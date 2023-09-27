杭州亞運4特色 千年文明碰撞現代科技

杭州亞運吉祥物「琮琮」、「蓮蓮」、「宸宸」。（新華社）

儘管西方媒體冷嘲熱諷，中國仍藉由傾全力舉辦杭州亞運 ，展現其文化雄心和科技實力。從開幕式到賽事、設施，「綠色、智能、節儉、文明」貫穿了每一個細節，展現著千年文明與現代科技的碰撞，和中國式的浪漫。

杭州亞運媒體村設有單車「低碳」出行。（中通社）

綠色／樹立榜樣 最環保一屆

綜合新華社、潮新聞、大公報等報導，亞奧理事會代理總幹事維諾德表示，與歷屆亞運相比，杭州亞運很可能都是最環保的一屆。「杭州亞運的基礎設施和體育場館完全遵迴圈保理念而建造。我們看到這裡幾乎所有的汽車都是電動汽車，這將會為之後舉辦的亞運樹立榜樣。」維諾德説，其他國家可以借鑒杭州亞運的綠色辦賽理念。

杭州亞運和亞殘運在亞運史上首次實現全部競賽場館常規電力使用綠電，杭州富陽水上運動中心屋頂「空中花園」則具備固碳釋氧、隔熱保溫、減輕雨水徑流三大功能，預計每月能節水1000噸。交通方面，亞運村內除160輛公共自行車外，還在每棟樓間設置綠色接駁車站點。

9月23日的開幕式，在主媒體中心裡，「綠色」是現場的外媒記者提及得最多的一個字。馬來西亞記者Sudian Kanesen說，這是他第六次參與亞運報導，「今天的這場開幕式無疑是最驚豔的一場，我特別喜歡它傳遞的綠色理念。」數位煙火、數位火炬手都讓他們耳目一新。

杭州亞運主火炬，是亞運史上第一次用綠色甲醇當火炬燃料。此次亞運使用的綠色甲醇，是由中國工程院院士、浙江大學碳中和研究院院長、浙江工業大學校長高翔團隊研究突破，由捕集回收的二氧化碳與氫氣經催化反應合成。

數位火炬手源自於「讓亞洲人都能參與火炬傳遞和點火儀式」概念，為讓1億台不同系統和性能的手機都能順暢運行「薪火相傳」小程序，數位火炬手技術負責人方凱說，技術團隊自研了Web3D互動引擎Galacean，三年來技術團隊進行超10萬次測試，敲下了20多萬行程式碼。即使是八年前的一款國產手機，也能輕鬆運行數位火炬傳遞程式。

團隊並開發58個捏臉控制器，2兆種數位形象客製化，確保火炬燃起時，1億多名數位火炬手同步收到支付寶 發來的獨一無二的數位證書。

外國遊客在杭州使用電子支付軟件。（新華社／受訪者供圖）

智能／不見現金 全部手機支付

杭州亞運使用一系列智能化應用，為賽事帶來了便捷，也讓維諾德稱讚可能是亞運中最智能的一屆。「最令人印象深刻的是，這裡沒有人使用現金，他們都用手機支付。」截至目前，使用10種境外錢包的境外遊客可以直接使用本地電子錢包便捷掃碼消費，這項服務覆蓋東南亞和東亞超過1.75億消費者。

移動支付在杭州亞運成為「通用語言」，只用一張支付寶收款碼，就能「無縫」接待來自全球各地的顧客。西湖邊一家小吃店就立了一個小目標：「亞運期間向全球遊客賣出2000份杭州特色小吃」。業內人士評價認為，杭州亞運開創了國際大型體育賽事大規模支援境外錢包的先河，進一步推動亞洲移動支付互聯互通。

杭州亞運是史上首屆提出智能辦賽理念的亞運，「智能亞運」成為中國尖端數字技術發展的展示窗口。在杭州亞運的信息技術指揮中心，搭建首個「1+6」大型體育賽事信息技術指揮平台，賽時為數十萬名工作人員和志願者提供數字辦賽支撐，成為杭州亞運的「神經中樞」。可全面掌握信息技術運作實時狀況，精準預警可能發生的問題，快速定位故障的節點。

