中國大學生蹭工地餐 「網紅效應」退燒了

工地食堂裡，就餐的學生比工人多。（取材自紅星新聞）

一邊是山裡大學城，這裡的路邊攤，見證著一群農村孩子的成長，他們有理想，但礙於現實難以在職場盡情高飛；一邊的珠江三角洲，路邊攤的煙火氣，像是訴說著工廠變遷滄桑的慨嘆。

2023年3月10日前後，四川宜賓大學城裡的文博路曾一度擁擠。在網上熱傳的視頻中，大量大學生匯聚在路邊攤前打卡，邊吃工地餐邊說比學校食堂「實惠」，引發廣泛關注。隨著「網紅效應」消退，一場熱鬧之後重歸平靜，經常來吃飯的還是原來那些當地學生，附近工地仍未完全開工，周邊幾個工地總共只有二、三百個工人，攤主們又開始為生意發愁。

用餐學生 多來自農村

紅星新聞報導，網上最先火起來的那段視頻，是在曾中貴的攤位前拍的。2月下旬，攤位上只來了3個學生，到3月5日已「爆滿」，最多一天中午、晚上兩頓賣了600多份，是平時的三倍，這是他數年快餐生意中最好的幾天。旁邊工地食堂的負責人還在路邊貼上「13元（人民幣，下同，約1.9美元）自助餐」的海報「引流」打卡人潮。 13元隨便吃。（取材自紅星新聞）

宜賓大學城位於兩山之間的一個狹長平壩，包括四川輕化工大學宜賓校區、宜賓學院、西華大學宜賓校區等學校緊湊地「聚」在一起。在大學城裡，目前連餐館也難找到。路邊攤主王輝說，雖是工地餐，但菜品和味道都很好，因此有學生願意來。

帥氣陽光的小盧和女朋友一起來到王輝的攤上，他在旁邊的四川外國語大學成都學院宜賓校區讀大三，國際貿易專業，來自四川會理縣，理想是創業，「因為父母就是做生意的」。

小盧在學校幫駕校代招生 ，一個月花2000多元，比大多數同學花費高，仍選在路邊攤這個公認的「第三食堂」吃飯，他說這裡更實惠，味道也不錯。

小禹是王輝攤位的常客，同樣在四川外國語大學成都學院宜賓校區讀大三，老家在四川劍閣，理想是「在某個鄉鎮當個老師就好」。小禹飯量大，學校12元兩葷一素總要加餐；工地外的路邊攤，13元管飽，菜的品種也多。小禹很節約，爸爸每月給他1500元生活費，他能存下好幾百。他正準備考研，說只是為就業 找個退路，但父母覺得他上進，使勁誇他。 路邊工地餐。（取材自紅星新聞）

在文博路的路邊攤上，大多數學生都是來自四川本地，他們中不少又來自農村。他們說在路邊攤吃飯很實惠，同時又很自在，很輕鬆，看到這些建築工人並不陌生，有時「跨世代」和建築工人們一起吃飯，會想起父親。

學生們湧進這條街後，當地城管以安全考慮為由，不允許攤主再用煤氣罐炒菜。攤主們只好把菜炒好後再送到攤位上。3月20日晚上，老張和老車成為王輝攤位上最後兩個客人，他們在工地下班後來這裡打了些菜。老張和老車住工地宿舍，都在路邊攤吃飯，但老張並不主張學生到工地上來吃飯，因為覺得這些菜質量還不夠好。「這裡是我們吃的，不是給這些孩子吃的」。

快餐攤主 隨工地遷徙

對於工地餐的菜品質量，王輝拍著胸口說「絕對沒問題」。他說每天晚上去超市買菜，認真選，認真洗，這些菜自己和還在讀中學的女兒也會吃。「我們競爭也很大，好不好客人一清二楚」。 王輝和妻子一起經營快餐。（取材自紅星新聞）

文博路原來就只有四家賣快餐的攤主，老劉夫婦、曾中貴夫婦、王輝夫婦、王旗麗和男朋友。其中，36歲的王輝最晚入行，也有一年多的經驗，以前學過廚師。

47歲的曾中貴廚藝是在部隊炊事班裡學的，10年前他開始賣快餐，幾年後隨著工地遷徙；他說，賣快餐不是辛苦，是「累，特別累」。

22歲的王旗麗和男朋友一起經營攤點，網上走紅後，王旗麗原想利用這波流量開個抖音號，記錄自己賣工地快餐的日常，但後來放棄，「我不能分心，努力做好快餐已經不容易了」。比起其他三家，老劉的生意相對要差一點，他以前開店賣燒臘，新冠病毒疫情 期間店子難以為繼，才開始賣快餐。現在疫情過去，他打算再重新把店開起來，就在大學城裡，「學生會喜歡的」。