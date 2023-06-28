畢業季來了 高校畢業袍比美 錄取通知書創意無上限

北京科技大學新版學位服。（取材自微信）

今（2023）年中國大學畢業生多達1158萬人，4月城鎮青年失業率首度突破20.4%；同樣創紀錄還有1291萬人報名的高考 也公布了分數線。不過，從近日各高校陸續官宣的新款學位服和錄取通知書來看，中國高校的氛圍是，不管競爭再激烈、再辛苦，也要儀式感滿滿。

又到了畢業季，中國多所高校近日陸續官宣新版專屬學位服，不僅設計更精緻，還有滿溢的時尚感，部分高校的學位服還美上了微博熱搜，讓畢業生們留下獨一無二的美好回憶，迎向未來。

大公報報導，中國人民大學新版學位服邀請北京服裝學院專業團隊參與設計而成，由學位袍、披肩、學位帽、流蘇、綬帶、徽章六部分組成，圍繞中西合璧、人大特色、美觀大方理念展開。以人大紅為衣身底色，代表在抗日戰爭烽火中誕生，

中國人大 定製徽章

人大新版學位服的門襟選用織錦面料，圖案從上而下分別選用建校年份「1937」字樣及建校後不同時期的主建築，融入學校歷史變遷和文化傳承，體現紀念和賡續意義。披肩邊緣縫製了玉蘭花，袖口繡製寶塔山等圖案，還為每位應屆畢業生定製了一枚刻有名字的紀念徽章。

北京工業大學的學位服是校方為畢業生定製的專屬畢業禮物，融入傳統東方元素，彰顯中國古典之美。學位服前襟的中式盤扣，外形點綴為「松、竹、梅」。門襟暗紋處是中國傳統吉祥紋樣纏枝校花海棠紋樣，寓意北工大學子不負韶華、奮發向上成為國家棟樑之材。

北京科大 貝殼記憶

北京科技大學也「上新」了專屬學位服供畢業生免費使用。學士、碩士、博士學位服分別以黑色、藍色、紅色為底色，袖口為長城、校徽鼎、「求實鼎新」紋樣，胸前徽章以立體刺繡的形式繡上北科大校徽。由於北科諧音「貝殼」，所以北京科技大學學生們都有一個可愛的暱稱「貝殼」。

為了永遠珍藏這份專屬的「貝殼」記憶，學校將鼎、銀杏、貝殼、齒輪等元素，作為垂布花紋。該校畢業生ning表示，同學們與北科大的故事從校服開始，以專屬學位服結束。這是一件令其永生難忘的事情。「我也將帶著這份溫情，去走過未來的山海。」

北京交通大學的新版學位服，左胸前採用金黃色線繡製學校校徽，袖口圖案結合了學校南門「知行」校訓及流動線條，垂布設計以北京交大藍為底色，以該校特色「小紅果」作為主體花紋圖案，通過飾邊區分學科大類，文、工、理學科顏色分別為粉色、黃色和灰色。有畢業生說，學位服不只是一件衣服，更是幾年來對北京交大的記憶和感情的融合。

「我們採用藍色是新學位服中改變最大的地方，主色選擇了青島大學的標誌色『青大藍』及『青大紅』，也融入了青島海洋城市的海洋色彩。」青島大學新版學位服由青島大學紡織服裝學院服飾學與時尚傳播研究中心團隊負責人初曉玲副教授等5名老師帶領研究生、本科生歷時一年半打造，選用專利新材料，質感好且非常透氣。

青島大學 宋制霞帔

初曉玲表示，學位服綬帶的垂布借鑑了宋制禮服的霞帔，右側繡有青島大學的英文字體，左側繡有校徽，綬帶邊緣的裝飾色彩用於區分學科。學位帽裝飾則以青島大學的英文簡稱QU的金色金屬掛飾，可拆卸留念。還設計了青島大學學位服周邊產品，領帶、襪子等。青島大學也將開通學位服訂購和免費借用通道，畢業生和校友可訂購專屬學位服或借用在校園內拍照留念。

青島大學學位服。（取材自微博）

近年有一些高校的原創學位服也美上熱搜。比如，2021年由清華大學美術學院團隊設計的學位服，保留學位袍、垂布、學位帽、流蘇四要素，袖口飾以飄舞的禮帶，渲染出畢業典禮的歡樂氛圍。中央美術學院設計的2020版學位服選取中國歷史中與西式學位服形制、用途相對應的品類，增加國風元素，穿上後更顯儒雅。

