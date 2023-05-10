習近平推「自找苦吃」 新時代上山下鄉？

農民在貴州省安順市西秀區大西橋鎮鮑家屯村田間採收油菜籽。（新華社）

官宣全面脫貧，卻無法容忍談及貧困的文章？青年失業率增，就要他們下鄉吃苦拚就業率？若是這種執政思維，在疫後經濟復甦困難的現實下，恐怕還要增加更多知識與財富都患不均的年輕「新貧族」。

五四青年節前夕，中國官媒發布領導人習近平 給大學生回了一封信，習近平在信中稱，新時代中國青年應走進鄉土、有「自找苦吃」的精氣神。這句話獲得一些中國網民肯定，呼應年輕人應「主動擔當」；但也讓不少年輕人嚇得直問：「沙塵暴剛吃土，現在又要送我們去哪裡吃苦？」有外媒則認為，這暗示著北京 當局要搞「新時代的上山下鄉」，是不祥之兆。

習鼓勵：什麼苦都吃

央視2023年5月5日報導，不久前，中共總書記習近平給中國農業大學科技小院同學們回信：「你們在信中說，走進鄉土中國深處，才深刻理解什麼是實事求是、怎麼去聯繫群眾，青年人就要『自找苦吃』，說得很好。新時代中國青年就應該有這股精氣神」。

報導並稱，1969年，不滿16歲的習近平來到陝西延川縣文安驛公社梁家河大隊插隊。「種地、拉煤、打壩、挑糞…在梁家河，知青習近平幾乎什麼活兒都幹過，什麼苦都吃，是鄉親們眼中『吃苦耐勞的好後生』。回憶那段歲月，習近平說：「我對自己的首要要求就是『自找苦吃』」。而「自找苦吃」同時也承載了習近平對新時代青年的殷切期望。 中國國家主席習近平近年與年輕時下鄉的畫面。（新華社）

「自找苦吃」四個字從字面上看，應是鼓勵年輕人主動接受挑戰，勇於走出舒適圈，走進鄉土深處「吃苦」，但這可讓不少年輕網民看了心驚。

網友驚：不是脫貧了？

網友紛紛在社群平台留言：「之前要大家吃米糠，說鬧糧荒就要吃土，接著就是要送我們下鄉吃苦？」，「不是脫貧了？下鄉還有苦吃？」，「現在的年輕人連農村都不想回去了，誰還走進『鄉土深處』？」，「麻煩老一輩先上」。

但沒多久，這些驚慌留言在社群平台疑「被消失」，目前留下的都是：「一個成功的人，一個負責任的人。習主席是這樣的人，社會和民眾有福了」，「美好生活是靠勤勞奮鬥出來的」，「高山景行」，「腳踏實地，主動擔當」等支持聲音。

部分外媒對這四個字代表的含義也持負面看法。自由亞洲電台報導，中國媒體關於大學生「畢業即失業」的報導屢見不鮮。學者認為，中共在「五四」前發出這個信號很明顯，就是北京當局暗示要搞「新時代的上山下鄉」。

學者罵：文革洗腦政策

自由亞洲電台引述美國加州大學退休教授宋永毅表示：「這完全是文革時期那套洗腦和愚民政策。毛澤東時代把知識青年派到鄉下去，把知識青年農民化，把他們的知識等級降低，告訴青年，吃苦是有理想、有志氣的表現，這是愚昧，沒事找事、沒苦找苦，這是對人類文明的一種嘲笑」。他認為，如此不出十年就耗盡過去30年積累的改革開放成果，負面後果很快出現。

報導引述台灣韜略策進學會秘書長吳建忠說，中國前國家副主席王岐山警示過，中國即將要「過苦日子」。除了習近平，全中國、全世界都知道中國經濟急劇下滑，中國在科技轉型、產業轉型遭到重挫，遭受全世界圍堵，而中國提出的解方竟是「青年下鄉」。 中國鼓勵年輕人「走進鄉下深處」，有解讀稱這也包括了墾荒農耕。農民在農機上放置秧盤示意圖。（新華社）

「廣東省提出30萬青年下鄉運動，許多人以為詐騙，連中國網站都誤認是認知作戰、假訊息。官方證實是國家政策方向，才知道真的是中國解決青年失業和青年問題的陽謀。」吳建忠說，把農民都趕回鄉、趕下鄉就沒有所謂「失業」問題，什麼振興鄉村、美麗農村計畫，喊得好聽，實際中國藉此扭曲、打消失業率。

