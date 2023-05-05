酒店漲價嚇退遊客 「交換旅遊」住宿0成本掀風潮

今年「五一」西安城牆景區旅遊火熱。（新華社）

中國人民憋了三年的消費欲，終於在這個「五一」爆發。但對不少人來說，在利益面前幾近崩壞的「信任」，使得今年的「五一」成了一場需要集中兵力應對的賭局。

今年「五一」黃金周超乎預期的報復性出遊人潮，不斷推高著各旅遊城市的酒店及民宿 價格，嚇退許多預算有限的民眾。但被悶壞了的民眾又非玩不可，於是在網上催生了一種藉著互換住宿資源以節省旅遊開支的「交換旅遊」。酒店民宿業稱，這種新業態尚未對其造成衝擊。不過全憑「信任與自律」的交換式旅遊潛藏風險，也留下難以規範的隱憂。

★認識新朋友 出行省成本

「小長假有沒有人來交換旅遊呀，想出去玩，一查機票酒店，發現漲價離譜…」。網友燕子近期在社交平台上發帖，不僅詳細展示了自己的家，還推介家鄉美食美景，目的是尋找他鄉志同道合的網友交換住所，節省旅行開支。有著如燕子般想法的人不在少數，文匯報報導，這個「五一」假期，這類「交換旅遊」在社交平台上火了。有民眾表示，此種旅遊形態可以認識新朋友，坦言會在有安全措施的前提下，考慮繼續這種交換形式。

4月29日，網友「大陸旅行在路上」在社交平台發文稱，希望有網友可以交換旅遊，為此還特別通過視頻展示了自己在福建福州的家，擼貓、打遊戲、一次性床品和洗漱用品都配備齊全，「主打的就是一個信任，走的時候幫我收拾好就行」。希望交換到隔壁省份或者自駕六、七個小時就能到的地方。沒想到僅過了一天，就和一位浙江蘭溪的網友成功交換。

家住北京 的李女士近日也迎來她的交換旅遊網友，是一位來自青島的媽媽帶兩個孩子來北京玩。李女士是生意人，平時獨居，第一次嘗試交換旅遊，家在北京五環，是上下五層的全屋智能空間。這在網上絕對是吸睛房源，所以當李女士發了交換旅遊的視頻後，後台很快有大量粉絲留言。她和帶著女兒的鄭女士一家在家燒烤，李女士發現偌大的房子終於多了一絲煙火氣。

網友發帖徵求「換屋旅遊」，並展示自己的家。（視頻截圖）

★風險難規範 出事難維權

李女士也坦言，「畢竟很難保證每一位客人的素質都是極好的」。她直言，貴重物品肯定是不會放在這個房子裡，「只是基本的住宿和生活設施還是完全沒問題的」。和李女士一樣對這種旅遊新業態存在質疑與擔憂的大有人在，就連交換者自身也反覆提及，「主打一個信任」，這當中如何約束交換雙方的行為，如何在產生糾紛時合理處置，都成了需要仔細思量的問題。

「我覺得模式本身沒問題，就當是互相出租免收租金，」法律從業者尹律師坦言，但是要注意侵犯隱私和物品的丟失，如何規範，這點就挺難克服的。雙方可以簽訂協議，但正在住的房子，東西太多，根本不可能列舉清楚；每次交接物品也容易清點不清。一旦出現問題，由於舉證難，就不容易訴訟，其中還可能有侵犯隱私權的問題。

提及「交換旅遊」，不少人會想到Airbnb等平台，但春秋旅遊副總經理周衛紅表示，兩者還是存在一定差異，因為平台會對真實性進行驗證，但現在的交換旅遊很多是直接置換，沒有中間人或者企業去把關，當前的模式存在潛在的風險和較大安全隱患，如何維權也需要進一步去明確，否則一旦出事難維權。

網上的「交換旅遊」帖文。（取材自央廣網／社交平台截圖）

★酒店和民宿 稱未受衝擊

周衛紅指出，今年「五一」假期旅遊復甦強勁，很多旅遊資源顯得不足，比如旅遊資源本身的不充分、工作人員未能及時復工而導致的資源未充足開放，以及價格過高市場反應達不到等等。「交換旅遊」在這種背景下興起，容易在年輕消費群體中引起更多響應，但假期結束後，若無商業平台介入，可能並不能持久。長遠發展的可能性還有待觀察。

