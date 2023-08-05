1700頭駱駝 敦煌鳴沙山月牙泉「工作」採上下班制

在大漠中行走的駝隊。（取材自微信）

7月末的敦煌鳴沙山月牙泉，載著遊客的駱駝長隊望不到頭，就像城裡堵車，旅遊旺季的沙漠也會「堵駱駝」；遊客湧入，傳出駱駝工作量太大鬧「罷工」，甚至傳出「被累死」。景區說，這裡的駱駝有上下班時間，有限制騎乘人數，駝戶也喊冤，「養了十幾年，像家人一樣」、「我比你們更心疼」。

敦煌鳴沙山月牙泉的駱駝騎乘項目，從1980年代、景區剛開發時就隨之出現。新京報報導，最初，景區附近的幾戶村民瞅準商機，飼養、訓練不到100頭駱駝，牽到景區拉客，後來愈來愈多的村民開始做這門生意。現在，景區有1700頭駱駝為遊客提供服務。

★載客 一趟40分鐘

「全是駱駝，數不清。」這是7月初李女士到鳴沙山月牙泉景區的印象。付了100元人民幣(約13.9美元)，排隊十多分鐘後，她得到在沙漠裡騎駱駝的機會；從出發走到鳴沙山山腰的月牙泉附近，「3到4公里，時間40分鐘左右。」

太顛了！之前，她在網上看到騎駱駝的視頻，畫面充滿異域美；她本來也計畫拍照，但手機都掏不出來，「怕把手機顛下去」。

眼前一片接一片的黃沙，「沒什麼變化。」李女士覺得，最壯觀的景色反而是騎駱駝的遊客：一眼望不到頭的駱駝隊，配上延綿的駝鈴聲，「好像在絲綢之路上」。

騎完後，不少遊客注意到，駱駝開始休息，什麼姿態都有：有的蜷起四肢跪臥，抬著頭；有的側躺，脖子靠在地上伸得長長的；有的還發出嚎叫。「感覺駱駝很疲憊，後悔騎了。」陸女士有些心疼。

不只是陸女士有這樣的擔心；今年暑期遊客量激增，比2019年同期高30%，最多的時候每天能接待3萬人，其中近一半的遊客都想體驗騎駱駝。「人這麼多，會不會把駱駝累死？」質疑聲越來越多，有人說，因為工作量太大，駱駝忙得沒時間吃飯、喝水，不少癱倒在地，有的甚至累死了。

工作中的駱駝。（取材自新京報）

★哀嚎 就像人嘆氣

據報導，景區一名工作人員就此事回應，「景區沒有出現駱駝超負荷載客死亡的情況。」根據安排，每隻駱駝每天早晚各工作三小時，中間休息六小時。

敦煌市文體廣電和旅遊局也發布說明，稱景區採取輪班、限流等措施，會讓駱駝盡量避開高溫 時段工作，每天的工作時間也不到八小時；而有些網友反映的駱駝曾發出哀嚎，並非是因為勞累或受虐，「而是受鼻牽影響所致」。

內蒙古阿拉善盟畜牧（駱駝）研究所研究員張文彬表示，駱駝被譽為「沙漠之舟」，擅長在沙漠長期負重行走，「持續半個月，每天駝著三、四百斤貨物、走40到50公里，都沒問題。」他認為，駱駝因為超負荷工作累死的可能性很小，「除非飼養不當」。

至於駱駝哀鳴、躺倒在地，張文彬解釋，臥倒是正常休息狀態，駱駝對載重行走、裝鼻牽等，可能略有不滿或不適，透過鳴叫表達情緒。

「駱駝哀嚎其實就像人嘆氣一樣，是正常表達情緒。」駝戶趙富善覺得，駱駝是通人性的，駱駝晚上從景區「下班」回家急著吃飯，也會小跑起來。

「駱駝真的被累死了嗎？」當地一名駝戶也是自媒體博主，最近收到不少網友的私信，她一條條回覆，「是誤解」、「遊客比較善良，看駱駝倒地上會同情，但那是在正常休息」。駝戶邢女士說：「駱駝從很小就被買回家，一養就是十幾年，像家人一樣。」

