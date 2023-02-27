文旅局長們「卷」起來 頻出大招 流量變含金量

黑龍江塔河縣文旅局局長都波因身穿鄂倫春族傳統服飾在雪地裡為當地美景代言走紅。（取材自微博）

「網紅局長們」的功夫不在一時，而在平時；不僅在網上，更要在路上。不比誰的視頻拍得好，而是比誰的「品控」做得好。火紅的背後，這一「新課堂」更應勤加鍛鍊。

近日，與文旅局長有關的話題頻登上熱搜。多地文旅局長不是在寒冬裡穿長裙，在大漠中策馬奔騰，就是靠著帥氣或搞笑的造型以及多樣的演藝才華暴紅。「文旅局長們卷起來了」的任務，就是要將為當地旅遊帶進的「流量」變為「含金量」。

新疆阿克蘇地區沙雅縣文旅局局長熱娜古麗一身紅裙坐在千年胡楊林中，告訴遊客們「新疆是個好地方」。（取材自新周刊）

★拍視頻 頻秀才藝

最近，黑龍江塔河縣文旅局局長都波因為一則短視頻意外走紅。中新網報導，視頻中，都波身穿鄂倫春族傳統服飾，在白雪皚皚的森林裡為當地美景代言。十幾秒的短視頻拍攝了將近兩小時。零下20℃的天氣裡，凍得都波胳膊發麻，拍攝結束後，她足足喝了兩大壺薑湯。網友說，看得出來，為宣傳家鄉，局長很拚也很用心，「現在沒點才藝，都當不了文旅局局長」。

而隨著短視頻平台的火爆，近年來，文旅局局長們親自下場，為當地旅遊業代言的案例屢見不鮮。有網友說，如今，做文旅工作的人實在是太「卷」了，拿不出大招都不好意思在行業裡待下去了。

時任新疆昭蘇縣副縣長的賀嬌龍策馬雪原為昭蘇縣旅遊做宣傳。（取材自中新網／昭蘇縣零距離供圖）

早在2020年，時任新疆 昭蘇縣副縣長的賀嬌龍，一身紅衣、策馬雪原的視頻在互聯網上圈粉無數。2021年，四川省甘孜州文旅局局長劉洪通過一則古風飄飄的「笑傲江湖」變裝視頻在網上廣受好評。2022年，湖北省隨州市文旅局局長解偉為宣傳當地美景，以古裝造型亮相，意外「醜出圈」；新疆阿克蘇地區沙雅縣文旅局局長熱娜古麗時而一身紅裙坐在千年胡楊林中，端莊優雅；時而行走在街頭的燒烤攤、饢攤，告訴遊客們「新疆是個好地方」。

四川甘孜州道孚縣文旅局長降澤多吉在視頻中化身航天員，宣傳當地特殊地貌景觀。（取材自北京日報）

近日，四川省還推出了「文旅局長說文旅」系列主題營銷活動，甘孜州道孚縣文旅局局長降澤多吉因此走紅。他在「說文旅」的短視頻中以一段英語自述驚艷開場，隨後變換航天員、唐明皇、格薩爾王等四個不同身分，對家鄉美景如數家珍，帶領網友穿越時空體驗道孚獨特的文旅資源。降澤多吉也成為劉洪之後，甘孜州又一個「出圈」的文旅局長。

★搞直播 推農產品

2021年，賀嬌龍到任伊犁州文旅局副局長之後，她繼續利用自己的影響力，通過短視頻和直播，為新疆伊犁的農產品做推廣。據媒體今年初報導，賀嬌龍直播帶貨農副產品銷售額已經突破了2.1億元人民幣（約3018萬美元），帶動當地直接就業2300多人。此前，她在昭蘇縣民政局註冊了「賀縣長說昭蘇公益團隊」，直播帶貨的打賞和佣金全部用做公益。

通過劉洪的短視頻，更多網友認識了美麗的甘孜並慕名前往。「藍色星球上最後一片淨土」稻城亞丁、「異域星球」墨石公園、「天空之城」理塘等，都成為網上人氣極高的旅行打卡點。據甘孜藏族自治州文旅局網站數據顯示，今年春節假期，全州共接待遊客45.66萬人次，實現旅遊綜合收入5億224萬元，較去年同期分別增長106.33%和107.42%。

線上的流量，帶動了線下旅遊業的發展。旅遊資源並不算豐富的湖北隨州市，受到文旅局長解偉「出圈」的影響，也在春節期間交出了一份亮眼的旅遊成績單。

「我是在千年銀杏林被你們調侃的解局長。」解偉2022年以古風扮相出鏡推介當地景區被網友嘲笑引發熱議，但這反而為他帶來高人氣。解偉表示，今年春節，隨州市境內的炎帝神農故里、大洪山、西遊記公園等景區都實現歷史最高遊客紀錄。他還給自己定了下一個目標：「今年主要打造全方位旅遊生態，相比2022年至少要增長150萬遊客量，提升10億元左右旅遊收入」。

