低成本、低門檻、更自由… 年輕人愛擺攤

擺攤賣香腸，城管一天就來了三趟。（視頻截圖）

護士兼職擺攤兩周賺1.5萬元人民幣(約2182美元)後全職開店、95後大廠員工裸辭賣盒飯月掙4萬元…看來和高大上不搭邊的擺攤，正成為中國年輕人的「新寵」；白天，他們出入寫字樓，傍晚，他們的吆喝聲混入小街、融入人擠人的夜市中。這種低成本、低門檻的創業方式，連帶著生存，也連帶著一種更自由的生活狀態。

關於年輕人擺攤成功的案例在網絡上屢見不鮮。上游新聞報導指出，低成本、低門檻讓擺攤成為年輕人改變生活軌跡的嘗試，使人可以短暫擺脫「職場」、「內卷」這些現實焦慮。

山東臨沂00後護士小宋兼職賣水果，兩周賺1.5萬元後果斷辭職開店；為了實現水果自由夢想，小宋熬夜通宵研究小程序、去檔口考察，最後鼓起勇氣在線上試著「雲擺攤」賣水果。過程中也一直在試錯，當看到全是顧客們滿意的好評，覺得再辛苦也值得。

兩周收入逾1.5萬元，讓小宋更加堅定決心：一定要開店，賣好多水果。而在另一個領域學習更多知識，社恐的小宋處理人際關係更輕鬆了。

低門檻讓擺攤成為年輕人改變生活軌蹟的一種嘗試。（取材自微博）

★謀生新賽道 不求穩

年輕人選擇擺地攤，固然有就業 市場競爭激烈的客觀因素，另一方面，年輕人思想觀念革新，能包容並接納新的生活方式和工作機會，破除「求穩」的保守心理，不願再「死磕」父母眼中的「體面」工作，反而另尋謀生「新賽道」。

智聯招聘發布的「2021大學生就業力報告」顯示，年輕人的就業去向呈現多元化趨勢，選擇自由職業、自主創業和慢就業等方向的人數在逐年遞增。

總的來看，現在的年輕人會充分考慮自己的興趣愛好和精神訴求，不再拘泥於所謂的「為了『體面』而工作」。上一輩人擺攤多是單純為了謀生，而現在不少年輕人擺攤有更多追求。

「線上+線下」擺攤模式成年輕人「標配」。（取材自楚天都市報）

★線上+線下 成標配

年輕人正在用不同經營理念顛覆傳統的擺攤，相較於擺攤「老江湖」，年輕人更懂得「花式擺攤」，其中，線上+線下的擺攤模式成了很多年輕人的「標配」。

一邊擺攤，一邊直播，一邊做短視頻是樂樂的常態。起初，樂樂做自媒體是想給自己留條後路；她的設想是，粉絲量達到100萬人，她就去直播帶貨。但她很快發現，自媒體的收入遠低於預期，一條播放量達30萬的短視頻，她才拿到400多元佣金。

隨著粉絲越來越多，她的路子也越走越寬，有人給她介紹免費攤位，也有人給她介紹顧客。不少粉絲也想擺攤，詢問她如何做、在什麼地方擺、利潤 率多高、怎麼吆喝，還有不少人想直接找她拿貨。目前，陸續已有1萬多人從她這裡拿過貨，樂樂的倉庫也越來越大，從200多平方米擴展到500平方米。

隨著她的玩具「版圖」越鋪越大，收入也越來越高，去年，她的純利潤已經破百萬元。其中，擺攤的純利潤約35萬元，做貨源的收入在70萬元左右。

★生意不好做 勸退多

隨手搜索多個平台，「日入500、月入上萬」的帖子隨處可見，令人心動的想推起小車就進場；但也有人被現實當頭一擊，網上也有很多「不要盲目擺攤」的勸退例子，在一片分享擺地攤收入不菲的紅火局面中，撕開一個令人冷靜的口子。

更多親身實踐擺攤的年輕人也在分享各種勸退理由：「最開始賣燈籠時街上只有我一家，第三天就出現大量競爭對手，生意眼見就不行了」、「生意好、客流量大的地方基本上都要按月或按年交攤位費，免費的地方既不穩定人流量也少」、「應對顧客的討價還價真的是一件很心累的事情」、「每天要站好幾個鐘頭，雨雪天氣也不想出去擺攤，很容易擺爛」、「擺攤不是往那裡一站就會有生意，根本無人問津」、「擺了攤才知道有些利潤真的沒有想像中那麼高」。