中央美術學院學位服。（取材自北京日報）

拚創意 各校錄取通知書上新

6月23日，多地陸續公布了2023高考分數線。多所大學的新生錄取通知書也先後亮相。今年循往例，又有不少學校推出了最新版的錄取通知書，翻新的樣式，令人驚豔。

北京青年報報導，復旦大學本科錄取通知書在6月23日全新亮相，整體設計採取古典風格，封面整體色調為復旦藍，象徵著新生的希望與朝氣，封底為復旦大學校訓「博學而篤志，切問而近思」，代表著對新生的期冀。

復旦開化紙 名師手書

通知書首次以復旦科技成果「復活」的開化紙為載體，邀請名師大家和師生共同書寫通知書正文內容。正文雅緻小楷由復旦大學公共衛生學院教授、「中國書法藝術」主講老師高翔手書，正文落款印章「金力」二字由復旦大學特聘專家、著名鳥蟲篆刻家徐谷甫刻，內頁印製復旦實景版畫是復旦大學特聘專家、著名版畫家倪建明創作。

開化紙誕生於浙江省開化縣，細膩潔白、薄中見韌，被譽為中國傳統手工紙皇冠上的明珠。開化紙造紙工藝始於明，清中葉後失傳。2017年底，復旦大學科研團隊通過高分子材料、生物、古典文獻等多學科聯合探索，成功「復活」失傳已久的開化紙工藝，其理化指標已接近古紙水平，保存壽命可達千年以上，不僅適合古籍修復、書畫創作，且可用於印刷。

復旦大學錄取通知書以「復活」的開化紙為載體。（取材自北京青年報）

復旦大學錄取通知書以「復活」的開化紙為載體。（取材自北京青年報）

此外，今年本科生招生辦公室還特別邀請師生共同手寫通知書信息，為素未謀面的新生們送去美好祝福。

中國人大 立體函匣式

中國人民大學2023年新版本科錄取通知書也在6月23日發布。新版本科錄取通知書採用立體函匣式設計，由外側封套、主體盒身與內裡物料三部分組成。

封套上「獨樹一幟」標識居中，採鏤空設計；盒身內外一幅校史畫卷環繞式鋪展；函匣裡包括浮雕燙金錄取通知書、一份寄予新生的入學禮以及一組立德樹人·先鋒IP形象。

中國人民大學錄取通知書採用立體函匣式設計。（取材自北京青年報）

中國人民大學黨委書記張東剛表示，今年的新版本科錄取通知書以當代大學生喜聞樂見的方式講述校史故事，進一步增強錄取通知書本身的儀式感，目的是讓成為人大人的這一刻變成信念熔爐，讓錄取通知書由平面變立體、由接收變傳承，做成真正意義上的育人第一課。

中山大學 附普洱茶餅

中山大學2023年本科錄取通知書套裝，以金榜題名狀元紅為整體色調，長方形禮盒為紅磚樣式。封面上「錄取通知書」五個篆體字由中山大學古文字學教授陳煒湛先生親筆所書，自2011年沿用至今。

近年，中山大學對雲南鳳慶實施定點幫扶。隨通知書一起的還有中山大學定點幫扶雲南省鳳慶縣的普洱茶餅，茶餅形狀從去年的圓形改為長方形磚型，並新增特色集體創作元素——年份拼圖小磚。8000多名新生將隨機獲得自己獨特的拼圖小磚，並在9月入校後，把小磚貼在孫中山紀念館的展架上，共同拼出懷士堂全景。

中山大學錄取通知書內有普洱茶和小磚塊。（取材自北京青年報） 北青

哈工大 登火星 塗層

哈工大錄取通知書以「傳承」為主題，每份都有可以登上火星的「超級塗層」。這是由哈工大空間表面化學工程與防護技術研究中心製作的「HIT」書籤，書籤表面的特殊塗層，集抗輻照、低揮發、耐高低溫交變等性能於一體，能避免在深空極端環境下出現顏色退化、塗層脫落等問題。

這一技術曾被成功應用在「天問一號」火星探測器展示的五星紅旗和著陸平台搭載的北京冬奧 會和冬殘奧會吉祥物圖案上。

哈爾濱工業大學錄取通知書送出上火星的同款塗層。（取材自北京青年報）

南開大學 周恩來元素

據南開大學官方微信，6月22日，南開大學公布了2023年錄取通知書樣式。