湖北省隨州市文旅局局長解偉在「解局長帶你遊隨州」上發布的視頻。（視頻截圖）

★火車頭 拉動旅遊

為什麼各地的文旅局長們這麼卷？南方日報評論分析有四個原因。

一是市場復甦後迫切需要利用窗口期。過去三年，旅遊遭遇多次「叫停」、「熔斷」，行業受影響嚴重，而消費者的出遊需求也憋了三年。防疫政策優化後，市場加速復甦，消費者出遊欲望最強盛的時候，也正是旅遊推廣最有效的窗口期，短視頻是當下最受歡迎的宣傳推廣方式。

二是由財政支持的旅遊營銷費用太少。高品位的自然旅遊資源，普遍位於偏遠地區，財政上對旅遊營銷推廣支持力度較弱，即使是東部沿海地帶，大多數地市、縣區每年的旅遊營銷費用也比較少。絕大多數地方請不起明星代言，從效果來看，文旅局長親自「上場」的說服力並不比明星代言差。

三是全國旅遊資源豐富想要出彩太難。截至2021年末，全國A級景區已超過1.4萬家，其中4A級景區過千家。但這些頂級品位的旅遊資源也僅是繁星中的一顆。以前「風景美不美，全靠導遊一張嘴」，而近年文旅局長們線下各地開推介會，線上拍短視頻，不遺餘力推廣當地的旅遊資源，也正是另一種「導遊」的功能。

四是全國過千個縣級行政區競爭太大。全國有1300多個縣級行政區，在國內外旅遊市場快速復甦的形勢下，想要讓遊客在眾多旅遊目的地中記住一個地市、縣區，難度非常大。文旅局長們以本地特色旅遊資源為背景，結合喜聞樂見的武俠風、熱播劇等等，依靠自身的角色塑造能力，展現豐富多彩的歷史文化、生活圖景、人文風情、特色美景，效果頗佳。

從另一個角度看，評論指出，文旅局長紛紛「卷」起來，也是在給旅遊行 業發出積極的信號。旅遊宣傳推廣需要有「火車頭」來帶動，文旅局長卷得越賣力，旅遊從業者越有幹勁。

四川省甘孜州文旅局局長劉洪古風飄飄的「笑傲江湖」變裝視頻在網上廣受好評。（社交媒體截圖）

●前端出圈、後端品控 局長效應才能長久

多地文旅局長成為「網紅」，除為當地旅遊帶來收益，更大的任務是在地旅遊市場質量的規範和提升。中國旅遊研究院院長、文化和旅遊部數據中心主任戴斌曾說，旅遊行業總有人想回到「人山人海吃紅利、圈山圈水圈門票」的舊時光，但消費需求和供給動能已發生根本性變化，旅遊主管部門應打好旅遊高質量發展的戰略基礎，營造放心出遊、舒心消費的市場環境。

中新網引述北京 京和文旅發展研究院院長、中國文化產業協會副會長范周分析，文旅局長拍短視頻、做代言人，這是一個好的現象，說明文旅局長們也可以身體力行，為所服務的景區文化項目做推廣工作。

事實證明，新媒體營銷的確可以成為拓展遊客的有效渠道，甚至也能為鄉村振興注入流量。但旅遊業的復甦和發展，除了宣傳推廣，更重要的還是規範市場、提升服務質量。如何留住遊客、如何將「頭回客」變成「回頭客」，或許是文旅局長們需要思考的下一個問題。

中國文化和旅遊部主管的旅遊行業唯一媒體「中國旅遊報」發表評論文章中指出，文旅局長們利用新媒體宣傳地方旅遊，確實為當地帶來一定的流量，但隨著越來越多官員出鏡代言，新鮮度下降，關注度也必然下降。旅遊宣傳固然重要，更重要的還在於實實在在地練好內功，比如做好發展規畫、維護好市場秩序、營造好旅遊環境等，顯然要比出鏡代言更重要。

黨媒人民網也評論指出，「網紅局長」的創意之舉，的確帶來了流量、形成了聲勢，展示了特色文旅資源，邁出了成功的重要一步。下一步的關鍵是，各地既要重宣介、搶占流量高地，又要重質量、做好服務保障。做好前端的「出圈」工作，做好後端的「品控」工作，環環相扣、品質支撐，才能真正贏得好口碑。

中國旅遊報文章並提醒，旅遊官員出鏡代言，往往用的是公共資源。稍有不慎，很可能陷入用公共資源為官員個人愛好買單的嫌疑。之前，就有官員動用財政資金追捧明星藝人、盲目支持個人偏好事業發展的現象出現。旅遊官員出鏡代言時，應避免出現這樣的現象。