中國第三代農民工 不愛進工廠、 扎堆送外賣、掙到錢就花

一家服裝企業工人在車間裡趕製訂單，此為示意圖。（新華社）

儘管官方一再宣稱疫後的中國經濟正快速復甦，但青年的失業情形仍讓人擔憂，即使找到工作，他們物欲旺盛卻缺少積累能力的價值觀，也增加了未來的不確定性，甚至可能引發社會問題。2023年一季度總體就業 趨勢回暖，但中國年輕人的就業挑戰還在增加。

中國基層治理專家雷望紅2023年5月4日在騰訊網發文，點出第三代農民工面臨的困境，在網路引發關注與熱傳。雷望紅說，以00後為主的第三代農民工不愛進工廠，他們扎堆送外賣，更喜歡從事相對自由輕鬆的服務業；他們消費欲望強烈，掙到錢就花，「過一天敲一天鐘」，因而面臨嚴峻的婚配問題，也無法適應產業升級的需求。

基層勞工 不積累、強消費

據文中界定的農民工定義與三代的差異，農民工是指戶籍設在農村的進城務工人員，是中國基層勞工主力。按年齡段畫分，從1970年代末期至今已經出現了三代農民工。第一代以60後到70後為主，第二代主要是80後和90後，第三代農民工以00後為主。

總結來看，一代農民工重積累、輕消費，具濃厚的家庭觀念和鄉土意識；二代農民工輕積累、重消費，較依賴父輩的支持，還存有一定的家庭觀念，同時具有城市化的願望，在一定程度上要依靠父代的支持進城定居；三代農民工不積累、強消費，「一人吃飽全家不餓」，缺乏家庭觀念，在家庭再生產上完全依賴父輩的支持，他們對於農村幾乎不再依賴，面向城市生活。 一代農民工重積累、輕消費，具濃厚的家庭觀念和鄉土意識。示意圖。（新華社）

文中指出，第三代農民工正在去雙重身分化，卻還未找到新的身分認同。這些00後農民工現在開始進入到勞動力市場擇業，各行各業就業機會層出不窮，尤其是第三產業發展迅速，初高中畢業就外出務工的00後更多選擇服務業，比如做餐廳服務員、快遞員、外賣員、滴滴司機等。

第三代農民工願意進入到服務行業工作，一是工作相對自由，二是輕鬆，三是收入可以快速結算，如日結、周結或半月結。他們做小生意的不多，00後沒有積累，缺乏吃苦耐勞的精神，即使有少部分人會去做小生意，也主要是依靠父輩的資金支持。

雷望紅在文中指出，第三代農民工普遍不願意進入到工廠工作，主要是因工廠勞動時間長，工作不自由，收入還不比服務業高。

不上夜班 怕辛苦、不自由

企業調研時發現，現在年輕人都不願意進廠務工，尤其是不願意上夜班，理由是工廠的工作太辛苦、不自由，不能上網打遊戲，工廠的流水線工作比不上服務業的工作自由，且對未來和成家立業缺乏考慮。

雷望紅分析，第三代農民工面臨著嚴峻的婚配問題，他們沉浸於消費主義時，就會出現婚配的現實主義，即家庭厚實的適齡青年能夠找到對象，窮人家的適齡青年就可能一輩子打光棍，即使有幸能夠找到對象，也存在著極大的不穩定風險。目前，他們陷入一個惡性循環，越是消費，越缺少積累，越難以找到對象；越是難找到對象，就越是傾向於消費。 工人在上海一處建設工地施工。（新華社）

由於年輕人普遍進入到服務業，中國工業產業的發展就面臨著人才補給和更新不足的問題。近年來，中國開始在內憂外患的壓力下進行產業的轉型升級，轉型的產業不能再依賴缺乏技術技能的農民工，而是需求擁有一定文化水準、懂得生產技術和管理經驗的產業工人。但在轉型升級過程中發現，中國不僅缺乏高水準的技術人才，也缺乏願意從事一線生產的技能工人。

