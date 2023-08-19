大叔大媽追星 捧出頂流網紅 背後是無處安放的孤獨？

昆明老年人在老年大學內學習使用智能手機。(中新社)

挑眉、微笑、對口型，沒有技術含量、簡單幾個動作重覆，這樣的土味視頻在抖音 上引起千萬粉絲追捧。追星不是年輕人的專利，合拍視頻、寫愛的小作文、打賞甚至離家，大叔大媽們野性追星出圈了。

你聽過「在『秀才』那裡蹲我媽，『傾城』這裡蹲我爸」的網路段子嗎？抖音網紅「秀才」、「一笑傾城」分別以千萬粉絲數成短視頻平台頂流。但與一般追星粉絲不同的是，出沒在他們留言區的多是叔叔、阿姨這樣的中老年人。

「秀才」總會對著鏡頭挑眉、摸頭髮。（取材自抖音）

★土味視頻 捕獲千萬粉絲

上游新聞報導，「秀才」抖音帳號顯示粉絲有1054萬，共1300多個視頻作品，最早的視頻拍攝於2020年，幾乎每個作品，點讚都上萬，尤其是近一、兩年的作品，基本上點讚數都在幾十萬，其置頂的三個視頻，點讚數更是在100萬左右。

從視頻內容來看，場景多為鄉村，鏡頭前的「秀才」頭髮梳得精致，穿西裝或襯衫、繫皮帶。當鏡頭靠近時，「秀才」隨即微笑、撩頭髮，同時以對口的方式「開唱」。因此有人調侃：「假裝回頭、發現偷拍、捂嘴笑、撩頭髮，就這幾招，哪個大媽不被拿捏得死死的」、「土味，上頭」。

同樣，抖音「一笑傾城」帳號有1774萬粉絲，作品900多個，多個作品點讚超100萬。與「秀才」一樣，「一笑傾城」的作品內容多拍攝自鄉村。鏡頭前，一頭長髮的她笑起來眼睛彎彎，對口型唱著各種網路熱門神曲，隨著音樂節奏，也會舞動身體做出舞蹈動作。

粉絲寫給「秀才」的留言。（取材自上游新聞）

★愛的留言 直接露骨表白

報導指出，在「秀才」帳號各視頻下方，隨處可見愛的留言。「秀才弟弟好，夢裡都是你，想你給我一個吻，甜進我的心裡」、「親愛的老公，你給老婆送來的這首歌真好聽，老婆同你合拍」、「可親可愛，撩人心動」、「愛你不是我的錯，是你太帥惹的禍」。留言區中甚至有更直接露骨的表白。

點進多個表白「秀才」的帳號發現，信息顯示多為中老年女性，多個視頻都是與「秀才」的合拍（分隔畫面裡同時播放自己與「秀才」的視頻），更有甚者，一天時間內會發布多個與「秀才」的合拍視頻。

一名湖北荊州的阿姨每天都會發布與「秀才」的合拍，有時候，一天會發布三個相關的視頻，視頻中，往往還會表白「秀才」，「優秀的秀才弟弟，好想你」、「今天與你合拍，真開心」、「忙完了嗎，姐妹們想你了」。

在「一笑傾城」的視頻作品下方，也有不少稱讚和表白。一位頭像為中年人的男士，多次在其不同視頻下方評論：「好看耐看，看你千遍萬遍也不厭倦。」還有男士為她作詩：「眉目艷皎月，一笑傾城歡，你低頭淺笑時，恰似日光拂面來。」點進該男士帳號發現，其作品也全都是「一笑傾城」。

除了表白，還有很多人在評論下方，與「秀才」、「一笑傾城」拉起了家常，「今天很累，才休息」、「家裡人不舒服，希望一切都平安」。

「一笑傾城」的笑容特別有治癒力。（取材自抖音）

★合拍視頻 生活明亮起來

據某平台數據統計，「一笑傾城」粉絲中，男性用戶占比81.48%，40歲以上用戶占比77.75%；「秀才」粉絲中，女性用戶占比70.44%，40歲以上用戶占比79.8%。

一位喜歡「一笑傾城」的大叔說，自己工作很累，閒下來的時候，翻開短視頻平台，看到有人笑容滿滿，覺得一天的疲勞得到了放鬆，所以，他願意成為粉絲。而一些人情感直接的表白，在他看來，更像是對視頻內容的認可和喜歡，「我知道，很多人和我一樣，都是單純的喜歡，沒有惡意，沒有惡俗」。