從杭州亞運村行至奧體中心，全球首條5G -Advanced（又稱5G-A或5.5G）萬兆網路示範路線已在該區域實現落地，並量身打造全系列裸眼3D應用。G-Advanced是5G的演進和增強，實現10倍網路能力提升。杭州亞運信息技術指揮中心副指揮長施雄偉表示，可對亞運期間需重點保障的場館網路設備進行預測和實時監測管理，實現保障前「預」評估，保障中「快」響應。

亞運信息技術指揮長，杭州市委常委、副市長胥偉華説，「杭州亞運實現多項尖端數字技術『首次落地』，將為後續重大體育賽事的安全智能運作提供借鑒，也為中國技術和産品加速應用提供機遇和平台。」

媒體記者開啟雲上亞運村低碳帳戶。（新華社）

節儉／媒體村 處處能省則省

杭州亞運經歷卡在新冠病毒疫情中的籌辦期，開銷飽受當地民眾檢視，但或許也是在這樣的背景下，讓「環保」和「簡約」成為關鍵詞，相比過去大型運動會總會標榜花費多少重金打造，本屆官方尚未公布總開銷，更多是著重於省了多少，連媒體村內的一個水瓶都能因環保產生價值。

本屆賽事在媒體吃住上頗受好評，入住全新的大型高樓社區，但在房內設備上可見「能省則省」的痕跡，各房內的吹風機、晾衣架等用品多少有使用痕跡，明顯非專為這次賽事添購，而是借調而來。

房內備妥每人四大箱、共計96瓶礦泉水，而這些使用過的空瓶都有用處。亞運村制定集點方案，一個水瓶可以兌換一點，另外三天不換床單、一天不換毛巾也都能集點，滿50點可換獎品，想要吉祥物玩偶也可用100點換到，讓到訪媒體在這裡近三周的生活有了額外的目標，離開時要帶一隻吉祥物玩偶回去。

使用可分解材質餐具的媒體餐廳，也是本屆大受好評的部分。媒體村供應免費早餐，午、晚餐20元（人民幣，下同，約2.75美元）及消夜10元，都採吃到飽模式，價位堪稱大型運動會罕見風景，不僅各地風味料理都吃得到，北海道冰淇淋的攤位更是多數媒體離開餐廳前的最後一站。

杭州亞運火炬取名「薪火」，設計思想源自實證中華5000年文明史的良渚文化。（中通社）

文明／千年底蘊 秀良渚文化

維諾德表示，舉辦亞運的意義不僅僅在於競技和體育，還在於加強文化交流。作為杭州亞運火炬傳遞活動最後一站的火炬手，他對崇尚人文與自然和諧的美麗西湖讚不絕口。「2006年，我們在卡塔爾的多哈舉辦亞運時，幾乎沒有人聽説過多哈，但現在它已經成為一個體育中心。」維諾德説，「亞運將為杭州注入活力，讓世界認識杭州。」

國家主席習近平在杭州亞運開幕式上所說「杭州亞運的舉辦，必將促進亞洲各國加強合作應對挑戰，不斷增強文明自信和交流互鑒，共同續寫亞洲文明新輝煌。」是杭州亞運「文明」特色的基調，這來自杭州古都傳承千年文化的深厚底蘊。他還引用宋代歐陽修「有美堂記」裡「山水登臨之美，人物邑居之繁」和馬可波羅「世界上最美麗華貴之天城」讚譽向全球介紹杭州。

而在杭州亞運，從火炬到吉祥物設計、從場館建設到亞運火種採集，「良渚文化」無所不在。良渚博物院（良渚研究院）執行院長馬東峰介紹，良渚文化距今約5300至4300年，分布在長江下游環太湖流域的新石器時代晚期文化。良渚古城遺址以其規模宏大的古城和複雜水利系統，揭示了東亞和中國5000多年前史前稻作文明的最高成就。

玉器文明是良渚文化最突出的特色之一。今年6月15日，杭州亞運火種在杭州餘杭區良渚古城遺址公園大莫角山順利採集，火種採集儀式所用的火炬名為「薪火」，出火口設計就來自玉器「琮」，寓意「光在內周而復始」。採火裝置設計成玉璧造型，火種盒置放台也設計成玉琮造型。杭州亞運的獎牌「湖山」，亦巧妙地將杭州的三大世界文化遺產良渚、西湖、大運河融入其中。