報導指出，中國十多年來推動「三支一扶」計畫，選派大學畢業生到民族地區、邊疆地區和鄉村協助「振興幫扶」，有人稱上山下鄉運動2.0。

病態？ 農媛下鄉擺拍

但吳建忠說，最近看到一些穿著黑絲襪、高跟鞋的「農媛」下鄉「擺拍」的病態炫耀，為個人自媒體衝「流量密碼」。另一種「青年下鄉」，則是中國5月推出「農管」部門，農民十分憤怒，認為農民夠苦了哪還需「農管」？應該推「農幫」。不論農媛、農管、青年下鄉，都反映習政權在管理失業配套上捉襟見肘。 中國微博出現不少所謂「農媛」，不是為做農事下鄉，而是藉炫耀吸流量。（取材自微博）

目前，對於「自找苦吃」與幾位學者口中的「新時代的上山下鄉」是否有關聯，中國官方尚未做出具體說明。

紐時：中國網路無窮人

2021年，中國最高領導人習近平宣布「脫貧攻堅戰取得了全面勝利」。不過，紐約時報報導，中國以實現共同富裕為目標，扶貧成為一枚彰顯政權合法性獎章，但社會保障嚴重不足，民眾焦慮感上升，不僅還是有許多人處於貧困中或生活在貧困線以下，如今中國還決定阻止一切有關窮困的討論，使得「網路上沒有窮人」。

紐約時報中文網5月4日報導，近期，一條令人痛心的影片在中國網路上瘋轉，一位退休老人展示她用100元（人民幣，下同，約14.5美元）可以買到些什麼菜。這100元大約是她一個月的養老金，也是唯一收入來源，但影片隨後被刪除。

去（2022）年，一位民工感染新冠病毒，官方公布其詳細的行蹤，他為了養家糊口而四處奔波的事蹟，因此引起網民們及輿論的廣泛同情與關注，稱他是「最辛苦的中國人」。但此後，疑似審查者不僅屏蔽了有關他的討論，地方當局更派人守在他家門外，阻止記者採訪他的妻子。

報導說，受過教育的年輕人對慘澹的財務和就業前景的普遍不滿，也在一位歌手的作品中得到了抒發，他唱著「雖然我每天都洗臉，但口袋比臉還乾淨」、「讀書是為了中華崛起，而不是去送外賣快遞」；結果這首歌被封禁，社群網站 帳號也被刪。

紐時指出，中國自稱是一個以實現共同富裕為目標的社會主義國家。2021年，最高領導人習近平宣布「脫貧攻堅戰取得了全面勝利」。然而還是有許多人處於貧困中或生活在貧困線以下。隨中國經濟前景日漸黯淡，人們對未來越來越感到焦慮，貧困因此成了一個禁忌話題，可能會招致政府的憤怒。

3月，中國互聯網監管機構國家互聯網信息辦公室宣布，將對發布影片或文章刻意「渲染悲情煽動對立，製造損害黨和政府形象、干擾經濟社會發展」的人予以打擊。該行動禁止發布有老人、殘障人士和兒童的悲情影片。

青年失業率 也少見討論

報導說，在這條禁令背後，政府正迫切希望確保有關中國的討論都是正面的。中國吹噓自己在過去40年裡說明了多少人擺脫貧困，同時又拒絕提及在已故領導人毛澤東治下讓整個國家陷入赤貧的往事。而如今，政府還決意阻止一切有關窮人困苦境況的討論。 2021年，中國官宣「脫貧攻堅戰取得了全面勝利」。圖為2020年11月宣布全省脫貧的貴州，搬遷戶在扶貧安置點內的扶貧車間裡工作。（新華社資料照片）

例如在中國最大的新聞門戶騰訊搜索「貧困」一詞，排在第一的新聞報導講的是研究顯示貧困是美國的第四大致死原因，媒體很少報導中國本身貧困的系統性原因。

2020年，時任中國國務院總理李克強說，6億中國人月收入低於1000元，一些不知數據來源的人稱這是假新聞。官方的人民日報致電國家統計局證實這一消息的真實性。但官方媒體很少再提及這個令人難堪的數字。

除了貧困，政府也不希望公眾關注另一個重大的社會問題：青年失業率，政府稱已達到近20%。

一位詞曲作者用著名的文學人物孔乙己來反駁政府的說法，即年輕人找不到工作是因為他們不夠努力；但這首歌遭到審查，歌手的網路帳戶也被封禁。

另一方面，官方媒體發表了關於大學畢業生透過收廢品或在街上擺攤過上體面生活的文章。一位評論者寫道，政府想要否認普遍存在的經濟衰退和失業並避免問責，貧困也是如此；通過審查影片和網路討論，政府正在逃避為窮人提供最基本的社會保障責任。