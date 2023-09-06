「老超」足球聯賽 40+50+上陣 年輕人只能當觀眾

運動員在場上奮力拚搶。（取材自新京報）

「老超40+50+」，是北京 面向高年齡層的業餘足球 聯賽，這些球員頭髮花白，眼角也爬上皺紋，但他們仍享受踢球的初心──享受快樂；而海南鄉村排球也火了，它和貴州「村超」一樣具地方特色，「村村有球場，人人會打球」是「排球之鄉」的真實寫照，現在他們把「快樂排球」和更多觀眾分享。

「村超」、「村BA」在全國熱度不減，在北京，這項「老超40+50+」足球聯賽（簡稱「老超」聯賽）同樣引燃運動愛好者的熱情；這項賽事唯一的「門檻」是球員年齡不得小於40歲。

65歲的守門員在奮力撲救。（取材自新京報）

★最小40歲 最年長65歲

2016年至今，「老超」聯賽已舉辦八屆，參賽隊員來自各行各業，有退休人員、餐飲店老闆、出租車 司機，也有教師、科研人員。今年有400多人報名參賽。

新京報報導，在這裡，中年人是賽場上的主力，年輕人則只能觀賽、吶喊，這是只屬於「40+」、「50+」甚至「60+」的足球賽。

這屆「老超」聯賽日前開賽；清晨7點半，參加首場比賽的兩支隊伍——航天神箭和燕聯風雲已有球員陸續抵達賽場，隊員三三兩兩組成小組開始熱身。

按照「特製」的競賽規程，「老超」聯賽為八人制足球賽；為了讓中老年球員們在賽場上「玩」得快樂，「40+」組的比賽上下半場各40分鐘，「50+」組35分鐘，均比職業比賽時間短。同時，比賽可無限次換人，被換下場的球員也可以再次上場，這樣的規程意味著幾乎所有球員都有機會上場。

比賽伊始，航天神箭和燕聯風雲隊員的拚搶都十分凶猛，跑動積極、出腳果斷，停球轉身、搶球、斷球，完全看不出是「叔圈兒」隊員。上半場比賽進行十多分鐘，航天神箭換了五名球員，替換上場的6號球員趙輝率先破門得分，這名球員今年53歲，是球隊的主力隊員。

場下，航天神箭球隊64歲的隊員石鋒拿著紙筆記錄賽況，石鋒說：「這是我自己做的比賽札記，到了我們這個年齡，總喜歡回憶，以後我能看著札記回憶和隊友們比賽的日子。」

比賽中，航天神箭足球隊守門員金勇面對對手一次次猛烈攻擊，數次俯身撲救，活躍的表現很難讓人想到，他今年已經65歲。

北京友聯足球隊的郭鳳林、北京理工大學校友足球聯合會的成森、航天神箭球隊的金勇今年都是65歲，1958年出生的他們，成為這一屆賽事中最年長的參賽者。

郭鳳林和成森從小學就開始踢足球，一路踢到中年組，現在年過六旬，依然願意馳騁在綠茵場上；不過，「年輕的時候盤球、過人、踢點球，都沒問題，40歲以後狀態就沒那麼好了。」郭鳳林說，他是北京友聯足球隊成立後的第一批隊員，「雖說體能不如以前，但是心情特別好。」

賽前運動員在場地熱身。（取材自新京報）

★以賽代練 摸索技戰術

每周三下午5點半到晚上7點半，是房山合眾俱樂部球員們集訓的日子，不用特意通知，大家都會準時到場，對他們來說，訓練、踢球早已成為生活的日常。

房山合眾俱樂部隊長張雪松對「老超」聯賽十分期待，今年44歲的他算是隊裡的年輕人，因為隊裡年紀最大的球員已經65歲。在40歲以前，張雪松以觀眾和「啦啦隊」的身分參與「老超」聯賽，在達到比賽的年齡要求後，張雪松才從觀眾轉變為球員。

在他看來，「老超」聯賽填補中老年足球比賽的空白，更讓大家興奮的是，「年輕時只能在電視上看到的職業球員，現在可以在球場上看到，甚至還可以和他們同場競技。」

「老超」聯賽創辦人劉佳說，「老超」聯賽的足球隊成員大部分都還在上班，能湊在一起集中訓練的時間並不多，最常見的訓練方式是以賽代練；除了聯賽，大家還打友誼賽，既可以磨合隊伍又能完成日常訓練，摸索、研究技戰術。

「健康、友誼、快樂」，這三個詞是張雪松對足球運動的感受。「業餘球員在打比賽的時候，家屬也會過來當觀眾支持我們。」在日常訓練中，球員也時常帶著自家孩子來到球場，體驗足球運動。「一些年紀大的球員家屬看到他們活躍在綠茵場上，也非常自豪。」

