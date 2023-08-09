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中國女足衰退？ 3件小事一窺成因與困局

中國新聞組／整理
中國女足無緣世界盃16強，主教練水慶霞（右一）和球員擁抱。（中通社）
中國女足無緣世界盃16強，主教練水慶霞（右一）和球員擁抱。（中通社）

20多年前一曲「鏗鏘玫瑰」，預示了中國女足艱難前行的道路，也為她們樹立了座右銘：「追逐夢想總是百轉千迴，再苦再累，無懼無畏。」而在以往體系的紅利被吃乾抹淨之後，未來的「鏗鏘玫瑰」又靠什麼來支撐？

8月1日，中國女足在澳洲舉行的世界盃女足賽分組賽中，以1：6慘敗於英國腳下，史上首次在決賽周分組賽止步，創下中國女足世界盃最差戰績。中國輿論頓時出現各種檢討聲音，官媒央視也直言：「看到了中國女足的努力，但實力不濟，是不爭的事實。」新華社換了個角度，從採訪中所遇三件小事，一窺中國女足衰退的成因與困局。

1.教練 看不到錄像

前亞洲最佳女教練陳婉婷，目前執教江蘇女足，曾是中國女足帥位的有力爭奪者，這次是女足世界盃12人技術研究小組中最年輕的成員。但她曾吐槽說，在中國女超聯賽中，她很難看到自己需要的錄像資料。

陳婉婷說，給她提供的錄像材料，只是電視轉播視角下的鏡頭素材，而不是教練需要的全場素材，「球迷和教練的視角是不一樣的，我們要對隊伍、球員進行分析，電視視頻並不完整。」

對於在和歐美強隊的對抗中，中國女足完全被壓制，而身體條件類似的日本女足，相對處理得卻游刃有餘，陳婉婷委婉地說：「只要我們把注意力放在應該做的事情上，像教練培訓和青訓培訓、建設數據庫、提升聯賽質量，中國女足的進步可以是很大的。」

江蘇女足目前是國內女超聯賽上游球隊，連教練所需的全場素材錄像都不齊全，日常訓練又能從哪裡提高自己的技戰術能力？教練又能如何提高自己的訓練質量？如果不去了解哪些方面還做得不夠，就更不用提追趕國際先進水準了。

江蘇女足教練陳婉婷曾說，在中國女超聯賽中，她很難看到自己需要的錄像資料。（取材自...
江蘇女足教練陳婉婷曾說，在中國女超聯賽中，她很難看到自己需要的錄像資料。（取材自新華社／視覺中國圖）

2.國腳 見不到出路

一位接受過新華社採訪的女足前國腳坦言，自己退役後還是會回到體制內，進體育局或體工隊。而她了解的大多數隊友、對手也是這樣考慮的。但在球迷眼中，目前的女超聯賽，中國球員的收入和國外同行比較起來並不落後。據國際足聯，世界女足平均年薪為1.4萬美元(約10萬人民幣)。

但對於球員個人而言，這不是薪水的問題，而是出路的問題。比如，女足球員退役之後，進學校當老師，她們很難取得教師證；在社會上當教練，也很難有這麼多職位；關於在學校推廣專業教練，目前看來還沒有推廣開來。

這使得她們只能寄希望於編制。而即便千辛萬苦獲得編制之後，還與足球、女足有多少關聯，對於大部分球員而言是一個謎。

以往的少體校體系在足球方面已經不太靈光，新的體系又尚未發揮出預期功效，中國女子足球的發展，如今只能在一個很小的區域內「圈地自萌」，更遑論未來？

中國隊球員吳澄舒（左）在比賽中射門。（新華社）
中國隊球員吳澄舒（左）在比賽中射門。（新華社）

3.俱樂部 運營艱難

中國女足在本屆世界盃比賽前曾在澳州阿得雷德的彗星俱樂部訓練。俱樂部主席吉米說，他們俱樂部男女足都有，每到狂歡日，通常有170支隊伍、近4000名觀眾來這裡度周末，這對他們是一筆非常可觀的收入。而彗星俱樂部參加的僅僅是南澳洲的半職業比賽。