一位60後阿姨說，自己退休 後，空閒時間多，與「秀才」合拍視頻，讓她的生活過得明亮起來，「不需要付錢，只需要用手機拍拍，發上網，很多人點讚，是很開心」。

浙江的馮女士還成立了「秀才群主鐵粉群」。該群成員60多位，來自全中國各地，據說「秀才」本人也在裡。每天成員都會發布與「秀才」合拍的視頻表白，也會互相加油打氣。

「秀才」與「一笑傾城」在pk，雙方粉絲不停送出火箭、嘉年華為其增加人氣。（取材自抖音）

●猛打賞、充會員… 銀髮族養老金殺手?

巨大的粉絲群體，為頂流們帶來巨大收益。當頂流的直播間湧入中老年群體，紛紛打賞、充會員，不少人為此擔憂：他們是否會成為養老金殺手？

上游新聞指出，上海靜安警方日前赴多省市開展「假靳東」詐騙 團夥收網行動，先後抓獲王某等犯罪團夥成員八人。警方已經查證來自不同省市的五名受害人，基本上都是60多歲的老年人，涉案金額近百萬元人民幣(約13.7萬美元)。

前段時間，也有位吉林72歲的老太太，帶著禮物搭乘火車，跨越1700公里到安徽，稱想尋找「秀才」。

短視頻平台顯示，「一笑傾城」、「秀才」均未開店賣貨。「一笑傾城」開通了兩個粉絲群，要進入粉絲群，不僅要開通成為專屬會員，還要是群主9級以及以上的直播粉絲團成員（需點亮燈牌）。成為年度專屬會員，則需要1000多元。從其直播動態來看，幾乎每個月，「一笑傾城」的直播數都在40場以上。

觀看一場「一笑傾城」的直播發現，短短時間內，已經有300多萬點讚，玫瑰、嘉年華、大廈等禮物刷不斷，還有人送出價值幾千元的夢幻城堡。同樣，「秀才」也開設有專屬會員，直播時，刷禮物打賞也沒斷過。

平台表示，針對更易發生在老年人身上的網絡詐騙行為，將以彈窗提示、安全確認、智能語音等交互方式對風險進行分級干預。平台於去年上線禮物消費提醒功能，用戶可設置自己的單日消費提醒額度。若打賞金額達到設定額度，系統也將進行彈窗提示。

馮女士表示，他們觀看「秀才」直播時，的確會打賞，不過，都是送些玫瑰花、燈牌啥的，也不貴，「我們都是正能量追星，不會沉迷」。

報導引述心理諮詢師陳志林分析，對於大多數中老年人來說，他們最缺乏的其實是愛和歸屬感的需要，退休在家、脫離職場、缺乏社交、子女不在身邊、圈子越來越窄。如果碰上離婚或是喪偶，無力感、孤獨感、空虛感只會越來越嚴重。而現在年輕人普遍壓力比較大，要工作、要照顧自己的小家庭，沒時間陪伴老人。這樣一來，網絡就填補了中老年人這部分的情感需要。

當無數老年群體在「秀才」的直播間呼其為「弟弟」，還會在評論區和他傾訴自己的生活細節與拉家常，某種意義上，這樣的網紅正在成為部分中老年群體的另一生活圈子的情感歸屬，其帶來的陪伴感不言而喻。

不過北京晚報評論有不同看法，網友擔心大爺大媽會因追星被網上很多冒充的帳號欺騙，損失金錢的擔心不無道理，善意的提醒也應該。但也有一些網友給老年追星族貼上「孤獨」標籤，說老年人刷短視頻是孤獨空虛後的無聊消遣，在網上追星對家庭和諧不利。

據國家統計局發布的數據顯示，截至2022年底，中國60歲及以上人口2.8億人，占全國人口的19.8%，其中65歲及以上人口2億人，占全國人口的14.9%。2022中國移動互聯網年度大報告顯示，中國網民51歲以上用戶占比已達26.4%。與人群結構相匹配，短視頻已經是用戶時長占比最高的應用，總用戶時長占比達到28.5%。如何給中老群體打造更多豐富的產品，滿足中老年的休閒娛樂和精神需求，是不可忽視的社會課題，也蘊藏很多機會和市場。

中老年人可以也應該有自己喜歡的頂流網紅，與其隨意給老年人貼上「孤獨」標籤，不如先摘下有色眼鏡，正視中老年人的需求與喜好，認真看待他們的選擇。