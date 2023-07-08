金句頻出 各校長畢業致辭 「最後一課」火了

北京大學2023年本科生畢業典禮暨學位授予儀式現場。（新華社）

高校畢業典禮上的校長致辭，被視為「大學最後一課」。今年中國畢業季裡，「最短畢業致辭」、「校長致辭書記打傘」刷屏；校長們充滿關懷與期望的金句頻出，「最後一課」真情流露。

香港文匯報報導，西南政法大學日前畢業典禮突逢大雨，不忍心讓師生們在大雨中苦站，校長付子堂畢業致辭只念了標題，將原本準備的3500字講稿濃縮成一句「知行合一致良知，德法兼修事上練」，現場學生們報以熱烈掌聲和歡呼聲。

西南政法大學 只念標題

念完標題就說再見的校長付子堂火了，他被認為做到了真正的知行合一，做到了以人為本，體現了大學之大。3500字的致辭稿中，其中不乏溫情與誠意。

西南政法大學校長付子堂超短畢業致辭令全體學生鼓掌叫好。（取材自微博）

付子堂的講稿事後在網上公開，他說道，今年畢業的本科生們，2019年的開學典禮天降甘霖，你們從大雨中來，經過四年西政精神的洗禮，今日「積土成山，風雨興焉；積水成淵，蛟龍生焉」，你們又將在大雨中離校，這正應了先哲古語。他還提到，畢業典禮還特別邀請了2020屆、2021屆和2022屆畢業生中的200位代表返校參加「撥穗禮」，彌補三年疫情期間未能參加畢業典禮暨授位儀式的遺憾。

西安交大 脫稿演出

無獨有偶，另外一位大學校長也因為雨中致辭走紅網絡。7月2日，西安交大研究生畢業典禮現場，校長王樹國致辭時突降大雨，校黨委書記盧建軍撐起雨傘走到王校長身後，在場師生歡呼致敬，二人在風雨中為畢業生們完成了這場特殊的演講。

「書記打傘教做人，校長致辭教做事」，這一幕迅速刷爆各大社交平台。「新征程，民族之復興談何容易，大國博弈、技術封鎖，給我們帶來那麼多的干擾。但是我們不能停下腳步，我們沒有別的路可走，只有大膽地前行，就像今天這場風雨一樣，來吧，無所謂！」「很多賽道等待你們去開啟，未來的發展之潮流，你們應該是弄潮兒。讓暴風雨來得更猛烈些吧！」王樹國在雨中的脫稿致辭也引得全網關注。

西安交大校長王樹國致辭時突降大雨，校黨委書記盧建軍到走身後撐傘。（取材自微博）

中國科學院大學 擦乾恥辱

「不久前去世的微電子所研究員黃令儀老師，為了盡快解決國家芯片『卡脖子』問題，年近八十，依然堅守在『龍芯』研發中心。她說：『我這輩子最大的心願就是匍匐在地，擦乾祖國身上的恥辱。』」在中國科學院大學2023年度畢業典禮暨學位授予儀式上，中國科學院大學黨委書記、校長周琪的哽咽致辭也火爆網絡。

中國計量大學 超越內卷

一些校長們在致辭中勉勵學生的金句亦被廣泛轉發。中國計量大學校長徐江榮說，「1200多年前杜甫名句『讀書破萬卷』，21世紀有一個新解：讀書破萬『卷』！」他希望同學們要面向未來，超越盲目的「內卷」。中國科學院院士、復旦大學校長金力則勉勵學生們，躺平肯定不是好的人生選項，前路漫漫，拒絕躺平。

西南大學 光想青年

西南大學校長張衛國直言，當今社會，知識更新速度日新月異，新技術新模式新業態層出不窮，不少崗位還面臨ChatGPT等人工智能 技術的挑戰。大家一定要有本領危機感和學習緊迫感，千萬莫做「光想青年」、「略懂先生」、「坐等過客」，要緊跟時代浪潮，不斷學習新知識、掌握新技術、鍛造新本領，努力成為各行各業的行家裡手、棟梁之才。

西安理工大學 學霸情侶

「在這裡，有你們求索知識的難忘時光，水利水電學院給排水專業的『學霸情侶』高康怡、徐康同學，相互促進、攜手前行，分別以專業第一、第二的成績，共同直博我校環境科學與工程專業。」西安理工大學日前舉行的畢業典禮上，「學霸情侶」本科畢業共同直博一事被校長劉雲賀寫進致辭，成為致辭中的亮點，「學霸情侶」也因此走紅網絡。

報導指出高康怡、徐康是真正的「學霸」。大學期間高康怡24門課程績點達4.5分以上，9門課程設計及實習成績為優秀。徐康35門課程績點達4.0以上，兩人皆獲獎學金及多個榮譽稱號。

西安理工大學被寫進致辭的「學霸情侶」。（取材自上觀新聞）

「我們都覺得，兩個人在一起最好的狀態就是共同努力、齊頭並進」，兩人表示，很榮幸能夠被校長寫進致辭裡，未來會在西理工繼續學習，繼續進步，一起實現理想。希望在五年後穿上博士學位服繼續在畢業典禮上被校長撥穗。

北大畢典獻花保安、食堂師傅和保潔阿姨

北京 大學2023年畢業典禮暨學位授予儀式日前舉行，在畢業典禮上，北大設置了畢業生們為老師、輔導員、教務員、醫護人員、志願者、保安、樓長、食堂師傅和保潔阿姨等送上鮮花感恩的環節，感謝他們在校園用心守護學子們的日子。

澎湃新聞報導，畢業典禮上，4000餘名北大本科生（含醫學 部）迎來畢業時刻。北大校長龔旗煌院士宣布，北大研究決定授予613名本科生2023年北京大學優秀畢業生榮譽稱號，並推薦192名本科生為2023年北京市普通高等學校優秀畢業生。

北京大學2023年本科生畢業典禮暨學位授予儀式在北京舉行。圖為畢業生代表為校園保安代表獻花。(取材自澎湃新聞)

「今年是北大建校125周年，在國家天文台的支持和幫助下，國際天文學聯合會將一顆小行星命名為博雅星。這是對北大校慶的隆重賀禮，學校也專門製作了博雅星主題紀念品，作為畢業禮物送給大家。」面對畢業生們，龔旗煌說，這是專屬於2023屆畢業生的定制款禮物。

畢業典禮上，北大副校長、教務長王博提到，畢業生們還將收到一幅長達6米的畢業生大合照，同時北大也將把2023屆畢業生的這幅合照放進校史館。

「北大的求學時光帶給大家許多寶貴財富，其中很重要的就是培養了你們博大雅正的心志，希望大家都能以北大人的精神氣質，在新的階段譜寫更美的人生華章。」臨別之際，龔旗煌向即將開啟新征途的學子們提出了四點期望。

「要立大志、做棟梁」龔旗煌說，希望大家志存高遠、勇擔重任，積極投身基礎研究，著力解決「卡脖子」難題。「要能吃苦、肯奮鬥。」龔旗煌希望廣大學子發揚青春的鬥志，保持奮鬥的激情，經風雨、見世面、壯筋骨、長才幹，迎難而上，邁向新的人生高度。

「要知世界、進文明。」龔旗煌表示，希望畢業生們以擁抱世界的格局，秉持美美與共、天下大同的理念，與各國人民真誠交流。「要懂感恩、有大愛。」龔旗煌說，希望大家始終帶著飲水思源的感恩之心，銘記家人和師長的關愛，銘記那些無私奉獻、默默付出的人們，永遠熱愛祖國和人民，在人生的正道上行穩致遠。