不能賣、不能放、一天伙食費1萬… 這群東北虎將養虎人吃窮了

李明義與東北虎的淵源是來自他多年前撿獲的一箱「棄貓」，現在基地內也繁殖出不少幼虎。(取材自張家口日報）

中國國務院 2018年頒布禁止買賣老虎的規定後，民間繁殖的東北虎成為無法買賣或放生的「凍產」。近80隻這樣的「大貓」不會成為真正的寵物，但一天1萬元人民幣的伙食費，卻將養虎人給吃窮了。

李明義在張家口基地養的東北虎數量近80隻。(取材自張家口日報)

驅車穿過河北省張家口市橋西區稍道溝村後，面前儘是荒蕪雜亂的山路。經歷了近4公里崎嶇碎石盤山路後，到達了一座基地。這裡沒有網路和通訊信號，近80隻老虎和近10隻獅子以及4隻狼，就生活在這裡。

「這些老虎都是人工飼養的，從小都是人餵大的，相比起野生老虎，沒有那麼強的攻擊性和警惕性。」飼養員老田表示。基地中的老虎狀態並不差，體型最大的雄性東北虎個體可以達到250公斤，「你看那大爪子，讓牠撓一下，咱就吃席了」。

62歲老田是黑龍江大慶人，現在基地裡一共有4個工作人員，除了一名雜務工外，老田和妻子，還有邯鄲人老郭三個人負責照看近一百隻動物。此前他們在秦皇島野生動物園 做飼養員已經超過20年，月薪在6000元人民幣左右。

養老虎之前，老田的工作是養大象。和其他動物相比，老虎獅子最麻煩的是打針，因為攻擊性強，又具有野性，打針過程中稍不留神就可能出現安全問題，如果動物出現疾病，就需要聯繫專業獸醫前來救治。

另一名飼養員老郭展示自己餵老虎時被抓破的衣服和胳膊，「這些事常有，被牠們抓一下以後才意識到，老虎獅子真的是和小貓小狗不一樣。所以我們有規定，所有人都不能摸牠們，但是李總可以。」

河北張家口市橋西區稍道溝村東北虎基地內的老虎。（取材自中新周刊）

吃不飽 老虎半夜嗷嗷叫

老虎獅子的食物，是來自兩個冷庫中的凍雞凍鴨，還有一部分牛肉、雞蛋 、牛奶。老虎、獅子、狼一天只吃一頓，食物就為純肉，大部分青壯年獅虎，吃凍雞凍鴨，懷孕的雌性會吃一些牛肉，幼崽和老年虎則需要牛奶雞蛋加牛肉餵食，「一天少說得700至800斤純肉」。

老田的妻子抱怨老虎晚上經常嗷嗷叫，老田笑說，「吃不飽唄，你尋思一天就吃一頓飯，還沒吃飽，晚上上炕你哼哼不？牠也一樣。」

「這玩意，沒有點實力整不了，這麼老些一天吃一萬塊錢，一個月能吃出我們老家一套房來。這些老虎就這麼養著，也不賣票參觀，也不能交易到其他動物園，基本上產出不了任何價值，純花錢。」老田望著籠中的老虎唏噓不已。

員工口中的李總，叫做李明義，今年69歲，不久前因為肺癌做了微創手術，絕大部分時間待在張家口市宣化的家。在修建基地之前，李明義曾在家中院子養過20多隻老虎。

他的家是一座L型的院子，通過狹長的走廊後便是他日常居住的房子。院中，兩隻小老虎、一隻小獅子正在嬉戲打鬧，毫不怕人。

李明義在河北張家口市基地內養老虎，這些老虎每天得吃上7、800斤純肉，伙食費驚人。 (取材自河北廣播電視台)

2000年，李明義去內蒙古談生意，返回河北的途中撿了一個有4隻貓的紙箱，他看著可憐便帶回家養，直到小貓逐漸長出了條紋，他才意識到是老虎。當時並沒有專業科學考察證明內蒙古北部有野生東北虎出現的蹤跡，幼虎很可能是馬戲團人工繁殖後遺棄的。