至於「交換旅遊」型態是否會對酒店行業造成衝擊？周衛紅認為，「交換旅遊」興起，與當前階段旅遊資源供不應求難脫關係，但目前並非主流，亦未對酒店行業造成實質性影響。

在上海浦東經營民宿的Summer說，不同定位的民宿對應著不同需求的人群，她服務的很大一部分是到迪士尼遊玩的遊客，這個「五一」價格不算便宜，但客房早被預訂一空，目前並沒有感受到「交換旅遊」所帶來的衝擊。但交換旅遊就是資源的共享，「民宿或許可以借鑑參考，比如不同地區的民宿合作，互推客源到對方店裡」。

某民宿提供給遊客的付費客廳躺椅。（取材自上游新聞）

●民宿漲價 民眾頻傳被放鴿子 「五一苦行必修課」

對「五一」出遊人群來說，機票漲價，還能選擇去個高鐵可達的遠方；那必須得住的酒店和民宿，則是躲不開的一刀。不少民眾今年就遭遇被原地漲價的民宿「放鴿子」的窘境。民宿臨時毀約，不僅讓假期預算出現巨大缺口，還得同商家鬥智鬥勇，擔心自己被流落街頭。萬一真的拎著行李箱無處可去，恐怕也只能絕望地感嘆：「被民宿放鴿子，是五一苦行的必修課」。

三聯生活實驗室報導，有經驗的旅行者其實早就預料到「五一」蓄勢待發的漲價潮。他們大多是對價格極其敏感的年輕人，有的甚至剛過完年就訂完了「五一」期間的住宿，同時暗自慶幸自己喜歡提前規畫的習慣，為旅程省錢。「看看你改價的速度，快不快得過我提前三個月預訂的覺悟」。

但讓這批年輕人沒想到的是，自己提前訂好了便宜住宿，卻在臨門一腳，被民宿商家以各種理由明示要取消，以便原地漲價，趁著「五一」大賺一筆。而民宿提出的毀約理由五花八門，從「酒店要裝修」、「老闆破產了」、「樓上漏水了」、「房子賣掉了」，甚至「客房因嫖娼被查封了」等等，言辭之懇切，甚至聲淚俱下，只為讓客人取消房間。

「深燃」微信公眾號報導指出，今年會出現民宿「毀約潮」，首先是消費者端，出行熱情高漲，除了這是疫情 後除春節外的第一個長假，而且調休後從三天變成五天。其次，在民宿端，多位民宿老闆表示，疫情三年裡，很多顧客擔心臨時封控都是臨時下單，沒想到今年卻很早就下單，自己的確沒來得及調價，而且他們坦言「沒想到臨近五一時，可以漲價到那麼高」。

但消費者也不是省油的燈。很多遭遇毀約的民眾向預訂的平台發起投訴。據了解，不同平台給出的解決方案不同，有的是補差價，有的是賠償首晚房價的三倍價格，有的送了一些優惠券，但大部分難以讓消費者滿意，原定的出行計畫已經被打亂。

這也暴露了平台對民宿約束力有限的問題。一位平台人士表示，一般對於這類違約商家，平台會對其罰款或扣信用分，後者會影響商家評分或者在平台上的排名。但在漲價帶來的高回報面前，這些都失去了效力。而經營民宿的門檻相對較低，平台約束力也有限，這都加大了現在的亂象。這次的民宿「毀約潮」，將民宿行業脆弱的誠信擺在了大眾面前。

那麼，在「毀約潮」中，民宿和平台分別應該承擔怎樣的責任？北京天馳君泰律師事務所高級合夥人鄭小強律師表示，商家和消費者之間構成合同關係。如果預訂界面或預訂過程中，商家沒有明確列出其可以單方取消的情形，也沒有與消費者事先協商一致，又不符合法定單方解除事由，則無論是什麼理由或原因，都不能免除商家對消費者應付的違約責任。

而OTA平台方面，相當於提供了一個供商家上架旅遊住宿產品的平台，方便消費者挑選。他表示，不少OTA平台會與民宿簽訂商家入駐協議，完全可以在協議中要求商家不能隨意取消住宿訂單、設置平台處罰規則。如果OTA平台明知或應當知道民宿商家利用OTA平台侵害消費者權益，但沒有採取必要措施，則須承擔連帶責任。

在鄭小強看來，「商家的擅自毀約行為，表面是不惜一切追逐短暫的眼前利益，實際上反映的是，當商品的市場需求突然猛增而導致價格大幅度上漲時，商家如何平衡好誠信原則和利益原則的關係。為了眼前利益放棄誠信經營，勢必影響長遠利益，得不償失」。