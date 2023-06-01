考古學家伊弟利斯 「沙漠之狐」不想說再見

新疆文物考古研究所原所長伊弟利斯。（取材自新京報）

「我每次進去前都說這是最後一次」， 但是每過一段時間，又會重返沙漠考古現場，因為「只要有新的發現，身體的疼痛就一起都忘了，因為苦中有樂」，伊弟利斯說。

72歲的伊弟利斯曾任新疆 文物考古研究所所長，是中外學者中進入新疆羅布泊地區及塔克拉瑪干沙漠腹地次數最多的人，曾主持過多次重大考古發掘和研究工作。被稱為「沙漠之狐」的他，退休 後仍每年進出大漠追尋歷史。當地志願者籌資為他拍攝紀錄片的過程中，感受到伊弟利斯身上總有著一種想發現的衝動，如同他所說：「如果熱愛，一輩子也不夠。」

新京報報導，1951年出生的伊弟利斯是烏魯木齊市人，因為身體好，被分配到自治區博物館 考古隊從事田野發掘工作，開始了他的考古生涯。1973年伊弟利斯參加了阿斯塔那古墓群的發掘。1977年，西北大學考古專業畢業的伊弟利斯進入新疆文物考古研究所，隨考古隊進入塔克拉瑪干以東的羅布泊，參加舉世聞名的羅布泊地區古墓溝墓地等的發掘。

伊弟利斯回憶，那時候條件非常差，風沙吹得眼睛睜不開，白天穿短袖，晚上緊裹著大衣和被子依然難抵酷寒。吃的只有饅頭鹹菜，最緊張的是水，大家洗臉時只夠洗兩隻眼睛。「全靠毅力和信念，我們幹了一個多月，發掘了40多座墓。」

2004年1月，考古工作者在發掘小河墓地第一層墓葬。（新華社）

方向感強 帶隊未曾出錯

「沙漠之狐」是世代居住在塔克拉瑪干大沙漠南緣，克里雅河流域的達里雅布依駝工給伊弟利斯起的名字，一是形容他走得快，二是說他的方向感強。塔克拉瑪干沙漠環境極其惡劣，被稱為「死亡之海」，伊弟利斯帶隊有條鐵律，就是除了他，不允許任何人單獨出營地，靠著這條禁令，他帶隊進出沙漠近百次從未出過問題。

從營地走出去，伊弟利斯不會按原路返回，而是記住環境地貌的特徵，靠經驗畫個弧線繞回來。塔克拉瑪干是風沙地貌的博物館，沙丘的形態初看起來好像到處都是一個樣，但只要仔細考察，沙丘形態是十分複雜多樣的，而且有驚人的規則性。 對於自己為何要單獨行動，伊弟利斯說 「我出去大家會放心，因為不管遇到什麼樣的沙塵暴，『老漢』都會回來的」。

雖然參與勘探挖掘了數不清的古蹟和墓葬，但最讓伊弟利斯醉心的還是對「小河墓地」的發掘和研究。小河墓地位於羅布泊下游河谷附近的荒漠中，1910到1911年間由羅布獵人奧爾德克首次發現，1934年瑞典考古學家貝格曼對墓地調查發掘，從此名揚海內外，但此後一直到20世紀末的60多年間，再無任何後繼者能抵達。

2002年12月底，新疆文物考古研究所決定對小河墓地進行調查和發掘工作，12月28日考古隊行至距小河墓地直線距離16.5公里時，被連綿起伏的沙壟阻擋，伊弟利斯率一支五人組成的小分隊率先徒步尋找遺址，按慣例一個人走出去調查，他先發現了一件約26厘米長的玉斧，後來又找到零星的陶片，此後在5公里外，大家發現了更多的陶器、銅鏡的殘片還有箭頭。

發掘小河墓地 腳下滿人骨

伊弟利斯認為這些線索，預示著周圍會出現墓葬或者人類居住的地方。終於在29日早上，小分隊到達小河墓地，和貝格曼60多年前拍的照片和所述基本是一致的——山坡上有許多從未見過的彎曲的厚木板，腳下滿是久經歲月摧蝕的人骨、被肢解了的木乃伊和厚毛織物碎片。但羅布泊地區每年3月到9月中旬進入風季不能工作，因此只能外撤，10月份再進來。

在多次進出的兩年多裡，考古隊共發掘167座古墓，另有已經被盜擾的190座墓，合起來小河墓地不過2500平方米面積，至少疊壓了五層共360多座古墓。通過考古也證實，小河墓地沙丘並非自然沙丘，而是經過長時間連續建構墓葬，人為形成。而舉世聞名的「小河公主」，揭開棺木的那一刻把大家驚艷到了，她其實是普通人身分，但距離現在3500年了還那麼美麗。

