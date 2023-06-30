「打活葬」花10萬 老人坐棺為啥？

老太太坐棺過生日，眾多村民抬棺護送。(視頻截圖)

前言：湖南常德9旬獨居婦，日前為自己辦了一場盛大的「葬禮」，因為無兒無女，想花錢提前體驗葬禮，「這次搞了，走的時候簡單點」；有說老人坐棺是民俗，求個祝福和鼓勵，也有人認為是「愛炫」，官方則很低調，就怕事情被大範圍傳播。

上觀新聞報導，6月中旬，湖南常德桃源縣漆河鎮9旬獨居老太李鳳英，花人民幣10萬元（約1.38萬美元）為自己辦了一場盛大的「葬禮」，相關視頻在網路上傳播後受到關注。

活人辦葬禮，當地稱為「打活葬」；關於這場葬禮的諸多細節，李鳳英的親戚與當地知情者有不同的敘事，但無論如何，李鳳英對這次熱鬧的葬禮很滿意。

李鳳英住在街頭坪村，但葬禮是在長壽寺村辦的，跟當地死人「打葬」的流程一樣，李鳳英早就請好了人為她「打活葬」開路。

當天李鳳英坐在棺材裡，穿著紅色壽衣，裹著紅色被褥，自己撐著一把傘，有近20人為她抬棺；送葬路上，尾隨的隊伍很長，除了親戚和村民，還有從附近趕來看熱鬧的人，不少人舉著手機 ，交頭接耳。

老太太坐棺過生日，眾多村民抬棺護送。(視頻截圖)

事主滿意 演員卻笑場

家裡設好靈堂，棺材從山上一路抬回家後，李鳳英坐在堂屋中間，靠近自己的「遺照」，隨後雇用來的「姪、孫」後輩開始向李鳳英磕頭。屋前擺著幾桌流水席，李鳳英人緣好，組裡的人都帶著鞭炮來吃席，葬禮持續一整天；據傳畫面在網路傳開指有上千人「共襄盛舉」，紅星新聞引述李鳳英娘家的親戚說法，「1000人是誇張了，100人還差不多」。

葬禮前夕，李鳳英放出信兒，願意來哭喪的可以得到200元報酬；葬禮當天傳出的視頻看到，現場四、五名哭喪的「女演員」披麻戴孝，分排跪在李鳳英面前，領頭的中年婦女哭得前俯後仰，悲痛之情尤為逼真。報導指出，李鳳英握住哭喪演員的手，略帶笑容地左右張望，當地村民說，這名哭得最凶的婦人最後收到500元。

哭喪時，錄像的手機越靠越近，在手機鏡頭和村民們圍觀下，跪在後排的哭喪演員最終忍不住笑場，與現場其他笑聲融在一起。

葬禮當天，從早上發喪到之後的流水席，很多場景被村民們拍下傳到社交媒體，「打活葬」一事在當天晚上便成了網路熱點；當地居民對媒體稱，此舉為當地習俗。

老太太坐棺過生日，隊伍前的樂隊。(視頻截圖)

無兒無女 先體驗葬禮

李鳳英今年96歲，沒有兒女，老伴過世了幾十年，自己獨居多年，據報導，李鳳英平時主要由娘家姊妹的兒女照應。李鳳英的姨侄張星住在附近的長壽寺村，這場葬禮所有環節主要由張星的老婆陳桂芳操辦，儀式場地也選在自己家這邊。

考慮到自己有老父親在世，還有兩個兒子未婚，張星擔心給親友造成困擾，這次「打活葬」並不收禮金。李鳳英的鄰居說，為姨媽順利操辦這麽隆重的一個葬禮，陳桂芳臉上「也很有光」。

老人坐棺、活著辦葬禮是否為當地民俗並不可考，但近年網路上的確不時出現老人坐棺的新聞，同樣是在湖南常德，兩年前也有一名79歲老人在生日當天坐棺材體驗出殯。常德漆河鎮一些居民指出，當地以前也有過老人「打活葬」的情況，「但只能說有過，並不是很常見。」

李鳳英「打活葬」那天，現場懸掛的橫幅寫著「外甥、外甥媳婦恭祝姨媽李鳳英百歲大壽萬壽無疆」——這更多是一種祝福，葬禮當天並非李鳳英的壽辰，李鳳英說，自己下半年才滿97歲；李鳳英的鄰居說，「她覺得自己無兒無女，死了不一定有人管，因此想花錢提前體驗葬禮，親眼看一下。」

為李鳳英抬棺的一名男子說，「不是說能給多少錢，主要是為了熱鬧。」

晚輩承辦 勉病榻老人

其實是李鳳英第二次「打活葬」，上一次是5年前，也花費了數萬元，只是規模沒有這次這麽大。

李鳳英姊妹9個，她是家裡的大姐，這次「打活葬」前半個多月，李鳳英一個弟弟過世，辦完葬禮「上山」的次日，平常很少生病的李鳳英也病倒了。鄰居說，老人住院後一直不見好，「嚴重到連點滴都打不進去。」作為祝福和鼓勵，陳桂芳在醫院向病重的李鳳英承諾，等老人康復了就給她再辦一場更熱鬧的葬禮。李鳳英出院後，果然立馬辦了葬禮。

