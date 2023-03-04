擔心被降薪、辭退…為了工作 她們選擇在職場「隱孕」

許多受訪女性擔心，生養孩子可能對她們的職業發展帶來負面影響。（Getty Images）

擔心被降薪、辭退、影響試用期轉正、升職加薪等，「隱孕」已成為女性的一種不得已的職場生存策略。在「隱孕」另一端，是企業對於孕期女職工可能帶來的成本計算。這樣傾斜的天平，政策介入能否求得平衡？

「衣服盡量穿寬鬆一些。」浙江杭州一企業職工王菲菲(化名)懷孕後，並沒在第一時間與公司同事分享喜訊，而是選擇隱瞞。「之前有同事因為懷孕，績效全被扣了，所以能瞞盡量瞞，等年底評過績效後再說」她說。

工人日報報導，近年來，越來越多職場女性像菲菲一樣，在懷孕後的最初幾個月選擇隱瞞已孕情況，「隱孕」已成為女性的一種不得已的職場生存策略。菲菲說，從以往同事的經歷看，公司年底的績效考核對懷孕女職工很不友好，基本拿不到績效考核獎。

即將臨產的姚雨曦(化名)也是在懷孕近5個月後，才告知公司。「我是入職後不久意外懷孕的，當時剛換了工作，還在試用期，怕因為懷孕丟工作，只能先瞞著公司」。

接下來的幾個月，為了不讓領導和同事看出自己懷孕，姚雨曦盡量表現得像往常一樣。「工作該怎麼幹就怎麼幹，出差，跑業務，一切照常」。好在剛入職，同事們都不熟，讓她小心翼翼地渡過了試用期。姚雨曦說，她曾經工作的公司就發生過藉故調離懷孕女職工的工作崗位，逼迫其主動辭職的事情。

擔心被降薪、辭退、影響試用期轉正…，中國職場裡出現了「隱孕」現象。（本報資料照片）

降薪、辭退 升遷受影響

「隱孕」話題衝上熱搜，有人指責勞動者不誠信，增加了企業的管理負擔；有人則認為，勞動者處於弱勢地位，有不得已的苦衷。

近年來，國家和地方不斷出台政策鼓勵生育、消除職場歧視，在這樣的背景下，本是喜事的懷孕，為何成了一些職場女性不願意公開的秘密？究竟是什麼原因讓她們不敢說、不願說？

擔心被降薪、辭退、影響試用期轉正、升職加薪等，是很多孕期職場女性的主要顧慮，也是她們選擇「隱孕」的重要原因。不少勞動者也表示，「隱孕」讓她們內心承受道德壓力，擔心給企業添麻煩。

不過，不少女職工不了解的是，「隱孕」也存在一定的勞動風險。

中國勞動關係學院法學院院長沈建峰提示到，在單位不知情的情況下，若安排女職工從事高處作業、低溫作業、冷水作業等孕期禁忌勞動，可能會危及孕婦和胎兒安全。

「對公司來說，女職工孕產期的成本主要是假期成本和不在崗工作卻需要公司支付的工資待遇成本。」在軟件行業從事十餘年人力資源工作的李穎指出，從北京 的情況看，孕產期的假期主要包括，懷孕期8天左右的產檢假，98天產假，60天的延長生育假，剖宮產、多胎還有額外產假，返崗後每天1小時的哺乳時間等。「產假工資由生育津貼支付，但延長生育假期間的工資需要公司承擔。」李穎介紹說，女職工休假期間的五險一金公司也要正常繳納，這也是一筆不小的開支。

工資、保險 企業負擔增

報導指出，除了要支付一定的看得見的用工成本，還有一些企業擔心增加管理負擔。

徐建濤在北京一家媒體從事視頻編輯工作。他團隊裡4名小伙伴，有3個在近期接連懷孕、休產假，「同事休假期間，公司不會安排新人進來，只能團隊內部分擔，最近幾乎天天忙到半夜12點多，5個人的活兒一個人幹。」徐建濤苦笑。

「用人單位應做好公司內部的工作安排和制度設計，以平衡孕期女職工帶來的管理成本。」北京市安博律師事務所律師薛璐建議，同時，用人單位要按規定為女職工繳納社保，產假期間的工資可由生育津貼承擔，降低用工成本。