小河墓葬蘊含了遠古羅布泊居民物質、精神文化的眾多信息，還有很多謎沒有解開，可能有助於西域以及中亞古代文明的探索。伊弟利斯也沒有閒下來，2014年退休至今的十年裡，他每年都要重返小河，和年輕的文物保護志願者們一起在沙海裡搜尋小河人群生活場景的新發現。他認為，小河文化不是孤立的文化，相反它是羅布荒原上的中西文明交融之謎。

劇組拍到的尼雅佛塔。（取材自新京報）

赴法合作 考古圓沙古城

1991年到1993年，伊弟利斯曾應法國科研中心中亞考古研究所邀請，赴法進行了兩年多的「史前考古」研修，其間還與法方研究所合作，自1993年起，對位於克里雅河尾閭的喀拉墩遺址作了前期調查，1994年對一個古代民居兩個佛寺進行了正式發掘。1994年10月24日，中法合作人員發現西漢初期距今已有2000年歷史的「圓沙古城」。

1995年，伊弟利斯在「圓沙古城」東北方向又發現一處青銅時代晚期的居址遺存，只有兩間房子，但歷經3000年，還保存有屋頂，院牆裡到處散落著青銅短劍、箭頭，考古隊給它命名為「青銅時代居址」。

此時，伊弟利斯的腦海裡對於塔克拉瑪干沙漠裡的古代文明，已經形成了一條新的歷史脈絡：從丹丹烏里克遺址、喀拉墩遺址、圓沙古城、青銅時代居址等產生的時代序列來看，沿著克里雅河往北，是一個從細石器文化向青銅器時代、西漢初期、漢晉和唐代演變的過程。他還認為，從和田地區的于田縣向阿克蘇地區的庫車縣沙雅，應當有一條由南向北貫穿塔克拉瑪干沙漠的古通道。

2008年1月，于田縣大河沿鄉一位農民偶然發現一處被盜掘的墓葬遺址，與小河墓地極為相似，兩處墓地相距600公里。北方墓地距今大約有3500年到4000年，從墓葬特徵來看，與小河墓地有相同的文化背景，也許小河墓地的主人是從克里雅河綠洲逐漸向羅布泊地區遷徙的，並在那裡形成了一支更為顯赫的族群。

紀錄片拍攝時的場景。（取材自新京報）

72歲高齡 仍保求索之心

今（2023）年3月，考慮到已經72歲的伊弟利斯「進一次沙漠會少一次」，烏市的一些文物保護志願者決定自籌資金，請來專業攝製組，為伊弟利斯拍一部紀錄片，記錄伊弟利斯和他在塔克拉瑪干發掘過的太陽墓葬、小河墓地、圓沙古城、北方墓地等遺址的過程，並起名「由此進入」。

攝製組導演說，伊弟利斯身上總有著一種想發現的衝動。 給養供不上、考察線路出現偏差時，伊弟利斯喝過鐵鏽水、吃過牙膏，他的胃因此出現嚴重問題，經常痛得他冒冷汗。這樣的工作注定他無法儲備脂肪，「有時候好不容易養胖五六公斤，進一趟沙漠就全消耗完了」。

除了樂趣，也有遺憾和痛心。伊弟利斯回憶，2008年，考古隊在克里雅河北方墓地發現三四十座完整、與小河墓地葬式相同的墓葬，2009年再次前往卻全都沒了；1995年發現的青銅時代居址也未能留存。心痛之餘，伊弟利斯說，他們很難對古代遺址進行全面的保護管理。塔克拉瑪干沙漠自然環境十分惡劣，盜墓賊猖狂，古代遺址面臨隨時被破壞的被動處境。

幾位跟著伊弟利斯多次去過小河的志願者馬玉山、於宙、文俊、王鋒說，在伊弟利斯身上，他們明白了伊弟利斯不斷地尋找小河文化人群痕蹟的深沉求索之心。「他會在每處遺址上取點沙子裝進瓶子帶回來，說自己過世以後就讓家人把這些沙子舖在自己身下。」

在深入塔克拉瑪干腹地拍攝的20天裡，有幾天的夜晚，伊弟利斯不睡帳篷，他喜歡睡在篝火邊，沙漠正籠罩在黎明前的靜謐之下，那是他的天地。在伊弟利斯看來，人來自於什麼地方，最後就要回歸於什麼地方，這是小河人群的信仰，也是他的信仰。