一名與李鳳英相熟的張姓老人說，此前，李鳳英娘家的侄子幫她打過一次碑，放在李家，她打算死後在娘家入土為安，但後來與侄子關系「弄僵了」，李鳳英便指望到妹妹的後人身上。

外甥媳婦陳桂芳這次為李鳳英打的碑更大，李鳳英鄰居形容，比堂屋大門還要高。「墓碑有大有小，幾百上千到幾千塊的都有。」黃甲鋪街上為李鳳英打碑的師傅說，她的碑是在舉辦葬禮之前一個月左右訂的，花了七、八千塊錢。

老太太坐棺過生日，眾多村民抬棺護送。(視頻截圖)

走的時候 「簡單就好」

李鳳英的老伴去世40多，李鳳英曾生過一個小孩，但幾歲時夭折了，之後沒有再生。頭一個老伴過世後，李鳳英先後找過3個老伴，但也相繼過世，之後便一直獨居。

今年96歲的李鳳英高高瘦瘦，腰板直挺，行動輕快靈活，坐在摩托車上也很「穩當」。唯一與她年齡相匹配的身體特徵是聽力，別人與她溝通，大聲吼也已經不怎麽管用了。年近百歲，李鳳英一頭黑髮非常醒目，當地村民也津津樂道。鄰居介紹，她頭髮是染過的，「自己買的藥水，每次頭髮白了，就會在家裡自己染髮」。

李鳳英的住處。（取材自上觀新聞）

對於這次熱鬧的「打活葬」，李鳳英感到很滿意。為葬禮打的第二塊墓碑早已立在外甥張星村子那邊的山上，用過的棺材也放在家裡，她甚至已經為自己真正的葬禮安排好了樂隊，只不過，「這次搞了，下次走的時候就搞簡單點。」（除李鳳英，其他均為化名）

被指愛炫 村幹不鼓勵

李鳳英「打活葬」的視頻片段，這段時間頻繁出現在當地人的抖音 界面上，上觀新聞報導指出，張金珠一眼便認出主角是李鳳英。張金珠是當地道教協會周邊片區負責人，早年與李鳳英有過交往。她搖搖頭說，李鳳英這種行為有些「愛炫」，對社會沒有貢獻，「如果有富餘的錢，還是要用在對社會有益的地方。」

在眾多抖音視頻中，當地一家具店老闆陶金梅發的視頻瀏覽量最大，兩個小時內點擊量超過32萬，後來很多媒體的視頻報導都用過她的素材；但很快有人提醒她，「轉發多了，可能影響不好。」陶金梅隨後隱藏這條自己發過的最火的視頻。

李鳳英的盛大葬禮在網路上引起的關注，傳導為現實的壓力，據報導，一些村幹部並不願意李鳳英親戚及村民們過多議論葬禮情況，更不願意被大範圍傳播。

身處輿論漩渦中，包括這場葬禮具體花費等諸多細節，李鳳英的親戚與當地知情人有不同的說法；「花費沒有10萬那麽多，只花了三、四萬塊錢。」有鄰居認為，老人並沒有那麽多錢，葬禮花費一部分還是陳桂芳他們幫的。

32. 李鳳英坐在家門口。（取材自上觀新聞）

視頻大火 負面影響大

作為葬禮的主事者，陳桂芳不願跟外人多談論為姨媽「打活葬」的事，僅不斷重申「就是為了熱鬧」，並表示「沒花多少錢」。

至於「打活葬」的緣由，幾喪失聽力的李鳳英受訪時並沒有回應，與李鳳英來往最密切的鄰居坐在身旁替她「翻譯」。她說，葬禮其實也是老人自己堅持想辦的，花費全部是老人自己出的，「她無兒無女，擔心自己死後不給她用這個錢，先辦葬禮安個心。」

李鳳英平日很少出門走動，白天大部分時間都待在側屋，據報導，當地村民說，視頻火了之後，幾乎每天都有人到李鳳英家，有附近村民，也有外地慕名而來的。

其實2月27日，安徽亳州一名84歲的老人也為自己舉辦一場「葬禮」，老人花了人民幣1萬多塊錢，三個小時左右的喪葬流程讓他非常滿意，還特意擺了幾桌酒席宴請村裡的人。

極目新聞報導指出，當地義門鎮政府工作人員稱，看到視頻也做了相關匯報，渦陽縣民政局工作人員表示，當地沒有這樣的風俗，將對此進行調查。

官方表示，要了解老人是否以自己的意願辦理，是否存在騙取錢財，是否造成負面的影響，以及是否違反相關法律。