多種聲音交雜之下，有人黯然退場，也有人不斷進場，已經獲取收益的人，則在考慮長遠的發展。

商業外擺最容易接近消費者，給城市帶來煙火氣，是消費流量的入口。2022年以來，北京 、廣州、成都、蘇州、無錫、南寧、南京等地均曾發文或試點鼓勵「商業外擺」經營模式。

1月30日，北京市發改委、市商務局，聯合對外發布「清理隱性壁壘優化消費營商環境實施方案」，其中包括規範商圈外擺經營等內容。

2月20日，上海市綠化和市容管理局發布公告，將進一步加強設攤經營活動管理，規範市民集市、創意夜市、分時步行街、超出門窗和外牆經營等新型設攤行為。

2023年，廣西在政府工作報告中提出支持小攤、小店活起來，提出鼓勵發展夜間經濟、「後備廂經濟」、小攤小店等特色經營。

據艾媒研究院預計，2023年中國夜間經濟規模將突破30兆元；擺攤是一種最低成本的創業模式，然而，擺攤不是買彩票，背後的辛苦只有自己知道。

好利來創始人二兒子羅成開著百萬豪車賣蛋糕，引發不少網友熱議。（取材自微博）

●生活遇見「拐點」… 多點選擇就多點精采

擺攤，讓一些生活在「兩點一線」上的年輕人，生活多了一個點——「拐點」。中國青年報報導，靠著3500元起家，通過擺攤及其「衍生經濟」，年入百萬元，這是北京90後樂樂的經歷。受新冠疫情等因素影響，樂樂經營的三個連鎖餐飲店倒閉。無奈之下，她開啟創業門檻最低的「擺攤」，沒想到這也讓她的生活出現了拐點，從「谷底」向上拐，現在她感覺已站在了「山腰」。

80後的劉先生沒能逃過互聯網優化大潮，失業後他開始擺攤；第一天他就賣出20多件玩具，收入800多元；他說：「銷量比預期的高。」

界面新聞報導，不久前，好利來創始人二兒子羅成開著百萬豪車賣6.6元的蛋糕，引發不少網友的熱議，一度衝上了抖音熱搜。

羅成是懂流量的。過去一年，好利來的亮眼營銷捲起年輕人的追捧，這位二公子功不可沒。這次，羅成把營銷地聚焦在成都街頭的地攤上，實屬與「擺攤創業」這個居高不下的話題分不開。

擺攤，打工人心中的耶路撒冷。作為當代年輕人的精神副業聖地，幾乎身處格子間的「打工人」都對擺攤充滿著「不可言說」的熱情。在不典型性的抽樣調查中，與身邊近20位年輕人詢問是否有過擺攤的念頭，80%的人都表示肯定，其中包括在上海北京年薪百萬的大廠管理員。

「擺地攤竟然這麼掙錢，我們也去擺地攤吧。」一天深夜，于曉在自己的好友群裡突然冒出突兀的話。

于曉在一家中型互聯網公司當管理者，做著錢「還算過得去，活不多」的工作。那天下班後，他在家族群看到大家在討論表弟和弟媳去重慶新開的夜市裡擺夜攤，單做烤苕皮和烤豆干，一天賣了上萬元，計算下來那天差不多賺了大幾千。

擺攤創業熱情在于曉的家族中洋溢著，于曉的表弟在電話中說：「哥，你也回來擺地攤吧。不要覺得擺攤兒很苕皮，其實賺的不比那些高學歷有面兒的工作少。都是打工的誰也別嫌棄誰。」于曉解釋說，「很苕皮」就是丟臉的意思。

被講述出的故事，往往只呈現最戲劇化，最具吸引力的一面，但如果真的要談及效仿和複製，就會面臨很多現實問題。只能說，兼職「擺攤」又賺到錢，對於年輕人來說，是一種積極的探索和啟發，讓自己發現真正的興趣和才能所在，相比較起賺到多少錢，收穫的自信和能量或許才是邁出人生轉變步伐的驅動力。

不去給人生設限，不活在他人的目光和評價裡，不單單以結果論成敗，對什麼有興趣，有特長，就放手去試試，說不定就能闖出一條新路。人生有更多的選擇，就會有更多精采的可能。