在以中年人為主的球隊裡，大家的踢球方式、對足球的理解也有變化。成森則覺得，年輕的時候踢球喜歡比輸贏，「在『老超』比賽中更欣賞技術，不太強調對抗性。」

北京第8屆「老超40+50+」足球聯賽日前開賽，雙方首發隊員亮相。（取材自新京報）

★踢得開心 就足夠了

封勇是航天科研工作者，常年馳騁在綠茵場上，讓他擁有健康的體魄，「我從上大學到現在，體重沒變過」。進入社會後，封勇的工作壓力很大，連著半個月工作到凌晨一、兩點是常事，對於55歲的他來說無疑是個巨大的考驗。封勇的辦法就是抽空去踢場球或跑個800米，精神就回來了，「踢球多帶勁啊，踢完球，人特精神。」

中年人踢球最看重享受快樂，「我們隊的最好成績是第五名，大家挺滿意的。」封勇說，在每次比賽前，他都會跟隊友說：別忘了踢球的初心，「不圖我勝你負，球場上不耍賴，踢開心了，安全地完賽，這就夠了。」

文昌全市共有排球場近600個，「村村有球場，人人會打球」。（新華社）

●海南「村排」 村村有球場 人人會打球

今年繼「村超」爆火「出圈」，被稱為「村排」的海南鄉村排球也火了。2023年「九九杯」海南（文昌）鄉鎮排球聯賽日前在文昌落幕，為期一個半月的比賽不僅凝聚當地百姓對排球的熱愛，也點燃整個海島的熱情與活力。

和貴州「村超」相比，海南「村排」同樣極具地方特色，是海南鄉村體育運動發展的一個縮影。香港文匯報報導，充滿自由色彩的排球，正詮釋體育的本質，讓體育融入生活和發展，讓人人參與且樂享其中。

這場鄉村賽事匯聚20支鄉鎮隊伍，參賽球員來自各行各業，既有農民、漁民，也有外出打工的返鄉青年，還有老師和中學生，年齡跨度從15歲到59歲。

據了解，排球運動自20世紀初傳入海南文昌，至今已有百餘年歷史。海南鄉村排球是從九人排球發展而來，玩法更多樣，可以一對一，也可以一打多，還可以單手打球讓對方「一手」。據報導，更有趣的是，還有人手牽手打排球，有人用凳子玩排球。

43歲的許峰是文昌東郊鎮球隊球員，在當地一家椰子加工廠打工，他從八、九歲開始打排球，一打就是30多年。排球已成為許峰生活的一部分；「每天都想打。」他說，哪怕上了一天班很累，下班回家也會想去打球。

像許峰這樣熱愛排球的人，在被譽為「排球之鄉」的文昌還有很多，這種熱愛也源於文昌深厚的排球傳統和文化。今年73歲的符傳新是東郊鎮球隊啦啦隊年齡最大的一位，「從小就喜歡打排球，現在打不動了，就當啦啦隊。」

符傳新說，東郊隊的比賽打到哪裡他就跟到哪；小時候村裡沒有排球，也沒有球場，大人們就用椰子樹葉編成排球，用椰棕編成繩子，繫在兩棵椰子樹之間，三、五個孩子聚在一起就開打了。「我們這裡每個人都會打球。」符傳新驕傲地說。

文昌全市共有排球場近600個，「村村有球場，人人會打球」也成為「排球之鄉」的真實寫照，文昌百姓對於排球的熱愛也給每個文昌觀賽的觀眾留下深刻印象。

前女排國手、女排亞運冠軍薛明在一場比賽擔任現場解說嘉賓；薛明表示，這是她第一次觀看鄉村排球賽事，「覺得他們打得特別歡樂，真的是快樂排球。」薛明說，「到現場之後發現，大家對排球的熱愛遠遠超出我的想像。」

來自海口的觀眾楊婷和朋友一行五人特地到文昌感受「村排」的魅力；「在社交媒體上刷到，感覺比較火，就來湊個熱鬧。」楊婷笑著說，雖然她不怎麼懂排球，但是現場的氛圍很好，感染觀眾，自己也能融入其中，感受排球的快樂。

此次排球賽還把體育與消費、鄉村振興等方面結合起來，給遊客更多元的觀賽體驗；賽場外的人山人海，無法擠進賽場的觀眾一邊喝著當地特色「老爸茶」，一邊透過大螢幕觀看比賽。

在賽場外的助農市集，一家燒雞攤位受到遊客青睞。「基本都是供不應求的狀態，一個周末可以賣掉200多隻燒雞。」攤主陳征說，比賽期間助農市集迎來很大的人流量。

文昌市旅遊和文化廣電體育局局長鮑光余說，排球是文昌老百姓最愛的體育運動，此次排球比賽在多個鄉鎮舉辦，不僅豐富百姓的精神文化生活，也帶動住宿、餐飲、交通等周邊消費，成為推動鄉村振興的助力。據文昌市旅文局統計，自6月30日開賽至8月13日，賽事合計接待觀眾48.58萬人次，實現旅遊綜合收入2.8億元人民幣(約3883萬美元)。