沈建峰認為，要在勞動者、用人單位以及國家之間合理分配女職工孕產期產生的成本。例如，當前，為了鼓勵生育，多地在正常產假之上設置了生育假，但生育假期間的工資卻由用人單位支付，這樣反而加重了用人單位對女員工的排斥。建議由生育保險基金承擔生育假期間的勞動者工資，降低企業負擔。

薛璐也建議，三孩背景下，政府可以在稅收、育兒補貼等方面給予一些傾斜性政策支持，社會組織可以定期開展職場女職工心理疏導活動，撫平女職工在職場角色變化過程中出現的心理落差感。

在中國，為何越來越多中國女性不想要孩子？此為示意圖。（中新社）

生不起、養不好 她們對孕育下一代生畏

結婚十年、在廣東生活的30多歲吳小姐決定不要孩子。她算了一筆帳，養一個孩子每月需要約人民幣1.6萬元（約2300美元）開銷，「我負擔不起」。吳小姐是自由職業，兼職做小學輔導老師。在廣東，城鎮私營單位從業人員的平均工資是每月6000元。

BBC中文網刊登署名常思穎文章「為何越來越多中國女性不想要孩子」提到，養育孩子需要一筆不小的費用，這是許多中國女性對生育望而生畏的一個主要原因。「孩子上幼兒園每個月要2000左右；日常開銷大約3000，包括吃的喝的；兼職託管的話至少要1000；早教課一套課程至少1萬。」吳小姐是家裡的獨生女，每月除了要支付房貸，還要存錢為年邁的父母考慮養老問題。

對婚姻的恐懼也令她們不願意生育。（Getty Images）

孩子出生 就準備競爭

文章指出，中國許多家長從孩子一出生，就開始為他們接下來要迎接的激烈競爭做凖備。從購買學區房，到送孩子參加各種興趣班，家長們爭先恐後地踐行著「不讓孩子輸在起跑線上」的理念。「我不想把一個生命帶到這樣的社會，」出生在中國東北地區的一個小城鎮的22歲大學生米婭說，她從小接受應試教育 ，在高考中取得優異成績，來到首都北京一所不錯的大學上學，但很多時候，學業壓力讓她喘不過氣。除此之外，畢業後她還要跟從海外留學歸來的學生一起競爭就業崗位。米婭讀文科相關專業，她認為憑她的背景，未來無法賺到足夠的錢，在上有老下有小的情況下，給孩子更好的教育和生活環境，「我不想讓孩子循環我們這一輩經歷的事情」。

文章表示，許多受訪女性還擔心，生養孩子可能對她們的職業發展帶來負面影響。比如在求職面試當中，有年輕女性被問到，未來幾年有沒有生育計畫；如果有，成功應聘的機會可能變小。對於那些需要付出更多個人時間和精力的工作，尤其在私人企業中，養育孩子可能影響女性的晉升機會。

文章說，一些人還提到，對婚姻的恐懼也令她們不願意生育。今年30多歲的原雪萍在農村出生、長大，在她的印象裡，結婚後女性大多是在家做家務、帶孩子，做不了自己想做的事，也不知道外面的事，「婚姻是女性的枷鎖」。

江西南昌一場女性招聘會，吸引了眾多女性和大學生前來參加。 （中新社）

婚姻是枷鎖 一併拋開

她曾經想走出這種枷鎖，但父母經常告訴她，「女孩子上大學有什麼用，你馬上就要結婚生孩子了」。即便她的成績在高中一直名列前茅，家裡始終不願意支付她和姊姊上大學的費用，只允許她的弟弟進入大學。

後來，當與她年齡相仿的小姨婚姻破裂，帶著兩個孩子回到娘家，原雪萍徹底拋棄了結婚生子的想法。「我是在夾縫中反抗，」她在獲得職業文憑後離開了家庭，現在一個人生活。「我可以花更多的時間和金錢豐富自己，我覺得很自由」。

在城市長大的「00後」的米婭也認為，維持婚姻是一件複雜的事，涉及到很多現實層面的考慮，可能逐漸消耗兩個人的感情，最後對孩子不利。「在我看來，婚姻是一紙契約，是嫁妝、彩禮、婆媳關係，但唯獨不是一段純粹的感情」，米婭稱自己是堅定的不婚族，並且不要孩子。

米婭還說，生育對於女性的身體傷害巨大，包括產後漏尿、妊娠紋、子宮脫垂等，還容易得抑鬱，這些都是在由男性主導的中國社會中無法得到共情的。