參加老年旅行團、湧老年大學……「蹭老式消費」 年輕人：真香
年輕人報名「夕陽紅」旅行團、上班族在社區助老食堂實現「吃飯自由」、「00後」湧入老年大學與「60後」上興趣班……被調侃為「蹭老式消費」的年輕人「反向消費」正興起，除了經濟因素，備受關注的存在感與沒有競爭壓力的學習，忍不住讓人直呼「真香」。
「我一個小年輕，爬山爬不贏大爺，砍價砍不過大媽，只能充當團寵『吉祥物』，全程蹭吃、蹭喝、各種蹭！」鄭州大學的大三學生高彤跟隨姥姥、姥爺踏上「夕陽紅」老年團之旅，原本帶著「護送」任務的她，卻遭到老年團的「降維打擊」，成了老年團的「小尾巴」，被呵護的「顯眼包」。
如今，愈來愈多像高彤一樣的00後，盯上「夕陽紅」旅行團，湧入老年大學，和60後、70後當起同學，一股年輕人「反向消費」的趨勢正在興起，這種「蹭老式消費」的新風尚讓不少年輕人因好奇「入局」，他們曬出自己與眾不同的「養老式生活」，省錢、省力、安全還解壓，忍不住讓人直呼「真香」。
省錢解壓 被寵愛包圍
「我報名老年團，一方面是為了照顧姥姥、姥爺，另一方面也是因為價格真的太有誘惑力！」對於還是學生的高彤來說，老年團的性價比讓她十分動心，不用操心的舒適感也讓她更加鬆弛。
「為適應老年人作息，旅行團去每個地方都留有足夠時間，不特別趕，很輕鬆快樂。」學過攝影的高彤，一下車就被大媽們團團圍住，「爭搶」她幫忙拍照，然後附上一頓「彩虹屁」，「一口一個『小美女』，把我誇得那叫一個『美』」。
大爺大媽們也絕不讓高彤白忙活，有的送零食，有的送飲料，還有的請她吃地道的重慶火鍋，「他們的老年生活過得很精采，不比我的大學生活差，之後我還會嘗試和老年團一起出行」。
華東師範大學大二學生朱珂和閨密跟團去浙江時誤入老年團：「我們年輕人大多在生活中是『社恐』，但沒想到老人們個個是『社牛』，拉著我們聊天、拍照、唱歌，水果、特產、零食一直往我們手裡塞。」朱珂感覺，爺爺奶奶們都很照顧她；「有個爺爺怕我們吃不飽，還自己花錢給我們加菜，他們好像把我當成自己的孫女一樣寵著，生怕我們餓到，真的有被溫暖、感動！」
擺脫職場壓力 找存在感
高彤在暑假期間，出於好奇，還跟姥爺走進老年大學；「我的家鄉雖然是一個『18線小城市』，但是這裡的老年大學辦得非常正規。
「早上八點，他們也趕早八上課，有人穿著太極服，有人穿著瑜伽服，有人握著毛筆……當然，他們也有人會遲到，但他們每個人的臉上都神采奕奕，充滿熱愛。」高彤描述著她眼中的老年大學，老年人也會趕早課，也會在班級群請大家幫忙網購「砍一刀」，活脫脫和年輕大學生的日常一模一樣。
而在23歲的張雨看來，加入老年大學，好奇和興趣是一方面，更重要的是，在這裡可以找到外界所不能給予的、獨一份的「存在感」。如今的年輕人，特別是剛剛步入職場的小白，常常會面臨著巨大的工作壓力，在枯燥繁忙的工作中，往往會成為職場中的「小透明」，但實際上他們內心深處十分渴望得到他人的認可。
張雨對「老年大學」產生興趣，源於她偶然間在社交平臺上看到的分享：「好消息：大學畢業6年後重新進入校園；壞消息：進入的是老年大學」。
年輕人走進老年大學到底是一種怎樣的體驗？懷揣著滿滿的好奇心，張雨報名老年大學油畫班。在油畫課上，張雨和同桌70歲的爺爺、69歲的奶奶一起臨摹了「戴珍珠耳環的少女」，「自己雖然是學美術出身的，但在這畫畫卻收穫不一樣的體驗，以往都是為了學業、都是帶有目的性地去畫，而現在，無論是我還是爺爺奶奶們都是為了熱愛，課堂氣氛非常放鬆舒適」。張雨說，課後，爺爺奶奶們會圍著她的畫作一頓讚美，也會跟她炫耀他們臨摹的作品，「雖然爺爺奶奶們畫出來的人物效果並沒有那麼好，但他們那種成就感是非常有感染力的」。
