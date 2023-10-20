參加老年旅行團、湧老年大學……「蹭老式消費」 年輕人：真香

內蒙古呼和浩特市老年大學學生在學習化妝。(中新社)

年輕人報名「夕陽紅」旅行團、上班族在社區助老食堂實現「吃飯自由」、「00後」湧入老年大學與「60後」上興趣班……被調侃為「蹭老式消費」的年輕人「反向消費」正興起，除了經濟因素，備受關注的存在感與沒有競爭壓力的學習，忍不住讓人直呼「真香」。

「我一個小年輕，爬山爬不贏大爺，砍價砍不過大媽，只能充當團寵『吉祥物』，全程蹭吃、蹭喝、各種蹭！」鄭州大學的大三學生高彤跟隨姥姥、姥爺踏上「夕陽紅」老年團之旅，原本帶著「護送」任務的她，卻遭到老年團的「降維打擊」，成了老年團的「小尾巴」，被呵護的「顯眼包」。

如今，愈來愈多像高彤一樣的00後，盯上「夕陽紅」旅行團，湧入老年大學，和60後、70後當起同學，一股年輕人「反向消費」的趨勢正在興起，這種「蹭老式消費」的新風尚讓不少年輕人因好奇「入局」，他們曬出自己與眾不同的「養老式生活」，省錢、省力、安全還解壓，忍不住讓人直呼「真香」。

年輕人誤入以老年人為主的夕陽紅旅行團，不料卻玩得更開心。(取材自上游新聞)

省錢解壓 被寵愛包圍

「我報名老年團，一方面是為了照顧姥姥、姥爺，另一方面也是因為價格真的太有誘惑力！」對於還是學生的高彤來說，老年團的性價比讓她十分動心，不用操心的舒適感也讓她更加鬆弛。

「為適應老年人作息，旅行團去每個地方都留有足夠時間，不特別趕，很輕鬆快樂。」學過攝影的高彤，一下車就被大媽們團團圍住，「爭搶」她幫忙拍照，然後附上一頓「彩虹屁」，「一口一個『小美女』，把我誇得那叫一個『美』」。

大爺大媽們也絕不讓高彤白忙活，有的送零食，有的送飲料，還有的請她吃地道的重慶火鍋，「他們的老年生活過得很精采，不比我的大學生活差，之後我還會嘗試和老年團一起出行」。

華東師範大學大二學生朱珂和閨密跟團去浙江時誤入老年團：「我們年輕人大多在生活中是『社恐』，但沒想到老人們個個是『社牛』，拉著我們聊天、拍照、唱歌，水果、特產、零食一直往我們手裡塞。」朱珂感覺，爺爺奶奶們都很照顧她；「有個爺爺怕我們吃不飽，還自己花錢給我們加菜，他們好像把我當成自己的孫女一樣寵著，生怕我們餓到，真的有被溫暖、感動！」

內蒙古呼和浩特市老年大學學生在練習瑜伽。(中新社)

擺脫職場壓力 找存在感

高彤在暑假期間，出於好奇，還跟姥爺走進老年大學；「我的家鄉雖然是一個『18線小城市』，但是這裡的老年大學辦得非常正規。

「早上八點，他們也趕早八上課，有人穿著太極服，有人穿著瑜伽服，有人握著毛筆……當然，他們也有人會遲到，但他們每個人的臉上都神采奕奕，充滿熱愛。」高彤描述著她眼中的老年大學，老年人也會趕早課，也會在班級群請大家幫忙網購「砍一刀」，活脫脫和年輕大學生的日常一模一樣。

而在23歲的張雨看來，加入老年大學，好奇和興趣是一方面，更重要的是，在這裡可以找到外界所不能給予的、獨一份的「存在感」。如今的年輕人，特別是剛剛步入職場的小白，常常會面臨著巨大的工作壓力，在枯燥繁忙的工作中，往往會成為職場中的「小透明」，但實際上他們內心深處十分渴望得到他人的認可。

