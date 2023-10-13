征服杭州亞運 中國「00後」小將們成巴黎衝金主力

杭州第19屆亞運會跳水女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋、陳芋汐分獲冠、亞軍。（中新社）

杭州亞運 會閉幕，中國體育代表團奪201金創造歷史最佳成績。本屆亞運「小鬼當家」，「00後」運動員以強勢的成績宣告，他們將成為中國隊在巴黎奧運 上衝金主力。

00後，指的是2000年1月1日至2009年12月31日出生的人，這群十多歲到二十歲出頭的孩子們，在本屆亞運裡表現大放異彩，從隊裡的小弟弟、小妹妹如今成為運動場上可以信賴的存在。新京報盤點跳水、乒乓球、射擊、舉重項目00後運動員，告訴你，他們如何扛起中國隊大旗。

跳水 統治女雙10米跳台

杭州亞運上，中國跳水隊延續了從未讓亞運金牌旁落的強勢表現，將跳水項目的10枚金牌全部收入囊中，單人項目更是包攬冠、亞軍。

值得關注的是，代表中國跳水隊出戰亞運會的14名運動員中，有10名是00後小將，幫助隊伍在單人項目上斬獲4金5銀、雙人項目上摘得4金。完成巴黎奧運前的重要練兵後，他們的目標是繼續提高水平，以更好的狀態和表現迎接奧運。

女子跳台賽場上，18歲陳芋汐、16歲全紅嬋這對「小姊妹」的統治地位無可撼動，兩人在聯手出戰的女子雙人10米台決賽中以領先第二名日本 組合85.26分的巨大優勢奪冠。女子10公尺台賽場則是搭檔變對手的「神仙打架」，全紅嬋的407C更是得到現場7名裁判打出的7個滿分，這樣的盛況在杭州亞運會跳水賽場也僅出現了這一次。

男子跳板賽場上，2001年出生的王宗源已逐漸成長為領導人物，在三站世界盃和世錦賽均凱旋後，他又收穫了亞運會3米板和1米板冠軍。16歲小將白鈺鳴則是中國隊的驚喜，雖然在男子10米跳台決賽中出現較大失誤，最終負於隊友楊昊獲得銀牌，但他也有單跳成績過百的優異表現，並且在失誤後及時調整，較為出色地完成了最後一跳。

全紅嬋、陳芋汐等多位完成亞運會首秀的新人為中國跳水隊交出了滿分答卷，但以巴黎奧運為「追風目標」的小將們並未就此滿足。全紅嬋、陳芋汐認為一些動作細節還可以繼續完善。第一次在大賽中出戰個人項目的白鈺鳴還有些緊張，他未來的期待是提高穩定性，爭取奧運參賽資格。

全紅嬋（右）和陳芋汐在女子雙人10米跳台比賽中，以375.30分獲得冠軍。(新華社)

乒乓球 王楚欽、孫穎莎最穩

中國乒乓球隊在本屆亞運收穫6金2銀1銅，7個小項僅旁落一枚女子雙打金牌。10名參賽隊員中，僅有的兩名00後球員、23歲王楚欽、孫穎莎表現最為穩定，分別成為四冠王、三冠王，兩人還聯手拿到了混雙金牌，為明年的巴黎奧運做足了準備。

作為2024年巴黎奧運前的中考，國乒隊員在杭州亞運的表現非常重要。男單方面，王楚欽4比3險勝樊振東，終於在大賽決賽中擊敗對手，在心理上完成蛻變。男雙方面，王楚欽/樊振東在林高遠/梁靖崑提早出局後守到最後。混雙方面，00後組合王楚欽/孫穎莎在決賽中擊敗隊友林高遠/王藝迪，實現亞運衛冕。

同為2000年出生的孫穎莎表現一樣出色，拿下了女團、女單和混雙3面金牌。在王藝迪女單半決賽出局後，孫穎莎決賽頂住日本球員早田希娜的搏殺。唯一稍顯遺憾的是女雙比賽，孫穎莎/王曼昱8強賽不敵日本組合張本美和/長崎美柚。從德班世乒賽到杭州亞運會，孫穎莎/王曼昱相繼外戰出局，對她們是個警示，孫穎莎也直言需要好好總結。