獲得認同 宛如「顯眼包」
「班級裡年齡小的就是我，雖然我的出現就是個『顯眼包』，但老人們不會因為我是個年輕人而感到奇怪，反而特殊關心班裡的『老幺』。」張雨說，班長爺爺還會給她帶吃的，在這裡，她感覺得到獨一份的偏愛，找到自己在工作上所難以得到的認可。
不同於已具備一定經濟實力的上班族，像張雨那樣剛剛畢業的年輕人，往往沒有時間也沒有足夠經濟來源支撐他們追求高品質、高強度的休閒活動，這時，慢節奏、低價格的老年大學對年輕人的接納，就成了他們排遣壓力、豐富業餘生活的一種比較靈活的休閒方式。
其實，所謂的「消費」不只於經濟領域，在消費過程中，還可以滋生與滋養出親密的人際關係，讓人心身愉悅。
廣州大學社會學系教授姚華松指出，蹭老式消費可以以低成本去做一些事，在與老人互動過程中，習得各種知識與智識，同時也能幫助到老人，從而獲得存在感、價值感與認同感。
性價比高 老年大學現年輕面孔
在平均年齡55歲的大學學鋼琴是怎樣的體驗？今年，老年大學在網路上火了，許多年輕的面孔開始出現在老年大學的課堂上。
在老年大學上了兩次課後，陳曦深感「被卷到了」。中新網報導，今年30歲的她是一家酒吧的主理人，有相對自由的工作時間。母親退休後和朋友報名參加社區附近的老人大學，陳曦在了解課程內容、收費標準等資訊後，她便立刻心動，並報鋼琴初級課程班。
在陳曦的設想中，班上同學平均年齡在55歲以上，自己是年輕人，會學得更快，還能幫助其他叔叔阿姨；然而，實際情況卻大大出乎陳曦意料，「我覺得有點太拚了，太努力了，我真的被卷了！」陳曦表示，老年人上課十分努力，完全不是想像中的「只是來玩」，除非家裡有事，基本上每天都能練個2到6小時鋼琴，相較之下，她的課後練習量顯得遠遠不夠。
不久前，北京地壇書市裡設置的東區老年開放大學招生點位在社群媒體上意外出圈，許多年輕人慕名前去。招生人員表示，原先班上比較年輕的學生是40多歲，但今年很特殊，許多20歲的年輕人也來諮詢報名。
鍾詩琪報名參加東城區老年開放大學的瑜珈課程。她今年是27歲，目前是自由職業的狀態。她說，自己在外面上一些健身課，並不會主動和同學搞好關係，下課了就走，但老年人的熱情讓年輕人有了完全不一樣的課堂體驗；「我以前沒有想過年紀很大還能做瑜伽，但真的看到滿頭白髮的奶奶還在非常認真練習，感覺很奇妙。」鍾詩琪說。
她說，有一些老人報了幾種不同的課程，讓她有一種「哇！她們退休生活好精采」的感受，也會在想如果自己是這個年齡能不能像她們一樣。
陳曦也有類似的體會，過去常常晚睡晚起的她，現在因為上午9時到11時的課程安排，養成早睡早起的習慣，作息漸漸變得規律。
據報導，老年大學的課程內容十分豐富，且收費比市面上的培訓機構會便宜很多。陳曦選的鋼琴課一學期有12課次，收費800元（人民幣，下同），每堂課兩小時，「外面機構的小課，一堂45分鐘的課可能就要幾百元。」她說。
一個30歲左右的年輕人去上老年大學的經歷，帖子一出便衝上平台熱搜，還有許多年輕人在社群媒體上曬出在老年大學與「60後」同桌一起上興趣班的體驗。
沒有升學壓力，不考試、不內卷，可以擁有選課自由，如此令人羨慕的學習場景，正是老人大學的真實剪影。
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