李明義初中輟學後，進入社會從事過很多工作，建築工、泥瓦匠都幹過，最後是利用養殖業賺到了第一桶金。一邊搞養殖，一邊搞工程，上世紀90年代，他就蓋了房買了車，手下還有百十號工人。

在李明義看來，選擇養虎而不是上交，是因為自己對養殖業有感情，也對動物有感情。最開始老虎養在屋內，當牠們體型越來越大，李明義便製作籠子餵養。2005年的一天，家裡的雌虎生下了幾隻虎仔。

張家口基地裡出生的幼虎。(取材自張家口日報)

搞繁殖 他付費跑馬戲團

「因為我是搞養殖出身的，我知道近親繁殖不行，所以我既然要繁殖，就要和別的老虎交流。」那個時候馬戲團很活躍，經常四處走穴演出，每次有馬戲團來到張家口地區，李明義就去套近乎，試圖和對方交流。

馬戲團對李明義交流的興趣並不大，李明義只能付費交流。雖然和馬戲團交流不需要任何手續，但是由於自己沒有野生動物運輸的許可證，只好等馬戲團到張家口演出的時候才能交流。

慢慢地，家裡的老虎數量達到約30隻，李明義便把飼養場搬進了山裡。他發現，隨著野生動物保護的觀念和法律日益健全，自己再這麼養下去不是個事了。

2014年開始，李明義逐年由市向省裡申報，但是因為養虎設施條件諸多因素沒有達標沒有通過審批。直到2017年，國家林業局派專家來實地考察並指導新落成的稍道溝的基地整改，投資過千萬的基地最終拿到了東北虎等動物的馴養繁殖許可。也是那一年，通過國家林業局專家的介紹，李明義才知道，自己餵養的是東北虎。

李明義在張家口的東北虎養殖基地。(取材自張家口日報)

2018年10月6日，國務院印發《關於嚴格管制犀牛和虎及其製品經營利用活動的通知》，其中明確規定，禁止老虎及其製品經營利用，禁止出售、收購、運輸、攜帶郵寄或進出口。隨著國家對於野生動物的管理以及保護動物等級的明確劃分，一、二級保護動物的養殖及運輸逐漸規範。

在這個通知出台後，大量的民營馬戲團解散倒閉，李明義不僅損失掉了潛在的客戶，政策上法規上也嚴格禁止了他的出售。

一位國內省會城市的動物園負責人表示，老虎的人工繁育不是多大的難題，所以絕大部分正規動物園都不缺老虎。前幾年在各地興建商業動物園初期，曾經出現過不小的老虎缺口，但隨著相互之間的交流，這個缺口很快就補上了，2018年之後，不少地方的動物園也出現沒有老虎的情況，但是政策要求下，也無法滿足其擁有老虎的訴求。

小型動物園因為客流量和門票銷售等情況，無力支撐大量大型貓科動物的正常飲食，並且老虎、獅子這樣的動物，還需要很大的活動空間，所以一些小型動物園寧肯不展出老虎，也不收購老虎。

在老虎賣不掉的情況下，李明義也考慮放掉，但事實上，他很清楚，自己人工繁育並且圈養的老虎，根本不具備野放的能力。

「放哪？放河北山裡？還是放東北山裡？」飼養員老田也感覺放老虎是不現實的。「放近了傷人怎麼辦？放遠了牠們能活麼？完全不具備自己捕獵的能力，你把這些老虎放到大興安嶺去，幾天就都餓死了。再說了，花這麼多錢養的，放了不全白瞎了麼？」

去年8月，公安、農業、林草等多個部門到訪李明義的繁殖基地，提出整改意見，要求增設防火隔離帶、監控錄影聯網、老虎項圈式追蹤器等。但李明義表示，如今飼養老虎，供牠們基本生存已經捉襟見肘，完全無力進行整改工作。

求生存 被數億成本嚇退

他曾經希望建設一家商業性的動物園，靠旅遊和門票收入來反哺自己的飼養繁殖。但看著幾億元的動物園投入成本，最終放棄了這個念頭。

河北省張家口市濕地和野生動物保護中心主任王樹凱表示，當地林草部門已注意到李明義的困難，多次開會協調討論後續的方案。國家林草局也表示，將在隨後的時間中對李明義的基地的情況和面臨的問題，進行更詳細的瞭解和調研。