今年65歲的丁貴（化名），20多歲就開始養駱駝，算是當地首批駝戶之一。早些年，村民們世代靠種植小麥、玉米、棉花為生，莊稼產量不高，人們一直比較貧窮。

1980年代鳴沙山月牙泉景區開始開發，中日合拍的紀錄片「絲綢之路」也在日本 播出，吸引不少日本人到這片沙漠。當時的敦煌賓館養了些駱駝，便拉到景區裡收費載客。

丁貴聽說了，也買了兩頭駱駝。農閒之餘，就牽進沙漠馱遊客繞鳴沙山走一圈，一趟下來能賺六元，運氣好還能收到一筆小費。

一頭駱駝躺在地上休息。（取材自新京報）

★駝號 喊到號拉客

遊客愈來愈多，每年5到7月生意最好，一天拉4、5趟能賺30元，「幾個月的收入相當一年幹農活的收入。」丁貴拿定主意「搞馱運掙錢」。

他前前後後買下十頭駱駝，當時村裡還有幾個人和他一樣瞅準商機，但更多人還在觀望，「當時一頭駱駝1000元，不是小數目」。

1988年，敦煌市政府成立敦煌市月牙泉風景管理所，鳴沙山月牙泉景區被納入政府管理和保護，讓很多村民心裡有了底，也開始養駱駝。

丁貴回憶，1980年代初期，景區裡只有不到100頭駱駝，1985年到1995年，村裡養駱駝的人愈來愈多；到今年2月，駝戶們馴養的駱駝有2000多頭，參與馱運的1700頭。

駱駝多了，也帶來些問題，村民間常常為了搶客大打出手，當地政府和景區想了個辦法：給村民們發「駝號」。

駝號就像駱駝的戶口，由村委會發放，起初一戶發一號，後來景區徵地，會按照土地面積給村民賠償駝號。一般兩、三隻駱駝共享一個駝號，景區工作人員會按順序喊駝號，喊到哪個號，哪個號的駱駝就去拉客。目前，全景區有773個駝號。

網上質疑並沒減弱人們來遊玩的熱情，據駝戶透露，每天來騎駱駝的人依舊排隊；景區在駱駝行走的線路上設置紅綠燈，並且限流售票，每天駱駝騎乘項目賣1萬2000張票。

駝戶們忙不過來，就雇人去景區培訓專門牽駱駝；據報導，2019年景區已有400多名牽駝人。一名牽駝人說，自己的收入主要靠牽駱駝、給遊客拍照、帶遊客去玩項目的提成，旺季收入還算可觀，「今年7、8、9三個月，一天三、四百沒問題。」

駝戶給駱駝餵草。（取材自新京報）

●餵養、訓練、牽駱駝 錢沒那麼容易賺

把駱駝養好也不是一件容易的事；「你得把駝峰餵得鼓起來才行，還得餵鹽巴和大骨頭，不然就沒勁拉人了。」丁貴說，夏天，氣溫到了30℃以上，要給駱駝剪毛，再用大黃、健脾開胃散、茶葉熬成水，讓駱駝喝下，降低中暑的風險。

訓練駱駝也不簡單。一頭雄性駱駝，不到五歲被挑中，到新家，嚼苜蓿和大豆，戴紅色的鞍。在黃沙裡行走是天賦，但如何穩當地馱著人需要練。有些駱駝性格並不溫順，實在適應不了，就只能賣掉。新京報報導，馱運生意剛開始那幾年，他幾次聽說有遊客從駱駝上摔下來，「可能是駱駝沒訓練好就被拉去載人了。」

夏天的西北，談不上舒適，太陽比任何時候都更加明晃晃，風裹著一團熱浪，再裹一層沙， 打在臉上，人體感溫度接近40℃。丁貴習慣穿膠鞋，「在沙漠裡走，普通的鞋子沒多久鞋底就壞了。」吃飯、休息也都在景區，一天下來，牽駱駝的人每天至少要在沙漠裡徒步20公里左右。

工作時間也長。早上4點、天還不亮，駝戶們就得鑽進駝舍，掃去駱駝身上的雜草和塵土，搭好駝鞍，把水壺灌滿，然後就牽著駝隊往景區走，等待來騎駱駝的遊客。工作結束，往往是晚上9點後了。

前不久，丁貴把手裡的五個駝號轉租給同村的年輕人，一個駝號年租4萬元。

駱駝也會被淘汰，比起圈養著的同類，在景區工作的駱駝壽命要短些。20歲左右，這些駱駝開始衰老，吃不動乾草，也拉不動客，有的會被村民低價賣掉，最後被宰殺，做成肉製品。

丁貴早前買的那些駱駝，也被陸續賣掉。「如果繼續養著，一年成本很高，負擔不起。」丁貴決定讓牠們吃飽了再上路，他拿出自己都捨不得吃的核桃 ，再配上玉米糝子和乾草，餵給牠們。

20多年前的一個夏天，丁貴在沙漠裡遇到沙塵暴。等風沙過去，他迷了路，本就不多的乾糧和水也快見底。「以前聽家裡的老人說，沙漠裡迷路了，有駱駝在就不用怕，牠能帶你回家。」他爬上駱駝的背，任牠自由走，就這樣走了兩天才到了家，「中間一度感覺要堅持不下去了」。

駱駝正趴在地上休息。（取材自新京報）

這頭駱駝20歲那年，丁貴把牠交給收駱駝的人，他反覆囑咐對方，一定要把牠帶到沙漠的綠洲放生，讓駱駝活下去。