張雨對「老年大學」產生興趣，源於她偶然間在社交平臺上看到的分享：「好消息：大學畢業6年後重新進入校園；壞消息：進入的是老年大學」。

年輕人走進老年大學到底是一種怎樣的體驗？懷揣著滿滿的好奇心，張雨報名老年大學油畫班。在油畫課上，張雨和同桌70歲的爺爺、69歲的奶奶一起臨摹了「戴珍珠耳環的少女」，「自己雖然是學美術出身的，但在這畫畫卻收穫不一樣的體驗，以往都是為了學業、都是帶有目的性地去畫，而現在，無論是我還是爺爺奶奶們都是為了熱愛，課堂氣氛非常放鬆舒適」。張雨說，課後，爺爺奶奶們會圍著她的畫作一頓讚美，也會跟她炫耀他們臨摹的作品，「雖然爺爺奶奶們畫出來的人物效果並沒有那麼好，但他們那種成就感是非常有感染力的」。

上海市老年大學的學員在書寫、繪製書籤。(新華社)

獲得認同 宛如「顯眼包」

「班級裡年齡小的就是我，雖然我的出現就是個『顯眼包』，但老人們不會因為我是個年輕人而感到奇怪，反而特殊關心班裡的『老幺』。」張雨說，班長爺爺還會給她帶吃的，在這裡，她感覺得到獨一份的偏愛，找到自己在工作上所難以得到的認可。

不同於已具備一定經濟實力的上班族，像張雨那樣剛剛畢業的年輕人，往往沒有時間也沒有足夠經濟來源支撐他們追求高品質、高強度的休閒活動，這時，慢節奏、低價格的老年大學對年輕人的接納，就成了他們排遣壓力、豐富業餘生活的一種比較靈活的休閒方式。

其實，所謂的「消費」不只於經濟領域，在消費過程中，還可以滋生與滋養出親密的人際關係，讓人心身愉悅。

廣州大學社會學系教授姚華松指出，蹭老式消費可以以低成本去做一些事，在與老人互動過程中，習得各種知識與智識，同時也能幫助到老人，從而獲得存在感、價值感與認同感。

性價比高 老年大學現年輕面孔

在平均年齡55歲的大學學鋼琴是怎樣的體驗？今年，老年大學在網路上火了，許多年輕的面孔開始出現在老年大學的課堂上。

在老年大學上了兩次課後，陳曦深感「被卷到了」。中新網報導，今年30歲的她是一家酒吧的主理人，有相對自由的工作時間。母親退休 後和朋友報名參加社區附近的老人大學，陳曦在了解課程內容、收費標準等資訊後，她便立刻心動，並報鋼琴初級課程班。

在陳曦的設想中，班上同學平均年齡在55歲以上，自己是年輕人，會學得更快，還能幫助其他叔叔阿姨；然而，實際情況卻大大出乎陳曦意料，「我覺得有點太拚了，太努力了，我真的被卷了！」陳曦表示，老年人上課十分努力，完全不是想像中的「只是來玩」，除非家裡有事，基本上每天都能練個2到6小時鋼琴，相較之下，她的課後練習量顯得遠遠不夠。

陳曦在老年大學上鋼琴課。（取材自中新網）

不久前，北京 地壇書市裡設置的東區老年開放大學招生點位在社群媒體 上意外出圈，許多年輕人慕名前去。招生人員表示，原先班上比較年輕的學生是40多歲，但今年很特殊，許多20歲的年輕人也來諮詢報名。

鍾詩琪報名參加東城區老年開放大學的瑜珈課程。她今年是27歲，目前是自由職業的狀態。她說，自己在外面上一些健身課，並不會主動和同學搞好關係，下課了就走，但老年人的熱情讓年輕人有了完全不一樣的課堂體驗；「我以前沒有想過年紀很大還能做瑜伽，但真的看到滿頭白髮的奶奶還在非常認真練習，感覺很奇妙。」鍾詩琪說。

她說，有一些老人報了幾種不同的課程，讓她有一種「哇！她們退休生活好精采」的感受，也會在想如果自己是這個年齡能不能像她們一樣。

陳曦也有類似的體會，過去常常晚睡晚起的她，現在因為上午9時到11時的課程安排，養成早睡早起的習慣，作息漸漸變得規律。

據報導，老年大學的課程內容十分豐富，且收費比市面上的培訓機構會便宜很多。陳曦選的鋼琴課一學期有12課次，收費800元（人民幣，下同），每堂課兩小時，「外面機構的小課，一堂45分鐘的課可能就要幾百元。」她說。

一個30歲左右的年輕人去上老年大學的經歷，帖子一出便衝上平台熱搜，還有許多年輕人在社群媒體上曬出在老年大學與「60後」同桌一起上興趣班的體驗。

沒有升學壓力，不考試、不內卷，可以擁有選課自由，如此令人羨慕的學習場景，正是老人大學的真實剪影。