除了門票收入，彗星俱樂部表示，他們會積極與球迷互動，「我們還會在周日舉辦青少年足球比賽日，那一天在這裡可以進行多達25場比賽。另外，俱樂部還嘗試依託場地舉辦一些其他活動，比如頒獎之夜、智力競賽之夜等，一年中會有四到五個月，我們都是這樣運作。」

與此同時，女超聯賽前10輪60場比賽，總計觀眾7萬3364人次，場均1222人次。看似還有部分觀眾，但據了解，部分俱樂部基本以組織球迷觀賽為主。女超「霸主」武漢車谷江大一場比賽也就幾百名觀眾。再相較歐洲女足尤其是英國女足的迅猛發展，女足歐冠半決賽就有5萬觀眾。

報導指出，中國女足俱樂部的運營之難由此可見。國內的女足依然是養在深閨，她們的任務在國字號集訓和賽事、聯賽等之外，主要就是全運會，和社會層面的溝通還處於起始階段。且基本都是投入，純靠贊助和撥款支撐，在國內足球行業不景氣的今天，這種支撐顯得尤其艱難。

長期以來，關於中國足球的發展已有諸多爭論和建議，但歸根到柢，就是一個「誰來教、誰來踢、誰來管」的問題。從這三件小事，或許可以看出一些中國女足乃至中國足球發展的困惑。在這裡管理體系下，又缺乏了當初的體校基礎，怎麼能擴大基礎、迎頭趕上？

在賽後訪問中，王霜一直強忍淚水。（取材自微博）
在賽後訪問中，王霜一直強忍淚水。（取材自微博）

●「練得更苦卻沒成績」 網：主將實話刺耳

中國女足在世界盃女足賽事只進了兩球，兩球都來自主將王霜射入的12碼。28歲的王霜在賽後哽咽地承認，中國女足「不是一個特別好的榜樣」，並語重心長、眼泛淚光地說，「希望國內的教練們能培養出更多真正會踢球的孩子們，讓她們在未來代表國家隊的比賽中不至於這麼狼狽。」

綜合澎湃新聞、香港01報導，本屆世界盃，王霜在對陣海地和英國的比賽中都取得了進球，這也是她生涯首次在世界盃有進球入帳。王霜說：「在國家隊所有大賽中取得了進球，對我來說，也算是職業生涯比較圓滿了吧。」

王霜在賽後表示，對於陣中經歷了多次世界盃老將，她表示感謝，「她們能夠一直在國家隊堅持這麼多年，她們就是最棒的」、「無論怎麼說，她們都為國家做出了貢獻，不管下一屆世界盃她們是否還能為國家隊出戰，大家都應該給她們鼓勵，她們確實把自己的青春獻給了國家隊。」

2015年，中國女足跟英國女足踢過一場友賽，中國以2：1勝出。八年後卻成為英國腳下敗將。對於英國女足的崛起，王霜認為，「他們本身男足水平就很高，現在又願意投入女足聯賽。我覺得還是得益於英超聯賽（對女足的幫助）」、「她們（英國女足）有足球的底蘊，希望中國有更多女孩踢球，有更多人參與足球。」

至於若不是處於死亡之組，是否有機會出線？王霜答：「出線了又能怎麼樣呢？所以這也並不是一件壞事吧。就讓大家看到，我們跟英超的隊伍和美國這些強隊的差距。」

王霜說：「我一直有個問題，為什麼我們比歐洲的那些球員都要練得苦，要付出得多，但始終沒有拿到想要的成績，我敢說我們比任何一個國家隊的運動員都練得辛苦，付出的還要多，但這就是足球比賽。」

對於中國女足未來的路向，她提到日本隊，「就是誰也別學了吧！學多了也挺混亂的。看看鄰近國日本是怎麼踢，他們為什麼能夠換了一批又一批的人，但她們的DNA十分沒變，而且她們DNA是越來越好。」日本在這次世界盃C組三戰全勝，以小組首名晉級16強。

對於王霜賽後的訪問內容，不少網民都表示認同，「敢於說實話」、「大實話」、「實話太刺耳」、「全中國的足球從業人員都知道怎麼幹，但就領導不知道」。

中國女足歷來世界盃決賽周成績(資料來源：香港01、百度百科 中國新聞組：整理)
中國女足歷來世界盃決賽周成績(資料來源：香港01、百度百科 中國新聞組：整理)

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