成績上的進步，也凸顯了王楚欽、孫穎莎的成長。相較於5年前雅加達亞運時的青澀不同，兩人如今已是國乒絕對主力。尤其是拿下男團、男單、男雙和混雙4枚金牌的王楚欽，能在平昌亞錦賽過早出局後調整回來實屬不易。同樣，孫穎莎在女雙爆冷後連拿混雙、女單兩金也值得肯定。

王楚欽表示，「我覺得之前更多的是為自己打，屬於錦上添花的角色，但現在我們希望能夠承擔混雙的重要任務。」不出意外，王楚欽/孫穎莎大概率將代表國乒參加巴黎奧運混雙比賽。

在杭州亞運會乒乓球項目男子單打決賽中，中國選手王楚欽以4比3戰勝隊友樊振東，奪得金牌。(新華社)

在杭州亞運會乒乓球項目女子單打決賽中，中國選手孫穎莎以4比1戰勝日本選手早田希娜，奪得冠軍。(新華社)

射擊 年紀最小、最搶眼

報導指出，杭州亞運射擊項目33小項結束，中國射擊隊總計獲得16金9銀4銅，遙遙領先其他隊伍，也大幅超越上屆亞運會的8金5銀2銅。其中，24個步手槍小項獲得11金6銀2銅，10個奧運項目拿到7金3銀1銅；9個飛碟小項獲得5金3銀2銅，5個奧運項目拿到3金2銀1銅。

中國射擊隊在本屆亞運共33位運動員參賽，其中步手槍21人、飛碟12人，00後多達20人。

23歲的姜冉馨是這支射擊隊唯一一位奧運冠軍，作為東京奧運混合團體10米氣手槍金牌、女子10米氣手槍銅牌得主，她在本屆亞運參加了3個小項，雖然沒能獲得個人獎牌，但在女子10公尺氣手槍團體、混合團體10公尺氣手槍兩個項目上獲得冠軍。

東京奧運時，16歲的盛李豪曾獲得男子10公尺氣步槍銀牌，經過近兩年的磨練，他已成為中國射擊隊男子10公尺氣步槍項目的絕對領導者。18歲的盛李豪在本屆亞運不僅以打破世界紀錄的成績獲得男子10公尺氣步槍個人冠軍，還摘得混合團體10公尺氣步槍金牌、男子10公尺氣步槍團體銅牌。

17歲的黃雨婷是這支中國射擊隊年紀最小的隊員，也是本屆亞運表現最搶眼的隊員。9月24日，黃雨婷先是搭檔隊友獲得女子10公尺氣步槍團體金牌，又擊敗許多對手斬獲女子10公尺氣步槍個人冠軍。9月26日，黃雨婷又搭檔盛李豪獲得混合團體10公尺氣步槍金牌。

接受採訪時，黃雨婷透露著與年齡不太相符的成熟，「和其他國際賽事相比，我們在比賽中要做的東西基本上一樣，就是做好每一發前的步驟過程，打好每一發，做好自己就可以了。」17歲的黃雨婷和18歲的盛李豪無疑是目前狀態最好的組合，兩人有望在巴黎奧運混合團體10公尺氣步槍項目幫助中國代表團獲得首金。

杭州亞運射擊項目10米氣步槍混合團體比賽中，中國組合盛李豪、黃雨婷奪得金牌。（新華社）

舉重 不斷增重跨級別

22歲劉煥華的好狀態從上月利雅得世錦賽就開始了，他拿到了102公斤級總成績冠軍，這也是中國男子舉重隊時隔26年再奪100公斤以上大級別的世錦賽總成績冠軍，上一次還是1997年世錦賽崔文華在108公斤級奪冠。

雖說只調整了不到3周時間，但劉煥華在杭州亞運會仍有出色表現。10月6日結束的舉重男子109公斤級比賽中，劉煥華以418公斤的總成績奪冠。

賽後被問到有多少把握舉起233公斤這個重量時，劉煥華笑著說，「說實話嗎？真是一點兒把握都沒有。都不敢想像能舉起來，下來感覺手都要抽筋了」。此前世錦賽，劉煥華參加的是102公斤級比賽。但由於杭州亞運舉重設項沒有102公斤這個級別，體重只有99公斤的劉煥華只能升級到109公斤參賽。

過去兩年時間，劉煥華已經習慣了不斷增重跨級別參賽，他從最早的84公斤級橫跨了5個級別，一直到109公斤級。連續升級別參賽，意味著劉煥華也要不斷增加體重，這是他最難熬的，「強行漲體重，每天要吃四頓或五頓」。