，杜絕二次拋棄再流浪的情況發生。

萌太奇貓狗莊園只是臨時的救助站，他們籌設的貓島正處於建設當中。這是一個四周環水的島狀綠地，佔地約一百畝。預期形成一個可持久循環的閉環，收留流浪貓之後，透過領養機制，再將這些空間讓渡給下一批貓，實現持久可容納的動態收留地。

股東龔健表示，貓島建設完成後，島內的工作人員將發放工資，幾位股東希望在太倉設立一個好的模式，並逐漸推廣到周邊城市，建立更多的「群島」，將販貓黑色產業鏈的生存空間擠壓掉，真正實現打擊和救助同步實現。