當產業工人 生活才穩定

雷望紅提到，技能工人的缺乏，根本原因在於中國年輕人都不願意從事生產規律、紀律嚴格且技術密集的產業工作，更願意選擇自由、輕鬆、來錢快的服務工作；而「農民工已經跟不上產業發展的步伐，不再適應技術集成和知識密集的產業需求。」

雷望紅最後建議，第三代農民工要改變不穩定的生活狀態，可以透過成為產業工人實現思想和習慣的轉變，穩定的生產狀態能夠改變流動樣態和消費習慣，使他們獲得穩定的生活來源和穩定的生活預期，並增強獲得未來生活的資本。 比起進廠，00後農民工更喜歡送外賣。此為示意圖。（中新社）

城鎮青年 失業率升高

據統計，今（2023）年一季度，中國城鎮調查失業率均值為5.5%，比2022年四季度回暖；但16到24歲城鎮青年調查失業率均值為18.3%，比2022年四季度高1.1個百分點，尤其3月達歷史第二高水平，這一現象引起各界廣泛關注。媒體梳理相關數據發現，近5年青年調查失業率都呈升高趨勢，且青年失業還可能存在疤痕效應，呼籲青年失業率升高問題應得到更多關注。

澎湃新聞報導，中國國家統計局公布的調查失業率是反映區域就業情況重要參考指標，作為青年就業態勢晴雨表，城鎮青年調查失業率仍需拉長時間觀測，了解趨勢變化，而從過去五年多的數據中發現四個趨勢。

一是近五年青年調查失業率呈升高趨勢。年度城鎮青年調查失業率均值最低為2018年的10.8%，2019年略有上升為11.9%。2020年，受疫情 等多方面影響，上升至14.2%。2021年為14.3%。2022年城鎮青年調查失業率上升至17.6%。2023年前3個月的數據明顯高於往年同期水平，其均值18.3%也高於以往各年全年均值水平。

最高值 均在每年7月

二是下半年失業率高於上半年，且最高值均在每年7月，特別是2022年7月達歷史最高值19.9%。即便在失業率相對最低的2018年，7、8月數據也明顯增高，而後逐步降低。這是由於16到24歲年齡段主要為各學習階段的畢業生，且絕大多數畢業時間在7月。

三是青年調查失業率對經濟情況「高敏感」。相對於較平緩的城鎮調查失業率曲線，青年失業率曲線波動更明顯，對經濟活躍度的反應更快，彈性也更大。整體看，城鎮調查失業率數據全年都較穩定，青年失業率與經濟指標GDP則往同方向變動。

四是青年與更年長成年人的失業率比率，今年3月為近五年最高。相對經驗豐富的成熟職工，青年就業更具脆弱性。這反映在兩個方面。一是在數據上青年失業率往往高於更年長成年人的失業率。另一方面體現在即便經濟形勢好轉，年輕人也難以如其他年齡段群體那樣迅速恢復就業。

國際上經常用青年與更年長成年人的失業率比率來展現就業情況，一般比率在2到3之間為較正常，超過4需警惕。而一季度中國青年與25到59歲群體城鎮調查失業率，2021年以前大部分處於2至3；2021年至今多在3且逐年升高，2022年5月、6月、7月的月度數據超過4，最高值為4.5。2023年3月達到4.6，為2018年有統計以來的歷史最高值。 電商行業是近年不少中國年輕人從事的行業。此為示意圖。（新華社）

疤痕效應 不容忽視

另據國際勞工組織的青年就業報告，世界範圍內歷史數據表明，在經濟危機時期，相對其他年齡段的勞動者，年輕人失業率不僅漲幅更大，青年失業率與更年長成年人失業率比例超過3，回落速度也更慢。

此外，青年失業還可能存在疤痕效應，亦即失業經歷會留下心理疤痕伴隨著失業者。這使其更容易就業低配，滿足於更低水平的工作。失業達一定時間（例如三至六個月），經歷了許多挫敗，且從未在就業市場證明自己的年輕人可能產生消極心態，易出現自願失業化的傾向，或者在不穩定工作-靈活就業-自願失業三種狀態之間切換。